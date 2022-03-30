Бишкек, , 20:36 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали одного из шести сторонников джихадистского религиозного течения, похитивших местного бизнесмена ради получения крупной денежной суммы.

Похитители Цитата из к/ф «Исчезновение Эллис Крид». Реж. Джонатан Блэйксон. 2009. Великобритания

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Похитители пытали предпринимателя и заставили его заложить в ломбард машину за $1 тысячу (86 тысяч рублей), после чего продолжили вымогать ещё $5 тысяч (430 тысяч рублей).

В ведомстве отмечают, что в результате спецоперации удалось задержать с поличным при получении денег одного из похитителей — ранее неоднократно судимого 37-летнего уроженца Таласской области.

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