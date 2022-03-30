Вашингтон, 30 марта 2022, 21:15 — REGNUM Американский музыкант Childish Gambino (Дональд Гловер) поделился подробностями работы над новой пластинкой. Соответствующую информацию приводит издание HipHopDX 30 марта.
«Я создаю много музыки. Мне действительно нравится это делать», — заявил артист. Каких-либо точных сроков выхода проекта исполнитель пока что не сообщил, однако его поклонники в сети уверены, что новый альбом увидит свет в течение 2022 года.
Напомним, что последний на текущий момент альбом Childish Gambino вышел в 2020 году. Пластинка под названием «3.15.20» включила в себя 12 треков и стала четвёртым студийным релизом музыканта.
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