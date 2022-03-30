Вологда, , 20:16 — REGNUM Правительство РФ выделило Вологодской области 260 млн. рублей на поддержку занятости населения в период санкций, сообщает региональное правительство.

Безработный, безработица, биржа труда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, почти 206 млн. пойдут на организацию временных и общественных работ.

«Под риском увольнения понимаются ситуации, когда на предприятии, например, вводится неполный рабочий день, простой, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения зарплаты, — заявил глава профильного департамента Олег Белов — Если в этот период работодатель организовал временное трудоустройство своих работников, то государство окажет ему помощь. Финансирование общественных работ и временной занятости предусмотрено на срок не более 3 месяцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на рынке труда в Вологодской области пока не вызывает опасений у мэра региональной столицы.