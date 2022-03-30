Москва, 30 марта, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Киносеть «КАРО» запустила новый проект «Видеоблогеры в кино». Соответствующая информация опубликована на сайте сети.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

В рамках проекта популярные шоу российских блогеров покажут на экранах различных кинотеатров. Ожидается, что первым в рамках нового формата покажут эпизод шоу «Подземелья Чикен Карри» 4 апреля 2022 года в московском киноцентре «Октябрь».

Ранее стало известно о том, что российские кинотеатры сохранят докризисные цены билеты и продукцию кинобаров. Такое решение связано с популярностью кинотеатров как места досуга среди россиян.