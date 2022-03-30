София, 30 марта, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Комиссия по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) Болгарии объявила о повышении тарифов на централизованное отопление и горячу воду в стране. Об этом 30 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, указанные услуги подорожают в среднем на 30%. Как отмечено в заявлении КЭВР, новые цены обусловлены общими изменениями на мировых рынках.

При этом, по словам представителей регулятора, власти будут делать все возможное, дабы обеспечить население необходимыми субсидиями. Предполагается, что соответствующие тарифы вступят в силу с 1 мая нынешнего года.