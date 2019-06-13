16:54 31.03.2022 Экономическая война против России началась не в последние месяцы. Санкции против России вводились постоянно на протяжении многих лет, напомнил президент России Владимир Путин. «Их цель — сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, финансах, технологиях <…> По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями», — подчеркнул глава российского государства.

16:56 31.03.2022 Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Банку России, субъектам Федерации при выстраивании своей работы «ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну сохранится». «Такова объективная ситуация», — добавил президент.

16:56 31.03.2022 Указ о правилах торговли Россией газом с недружественными странами подписал 31 марта президент страны Владимир Путин. Текст опубликован на сайте Кремля. Об этом: Путин подписал указ о торговле газом за рубли

17:10 31.03.2022 В аптеках Нижневартовска (ХМАО) исчез препарат против эпилепсии «Депакин хроно». Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В департаменте здравоохранения Югры отсутствие лекарств в аптеках связывают исключительно с нездоровым ажиотажем. Читайте также: В Нижневартовске из-за ажиотажного спроса исчез препарат для эпилептиков

17:22 31.03.2022 В Госдуме высоко оценили указ президента РФ о порядке оплаты экспортируемого газа, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Читайте подробнее: В Госдуме назвали безупречным решение по экспорту газа за рубли

17:22 31.03.2022 Президент США Джо Байден обсуждает план выделения ежесуточно одного миллиона баррелей нефти из национального стратегического нефтяного резерва в течение ближайших 180 дней в рамках усилий по сдерживанию исторического роста цен на бензин в стране, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Читайте также: Байден обсуждает крупнейшее в истории высвобождение нефти из резерва

17:35 31.03.2022 На фоне санкций лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил снизить цены на топливо, в частности на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Читайте также: Миронов предложил снизить цены на топливо

17:46 31.03.2022 Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») и министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян обсудили взаимодействие в сферах торговли, агропромышленного комплекса, а также развитие аграрного образования и науки в рамках ЕАЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Читайте также: Читайте также: В Госдуме обсудили развитие сотрудничества стран — членов ЕАЭС в АПК

17:50 31.03.2022 США расширили санкции в отношении России, добавив в список 13 физических лиц и 21 организацию, сообщает министерство финансов США. Об этом: США ввели санкции против занимающихся военными поставками компаний РФ

18:04 31.03.2022 Европейские страны ожидают новой волны мигрантов. Виной тому политика Запада, заявил 31 марта российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ. Подробности в материале: Путин заявил, что Запад провоцирует новую волну миграции в ЕС

18:23 31.03.2022 Запустить механизм возврата денег российским гражданам, которые приобрели билеты на отменённые из-за санкций рейсы, поручил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ. Читайте также: Путин поручил обеспечить возврат людям денег за отменённые авиарейсы

18:39 31.03.2022 Если экономика РФ приспособится к новым условиям и проведет импортозамещение не на словах, а на деле, то 2024 год может стать годом роста. Читайте также: Экономика РФ рискует показать нулевой рост в 2023 году — прогноз

18:39 31.03.2022 Россия в качестве ответной меры на антироссийскую политику внесла в черный список членов высшего руководства Евросоюза, сообщает 31 марта МИД РФ. В черный список попали большинство депутатов Европарламента, руководители военных структур, а также ряд еврокомиссаров. Читайте также: Ответный чёрный список — Россия запретила въезд членам руководства ЕС

18:44 31.03.2022 Западные страны обманули Россию, отказав ей в лизинге самолётов, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ. Читайте подробнее: Путин назвал обманом отказ Запада от поставок самолётов в лизинг

18:44 31.03.2022 Смольный направит 1 млрд рублей на поддержку сферы туризма в виде налоговых льгот. Об этом 31 марта сообщил председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев. Подробности в материале: Смольный направит 1 млрд рублей на поддержку туристической отрасли

18:58 31.03.2022 В разговоре с президентом России Владимиром Путиным германский канцлер Олаф Шольц заявил, что в договорённостях по газу «написано, что платежи осуществляются по большей части в евро, иногда в долларах», сообщил 31 марта журналистам глава правительства Германии. Читайте подробнее: Шольц рассказал о беседе с Путиным о рублёвых расчётах за газ

19:22 31.03.2022 Нефтеперерабатывающие предприятия Коми за год увеличили поставки бензина в российские регионы на 20%, сообщает Комистат. «В феврале потребителям в Республике Коми было отгружено 28% поставленного на российскую территорию автомобильного бензина, 78% — дизельного топлива и весь объем топочного мазута», — сообщили в ведомстве. Подробности в материале: Республика Коми увеличила поставки бензина в регионы РФ

19:26 31.03.2022 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил свой прогноз развития экономики Румынии на текущий год до 2,8%. Об этом 31 марта пишет бухарестская газета Jurnalul. Подробности в материале: ЕБРР понизил прогноз экономического роста Румынии

19:33 31.03.2022 В Коми из-за роста цен возникли сложности с поставкой питания в медучреждения, пишет БНК. «Поставщики направляют письма в медучреждения, в которых ссылаются на увеличение цен на продукты питания и перебои в международной логистике, в связи с санкционным давлением», — сообщили изданию в республиканском министерстве здравоохранения. Читайте подробнее: Читайте также: В Коми возникли сложности с поставкой продуктов питания в больницы

19:41 31.03.2022 Курсы доллара и евро по отношению к рублю, обновив исторические максимумы в начале марта, по итогам месяца снизились более чем на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи. Подробности в материале: Курсы доллара и евро за март упали на 12%

19:46 31.03.2022 Большинство костромичей и ярославцев никак не готовятся к возможным кризисным явлениям из-за санкций Запада в отношении России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в телеграм-каналах ИА REGNUM в Костроме и Ярославле. Читайте также: Костромичи и ярославцы не готовятся к кризису — опрос

19:48 31.03.2022 Работник завода проверяет качество продукции. Александр Погожев © ИА REGNUM

20:55 31.03.2022 Международное рейтинговое агентство S&P понизило свой прогноз относительно роста мирового ВВП в 2022 году с прежних 4,2% до 3,6%. Читайте также: S&P снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году

21:41 31.03.2022 Даже если поставки газа из России прекратятся, это не приведет к остановке «экономической активности» в Италии, заявил 31 марта министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани. При этом приостановку поставок он назвал «маловероятной». В национальных хранилищах достаточно газа, отметил министр, не указав, о каком периоде (продолжения экономической активности) он говорит. Об этом: Правительство Италии рапортует о готовности к отключению газа

22:13 31.03.2022 В течение полугода нефтяной резерв США будет регулярно расходоваться, заявил 31 марта американский президент Джо Байден. Каждый день будет тратиться по миллиону баррелей. Подробности в материале: Байден разрешил тратить нефтяные ресурсы США

22:15 31.03.2022 Правительство Черногории на заседании 31 марта не приняло предложение о формировании координационного органа по мониторингу введения и применения международных мер в связи с кризисом на Украине. Читайте подробнее: Правительство Черногории не смогло принять санкции против РФ

22:16 31.03.2022 В Вологодской области запустили флешмоб для предприятий, продолжающих работать несмотря на санкции, сообщает региональное правительство. Участвовать в нем может любая компания. В видео нужно показать, что предприятия региона продолжают работать и даже увеличивают мощности. Подробности в материале: На Вологодчине запустили антисанкционный флешмоб

22:23 31.03.2022 Киностудия Disney прекращает прокат своих фильмов в России. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 31 марта. Читайте также: Disney собирается полностью приостановить прокат фильмов в России

22:47 31.03.2022 Некоторые европейские страны не хотели бы усиления санкционного давления на Россию, но это неправильно — нужно помогать Украине, заявил 31 марта украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире TVN24. Читайте также: МИД Украины сетует, что ряд стран не в восторге от санкций против России

22:56 31.03.2022 В 2022 году Волгоградская область планирует получить 4,7 млн тонн зерна, свыше миллиона тонн овощей и 155 тысяч плодов. Такие данные приведены 31 марта на заседании по обеспечению продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба администрации региона. Читайте также: Волгоградские власти определили показатели урожая-2022

22:57 31.03.2022 Пшеница. Александр Погожев © ИА REGNUM

22:59 31.03.2022 Решение президента России Владимира Путина подписать указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, стало поводом для обсуждения среди пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Независимость XXI века» — Путин ограничил хождение иностранного ПО

23:01 31.03.2022 Решение российского правительства узаконить параллельный импорт, который подразумевает под собой ввоз товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 марта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Реально крутое решение» — в России узаконили параллельный импорт

23:01 31.03.2022 Россия 1 апреля организует гуманитарный коридор от Мариуполя до Запорожья, пойдя навстречу просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил 31 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Читайте также: Россия по просьбе Шольца и Макрона откроет гумкоридор Мариуполь — Запорожье

23:06 31.03.2022 В Архангельске открылась новая пекарня-кулинария, продукция которой может стать альтернативой ушедшим с рынка иностранным брендам, сообщает региональное правительства. Об этом: В Архангельске открылась новая пекарня

23:38 31.03.2022 Казахстан — ненадежный союзник, его руководство двулично, и России стоит пересмотреть отношения с этим государством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Об этом: Эксперт: Казахстан — двуличный и ненадёжный союзник

00:00 01.04.2022 Информация, согласно которой антироссийские санкции вынудили американцев искать дешёвый бензин на территории соседней Мексики, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 31 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «США под санкциями Байдена» — американцы скупают бензин в Мексике

01:12 01.04.2022 Надеяться на потепление отношений между Германией и РФ не стоит. Об этом 31 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист германист Тимофей Борисов. Об этом: Эксперт: никакого потепления отношений между Германией и Россией не будет

01:28 01.04.2022 Всего властями Нидерландов было заблокировано активов на сумму € 516 млн, при этом ряд депутатов парламента страны выражал недовольство тем, что процесс идёт слишком медленно. Читайте подробнее: Читайте также: Нидерланды заморозили активы России на общую сумму € 516 млн

02:45 01.04.2022 Пугать Россию санкциями бесполезно — страна это переживёт, уверен председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Читайте подробнее: Пугать Россию санкциями бесполезно — мнение 03:37 01.04.2022 На Сахалине начал работать первый завод по переработке автомобильных шин. Из получаемой крошки в островном регионе планируют производить резиновые плитки и бесшовное покрытие для детских площадок. Подробности в материале: На Сахалине заработал завод по переработке шин

03:42 01.04.2022 Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил в Москве с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым загрузку ведущих предприятий в свете санкций, импортозамещения оборудования и готовой продукции. Читайте подробнее: Импортозамещение — стратегическая задача федерального значения — Дегтярев

03:54 01.04.2022 Канцлер Австрии отметил, что санкции имеют смысл лишь тогда, когда они ослабляют того, против кого введены, но не того, кто их вводит. Подробности в материале: Австрия выступила против введения эмбарго на газ и нефть из России

04:19 01.04.2022 Бургомистр Гамбурга Ченчер заявил, что Германии не следует никому помогать, рискуя нанести непоправимый ущерб своей экономике, если нет уверенности в том, что такие меры действительно повлияют на Россию. Читайте подробнее: В Германии предсказали нищету из-за эмбарго на энергоресурсы из России

05:03 01.04.2022 В Тюменской области машинно-тракторный парк агропредприятий к весенне-полевым работам готов. Директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов отметил, что нынешнюю посевную кампанию аграрии проведут в обычном режиме. «Очень важно за лето сформировать контакты с новыми зарубежными поставщиками сельхозтехники и запчастей. Варианты есть. Бизнесмены — народ предприимчивый и активный. Они не заинтересованы в потере ёмкого российского рынка», — отметил Владимир Чейметов. Подробности в материале: Тюменские аграрии налаживают контакты с новыми зарубежными поставщиками

05:28 01.04.2022 В Приморье ежедневно выпускается более 50 сортов хлеба из российского сырья — жители могут приобрести главный социальный продукт питания по доступным ценам, в том числе благодаря государственной поддержке бизнеса. Об этом: В Приморье отсутствуют риски перебоев с хлебом — минсельхоз края

05:39 01.04.2022 Япония ввела санкции против четырёх организаций и трёх граждан России, которые якобы нарушили санкционный режим, объявленный в отношении КНДР в связи с её ракетно-ядерной программой. Об этом 1 апреля сообщает МИД Японии. Читайте также: Япония ввела санкции против России… за нарушение санкций против КНДР

05:46 01.04.2022 В Тюмени на конкурс проектов реновации самого большого в России промышленного технопарка ДСК-500 поступили 43 заявки из девяти стран мира. Есть среди них есть и страны из списка недружественных РФ, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Среди соискателей — Швейцария, Испания, Китай, Индия, Иран, Колумбия, Австралия, Шри-Ланка, Франция. Читайте подробнее: Представители недружественных стран заявились на проект технопарка в Тюмени

06:34 01.04.2022 Россия никогда не будет выступать просителем касательно отмены санкционных мер, заявил представитель МИД России. Об этом: В МИД РФ заявили, что Россия не будет просителем в плане отмены санкций

07:06 01.04.2022 Хризантемы. Александр Полегенько © ИА REGNUM.

