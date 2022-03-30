Донецк, , 20:53 — REGNUM Численность украинских боевиков, которые ещё могут находиться в Мариуполе, может доходить до четырёх тысяч человек, сообщил 30 марта журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube

«Трудно сказать, ориентируемся на цифру 3−4 тысячи», — цитирует слова Басурина агентство РИА Новости.

Напомним, в Мариуполе продолжается военная операция по зачистке кварталов города от украинских боевиков. В начале штурма города их численность доходила до 18−20 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, штурм осложняется тем, что украинские нацисты используют мирное население как «живой щит».

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