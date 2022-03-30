Салехард, , 20:16 — REGNUM Ямальский День оленевода — это готовый туристический продукт. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Дне оленевода Пресс-служба губернатора ЯНАО

Он отметил, что Ямалу и Тюменской области следует объединять усилия для продвижения Дня оленевода.

«Думаю, в этом может помочь наш опыт чартерных туристических программ. Нужна комплексная чартерная программа», — цитирует замгубернатора Тюменской области ИА «Тюменская линия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День оленевода в Салехарде проходил в течение двух дней — 26 и 27 марта. В праздничную программу вошли турниры по национальным видам спорта, гонки на оленьих упряжках, выставка лаек, фристайл на снегоходах, кулинарный фестиваль, на котором был установлен рекорд России по приготовлению рыбы ряпушки. К слову, на День оленевода в Салехарде специально приехали туристы из Сербии.

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