07:08 01.04.2022 Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что угрозы США ввести санкции против России в аэрокосмической сфере противоречат заверениям NASA о крайней заинтересованности в диалоге. Также Антонов призвал американские власти «перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам».

07:10 01.04.2022 Глава Сбербанка Герман Греф и предправления ВТБ Андрей Костин предупредили правительство о потенциальных убытках двух госбанков в этом году из-за участия в программах государственной поддержки экономики. По данным канала «Экономика», в середине марта они направили письмо с такими оценками в адрес премьера Михаила Мишустина. Это письмо поступило в аппарат правительства, подтвердила пресс-служба кабинета министров. Оно направлено в Минэкономразвития, Минфин и Банк России.

07:18 01.04.2022 Правительство с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла, а с 1 апреля по 31 августа — временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса.

07:19 01.04.2022 Китайская компания Huawei может попасть под новые санкции США, если продолжит поддержку России, — Financial Times.

07:19 01.04.2022 Курс доллара по итогам 31 марта снизился до 83,2 руб., евро — до 92,5 руб. — свидетельствуют торги на Мосбирже. ,

07:24 01.04.2022 В арбитраже Москвы разгорелся скандальный спор, в рамках которого предстоит выяснить, являются ли пристройки к заводу Coca-Cola общей площадью 10 тысяч квадратных метров самостроем или нет. Если экспертиза решит, что вновь возведенные помещения создают угрозу жизни и здоровью граждан, американскому холдингу, ранее на фоне западных санкций заявившему о приостановке работы в России, придётся расстаться с весомой долей промплощадей. Правительство Москвы фактически требует сноса объекта (пристроя) и освобождения от него участка. Подробности — в материале ИА REGNUM. Об этом: Завод Coca-Cola в России попал в центр скандала

07:24 01.04.2022 Решение авиакомпании «Россия» перевести весь свой флот в российскую юрисдикцию для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Санкции нам побоку» — самолёты компании «Россия» останутся в стране

07:24 01.04.2022 Доклад ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, согласно которому кризис на Украине может стать причиной закрытия в Италии почти 100 тыс. сельхозпредприятий из-за роста затрат на производство, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Взвоют, когда исчезнет мраморное мясо» — фермеры Италии несут убытки

07:28 01.04.2022 Авиакомпании предложили правительству около 100 мер для поддержки отрасли. Среди них: [[[list-1]]]

07:47 01.04.2022 Власти Биробиджана намерены проработать ситуацию с завышением цен производителей продуктов питания из других регионов при поставке товаров. Соответствующая информация поступила от предпринимателей столицы Еврейской АО. Подробности в материале: Предприниматели Еврейской АО жалуются на завышение цен поставщиками

08:02 01.04.2022 Враждебные действия Евросоюза не будут оставлены Москвой без ответа. Об этом 1 апреля заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Об этом: В МИД России пообещали ответить на враждебные действия Евросоюза

08:10 01.04.2022 Процесс укрепления рубля в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операций с нею может продолжиться. Об этом заявил главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. Читайте подробнее: Эксперт рассказал о возможных перспективах укрепления рубля

08:12 01.04.2022 В настоящее время Россия является крупнейшим производителем зерновых наряду с Индией и Китаем, и от нее зависит продовольственная безопасность многих стран. Об этом 1 апреля написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Подробности в материале: Медведев назвал «тихим оружием» производимое Россией продовольствие

08:18 01.04.2022 Зерно во время сортировки на специальном оборудовании

08:21 01.04.2022 Самарский завод медицинских изделий почти полностью перешел на импортозамещение. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Это предприятие, выпускающее медицинские нитриловые перчатки, входит в число самых крупных заводов в России, в которых налажен полный цикл производства. Об этом: В Самарской области завод нашел замену импортному сырью

08:21 01.04.2022 Россия может получить рекордные доходы от экспорта природного газа. Об этом заявил немецкий эксперт Янис Клюге. Об этом: В ФРГ предрекли рекордные доходы России от экспорта газа

08:22 01.04.2022 В настоящее время Россия производит достаточное количество продуктов питания для того, чтобы полностью обеспечить свои внутренние потребности. Об этом 1 апреля написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Об этом: Медведев: РФ производит достаточно продуктов питания для своих потребностей

08:25 01.04.2022 Тбилиси поддержал все международные санкции, введённые в отношении России. Такое заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу CNN. Читайте также: Президент Грузии заявила, что Тбилиси поддержал санкции против РФ

08:25 01.04.2022 Западные страны старательно пытаются тормозить развитие России, вводя всё новые и новые нелегитимные санкции. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя введение очередного пакета антироссийских санкционных мер. Подробности в материале: Посол России призвал США перестать размахивать «санкционной дубинкой» 08:30 01.04.2022 Приоритетом в поставках производимого Россией продовольствия является внутренний рынок нашей страны. Об этом 1 апреля написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Об этом: Медведев назвал приоритетом в поставках продовольствия внутренний рынок РФ 08:43 01.04.2022 Россия намерена поставлять свое продовольствие только дружественным ей странам, каковые есть не только в Европе или Северной Америке. Об этом 1 апреля написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Об этом: Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только своим друзьям

08:57 01.04.2022 Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Германия и Франция готовятся к возможной остановке импорта российского газа, а Москва требует с 1 апреля оплаты поставок в рублях, от чего европейцы отказываются, передает BFM TV. Читайте также: Германия и Франция готовятся к возможной остановке импорта российского газа

09:00 01.04.2022 Более 230 тыс. тонн водных биоресурсов с начала года выловили предприятия Приморья — реализация рыбной продукции увеличилась в 1,5 раза. Подробности в материале: Читайте также: Рыбаки Приморья не намерены снижать объёмы улова из-за санкций

09:14 01.04.2022 После длительного молчания российская оперная певица Анна Нетребко решила осудить специальную военную операцию России на Украине и вернуться на сцену. Почему вдруг уволенная ранее народная артистка РФ сделала свой выбор в пользу Европы, недоумевают жители России. Читайте подробнее: «Эх, Нюра-Нюра» — соцсети о «покаянии» Нетребко

09:14 01.04.2022 Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что в настоящее время неуместно давать какие-либо прогнозы относительно условий отмены санкций против России. Об этом: Глава МИД Японии ответил на вопрос о сроках отмены санкций против России

09:22 01.04.2022 По оценке правительства Алтайского края, в 2022 году поток туристов, посетивших регион, должен достигнуть допандемийного уровня — около миллиона человек за лето. Об этом 1 апреля информирует пресс-служба краевых властей. При этом подчеркивается, что на спрос повлияют курс рубля, ковидные ограничения за рубежом и неопределённость с международными авиаперевозками. Об этом: Алтайский край готовится к наплыву туристов

09:24 01.04.2022 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов подсчитал количество наложенных на Россию недружественными странами санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля. Об этом: Зюганов: на Россию наложено 5500 санкций

09:37 01.04.2022 Япония не планирует выходить из российского проекта «Арктик СПГ — 2», в котором владеет долей в 10%. Об этом японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил 1 апреля на пресс-конференции в Токио. Читайте также: В Японии заявили, что выход из проекта «Арктик СПГ-2» не планируется

09:40 01.04.2022 Решение о смягчении ограничения на переводы денежных средств за рубеж для физлиц принял Банк России. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба регулятора. Читайте подробнее: Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц 09:52 01.04.2022 Татария, имея развитую промышленность и сельское хозяйство, готова сотрудничать по этим направлениям со странами Западной Африки. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханов во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом. Об этом: Татария налаживает связи со странами Западной Африки

09:54 01.04.2022 Семеноводческая станция. Александр Погожев © ИА REGNUM

10:06 01.04.2022 В Югре проиндексируют зарплату бюджетников, не попадающих под майские указы президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление опубликовано 1 апреля 2022 года на сайте органов власти ХМАО. Читайте подробнее: Бюджетникам Югры проиндексируют зарплату на 4%

10:17 01.04.2022 С предложением к Федеральной налоговой службе (ФНС) выдавать чеки покупателям при покупке в магазинах по их просьбе, а не обязательно при каждой покупке, обратился российский Минпромторг. Об этом 1 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на письмо заместителя главы ведомства Виктора Евтухова. Подробности в материале: Минпромторг России предложил отказаться от бумажных кассовых чеков

10:23 01.04.2022 Более 500 кг гуманитарной помощи с начала марта передали жителям Донбасса железнодорожники Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Сообщается, что сотрудники Башкирского региона Куйбышевской железной дороги передали в пункт приема волонтерского центра свыше 500 кг гуманитарной помощи, чтобы поддержать жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Были переданы товары первой необходимости, продукты питания, средства гигиены, обувь, одежда, канцелярские принадлежности, игрушки. Читайте подробнее: В Башкирии рассказали о помощи железнодорожников жителям Донбасса

10:27 01.04.2022 Европейский союз рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода ограничительным мер. Об этом 1 апреля сообщает El Pais со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК). Читайте также: El Pais: ЕС намерен закрыть «лазейки» для обхода антироссийских санкций

10:54 01.04.2022 Новые правила оплаты за природный газ, введённые Россией, не затронут Японию. Об этом 1 апреля заявили в министерство экономики, торговли и промышленности страны. Читайте подробнее: В Токио оценили новый порядок оплаты за российский газ

10:55 01.04.2022 В Новосибирске решили поддержать участников рекламного рынка. Начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов предложил сократить срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций до одного месяца. «Это может стать одной из мер поддержки участников рекламного рынка в условиях ухудшения экономической ситуации. Специалисты мэрии Новосибирска совместно с минпромторгом Новосибирской области выработали ряд таких мер. Я считаю, что в первую очередь необходимо помочь малым предприятиям, которые оказались более уязвимы. У крупных игроков условия пока лучше — в настоящее время около 70% рекламных площадей заполнено», — цитирует Хорошунова горадминистрация.

10:55 01.04.2022 Власти Нидерландов смогли заморозить российские активы более чем на полмиллиарда евро. Об этом сообщили в парламенте страны. Об этом: Нидерланды заморозили активы России на 516 млн евро

11:10 01.04.2022 Из всех слоев российского общества болезненнее всего санкции воспримет средний класс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Читайте также: Эксперт ОНФ рассказал, по кому в РФ санкции ударят больнее всего

11:11 01.04.2022 России нет необходимости искусственно «накачивать рубль» благодаря обширным запасам природных ресурсов, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова. Подробности в материале: В России ответили на обвинения в «накачивании рубля»

11:12 01.04.2022 На Среднем Урале продумают, как поддержать рестораны быстрого питания в условиях ухода западных брендов. Соответствующее поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики региона. Читайте также: На Среднем Урале окажут поддержку заведениям фастфуда

11:18 01.04.2022 Правительство РФ проработало процедуру делистинга некоторых российских ценных бумаг. Об этом 1 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге. Об этом: «Эмитенты должны вернуться сюда» — Решетников объяснил порядок делистинга

11:25 01.04.2022 Упрощённая процедура обратного выкупа акций поможет поддержать финансовое положение российских компаний. Об этом 1 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге. Подробности в материале: Решетников предложил упростить обратный выкуп акций в России

11:30 01.04.2022 Производство комбикорма на территории семеноводческого центра. Александр Погожев © ИА REGNUM

11:44 01.04.2022 Премьер-министр Венгрии Орбан: Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским.

