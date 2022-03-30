Москва, , 21:38 — REGNUM Россия не должна оставить безнаказанными последние действия Азербайджана в регионе, и поэтому вполне возможно применение против Баку существенных экономических санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Аэропорт. Баку Anar Aliyev (PR at Azerbaijan Airlines)

Ильхаму Алиеву, что всю эту огромную массу можно вообще депортировать назад. И как он посмотрит на то, когда все эти люди, не очень к нему хорошо относящиеся, приедут снова в страну. А это ведь сожжёт значительную часть их ВВП. Кроме того, мы можем перестать продавать им оружие. Мы прервём с Азербайджаном все гуманитарные связи. Конечно, не обязательно, что мы это всё сделаем, но сказать это мы можем. Но всё равно, какие-то решительные действия предпринять нам нужно». Аслан Рубаев «Нужно донести до азербайджанского общества: мы, конечно, готовы терпеть многое, но и жёстко ответить тоже можем. Я, конечно, не имею ввиду военный сценарий, но экономически нам нужно давить на Азербайджан. В России есть многочисленная азербайджанская диаспора, очень много азербайджанского мелкого и среднего бизнеса. Это огромные потоки. Они приехали сюда из Азербайджана не от хорошей жизни там. Мы можем сказать, что всю эту огромную массу можно вообще депортировать назад. И как он посмотрит на то, когда все эти люди, не очень к нему хорошо относящиеся, приедут снова в страну. А это ведь сожжёт значительную часть их ВВП. Кроме того, мы можем перестать продавать им оружие. Мы прервём с Азербайджаном все гуманитарные связи. Конечно, не обязательно, что мы это всё сделаем, но сказать это мы можем. Но всё равно, какие-то решительные действия предпринять нам нужно».

Напомним, что азербайджанские войска 24 марта перешли линию соприкосновения с Арменией, в результате чего в регионе резко обострилась обстановка.