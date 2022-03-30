Москва, , 21:15 — REGNUM Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу слухов о возможном уходе исполнительницы Валерии (Валерия Перфилова) со сцены. Соответствующая информация появилась на сайте «МК» 30 марта.

Валерия Okras

«Учитывая информационное поле, занятое блогерами и огромным количеством проплаченных псевдомузыкантов, стало невозможно пробиться чему-то настоящему. Это же некая математическая схема, конструктор из песен, а музыки как таковой нет», — рассказал Пригожин. Также продюсер отметил, что Валерия ни разу публично не заявляла о своём желании, а лишь обсуждала его в кругу знакомых.

Ранее в сети появились слухи о том, что Валерия хочет покинуть музыкальную сцену. Основной причиной для подобных размышлений певицы назывался спад спроса на творчество эстрадных исполнителей.

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