11:49 01.04.2022 Центральный банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц, сообщается 1 апреля на сайте регулятора. Подробности в материале: ЦБ России повысил лимит на переводы средств за рубеж для физлиц

11:52 01.04.2022 В Европейском союзе особенно сильная инфляция будет в тех странах, которые активно участвуют в санкциях против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Читайте подробнее: Ухудшение экономической ситуации в ЕС объяснили санкциями против РФ

11:52 01.04.2022 Меры поддержки строительной отрасли Иркутской области рассмотрели на заседании антикризисного штаба под руководством губернатора региона Игоря Кобзева. Подробности 1 апреля сообщает телеграм-канал правительства Приангарья. «Главная задача сейчас — принять все необходимые организационные решения, чтобы в текущем году ввести в эксплуатацию запланированные социально значимые объекты: медучреждения, спортивные комплексы, дороги и другие объекты инфраструктуры, которых так ждут наши граждане», — сказал Игорь Кобзев. Читайте также: Приангарье намерено сохранить темпы строительства

11:53 01.04.2022 Бесплатное оформление документов на кредитные каникулы — это право заёмщика и обязанность банков. Об этом 1 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге. Об этом: Банки не имеют права брать комиссии за кредитные каникулы — Решетников

11:55 01.04.2022 Гражданке России отказались продавать в одном из зарубежных магазинов Chanel фирменную сумку, сообщает телеведущая и продюсер Яна Рудковская в телеграм-канале. Читайте также: В Chanel отказались продавать вещи жителям России

12:03 01.04.2022 Поставки российского природного газа в Германию по газопроводу Ямал — Европа прекращены, сообщил 1 апреля сетевой оператор Gascade. Читайте также: Газпром прекратил поставки в ФРГ по газопроводу Ямал — Европа

12:04 01.04.2022 Новый цех по производству полуфабрикатов из куриного мяса для сети быстрого питания открыли на предприятии «Турбаслинские бройлеры» в Башкирии, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Башкирии открылся новый цех по производству полуфабрикатов из курятины

12:07 01.04.2022 Австрия в 2022 году не готова отказаться от российского газа, заявил 1 апреля глава австрийской компании OMV Альфред Штерн. Подробности в материале: В Австрии признали, что не смогут отказаться от российского газа

12:12 01.04.2022 Семья фермеров из подмосковного Чехова решила в течение ближайших шести месяцев не повышать цены на свою продукцию, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Фермеры из Подмосковья решили полгода не повышать цены на свои сыры 12:22 01.04.2022 Семья фермеров Елемесовых из Ямало-Ненецкого автономного округа готова увеличить производство куриного мяса, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Фермеры из ЯНАО готовы увеличить производство куриного мяса

12:25 01.04.2022 Глава дипломатии Европейского союза ЖозепБоррель выразил сожаление в связи с внесением Россией высшего руководства ЕС в черный список. Об этом Боррель написал в Twitter. Об этом: Боррель выразил сожаление в связи с контрсанкциями России

12:27 01.04.2022 Украинский суд арестовал 12 транспортных самолётов «Руслан», принадлежащих российской авиакомпании. Об этом 1 апреля сообщили в юридической компании Ilyashev & Partners. Подробности в материале: На Украине арестовали 12 самолётов «Руслан» российской авиакомпании

12:27 01.04.2022 Работницы пекарни [Александр Погожев © ИА REGNUM]

12:32 01.04.2022 Введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может привести экономику Германии к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны. Такое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал генеральный директор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер. Подробности в материале: Запрет на импорт газа из РФ в ФРГ назвали безответственным экспериментом

12:33 01.04.2022 На фоне антироссийских санкций и ухода с рынка России западных брендов одежды бренд одежды Yamal из Салехарда расширяет свой ассортимент и рынок сбыта, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В ЯНАО готовы увеличить производство одежды на фоне санкций

12:45 01.04.2022 Требование России о переводе оплаты за газ в рубли не означает по умолчанию прекращения поставок. Компании смогут проводить платежи в евро через банки, которые будут конвертировать их в рубли, заявила 1 апреля министр экологического перехода Франции Барбара Помпили. «Информация, которую мы получили из Москвы в последние дни и часы, склоняет нас к мысли, что компании смогут продолжать платить в евро банкам, которым самим придётся конвертировать евро в рубли, и в частности Газпромбанку», — приводит слова Помпили Le Figaro. По её словам, на текущем этапе риска срыва договорённостей нет. Читайте подробнее: Во Франции заявили, что смогут оплачивать российский газ через банки

12:46 01.04.2022 Изобретатель Юрий Плюшкин из Суровикинского района Волгоградской области сконструировал, произвел и поднял в небо три самолёта и в настоящее время собирает четвертый. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Изобретатель в Волгоградской области создает отечественные легкие самолеты

12:46 01.04.2022 Вологодский молочный комбинат поднял отпускную цену на продукцию на 15%. Поводом для изменения цен послужил рост стоимости сырья и упаковки. Читайте подробнее: Вологодский молочный комбинат резко повысил цены на продукцию

12:50 01.04.2022 Россия предложила западным странам честную схему оплаты за поставки природного газа в рублях. Об этом 1 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром в Нью-Дели заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой

12:51 01.04.2022 Трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России. Об этом 1 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом: Лукашенко: Россия и Белоруссия преодолеют создаваемые Западом трудности

12:54 01.04.2022 Одним из последствий антироссийских санкций стал рост недоверия к доллару со стороны участников мировой торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Читайте также: Участники мировой торговли всё меньше доверяют доллару — экономист

12:58 01.04.2022 Указ президента РФ Владимира Путина не предусматривает мгновенное отключение поставок газа недружественным странам с 1 апреля в случае невыплат. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что, если нет подтверждения по рублям, то с первого апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает. Из указа это не следует», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков пообещал, что Россия не отключит газ Западу с 1 апреля

13:02 01.04.2022 Вологодская область сможет обеспечить жителей региона местным молоком и картофелем, а мясо придется закупать у других регионов, сообщил глава областного департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов. Об этом: Вологодчина обеспечит себя молоком и картофелем

13:06 01.04.2022 Россия, Индия, Китай и другие страны давно планируют переход на расчёты в национальных валютах. Об этом 1 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Об этом: Естественно и очевидно — Лавров о переходе на рубли в международных сделках

13:07 01.04.2022 Предприятие по производству декоративных металлоконструкций «Аркстал» из Благовещенска (Башкирия) готово увеличить производство и организовать дополнительные рабочие места, несмотря на санкции. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Башкирии готовы увеличить производство декоративных металлоконструкций

13:07 01.04.2022 Курс рубля остаётся адекватным индикатором положения дел в российской экономике. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оценку Белого дома о том, что курс рубля — больше не показатель ситуации в экономике РФ. Об этом: Песков не согласился с оценкой Белого дома курса рубля

13:08 01.04.2022 Запад демонстрирует линию на отъём российской собственности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы сейчас видим такую массированную линию на отъем собственности, абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее, и тому подобное», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков обвинил Запад в бандитизме

13:19 01.04.2022 Несмотря на введенные антироссийские санкции, фермер из Новоржевского района Псковской области Иван Филиппов продолжит производство сыра, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Фермер в Псковской области продолжит производство сыра, несмотря на санкции

13:21 01.04.2022 Переход к оплате российского газа на рубли не относится к уже поставленному газу. Об этом 1 апреля заявила журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Переход к оплате на рубли не относится к уже поставленному газу — Песков

13:26 01.04.2022 Правительство Германии изучает указ президента России Владимира Путина, по которому контрагенты из недружественных стран обязаны оплачивать поставки в рублях. Об этом 1 апреля сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. Читайте подробнее: Власти ФРГ изучают указ Путина об оплате за газ в рублях

13:29 01.04.2022 Спрос на продукцию единственного в России промышленного предприятие по производству кленового сиропа «Пензенские Кленоварни» растет на фоне введения антироссийских санкций. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Спрос на кленовый сироп из Пензы растет на фоне санкций

13:34 01.04.2022 План национализации немецких дочерних компаний Газпрома и «Роснефти», который прорабатывает минэкономики ФРГ, нарушил бы все международные правила. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков назвал неприемлемым план ФРГ по национализации «дочек» Газпрома

13:34 01.04.2022 Партия овощей поступила в Республику Крым из Запорожской области Украины, об этом сообщил журналистам министр промышленной политики Республики Крым Александр Трянов. Об этом: Запорожские фермеры отправили в Крым редис и огурцы

13:37 01.04.2022 В Иркутской области все меры социальной поддержки предоставляются своевременно, без задержек. Об этом губернатору Игорю Кобзеву на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона доложил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. «Всего в регионе реализуется 98 мер поддержки. На их реализацию в областном бюджете предусмотрено более 36 миллиардов рублей. Средства были заложены в областной бюджет еще в прошлом году», — отметил Владимир Родионов. Подробности в материале: Приангарье держит на контроле оказание мер социальной поддержки

13:37 01.04.2022 Третью партию гуманитарной помощи жителям Донбасса формируют в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в этот раз на Донбасс будут отправлены как товары первой необходимости, продукты питания, так и строительные материалы. Подробности в материале: В Башкирии формируют третью партию гуманитарной помощи для Донбасса

13:39 01.04.2022 Компания «Сheeseberry», которая находится в Ставропольском крае и является одним из наиболее крупных производителей замороженных десертов в РФ, открывает новые линии по производству продукции из козьего молока. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: На Ставрополье открыли новые линии производства продукции из козьего молока

13:42 01.04.2022 Производство сливочного масла на молочном комбинате [Александр Погожев © ИА REGNUM]

13:49 01.04.2022 За последнюю неделю динамика роста цен в Иркутской области замедлилась: на 18 из 25 социально значимых продуктов рост цен в области ниже, чем в среднем по России. Об этом 1 апреля сообщает телеграм-канал правительства региона по итогам заседания антикризисного штаба под председательством губернатора Игоря Кобзева. «На ряд товаров бакалейной группы объем продаж снизился от 20% до 50% по сравнению с пиковыми продажами начала марта. Так, продажи муки, круп, масла растительного, сахара сократились более чем в 2 раза. Рост цен на сахар за неделю у нас также значительно ниже среднероссийского уровня +2,5% против +6,5%», — пояснила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова. Читайте подробнее: Приангарью удается сдерживать рост цен на продовольствие

13:51 01.04.2022 Первый в России эндопротез локтевого сустава отечественного производства установили в Центре Илизарова в Кургане. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Кургане установили первый в РФ отечественный эндопротез локтевого сустава

13:52 01.04.2022 Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед рядом иностранных кредиторов. Текст документа опубликован на портале правовой информации. Подробности в материале: Путин подписал указ о переводе на рубли обязательств по авиализингу

14:01 01.04.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на фоне давления антироссийских санкций выступил с инициативой сформировать и реализовать сводный межрегиональный заказ регионов Сибирского федерального округа. Суть проекта — наладить поставки продуктов собственного производства между субъектами СФО. Каждый регион определит, какие продуктовые товары он производит и готов продавать соседним территориям, а также свою потребность в других продуктах. Читайте также: Приангарье призывает сибирские регионы объединиться в борьбе с санкциями

14:01 01.04.2022 Оренбургская фабрика «Юничел» готова увеличить производство детской обуви из натуральных материалов взамен импортной. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Оренбурге увеличат производство обуви для детей

14:03 01.04.2022 Тенденция к переходу на расчёты в национальных валютах усиливается потому, что страны Запада совершенно ненадёжны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. «Причина перехода к национальным валютам — абсолютная ненадежность западных коллег, мы не хотим зависеть от системы, которая может быть закрыта для нас в любой момент. И мы не хотим зависеть от системы, хозяева которой могут украсть наши деньги», — сказал глава российского МИД. Читайте также: Лавров: страны переходят к расчётам в нацвалютах из-за ненадёжности Запада

14:14 01.04.2022 В одной из старейших российских ювелирных компаний «Русские самоцветы» из Санкт-Петербурга считают, что западные санкции являются окном возможностей. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Ювелиры из Санкт-Петербурга считают санкции окном возможностей

14:18 01.04.2022 Правительство Эстонии утвердило внутригосударственные санкции в отношении предприятия Yandex NV, запретив деятельность отделения предприятия в стране с 11 апреля. Читайте подробнее: В Эстонии вслед за Латвией запретили деятельность Yandex. Taxi

14:26 01.04.2022 Компания из Ульяновска S-HIM, которая выпускает качественные и недорогие аналоги зарубежных химических средств для дома и автомобилей, готова увеличить производство своей продукции. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Ульяновске увеличат производство бытовой химии для дома и автомобилей

14:30 01.04.2022 Запад ведёт против нашей страны многоуровневую войну, и бить в этой войне надо не только по главным противникам, надо осложнять положение всех стран, которые поддерживают враждебные России действия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 апреля, комментируя высказывания заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Ранее Медведев призвал поставлять продовольствие и сельскохозяйственные культуры только дружественным странам, а все расчеты производить в рублях и национальных валютах дружественных стран. Об этом: Медведев прав: бить в войне с Западом надо не только по главным противникам

14:32 01.04.2022 В отношениях России и Индии будет усиливаться тенденция перехода на расчёты в национальных валютах. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 1 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. «Эта тенденция, мне кажется, продолжится, усилится, это естественно и очевидно», — сказал Лавров. Читайте также: Лавров ожидает нарастания расчётов с Индией в национальных валютах

14:32 01.04.2022 Около 55 млн евро заморожено в латвийских банках на конец марта нынешнего года в связи с санкциями, введенными в отношении России Европейским союзом (ЕС) и Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Об этом: В банках Латвии заморожены 55 млн евро на счетах из-за санкций

14:32 01.04.2022 Депутаты Госдумы намерены настаивать на отставках чиновников-предателей, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля. Читайте подробнее: Володин настаивает на кадровых решениях в отношении предателей

14:36 01.04.2022 Глава Иркутской области Игорь Кобзев по итогам проведённого 1 апреля заседания антикризисного штаба региона, где обсудили, в том числе, меры поддержки строительной отрасли региона, ещё раз обратил внимание всех глав муниципалитетов: «Не надо замалчивать проблемы!». Подробности в материале: Губернатор Приангарья призвал не замалчивать строительные проблемы

