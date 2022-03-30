Москва, 30 марта, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Законопроект о новом дне воинской славы России — Дня взятия Парижа внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813−1814 годов.

Необходимость принятия законопроекта связана с острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года, а также воспрепятствования участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий, связанных с вторжением иностранных войск во главе с Наполеоном Бонапартом в Российскую империю.

Победа в Отечественной войне 1812 года обеспечила сохранение российской государственности, указали авторы инициативы.

«В результате освободительного заграничного похода русских войск вновь обрели утраченную независимость многие европейские государства. Существует прямая аналогия с Великой Отечественной войной: героические действия граждан нашей страны стали неопределимым препятствием для агрессоров, подчинившим большинство стран европейского континента», — указали парламентарии в сопроводительных документах.

Вместе с тем в 2018 году Госдума сняла с рассмотрения законопроект о новом дне воинской славы, было объявлено о создании рабочей группы под руководством вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») для детальной работы над инициативой.

В России уже отмечается 8 сентября — День Бородинского сражения, дата прославляет мужество русских воинов.