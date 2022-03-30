Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Американский музыкант Childish Gambino (Дональд Гловер) поделился подробностями работы над новой пластинкой. Соответствующую информацию приводит издание HipHopDX 30 марта.

Рэпер Дональд Гловер (Childish Gambino) NASA

«Я создаю много музыки. Мне действительно нравится это делать», — заявил артист. Каких-либо точных сроков выхода проекта исполнитель пока что не сообщил, однако его поклонники в сети уверены, что новый альбом увидит свет в течение 2022 года.

Напомним, что последний на текущий момент альбом Childish Gambino вышел в 2020 году. Пластинка под названием «3.15.20» включила в себя 12 треков и стала четвёртым студийным релизом музыканта.

Читайте ранее в этом сюжете: Yeat анонсировал расширенную версию альбома 2 Alivë

Читайте развитие сюжета: Кевин Морби устроил бой на нунчаках в новом видеоклипе