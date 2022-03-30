Нижний Новгород, 30 марта, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области в соцсетях высказали опасения, что стоимость хлебобулочных изделий в регионе в ближайшее время может значительно вырасти, несмотря на то, что оснований для этого нет.

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Однако власти области утверждают, что причин для паники нет, и обещают сохранить минимальную наценку на социально значимые продукты, в том числе и на хлеб.

В правительстве Нижегородской области отмечают, что договорились с местными торговыми сетями о том, что стоимость хлебобулочных изделий увеличится не более чем на 5%.