14:39 01.04.2022 Курское предприятие «Союзтекстиль-СТ», которое выпускает широкий спектр материалов (текстиля и нитей), применяемых для изготовления конвейерных лент, шин, а также в дорожной и нефтегазовой отраслях, увеличит производство своей продукции. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Курске увеличат производство текстиля и нитей для промышленности

14:39 01.04.2022 Радиаторный завод. Плавильный цех [Александр Погожев © ИА REGNUM]

14:44 01.04.2022 В иных условиях требование об оплате в рублях за российский газ может быть отменено. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 апреля журналистам. «Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надёжным вариантом», — пояснил Песков. Читайте подробнее: Песков: решение о переводе оплаты за газ в рубли не железобетонное

14:47 01.04.2022 Ямалу не грозит дефицит бытовой химии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Представитель магазина «ТвойДоДыр» из Салехарда сообщил, что ямальская торговля переориентировалась на поставщиков из Китая и стран СНГ, а также Кореи. Расширили и ассортимент от российских поставщиков. Читайте также: На Ямале дефицита бытовой химии не предвидится

14:48 01.04.2022 Сельхозпредприятие «Ленинцы» из Кабардино-Балкарии, являющемуся старейшим крупным таким предприятием в регионе не пугают антироссийские санкции Запада. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондентИА REGNUM. Об этом: Производитель молочной продукции из Кабардино-Балкарии не боится санкций

14:50 01.04.2022 В Новосибирске срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций могут сократить до одного месяца. С таким предложением выступил начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов. Об этом: В Новосибирске участники рекламного рынка получат поддержку

14:52 01.04.2022 В Госдуме объяснили разницу между национализацией бизнеса в России и национализацией дочек «Газпрома» и Роснефти» в Германии, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля. Об этом: В Госдуме объяснили разницу между национализацией в России и Германии

14:57 01.04.2022 Новость о том, что российское правительство перенесло срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) на осень 2022 года, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин: «Прекрасная инициатива. Одно только расстраивает: у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что сроки перенесли — всем. На самом деле, переносили в очередной раз исходя из представления о том, кто пострадал, а кто и не очень, и в привязке к основному виду деятельности по ОКВЭД…». Об этом: Бизнесу на «упрощёнке» дали отсрочку, но не всем, а «по списку» — эксперт

14:57 01.04.2022 Наиболее пострадавшей из-за санкций является автомобильная промышленность в Самарской области. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений в правительстве региона. В заседании приняли участие руководство союза работодателей региона, председатель федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, а также министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина. Об этом: В Самарской области сообщили о работе предприятий в условиях санкций

14:58 01.04.2022 Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо ввести новый пакет санкций против России. Читайте подробнее: Глава МИД Франции призвал ввести новые санкции против России

14:58 01.04.2022 Санкционная политика, проводимая Соединёнными Штатами, никак не отразится на российско-индийских отношениях. Об этом 1 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром в Нью-Дели заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров объяснил причину неэффективности выбранной США политики шантажа

15:21 01.04.2022 Запасов газа Чехии хватит на один месяц, запасов нефти — более чем на 90 дней. Страна стабильно получает энергоносители из России, сообщил глава чешского минпромторга Йозеф Сикела 1 апреля журналистам. По его словам, компании в странах Евросоюза намерены продолжать платить за российский газ в валюте, предусмотренной контрактами. Любые односторонние изменения будут считаться нарушением договорённостей. Подробности в материале: Газа — на месяц, нефти — на три: в Чехии рассказали о запасах топлива

15:25 01.04.2022 Экономические последствия антироссийских санкций еще не проявились в полной мере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал точку зрения экспертов журнала The Economist, которые пришли к выводу, что РФ преодолевает санкции гораздо успешнее, чем предполагалось. Подробности в материале: В РФ начнет расти скрытая безработица — прогноз экономиста

15:39 01.04.2022 В краткосрочной перспективе замена российских энергоносителей на другие в среднем будет стоить каждому жителю Европейского союза €227 в год. Такие подсчёты на основе разработанной методологии сделали экономисты Дэвид Бакаи и Эммануэль Фари, пишет газета Le Monde. Читайте подробнее: Во Франции подсчитали, как дорого обойдётся жителям ЕС отказ от газа из РФ

15:41 01.04.2022 Германия решила приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере. Об этом пишет Der Spiegel. Читайте подробнее: Spiegel: ФРГ приостановила сотрудничество с Россией в налоговой сфере

15:47 01.04.2022 Попытки незаконного использования бюджета Санкт-Петербурга в условиях санкционного давления на страну будут пресекаться. Об этом 1 апреля заявил губернатор города Александр Беглов. Подробности в материале: В Петербурге будут пресекать попытки незаконного использования бюджета

16:01 01.04.2022 106 нарушений ценообразования было выявлено в течение трех дней в Самарской области в ходе проверок объектов торговли. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областного министерства промышленности и торговли. Сообщается, что с 25 по 28 марта 2022 года специалисты провели 1088 проверок объектов торговли, в результате они выявили 106 нарушений ценообразования. Об этом: В Самарской области раскрыли итоги проверок ценообразования в магазинах

16:02 01.04.2022 Регионы из США, Польши и Чехии после начала специальной военной операции России на Украине прекратили партнерские отношения с Ленинградской областью и расторгли соглашения о сотрудничестве. Однако партнерство с регионами из других стран будет продолжено. Об этом: Регионы из США, Польши и Чехии расторгли соглашения с Ленобластью

16:13 01.04.2022 Уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину составляет 81%, сообщает 1 апреля ВЦИОМ. Читайте подробнее: Уровень доверия граждан РФ к Путину достиг 81%

16:26 01.04.2022 Заседание с членами Совбеза РФ о новых мерах по предотвращению угроз в сфере внутренней безопасности страны открыл 1 апреля глава государства Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин открыл заседание о ликвидации угроз в сфере внутренней безопасности

16:37 01.04.2022 Известие о том, что правительство РФ перенесло срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) на осень 2022 года, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. По его словам, это, безусловно, позитивная новость, но есть несколько нюансов: «Во-первых, речь пока идёт только о переносе срока уплаты налога, взимаемого при УСН, за 2021 год и первый квартал 2022 года и только на 6 месяцев, после чего налоги все же придётся уплатить (причём в случае с налогом за 2021 год сделать это можно в рассрочку за 6 месяцев). Во-вторых, перенос срока уплаты налог возможен только в отношении предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности, подпадающие под ОКВЭДы, определённые правительством (их не так много — в основном это производство продуктов, лекарств и товаров народного потребления, а также отдельные виды услуг населению)…». Читайте также: Отсрочку по уплате налогов для бизнеса на «упрощёнке» назвали «полумерой»

16:46 01.04.2022 В Калужской области разработан проект плана сохранения уровня занятости населения в условиях действия санкционных мер. В него включены мероприятия по превентивному мониторингу предполагаемых высвобождений, трудоустройству и адаптации высвобождаемых работников. В настоящее время уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,4%. Количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости, составляет 11,9 тыс. единиц, сообщает 1 апреля заместитель министра труда и социальной защиты региона Лариса Кулакова. Об этом: В Калуге разработан план сохранения уровня занятости в условиях санкций

16:56 01.04.2022 Меры, предпринятые правительством России, частично нивелировали эффект от санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Об этом: Эффект санкций против РФ проявится к середине лета 2022 года — прогноз

17:22 01.04.2022 Казахстанские власти намерены соблюдать антироссийские санкции, заявил 1 апреля первый заместитель главы администрации президента республики Тимур Сулейменов в интервью Euractiv. Подробности в материале: В Нур-Султане заявили, что будут соблюдать антироссийские санкции

17:30 01.04.2022 Не становитесь разменной картой в руках правительств США и ЕС, пытающихся продлить прогнившую политику однополярного мира, призвали своих зарубежных коллег члены Горно-металлургического профсоюза России. Их обращение к членам Исполкома Глобального союза ИндустриАЛЛ было опубликовано 1 апреля. Читайте также: Не будьте разменной картой! Металлурги РФ обратились к зарубежным коллегам

17:39 01.04.2022 О намерении уйти с российского рынка объявил 1 апреля на своём сайте производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa (Ирландия). Читайте подробнее: Россию решил покинуть производитель упаковки Smurfit Kappa

17:47 01.04.2022 В настоящее время поставки бумаги в России практически нормализованы. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: В Минпроме объяснили временную нехватку бумаги в России

17:53 01.04.2022 В России удалось заместить поставки, необходимые для производства офисной бумаги. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «Цены возвращаются на февральский уровень» — о доступности бумаги в России

17:55 01.04.2022 Запасов сахара в России хватает для удовлетворения потребностей граждан. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24». Об этом: Минпромторг: цены на сахар возвращаются на уровень начала февраля

17:57 01.04.2022 В отдельных регионах России в марте возник дефицит кассовой ленты. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24». Об этом: Минпромторг: Россия столкнулась с дефицитом кассовой ленты

17:58 01.04.2022 Дефицита офисной бумаги в России не будет, заявил 1 апреля заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире «России 24». Читайте также: В Минпромторге РФ заявили, что в стране есть и будет офисная бумага

17:58 01.04.2022 Энергетическое эмбарго, на введении которого настаивают правительства Евросоюза и США, несёт в себе угрозу для всех, а не только для России, заявил 1 апреля председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин. Он обратился к лидерам профсоюзов стран Евросоюза с напоминанием о том, что «и российские профсоюзы, и большинство зарубежных профсоюзов выступали и выступают за долгосрочное сотрудничество и социальный диалог во благо человека труда, во благо граждан наших стран». Читайте также: Профсоюзы России заявили Европе, что энергетическое эмбарго ударит по всем

18:10 01.04.2022 Астраханская область отменила плановые проверки для бизнеса и ввела автоматическое продление действующих лицензий. Упрощено налоговое и таможенное регулирование, сокращён срок оплаты по госзаказам, сообщил глава региона. Читайте подробнее: Астраханский губернатор рассказал о мерах поддержки экономики

18:12 01.04.2022 Производство хлеба в пекарне

18:13 01.04.2022 В Астраханской области безработные смогут бесплатно пройти переобучение или получить дополнительное профессиональное образование, а промышленные предприятия получат субсидию в размере 48 млн рублей на обучение работников, находящихся под угрозой увольнения. Читайте подробнее: Астраханцы смогут получить дополнительное образование

18:25 01.04.2022 Верховная рада Украины приняла закон, расширяющий перечень лиц, имущество которых подлежит национализации, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа». Подробности в материале: Украина национализирует имущество сторонников спецоперации России

18:58 01.04.2022 Верховная рада Украины приняла законопроект о повышении налоговой нагрузки для иностранных компаний, продолжающих работать в России. Об этом: Ну Украине повысят налоги для иностранных компаний, работающих в России

18:59 01.04.2022 Зерно

19:05 01.04.2022 Законопроект, направленный на нивелирование санкций для заказчиков и участников закупок, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля. Читайте подробнее: Законопроект, упрощающий закупки в строительстве, внесен в Госдуму

19:05 01.04.2022 В течение трёх месяцев под британской юрисдикцией разрешено проведение платежей по валютному долгу России. Такое решение приняло британское управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании. Подробности в материале: Британский минфин временно разрешил проводить платежи по валютному долгу РФ

19:16 01.04.2022 ВВП Швеции в 2022 году вырастет на 3,1%, что на 0,3% ниже предыдущего прогноза. Об этом 1 апреля в ходе пресс-конференции объявил министр финансов Швеции Микаэль Дамберг, передает телеканал SVT. По оценкам правительства Швеции, сокращение темпов роста ВВП напрямую связано с последними событиями на территории Украины. В то же время инфляция в Швеции резко возрастет в 2022 году. Об этом: В минфине Швеции изменили прогноз роста ВВП страны в 2022 году

19:39 01.04.2022 Американское руководство убедило своих союзников последовать примеру США и начать тратить свои нефтяные резервы, заявил 1 апреля президент страны Джо Байден в Белом доме. Об этом: Байден заявил, что ещё 30 стран откроют нефтяные резервы

19:55 01.04.2022 С 1 апреля цена природного газа для промышленных и бытовых потребителей в Болгарии выросла в среднем на 25% и составила 142,5 лева ($80,2) за мегаватт-час. Как утверждают чиновники структуры, причиной соответствующих тарифных изменений стала неопределенность в вопросах поставок голубого топлива в связи с международными санкциями в отношении России. Читайте подробнее: В Болгарии на 25% подорожал природный газ

20:32 01.04.2022 Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе [Александр Погожев © ИА REGNUM]

20:54 01.04.2022 Курсы доллара и евро по отношению к рублю немного выросли на торгах в пятницу, 1 апреля, после нескольких дней снижения. Вместе с тем за неделю доллар подешевел на 12,05 рубля, евро — на 12,01 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Об этом: Курсы доллара и евро на Мосбирже возобновили рост перед выходными

