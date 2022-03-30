Нижний Новгород, , 20:42 — REGNUM Министерство социальной политики Нижегородской области заключило девять контрактов на оказание услуг по социально-бытовому обустройству беженцев из Донецкой народной республики. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Нижний Новгород Андрей Репин © ИА REGNUM

Общая сумма контрактов на оплату содержания и трёхразового питания для 661 человека, эвакуированных из ДНР, составляет около 136,8 млн рублей. Деньги на эти цели выделяют из регионального бюджета и резервного фонда.

Отмечается, что на содержание и еду для каждого из временных переселенцев из Донецкой народной республики на территории Нижегородской области тратят 2,3 тысячи рублей в сутки.