Красноармейский район, , 20:53 — REGNUM В Челябинской области жителя Красноармейского района осудили за совершение сексуальных преступлений в отношении трёх приёмных дочерей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Https://pixabay.com

Преступления совершались в 2007—2014 годах. По данным следователей, этот гражданин совершил изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении девочек, не достигших 14-летнего возраста.

Суд отмерил челябинцу 20 лет колонии строгого режима. Также его обязали уплатить моральный вред на общую сумму 1,8 млн рублей.