21:11 01.04.2022 Высылка группы российских дипломатов рассматривается властями Германии, пишет 1 апреля Süddeutsche Zeitung. Речь идёт примерно о 20 сотрудниках российских диппредставительств. Подробности в материале: Из Германии могут выслать группу российских дипломатов

21:28 01.04.2022 Производство конструкций для сеялок и плугов [Александр Погожев © ИА REGNUM]

21:30 01.04.2022 В очередной раз страны — члены Международного энергетического агентства решили продать часть своих нефтяных ресурсов — «из-за нестабильной ситуации, связанной с Украиной». Соответствующее заявление МЭА обнародовано 1 апреля по итогам встречи министров, состоявшейся в видеоформате. Об этом: Члены Международного энергетического агентства продадут часть запасов нефти

22:22 01.04.2022 Сегодня мы видим невероятную сплочённость страны вокруг президента России Владимира Путина. В ответ на все попытки Запада информационного, экономического, психологического и гуманитарного давления российский народ объединился. Произошла консолидация общества. Такого сплочения страны давно не было. Читайте подробнее: Новый опрос ВЦИОМ показал беспрецедентную сплоченность народа России

22:32 01.04.2022 Линия по розливу жидкого мыла для рук [Александр Погожев © ИА REGNUM]

22:34 01.04.2022 Информация, согласно которой Индия и Россия создали платформу передачи межбанковских сообщений для замены платформы SWIFT, от которой Российская Федерация была отключена в рамках антироссийских санкций Запада, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Индия и Россия создали альтернативу SWIFT — Сеть: «Байден, спасибо тебе!» 22:47 01.04.2022 Все наши умы сейчас заняты получением вестей с полей брани, в наших сердцах звучат Донецк, Мариуполь, Гостомель, Мелитополь, Херсон и другие города и веси Малороссии и Донбасса. Повестка специальной военной операции затмила собой всё, но иногда сквозь неё все же пробиваются сообщения, которые заставляют ещё раз задуматься, или скорее — убедиться: союзников у России практически нет. Подробности в материале: Обезумевший Казахстан превращается во вторую Украину

23:00 01.04.2022 Заявление французского министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра заявил на пресс-конференции в Берлине о том, что Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях, как и другие страны «Большой семёрки», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Удачи Макрону на выборах» — сети об отказе Франции платить за газ в рублях

23:37 01.04.2022 Ещё 120 российских и белорусских организаций пополнят санкционный список США «из-за Украины», сообщила 1 апреля журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Подробности в материале: США объявили о новых антироссийских санкциях

03:05 02.04.2022 Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell не сможет закупать российский газ за рубли из-за политических решений Великобритании, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что британское руководство стремится возглавить борьбу против России в мире. «Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» — сказал пресс-секретарь, слова которого приводит ТАСС. Подробности в материале: Песков оценил способность Shell закупать газа у России из-за шагов Британии

06:26 02.04.2022 Ситуация вокруг Украины не должна влиять на торговые отношения Китая с Россией, заявил глава департамента Европы китайского МИД Ван Лутун в ходе брифинга. Об этом: МИД Китай: ситуация на Украине не должна влиять на торговлю с Россией

06:27 02.04.2022 Венгерская авиакомпания Wizz Air не будет осуществлять полеты в Россию и из нее до 30 октября, сообщается на сайте организации. Подробности в материале: Авиакомпания Wizz Air приостановит полеты в Россию на семь месяцев

06:32 02.04.2022 В Новосибирской области в I квартале 2022 года 87,7% опрошенных руководителей организаций оценили текущую экономическую ситуацию как благоприятную и удовлетворительную, 12,3% — как неблагоприятную. Такие данные привёл Новосибирскстат. Подробности в материале: Для 88% новосибирских компаний экономическая ситуация стала благоприятной

07:11 02.04.2022 Отказ от закупки российских углеводородов может привести к катастрофическим последствиям для немецких производственных предприятий, заявил президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм 1 апреля в эфире телеканала ZDF. Читайте подробнее: Немецкий промышленник предупредил о крахе из-за отказа от газа из России

07:21 02.04.2022 По словам американского специалиста, поскольку рубль имеет реальную ценность и обеспечен золотом, то его положение на рынке будет усиливаться, так как люди верят американскому доллару всё меньше. Читайте подробнее: В США эксперт рассказал о неожиданном влиянии санкций на рубль и доллар

08:10 02.04.2022 Президент федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ — это может поставить отрасль в безвыходное положение. Читайте подробнее: В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из РФ 08:11 02.04.2022 Китай не является одной из сторон связанного с Украиной кризиса и потому последний не должен влиять на китайскую торговлю с какой-либо другой страной. Об этом 2 апреля заявил специальном брифинге глава департамента Европы МИД республики Ван Лутун. Подробности в материале: МИД КНР: Пекин не является стороной конфликта в украинском кризисе

08:16 02.04.2022 Заместитель директора Национального экономического совета администрации США Далип Сингх обсудил в Индии влияние на мировую экономику событий на Украине и введение против России экономических санкций. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Белого дома. Читайте подробнее: Советник Байдена обсудил в Индии санкции против России

08:22 02.04.2022 О перспективах российского рубля и американского доллара рассказал 2 апреля преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик. Подробности в материале: Американские санкции уничтожают роль доллара — эксперт из США

08:27 02.04.2022 «Ни в какие ворота не лезет»: российских теннисистов грозятся не пустить на Уимблдонский турнир. Об угрозах в адрес спортсменов рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, организаторы Уимблдонского турнира требуют от спортсменов осудить российскую спецоперацию. В противном случае их не допустят до соревнований, которые начнутся в Лондоне 27 июня. «Было заявление о том, что теннисисты для того, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это ни в какие ворота не лезет, это хамские, грубые заявления», — передает слова Келина ТАСС.

08:36 02.04.2022 Сайт знакомств Badoo официально прекратил работу в России и Белоруссии.

08:37 02.04.2022 Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров, которые сейчас лишены монетизации. Первый сеанс стартует 4 апреля в московском «Октябре».

08:47 02.04.2022 КГБ Белоруссии, а также подразделение «Альфа» и внутренние войска МВД РБ внесены в «чёрный список» американского Минторга.

09:26 02.04.2022 Британский аукционный дом Christie’s ввел запрет на продажу предметов роскоши в Россию и Белоруссию, а также запретил клиентам из этих стран участвовать в торгах. Christie’s соблюдает запрет на экспорт клиентам, которые физически находятся в России и Белоруссии, а также на прямой или косвенный экспорт по адресам в этих странах. В Sotheby’s также указали, что выполняют санкции. Аукционный дом запретил российским гражданам, которые получают доход из страны, участвовать в торгах.

09:26 02.04.2022 Производство томатов. Тепличный комплекс [Александр Погожев © ИА REGNUM].

09:27 02.04.2022 Минфин Великобритании разрешил британским физическим и юридическим лицам оказывать услуги по проведению валютных платежей по суверенному долгу России в условиях санкций. Лицензию со сроком действия с 1 апреля до 30 июня 2022 года выпустило Управление по реализации финансовых санкций при Минфине страны, оно распространяется на платежи по бумагам, выпущенным до 1 марта. Процедура выпуска лицензий является стандартной для Великобритании. В целях соблюдения интересов страны и национальных компаний британское правительство может выдавать лицензии на работу с юридическими и физическими лицами, а также организациями, которые находятся под санкциями.

09:29 02.04.2022 В Германии стали опасаться краха промышленности. Президент федерального союза немецкой промышленности признался, что отказ от российского газа может поставить отрасль в безвыходное положение. «Мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — предупредил Зигфрид Руссвурм.

09:29 02.04.2022 США не собираются отменять санкции в отношении российских космических предприятий, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, Роскосмос примет решение о взаимодействии с партнерами по МКС после того, как проведёт анализ и доложит политическому руководству РФ.

09:30 02.04.2022 Битва за Донбасс будет переломным моментом в ходе военной спецоперации, рассказал каналу «Донбасс решает» рассказал военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин. По его словам, несмотря на удары высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины, потенциал ВСУ еще велик. «Сейчас пока признаков надлома не видно. Сражение в Донбассе будет попыткой организовать противнику надлом, в том числе психологический. Мариуполь показывает, что окруженная группировка не будет спасена, она будет уничтожена», — сказал эксперт. Очевидно, что главная задача российской стороны — создать цепочку котлов, когда противник будет нести тяжелые потери в окружении.

09:31 02.04.2022 Украинские нацисты, контролирующие Николаевскую область, заминировали шлюзы на реке Южный Буг и угрожают затопить более 10 населённых пунктов, сообщил 1 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. В случае подрыва зарядов в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску, уточнил он.

09:43 02.04.2022 Странам Африки может не хватить средств для закупки зерна, так как цены выросли до рекордного уровня. Если Африка лишится российского зерна, то цены станут еще выше, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

09:46 02.04.2022 В Hoff заявили об увеличении трафика из-за ухода IKEA из России. Выручка магазинов в городах, где была шведская компания, стала на 30% больше, чем там, где иностранный ретейлер не присутствовал. Об этом сообщил гендиректор сети Максим Гришаков. Он также рассказал, что проблемы с зарубежными поставками и приостановкой сотрудничества с рядом европейских партнёров не отразились на ассортименте. Гришаков отметил, что более 85% компаний из 400, с которыми сотрудничает Hoff, российские фирмы.

09:52 02.04.2022 С 1 апреля поставки газа в недружественные страны, большинство из которых собраны в Евросоюзе, проходят по новой схеме. Она предполагает оплату за голубое топливо в рублях. Пока неизвестно, перейдут ли европейские покупатели на условия России. Однако механизм мягок, удобен и позволяет сохранить им лицо, поэтому всё-таки стоит предполагать их согласие. Об этом: Газ за рубли: прекрасно, но ждём продолжения!

09:56 02.04.2022 Сообщение Министерства иностранных дел РФ о том, что Россия внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза в качестве ответной меры на антироссийские санкции, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «А нас за що?» — руководство ЕС попало в чёрный список России

09:57 02.04.2022 Усиление санкций против РФ станет «тестом на прочность» для стран Запада и может нарушить единство среди них. Об этом 2 апреля пишет немецкая газета Handelsblatt. Подробности в материале: Handelsblatt: странам Запада грозит раскол из-за усиления санкций против РФ

10:04 02.04.2022 В Тюменской области неработающим пенсионерам и гражданам, получающим пенсию по инвалидности, утвердили единовременную выплату в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Об этом: В Тюменской области инвалиды и пенсионеры получат единовременную выплату

10:07 02.04.2022 Власти Ирана, исходя из своего «богатого опыта», предложили России шаги для противостояния санкциям США, сообщил замглавы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими. «Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне», — сказал он. В частности, Карими сообщил, что «есть и договоренности, и возможности» по использованию национальных валют в торговле между странами.

10:07 02.04.2022 Продукция семеноводческой станции. Александр Погожев © ИА REGNUM.

10:09 02.04.2022 Санкции в отношении предприятий космической отрасли России не намерены отменять США. Об 2 апреля заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». Об этом: Рогозин: США не намерены отменять санкции в космической отрасли

10:30 02.04.2022 Депутат Палаты представителей Конгресса США от Демпартии Нэнси Пелоси выступила с критикой ценообразования на бензин в стране. Ее слова 2 апреля приводит телекомпания ABC News. Читайте подробнее: Нэнси Пелоси раскритиковала ценообразование на бензин в США

10:35 02.04.2022 Государственная корпорация «Роскосмос» в ближайшее время представит предложения по срокам завершения сотрудничества с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии в рамках Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. Ранее российские партнёры по МКС заявили о готовности к продолжению сотрудничества в рамках этого проекта, но дали понять, что не будут снимать санкции с российских предприятий космической отрасли. В Роскосмосе сочли такую ситуацию неприемлемой. Об этом: Роскосмос назовёт сроки завершения сотрудничества по проекту МКС

11:02 02.04.2022 Конечной целью антироссийских санкций США, Канады, Евросоюза и Японии в отношении отечественных высокотехнологичных предприятий является разрушение экономики России, написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале. «Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны», — заявил Рогозин. Читайте также: Рогозин назвал конечную цель антироссийских санкций

11:17 02.04.2022 В Тюменской области санкции подвигли изменить технологию в деревообработке, которая существовала 30 лет. Она стала более современной и полностью независимой от импорта. сообщает телекомпания «Регион-Тюмень». Читайте подробнее: На тюменском градообразующем предприятии полностью отказались от импорта

11:49 02.04.2022 Работникам федерального правительства ФРГ повысили себе зарплаты, а министры в то же время призывают население готовиться к падению уровня доходов, пишет 2 апреля DWN. Читайте подробнее: Чиновники ФРГ на фоне падения доходов населения повысили себе зарплаты

12:10 02.04.2022 Введенные Вашингтоном антироссийские санкции приносят больше вреда американской экономике, чем России. Об этом 2 апреля заявил экс-аналитик сената США по вопросам внешней политики Джеймс Джатрас. Об этом: Эксперт из США: санкции наносят больше вреда американской экономике, чем РФ

12:23 02.04.2022 ФРГ внимательно следит за тем, чтобы не стать объектом нападения со стороны России, поэтому она против наращивания военной поддержки Украины. Об этом 2 апреля заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Читайте также: Минэкономики ФРГ — против наращивания военной поддержки Украины

12:25 02.04.2022 В настоящее время Европейский союз готовит новые санкции против России, которые не затронут энергетический сектор и будут такими, чтобы их было сложно обойти. Об этом 2 апреля сообщил во время своего выступления на форуме «Амброзетти» еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, его слова приводит агентство ANSA. Подробности в материале: В ЕС заявили, что новый пакет санкций против России не затронет энергетику 12:37 02.04.2022 Досрочно, в ночь на 9 апреля, закончится продажа туров по России с кешбэком в рамках текущего этапа из-за повышенного спроса. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Ростуризма. Об этом: Продажа туров с кешбэком по РФ закончится в ночь на 9 апреля — Ростуризм

12:51 02.04.2022 Таможенная служба и портовая служба города Империя (Италия) арестовали яхту New Vogue стоимостью более 3 млн евро, принадлежащую якобы «российским лицам». Об этом: В Италии арестовали яхту New Vogue стоимостью более 3 млн евро

12:56 02.04.2022 Ответы глав Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), а также Европейского (ЕКА) и Канадского космических агентств (ККА) на требования снятия незаконных санкций с предприятий космической отрасли РФ обнародовал 2 апреля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале. Об этом: Рогозин обнародовал ответы глав НАСА и ЕКА на требования снять санкции

13:00 02.04.2022 ЕС работает над новыми антироссийскими санкциями, но они не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти, заявил, выступая на форуме «Амброзетти», еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

13:01 02.04.2022 Производство сыра на молочном комбинате [Александр Погожев © ИА REGNUM].

