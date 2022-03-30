Бухарест, 30 марта 2022, 20:24 — REGNUM Известная румынская киноактриса Оана Зэворану объявила о намерении баллотироваться на пост президента Румынии. Об этом 30 марта сообщает бухарестское издание Romania Libera.
Отмечается, что Зэворану выдвинет свою кандидатуру в ходе избирательной кампании 2024 года.
Напомним, Зэворану известна ролями в фильмах «Модильяни», «Грехи Евы», «Только любовь» и других. Большинство картин с ее участием демонстрировались на российских экранах.
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