Ростов-на-Дону, , 20:37 — REGNUM Ростовский штаб #МыВместе доставил очередную крупную партию гуманитарной помощи жителям Луганской Народной Республики. Это продукты питания, предметы первой необходимости, средства реабилитации для инвалидов, а также корма для животных.

Волонтеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Народный фронт совместно с участниками акции #МыВместе привёз в приют 400 кг корма для собак и 50 кг корма для кошек. Дальше корм будет распределен между другими приютами и питомниками, которые заботятся о животных, оставшихся без хозяев. Корм собирали неравнодушные граждане, передавали его в штаб, а мы привезли сюда», — сказал руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Варяница.

В приют «Помоги другу», где содержатся более 180 собак и кошек, волонтёры передали 450 кг корма. Ещё один небольшой питомник в Луганске получил 300 кг корма для собак. Его распределят между питомниками и заводчиками.

Корма для животных передают и в пункты временного размещения беженцев в России, так как многие жители Донбасса привезли с собой питомцев.