13:05 02.04.2022 Пока правительство Германии призывает немцев снизить энергопотребление, себе оно поднимает зарплату. Так, с 1 апреля канцлер Шольц будет получать ежемесячно дополнительные €345, а другие министры — по €275, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Кроме того, 1 июля депутатское жалование членов бундестага увеличится на €310, а членов правительства — на €155. Повышение зарплат также повлияет на пенсии Ангелы Меркель и Герхарда Шрёдера.

13:10 02.04.2022 Хакеры взломали сайт авиационной компании «Сухой». Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь назвал эту атаку примером информационной войны против России и российского авиастроения. «На жалкие уколы ответим ещё более ударным трудом. Наша задача — дать стране крылья», — отметил он.

13:13 02.04.2022 Предприятия Забайкалья присоединились к Всероссийскому флэшмобу #Мыработаем. [[[video-0]]] Агинский мясокомбинат, «Северная Азия», «Агинское молоко» уже показали, что продолжают работать в полную силу, несмотря ни на что. Край точно будет обеспечен мясом и молоком.

13:19 02.04.2022 Введенные против России санкции не действуют, о чем свидетельствует укрепление рубля — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

13:28 02.04.2022 Тюменский завод «СибБурМаш» в индустриальном парке «Боровский» является примером эффективного импортозамещения. «Была проделана серьёзная научная работа совместно с российскими институтами, подобрано сырьё отечественных производителей для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками. Раньше его покупали в США, Голландии или Китае. Наш тюменский опыт показывает, что региональная господдержка целевого импортозамещения, когда промышленные предприятия по заказу нефтегазовых компаний разрабатывают и внедряют в серийное производство аналоги импортного оборудования, даёт хорошие результаты», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Подробности: Тюменский завод внедряет отечественные разработки в нефтедобычу

13:28 02.04.2022 Тюменский завод «СибБурМаш» в индустриальном парке «Боровский» является примером эффективного импортозамещения. «Была проделана серьёзная научная работа совместно с российскими институтами, подобрано сырьё отечественных производителей для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками. Раньше его покупали в США, Голландии или Китае. Наш тюменский опыт показывает, что региональная господдержка целевого импортозамещения, когда промышленные предприятия по заказу нефтегазовых компаний разрабатывают и внедряют в серийное производство аналоги импортного оборудования, даёт хорошие результаты», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Подробности: Тюменский завод внедряет отечественные разработки в нефтедобычу

13:37 02.04.2022 В условиях жёстких антироссийских санкций поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности стала приоритетной задачей властей Приангарья. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Мы уже предоставляем субсидии на возмещение части затрат, уплату процентов по кредитам, уплату лизинговых платежей и другое. Сегодня на ангарском предприятии «Каравай», одном из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции, также обсудили проблемные вопросы. Текущая ситуация сказалась и на этом заводе. Тем не менее, здесь сформирован стратегический запас зерна и муки до нового урожая, Более того, «Каравай» решил зафиксировать цены на востребованные наименования хлеба», — пояснил глава области. Подробности в материале: «Забота о людях»: как в Приангарье сдерживают рост продовольственных цен

13:46 02.04.2022 Внешнеторговый оборот Тюменской области с Белоруссией за 2021 года вырос в 2,2 раза и составил порядка $30 млн. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В Тюмени для пассажирских перевозок используется 300 автобусов Минского автомобильного завода. В многоквартирных домах областной столицы установлено 132 лифта, произведённых в Могилёве. Подробности в материале: Тюменская область наращивает внешнеторговый оборот с Белоруссией

13:46 02.04.2022 Активисты National Assembly планируют провести 2 апреля масштабные акции протеста по всей Великобритании в связи с резким ростом цен. Читайте также: В Великобритании пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен

13:47 02.04.2022 Борис Акунин: «Пару недель назад я получил письмо из моего британского литагентства. Там говорилось: «Учитывая ужасные события на Украине, вы, вероятно, предпочтёте на время отказаться от публикации ваших книг в России». Я ответил, что нет, не предпочту. Я категорически не поддерживаю инициативу бойкота российского книжного рынка, запущенную Стивеном Кингом и подхваченную другими авторами».

13:47 02.04.2022 Зарубежная литература в магазине [Василий Иванов © ИА REGNUM].

13:48 02.04.2022 Введённые странами Запада антироссийские санкции не работают, о чем говорит укрепление рубля. Об этом 2 апреля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своих страницах в соцсетях. Подробности в материале: Премьер-министр Польши: введенные против России санкции не действуют 14:21 02.04.2022 Как считает премьер-министр Польши Матеуш Моравеций, требование России платить за природный газ в рублях якобы является «шантажом», которому Варшава не поддастся. Читайте подробнее: В Польше назвали «шантажом» требование России оплачивать газ в рублях

14:27 02.04.2022 За период с 19 по 25 марта 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на вермишель (12,3%). Читайте подробнее: В Забайкалье больше всего подорожала вермишель

14:31 02.04.2022 После начала спецоперации ВС РФ на Украине США, а следом за ними страны Евросоюза стали вводить против России санкции, не думая о последствиях конфронтации, однако на Западе в последнее время все слышнее звучит недовольство ростом цен. Рядовые граждане стали постепенно осознавать, что не готовы расплачиваться за антироссийскую политику руководства своих стран. Об этом: Европейцы стали осознавать, какую цену платят за антироссийскую политику

14:36 02.04.2022 Киев рассчитывает получить 400 млрд долларов из замороженных российских активов. Об этом 2 апреля заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире «Украина 24». Читайте также: Киев планирует присвоить российские активы на 400 млрд долларов

14:50 02.04.2022 Время для переоценки отношений с РФ и начала диалога придет, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона». Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков рассказал, когда придет время для переоценки отношений с Европой

14:51 02.04.2022 Требование Еврокомиссара Маргрет Вестагер не мыться долго в душе назло России и Путину высмеяли в социальных сетях. Люди полагают: в таком случае и в сортире смывать не следует, Европа возвращается в средневековье. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети. «А причем тут вообще Путин, если это их политики санкции ввели?! Долбоносы», — удивляется Леонид. «Да хоть вшей разведите, буратины. Но только адекватных людей не втягивайте в своё общечеловеческое садомазо», — считает Татьяна. «И это — культурная и образованная Европа, это мы к ним стремились! Пора отвернуться от них и сохранить свои душевные ценности и исторические. Они должны с России брать пример, там никакого у них патриотизма и души не осталось, один материальный расчет», — поделился мнением Андрей Сорокин. Читайте также: От европейцев потребовали не мыться назло Путину. Сеть: и не смывать!

14:59 02.04.2022 Предупреждение президента федерального союза немецкой промышленности Зигфрида Руссвурма о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди говорят, что Германии следовало лучше выбирать себе друзей. Редакция ИА REGNUM приводит наиболее характерные комментарии в Сети. «Есть такая поговорка: «Чудес не бывает». Немецкая экономика скоро на практике узнает смысл этой поговорки», — считает Сергей. «Да и Германия сама скоро крякнется! Если к России не присоединится. Не зря Меркель в закат ушла», — поддерживает Наталья Смирнова. «Сейчас у нас говорят: «Нет рублей — нет газа!», а некоторым, когда они «созреют», надо будет говорить: «Есть рубли? Отлично, но газа нет!» — предлагает Ирина Бесфамильная. Об этом: Промышленности Германии предрекли крах. Сеть: вспомнился мультик «Маугли»

15:12 02.04.2022 Введенные западными странами антироссийские санкции не работают, о чем свидетельствует укрепление курса рубля. Об этом 2 апреля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом: Моравецкий признал, что антироссийские санкции Запада не работают

15:18 02.04.2022 Власти Югры выделят более шести миллиардов рублей на обеспечение устойчивости экономики региона в период санкционного давления. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО. Подробности в материале: Власти Югры назвали статьи расходов для обеспечения устойчивости экономики

15:23 02.04.2022 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об организации деятельности летних площадок и веранд при стационарных кафе. Далее соглашения заключат с самими предпринимателями. Подробности в материале: В Новосибирске летние веранды разрешат разместить безвозмездно

16:07 02.04.2022 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 апреля направил в Еврокомиссию письмо о новых санкциях в отношении России, которое будет передано в Евросовет. Он призвал Евросовет реализовать обещания и закрыть финансовые потоки с Россией. Читайте подробнее: Польша направила Еврокомисси предложения по новым санкциям против России

16:14 02.04.2022 Официальный представитель Министерство иностранных дел России Мария Захарова с иронией отметила, что западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале 2 апреля. Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ жесточайшие санкции, которые, однако, привелки к существенным экономическим потерям в самих этих западных странах. Страны Евросоюза, в частности, столкнулись с перспективой продовольственного и топливного кризисов. При этом западные политики пытаются увещевать своих граждан ограничить потребление. Захарова приводит наиболее яркие изречения западных политиков по этому поводу: Читайте также: Захарова: высокие слова помогают Западу переносить созданные им же проблемы

16:42 02.04.2022 Экономику США от краха может спасти только отмена санкций против России. Об этом пишет американское издание The Hill. Подробности в материале: Для спасения своей экономики США должны снять санкции с России — The Hill

17:46 02.04.2022 Сенатор Алексей Пушков предложил жителям стран Евросоюза и военного блока НАТО оригинальный способ проявить свою «солидарность» с Украиной, иронизируя над предложением евросоюзного комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер использовать меньше воды в душе и приговаривать «получи, Путин». Свое предложение Пушков опубликовал сегодня, 2 апреля, в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Пушков советует жителям стран Запада не смывать воду в туалете назло Путину

18:06 02.04.2022 Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защите климата Роберт Хабек считает, что германское общество находится на грани раскола из-за конфронтации с Россией. Об этом Хабек заявил журналистам сегодня, 2 апреля. По мнению Хабека, конфронтация с Россией и полный отказ от закупок российских энергоносителей может привести к расколу германского общества. Об этом: Вице-канцлер ФРГ: немецкое общество раскалывается из-за конфронтации с РФ

18:25 02.04.2022 В Кемеровской области российские банки работают с предприятиями различных отраслей, малым и средним бизнесом, розничными клиентами в штатном режиме. Об этом сообщил телеграм-канал администрации Кемерова. Подробности в материале: Жителям Кузбасса рассказали, какие банковские операции им доступны

18:32 02.04.2022 Жители западных стран вовсе не спешат отказаться от привычного им образа жизни и снижать спрос на потребление экспортируемого Россией топлива о чем их просят политики. Об этом сегодня, 2 апреля, пишет издание Politico. По мнению журналистов Politico, даже самые слабые призывы западных политиков к изменению поведения не находят никакого отклика. При этом западные политики предлагают довольно много вариантов того, как можно снизить уровень потребления. Об этом: Politico: жители ЕС не хотят сокращать потребление назло России

