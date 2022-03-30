Бухарест, 30 марта 2022, 20:24 — REGNUM Известная румынская киноактриса Оана Зэворану объявила о намерении баллотироваться на пост президента Румынии. Об этом 30 марта сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Пименов Юрий. Антракт актрисы. 1960
Пименов Юрий. Антракт актрисы. 1960

Отмечается, что Зэворану выдвинет свою кандидатуру в ходе избирательной кампании 2024 года.

«У меня есть конкретные идеи относительно того, как сделать Румынию по-настоящему богатым и процветающим государством».
Зэворану

Напомним, Зэворану известна ролями в фильмах «Модильяни», «Грехи Евы», «Только любовь» и других. Большинство картин с ее участием демонстрировались на российских экранах.

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