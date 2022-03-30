30 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 21:57 — REGNUM Заплатит ли Евросоюз России за газ в рублях? Очередная тема стала актуальной на пространстве грузинских соцсетей. Интересно, что большинство пользователей сделали неутешительный для европейских стран вывод, который один из них сформулировал так: «Заплатят, куда денутся».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, заплатят в рублях», — печально заметил Е. Д.

«С песнями и плясками заплатят. Закончился разгул доллара», — согласился М. Г.

«Посмотрим, посмотрим», — засомневалась М. М.

«Объясните, что значит оплата в рублях?» — поинтересовался неосведомленный Б. Г.

«Когда платишь в рублях, то есть Европа должна купить рубли на евро, это повысит спрос на рубль, и тем самым рубль укрепится», — растолковал ему Д. О.

«Путин хочет, чтобы как можно больше рублей поступило в страну, потому что все их фонды арестованы, а если сами будут печатать деньги, в стране наступит инфляция, которая и без того уже есть, и это еще хуже потопит страну. Европа же покупала газ на валюту, фонды которой сейчас арестованы. И Россия использовать их не может. Потому ей и нужен рубль», — добавила свою порцию осведомленности М. Ч.

Чуть ниже она же предсказала, что «все это бумерангом вернется России» и пожелала: «Хотя бы ее разрушили».

Позитивные последствия для Грузии увидела в этом требовании России пользователь М. Л.: «И у нас евро уже падает в цене, сегодня 3,49 лари было».

«Объясните, что за понты — оплата в рублях», — продолжал настаивать Б. Г.

«Спрос на рубль возрастет, и в этом случае курс укрепится», — еще раз пояснил недоумевающему пользователю М. В.

«А вы верите, что России санкции безразличны?» — поинтересовался К. Д.

«Я не знаю, что кому безразлично, но что Европе будет (нецензурно), если не купит газ, это точно. Большой кризис ожидает ее в будущем», — пояснил Г. Б.

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«Заплатят как миленькие. Куда (нецензурно) денутся! Европа привыкла к жизни без проблем, и как замерзнут, так и скинут своих безмозглых главарей, назад не отступят. Заплатят, и даже умолять будут», — вмешался в беседу А. М.

И тут же заслужил массу оскорблений насчет своей «пророссийской ориентации» и «продажности», которую безуспешно попытался опровергнуть.

«И что ты радуешься? Русские ничего хорошего и Грузии не сделали, а ты их еще поддерживаешь? И почему ты такой предатель, что так уверенно это говоришь. Бог накажет и тебя, и подобных тебе предателей», — высказалась М. Р.

В обсуждении темы в таком тоне приняли участие более 350 пользователей соцсетей, подписанных на страницу «Грузия» в Facebook.