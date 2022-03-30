Москва, , 20:39 — REGNUM Актуальные для России, Украины и ЕС вопросы обсудили 30 марта в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин и германский федеральный канцлер Олаф Шольц. Переговоры были посвящены переводу европейских стран на рублёвые расчёты за газ и ситуации на Украине.

Телефонный разговор Kremlin.ru

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России, говоря о газовом вопросе, рассказал Шольцу о том, что перевод расчётов на рубли вызван действиями европейского руководства, а именно — антироссийскими санкциями.

Поскольку Брюссель, нарушая нормы международного права, заморозил валютные резервы Банка России, пришлось перейти на рубли. При этом российский президент подчеркнул, что ухудшения контрактных условий для европейских покупателей газа быть не должно.

«Условлено, что на этот счёт дополнительно переговорят эксперты двух стран», — сообщили в Кремле.

Второй важной темой переговоров стала ситуация на Украине, где ВС России проводят с 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации. Участники беседы «обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей».

Путин и Шольц обсудили в этой связи тему эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений. Прежде всего это касается жителей города Мариуполя (ДНР), откуда ежедневно вывозят людей в безопасное место — в пункт размещения, созданный МЧС ДНР.

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