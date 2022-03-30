Бухарест, 30 марта, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Известная румынская киноактриса Оана Зэворану объявила о намерении баллотироваться на пост президента Румынии. Об этом 30 марта сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Пименов Юрий. Антракт актрисы. 1960

Отмечается, что Зэворану выдвинет свою кандидатуру в ходе избирательной кампании 2024 года.

Зэворану «У меня есть конкретные идеи относительно того, как сделать Румынию по-настоящему богатым и процветающим государством».

Напомним, Зэворану известна ролями в фильмах «Модильяни», «Грехи Евы», «Только любовь» и других. Большинство картин с ее участием демонстрировались на российских экранах.