19:15 02.04.2022 Литва больше не импортирует природный газ из Российской Федерации. Соответствующее заявление сделало сегодня, 2 апреля, министерство энергетики Литвы. В заявлении Минэнерго Литвы сказано, что с начала апреля газотранспортная система республики работает без импортируемого из России газа. Согласно данным оператора литовских газовых сетей Amber Grid, по состоянию дел на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Тем самым власти Литвы дают понять, что не собираются покупать российский газ за рубли. Читайте также: Литва заявила о полном отказе от российского газа

22:47 02.04.2022 Престиж доллара и евро сильно пошатнулся на фоне санкций, и это приводит к тому, что всё больше стран переходят к расчётам в национальных валютах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, процесс перехода стран на расчёты в национальных валютах находится в начальной стадии, но остановить его невозможно. Читайте подробнее: Песков: Престиж доллара и евро пошатнулся из-за «бандитско-санкционных игр»

00:07 03.04.2022 Ни одна страна в мире не испытывала такого санкционного давления, как сейчас испытывает Россия, но это заставляет «крутится и работать». Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телевидению. «Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», — рассказал Песков. Западные санкции в итоге заставляют Россию самой внедрять те технологии, которые раньше приходилось закупать из-за рубежа. В частности, ускоряется программа развития авиапромышленности, а также программу АПК. Об этом: Песков: санкционное давление на Россию — беспрецедентное

01:16 03.04.2022 «Росатом» не остановил ни один из своих текущих международных проектов по строительству атомных электростанций, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв. Читайте также: «Росатом» заявил о продолжении проектов по строительству АЭС за рубежом

02:39 03.04.2022 Члены Конгресса США затянули рассмотрение пакета антироссийских санкций. Об этом 2 апреля сообщает газета The Washington Post. Читайте подробнее: В Конгрессе США затянулось рассмотрение новых санкций против РФ — WP

03:30 03.04.2022 Правительство Великобритании планирует построить в течение 30 лет семь атомных электростанций, чтобы не зависть энергетически от РФ во время антироссийских санкций. Об этом 2 апреля сообщает газета Daily Telegraph, ссылаясь на министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенга. Читайте подробнее: В Британии сообщили о планах построить семь АЭС назло РФ

05:37 03.04.2022 Объёмы продаж смартфонов России менее чем за месяц упали почти вдвое. Об этом 3 апреля сообщают «Известия», ссылаясь на данные одного из производителей электроники. Об этом: В России сообщили о двукратном падении спроса на смартфоны

06:06 03.04.2022 До 55% японских компаний, которые базируются за рубежом, пострадали или ожидают негативных последствий от антироссийских санкций. Как сообщает 3 апреля информационное агентство Kyodo, об этом свидетельствует опрос, проведённый центром Pasona Group. Подробности в материале: В японских компаниях ожидают ущерба от санкций против РФ

06:06 03.04.2022 Дефицит топлива наблюдается в мексиканских штатах, граничащих с США, из-за того, что американцы стали заправлять автомобили в Мексике. Об этом: В граничащих с США штатах Мексики появились проблемы с бензином

07:05 03.04.2022 Производство растительного масла [Александр Погожев © ИА REGNUM].

07:07 03.04.2022 Глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Улдис Барисс: — С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Сейчас страны Балтии получают газ по двум каналам — через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище.

07:08 03.04.2022 Рассмотрение антироссийских законопроектов по ситуации на Украине в Конгрессе США застопорилось из-за столкновения интересов республиканцев и демократов — Washington Post.

07:12 03.04.2022 Весь мир по призыву США не сплотился против России после начала спецоперации по денацификации Украины. Об этом 3 апреля заявил журналист Foreign Policy Колум Линч в статье. Подробности в материале: Мир не сплотился против России по указке США — FP

07:18 03.04.2022 Укреплению рубля на валютном рынке способствует резкое снижение объемов импорта в Россию. Следствием этого является уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, объяснил аналитик Александр Джиоев. Еще два положительных фактора для рубля — это: [[[list-2]]]

07:27 03.04.2022 Как пояснил глава правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс, отказ от импорта российского газа связан с переходом на рубли в расчётах за его поставки. Об этом: В Латвии объявили о прекращении импорта российского газа в страны Балтии

07:45 03.04.2022 Заявление первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова о том, что республика хочет продемонстрировать европейским партнёрам, что не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России и будет их соблюдать, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Предали Россию, опять?» — Казахстан поддержал антироссийские санкции

07:45 03.04.2022 Заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что он предложил расширить список запрещённых к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 2 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Прокормить себя мы можем сами!» — сети против продуктов от недругов

07:57 03.04.2022 Международные предприятия, которые остановили работу в России в рамках санкций за денацификацию Украины, необходимо передать в распоряжение трудовым коллективам. Об этом сказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в интервью, опубликованном 3 апреля РИА Новости. Подробности в материале: В ЕЭК предложили передать остановленные в РФ предприятия сотрудникам

08:39 03.04.2022 Иркутский завод гусеничной техники в 2022 году планирует вывести на рынок два колесных вездехода на шинах низкого давления для внутреннего рынка и для экспорта. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев по итогам поездки в Ангарск. «Предприятие производит гусеничные и колесные вездеходы, используемые для предотвращения и тушения лесных пожаров, а также в нефтегазовой, золотодобывающей, энергетической, геологоразведочной отраслях. Осмотрели производство и обсудили планы завода. В новых условиях на первый план выходит задача по импортозамещению. Ежегодно завод производит 80−100 вездеходов и делает полный капитальный ремонт 50−70 единиц техники. Продукцию уже закупают многие регионы РФ», — пояснил губернатор Приангарья. Подробности в материале: Иркутская область выводит на рынок два колесных вездехода

08:43 03.04.2022 Депутаты Госдумы и сенаторы намерены внести в Госдуму законопроект, вводящий уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций. Об этом сообщил член Совфеда Андрей Клишас. Об этом: В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций

08:45 03.04.2022 Пятигорская керамика.

09:06 03.04.2022 Вице-канцлер Германии и министр экономики и проблем климата Роберт Хабек предостерег от немедленного отказа от поставок российского газа. «Это не игра, а сценарий, к которому нужно отнестись очень серьезно, сценарий возможных глубоких разногласий в экономике и обществе. С моей точки зрения, было правильно не начинать немедленно процесс прекращения отношений в вопросе поставок», — заявил он. Хабек отметил, что Германия постепенно снижает зависимость от российских энергоносителей.

09:36 03.04.2022 В Аксайском районе Ростовской области компания «Бонум» создала новое производство прицепной техники. Специалисты наладили выпуск импортозамещающей продукции — шторных полуприцепов. Об этом: В Ростовской области наладили выпуск шторных полуприцепов

09:45 03.04.2022 Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что более трёх десятков стран поддержали решение Вашингтона высвободить нефть из своих стратегических резервов, чтобы доставить на мировой рынок дополнительные «десятки миллионов баррелей», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этом поводу 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Кубышка не бесконечная» — США наполнят рынок своей резервной нефтью

10:02 03.04.2022 В ФРГ заявили, что газовое эмбарго на поставки из РФ поставит крест на процветании страны. Об этом в эфире телеканала ZDF сказал министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек. Читайте также: Хабек: газовое эмбарго на поставки из РФ поставит крест на процветании ФРГ

10:59 03.04.2022 Мишустин подписал распоряжение о выделении 20 млрд руб. на займы предприятиям промышленности, которые занимаются продукцией, способной заменить зарубежные аналоги.

11:01 03.04.2022 Российские виноделы спрогнозировали рост цен на свою продукцию на 15%. По данным Росстата, один литр столового российского вина в декабре 2021 года стоил в магазинах в среднем 474,3 рубля — на 7% больше год к году. Почти на столько же, до 619 руб. за 1 литр, за прошлый год подорожало и отечественное крепленное вино. В 2022 году цены вырастут сильнее — из-за возросших затрат на все импортные комплектующие, говорят виноделы.

11:11 03.04.2022 В Великобритании зафиксировали крупнейший с 50-х годов прошлого века спад уровня жизни. Из-за повышения тарифов на электричество многие жители страны задаются вопросом, как выживать дальше, пишет The Independent. C 1 апреля счета на электроэнергию для некоторых потребителей выросли почти вдвое. Для 5 млн домохозяйств траты на электричество будут составлять от 10% бюджета. Также британские власти повысили НДС до 20% и собираются в этом месяце увеличить муниципальный налог и взносы за соцстрахование.

11:12 03.04.2022 Внесение минеральных удобрений [Александр Погожев © ИА REGNUM].

11:12 03.04.2022 В Великобритании зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни — многие жители задаются вопросом, как выживать дальше, пишет The Independent. Читайте также: В Великобритании зафиксировали крупнейший спад уровня жизни

11:14 03.04.2022 Жителей Нидерландов попросили экономить электричество. Власти страны призвали граждан снизить мощность отопления в домах и принимать душ вместо ванны. Министр страны по вопросам климата и энергетики назвал эти меры «полезными для кошелька и климата».

11:44 03.04.2022 Ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния немцев. Об этом 3 апреля заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Читайте подробнее: Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине

12:12 03.04.2022 Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал усилить введенные против России санкции, передает 3 апреля NHK. Подробности в материале: В Японии назвали усиление санкций против РФ «единственным путем»

12:17 03.04.2022 Ситуация на потребительском рынке в Туве стабилизировалась, предприниматели наладили свои цепочки поставок. Об этом заявил министр экономического развития и промышленности республики Айдыс Сат. Подробности в материале: Проблем с поставками товаров в Туву нет — власти республики

12:47 03.04.2022 Власти Японии призвали усилить санкции против России. По мнению министра экономики Коити Хагиуды, это единственный путь добиться мира на Украине. При этом в эфире телеканала NHK он признался, что если специальная операция Москвы затянется, то японским компаниям будет чрезвычайно трудно продолжать вести свой бизнес на территории РФ.

12:47 03.04.2022 Рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

13:13 03.04.2022 Три крупных дистрибьютора алкогольной продукции в Россию (Ladoga, Luding Group и Simple Group) рассказали о снижении отпускных цен на неё из-за укрепления рубля, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на представителей и руководителей компаний. Президент первой из компаний Вениамин Грабар рассказал, что её продукция подешевела на 17−19 процентов ещё с 30 марта. В основном, по его словам, это коснулось импортного ассортимента. Другими причинами, помимо укрепления рубля, он назвал отказ от иностранной валюты при торговле с некоторыми поставщиками и решение проблем с логистикой.

13:48 03.04.2022 Чехия располагает запасами газа максимум на 34 дня, заявил министр транспорта республики Мартин Купка.

14:15 03.04.2022 Западные страны вышли за пределы разумного, введя санкции против Путина, считает Песков.

14:19 03.04.2022 Министр ЕЭК предложил передать остановившие работу в России предприятия в собственность сотрудников. Больше трудовых коллективов никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. «Именно это является главным критерием, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление этими предприятиями», — сказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

14:25 03.04.2022 ЕС ужесточит санкции против России и окажет еще большую поддержку Киеву — МИД Германии.

14:41 03.04.2022 Правительства стран Запада вышли за пределы разумного, введя персональные санкции против президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Путин. Кремль» телеканала «Россия-1». Песков рассказал, что ещё несколько лет назад нельзя было даже допустить возможности введения санкций против главы государства. «Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента… получается, что они способны на любые глупости», — подчеркнул Песков. Об этом: Песков: санкции против Путина стали переходом за грани разумного

14:56 03.04.2022 Чехия располагает запасами газа максимум на 34 дня. Об этом 3 апреля заявил министр транспорта страны Мартин Купка, передает CNN. Об этом: Чехия заявила о запасах газа на 26 дней

15:12 03.04.2022 Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают газ. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков прокомментировал возможный отказ от оплаты газа в рублях

15:21 03.04.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил особый «ген» европейцев в создании сложностей к взаимовыгодному сосуществованию с РФ. Читайте подробнее: Песков: европейцам мешает сотрудничать с Россией особый «ген»

16:08 03.04.2022 Выстраивать диалог с Россией рано или поздно придется Западу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Песков: Западу придется выстраивать диалог с Россией рано или поздно

16:09 03.04.2022 Власти Словакии сообщили о принципиальной готовности этой восточноевропейской страны к оплате в рублях за поставки российского газа. Подробности в материале: Словакия готова к оплате российского газа в рублях

16:21 03.04.2022 Требование к недружественным странам покупать газ за рубли вызвано необходимостью сделать так, чтобы у России не отобрали доллары и евро. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Об этом: Песков назвал причину требования покупать газ за рубли

16:25 03.04.2022 Продажа иностранным покупателям за рубли, вслед за природным газом, будет распространена и на другие экспортные товары России, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Вслед за газом за рубли будут продаваться другие российские товары — Песков

16:45 03.04.2022 Санкции Евросоюза в отношении России и лично президента страны Владимира Путина могут усилить. Это следует из заявления министра финансов ФРГ Кристиана Линднера в соцсетях. Об этом: В Германии пообещали усилить санкции против России

16:54 03.04.2022 США каждый день работают над тем, как ужесточить санкции против России. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Читайте подробнее: Блинкен: США ежедневно работают над ужесточением санкций против России

