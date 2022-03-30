Курган, , 20:50 — REGNUM В Курганской области на границе с Казахстаном сняты ограничения на въезд, которые вводились в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Охрана российской государственной границы Visualrian.ru

Границу можно пересекать гражданам обеих стран с транспортом, грузом и животными. Но остаётся требование наличия ПЦР-теста, сданного не ранее 72-часов. Это связано с требованиями казахстанской стороны.

Также отмечается, что автомобильный пункт Акбалшык, который расположен напротив пункта Воскресенское в Половинском районе, пока не действует.