17:14 03.04.2022 Санкции Евросоюза против России будут ужесточены. Этого не исключила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Читайте также: Глава МИД ФРГ не исключила ужесточения антироссийских санкций

17:26 03.04.2022 Присоединение Грузии к санкциям против России в связи с событиями на Украине противоречит грузинским национальным интересам. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Читайте также: В Тбилиси подтвердили отказ от санкций против России

17:30 03.04.2022 Санкции против России могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров с Украиной. Об этом заявил телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. Читайте подробнее: Блинкен: санкции против России могут снять после переговоров с Украиной

18:17 03.04.2022 В Аксайском районе Ростовской области реализован проект по внедрению импортозамещающих технологий. Полиграфическая компания «Проф-Пресс» вложила в модернизацию производства 907 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора. Читайте подробнее: В Ростовской области запустили ещё одно импортозамещающее производство 18:28 03.04.2022 В Ростовской области в течение апреля будет проведена оценка ситуации с импортозамещением. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев. Подробности в материале: В Ростовской области оценят ситуацию с импортозамещением

20:49 03.04.2022 Западные страны в ближайшие дни обсудят новые меры давления на Россию в связи с продолжением военного конфликта на Украине. Об этом заявил 3 апреля канцлер Германии Олаф Шольц. Читайте также: Шольц анонсировал новые санкции Запада против России

21:29 03.04.2022 Детали для сельхозтехники [Александр Погожев © ИА REGNUM]

21:31 03.04.2022 В социальных сетях обсудили заявление министерства энергетики Литвы о том, что Литва больше не импортирует природный газ из Российской Федерации. Читайте также: Сеть: «За Литву. Не чокаясь». Литва отказалась от российского газа

21:39 03.04.2022 Развитие интеграционного сотрудничества России и Белоруссии приносит последней выгоды. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на телеканале СТВ. Читайте также: Мезенцев призвал использовать ниши на рынках России и Белоруссии

21:40 03.04.2022 В социальных сетях обсудили новость о том, что в Лондоне активисты движения National Assembly 2 апреля провели акцию протеста против резкого роста цен на электричество и газ. Читайте также: «Хотели «взорвать» в России, а горит в Европе» — Сеть о протесте в Лондоне

22:12 03.04.2022 Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт требует ввести на уровне Евросоюза эмбарго на поставки газа из России. Это следует из её заявления в эфире телеканала ARD. Подробности в материале: Глава минобороны ФРГ требует запретить газ из России

22:24 03.04.2022 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил срочно организовать саммит Евросоюза для обсуждения событий в городе Буча под Киевом и конфисковать все активы России, а также российских бизнесменов в странах ЕС. Об этом Моравецкий написал 3 апреля на своей странице в соцсети. Читайте также: Премьер Польши требует созвать саммит ЕС и конфисковать все активы России

23:04 03.04.2022 США скоро введут очередные санкции против руководства России. Об этом телеканалу MSNBC заявил глава службы Госдепартамента Нед Прайс. Читайте подробнее: США обещают новые санкции против руководства России

23:35 03.04.2022 Сообщение министерства энергетики Литвы о том, что страна больше не импортирует природный газ из Российской Федерации и обеспечивает себя голубым топливом через СПГ-терминал в Клайпедском порту, введённом в эксплуатацию в декабре 2014 года, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Назло Путину не будем мыться» — Литва отказалась от российского газа

23:36 03.04.2022 Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что авторитет доллара и евро снизился из-за санкций Запада, поэтому процесс перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Удар в челюсть» — Песков: авторитет доллара и евро снизился

01:20 04.04.2022 В новый пакет санкций войдут ограничения против финансового сектора, сектора производства технологической продукции, а также персональные санкционные меры. Читайте также: Вице-канцлер Германии рассказал о новом пакете антироссийских санкций

02:11 04.04.2022 ФРГ не стоит немедленно отказываться от поставок российских энергоресурсов даже на фоне обострения ситуации на Украине. Об этом 3 апреля заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в эфире телеканала ARD. Читайте подробнее: В ФРГ выступили против немедленного отказа от энергоресурсов из России 02:29 04.04.2022 Возможность оплаты природного газа из России в рублях рассмотрит латвийская компания Latvijas Gаze, которая не считает это нарушением санкционных мер в отношении РФ. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба компании. Читайте подробнее: В Латвии рассмотрят возможность оплаты российского газа в рублях

02:53 04.04.2022 В Финляндии на посту «Ваалимаа — Торфяновка» таможенники задержали три фургона, которые следовали из Парижа в Россию. Машины перевозили картины Эрмитажа и Третьяковской галереи. Об этом: В Финляндии задержали фургоны с картинами Эрмитажа и Третьяковской галереи

03:34 04.04.2022 Вопрос о введении новых антироссийских санкций обсудят 6 апреля, как предполагается, представители Европейского союза. Об этом 4 апреля сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломата из ЕС. Читайте также: В Евросоюзе обсудят новые антироссийские санкции — Financial Times

03:52 04.04.2022 Эксперты Bloomberg отметили, что, несмотря на жёсткие санкционные меры, прибыль России от экспорта энергоносителей в текущем году может составить около $321 млрд, что на треть больше, чем в 2021 году. Читайте подробнее: Россия может получить рекордную прибыль, несмотря на санкционные меры

04:17 04.04.2022 Дмитрий Рогозин удивился почему канцлер Германии Олаф Шольц и его министры пытаются читать лекции России. Глава Роскосмоса посоветовал им «ещё лет на сто засунуть язык свой в одно специальное место». Читайте также: Рогозин посоветовал немцам «засунуть язык свой в одно специальное место»

04:52 04.04.2022 В бюджете Чукотки сформированы дополнительные финансовые резервы — это связано с санкциями Запада в отношении России и реализацией антикризисных мер. Подробности в материале: Власти Чукотки увеличили бюджет в связи с западными санкциями

05:00 04.04.2022 Власти США из-за растущей продовольственной инфляции были вынуждены отменить введённые ранее санкции против удобрений, произведённых в России, об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Подробности в материале: США были вынуждены отменить санкции против российских удобрений — эксперт

05:12 04.04.2022 Заявление президента России Владимира Путина о том, что интеграция между Россией и Белоруссией станет лучшим ответом на враждебные действия Запада, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Лукашенко — не Токаев» — сети об интеграции между Россией и Белоруссией

05:41 04.04.2022 Сырья для работы обувной фабрики «Росток» в Биробиджане хватит на долгое время. В этом заверил руководитель предприятия Кирилл Девятко. Подробности в материале: Единственная обувная фабрика в ДФО продолжит работать в условиях санкций

05:45 04.04.2022 Предполагается, что Джонсон призовёт Шольца обсудить ужесточение антироссийских санкций во время визита канцлера Германии в Лондон. Об этом: Джонсон намерен убедить Шольца в введении дополнительных санкций против РФ

05:47 04.04.2022 Нефтяной сфере Югры не страшны санкции. Компания «Атмосфера» из Нижневартовска производит свои установки для проведения геофизических исследований скважин, которые полностью состоят из отечественных комплектующих. Установка «Югра» создана из отечественных комплектующих, которые производятся Саратовским «Геофизмашем», заводом «Терминалстройинвест» и объединением «Геотехнология» из Пскова. Подробности в материале: В Югре для исследования скважин применяется уникальная российская установка

06:03 04.04.2022 Власти Болгарии получили от компании «Газпром экспорт» официальное уведомление о необходимости оплачивать поставки российского газа рублями, но исполнять его они не собираются, так как придерживаются общеевропейской позиции, об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил министр энергетики республики Александр Николов. Читайте также: Болгария получила от «Газпрома» требование об оплате газа в рублях

06:09 04.04.2022 Группа компаний ЖСК в Белогорске Амурской области увеличит количество видов выпускаемой продукции. Предприятие начнёт производить в том числе тротуарную плитку и покрытия для площадок из резиновой крошки. Читайте также: Предприятие Приамурья расширяет производство в условиях санкций

06:23 04.04.2022 Великобритания будет использовать украинский кризис после выхода из Евросоюза и постарается занять ведущее положение в Европе как главная страна НАТО, в этом уверен капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин. Читайте также: Военный эксперт рассказал об истинных целях Великобритании на Украине

07:08 04.04.2022 Из-за большого количества поступающих обращений от граждан России, которые были вынуждены переехать за рубеж, а сейчас просят помочь им вернуться обратно, в правительстве РФ возникла идея о разработке специальной программы по репатриации соотечественников — высококвалифицированных специалистов. Читайте подробнее: В России готовят программу по репатриации высококлассных специалистов

07:14 04.04.2022 Аптека. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

07:22 04.04.2022 Акция протеста, которую провели активисты движения National Assembly в Лондоне у резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, против резкого роста цен на электричество и газ стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социально сети «ВКонтатке». Читайте подробнее: Сеть: «Держись, Бориска!» — британцы потребовали отставки премьер-министра

07:24 04.04.2022 Заявление советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко о том, что украинские власти рассчитывают получить $400 млрд из замороженных российских активов на Западе, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Боже, какие дебилы!» — Киев хочет получить краденые активы России

07:36 04.04.2022 Возобновление четкой привязки денежных средств к «золотому стандарту» вполне возможно, поскольку это даёт немало плюсов. Но пока сложно себе представить ситуацию, при которой мировое сообщество согласится на полную перестройку всех своих финансовых систем, об этом агентству «Прайм» заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Подробности в материале: Мировое сообщество не согласится на перестройку финансовых систем — эксперт

08:09 04.04.2022 Павел Сигал: «Рост популярности необеспеченных валют в мире ещё несколько лет назад вдохновил «традиционных» финансистов и экономических экспертов начать всерьёз рассматривать идею возвращения мира к «золотому стандарту».

08:17 04.04.2022 Главное управление строительства Тюменской области отменило все свои плановые и внеплановые проверки строительных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что отмена происходит в рамках исполнения постановления правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года. Отмечается, что специалисты Главного управления строительства Тюменской области только в 2021 году провели более 1700 проверок. Читайте подробнее: В Тюменской области отменяются плановые проверки строительных компаний

08:20 04.04.2022 В торговых сетях Башкирии сахар продается с минимальной наценкой. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем Telegram-канале. 3 апреля он прошелся по различным торговым точкам и проверил наличие товаров на полках и цены, по которым они продаются. Об этом: В Башкирии сообщили о ситуации с сахаром в магазинах

08:23 04.04.2022 В Приморье запустили в производство новый продукт — «дальневосточная кола». На прилавках магазинов она появится уже через несколько дней. Об этом: Импортозамещение для дальневосточников — в Приморье уже выпускают свою колу

08:45 04.04.2022 Ульяновское предприятие «ДУЭТ Гидравлик», которое выпускает гидравлическую продукцию для предприятий машиностроительной, сельскохозяйственной отраслей, дорожно-коммунальной сферы, наращивает производство. [[[quote-3]]]

08:50 04.04.2022 Введение уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России поддержал Верховный суд, сообщил член Совфеда Андрей Клишас. Читайте подробнее: Верховный суд поддержал уголовную ответственность за исполнение санкций

08:50 04.04.2022 Высокие цены на капусту в Башкирии связаны с засухой прошлого года в регионе. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров своем Telegram-канале. Чиновник сообщил, то цены на этот овощ в регионе являются действительно высокими, и опубликовал фотографию с ценной 121,49 рубля за один кг капусты. Подробности в материале: В Башкирии назвали причины высокой цены на капусту

08:51 04.04.2022 Государственная корпорация «Роскосмос» не будет сотрудничать с теми странами, которые поддерживают Украину и поставляют ей оружие. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал 4 апреля в своём телеграм-канале. «Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества. Никакого», — подчеркнул Рогозин. Об этом: Роскосмос отказался сотрудничать со странами Запада — Рогозин

09:07 04.04.2022 Страны Запада, возмущённые событиями на Украине, могут ввести против России новые санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала Rai3. «Понятно, что события в Буче, то, что мы видели в эти часы… справедливо вызывают волну возмущения, которая приведет ЕС и всех союзных партнёров к новым санкциям», — сказал Ди Майо. Об этом: Читайте также: Читайте также: Читайте также: Глава МИД Италии не исключил новой волны антироссийских санкций

09:09 04.04.2022 Еще 75 тонн гуманитарной помощи намерены отправить на Донбасс из Башкирии. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время специалисты в Башкирии формируют и грузят товары первой необходимости, продукты и стройматериалов для отправки в составе третьей гуманитарной колонны для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Читайте также: Башкирия отправит в Донбасс еще 75 тонн гуманитарной помощи

09:14 04.04.2022 Производство шоколада

09:33 04.04.2022 В Иркутской области к 1 июня запустят единый контакт-центр по вопросам предоставления мер социальной поддержки. По единому номеру жители региона круглосуточно смогут получить информацию о работе министерства социального развития, службы по труду и занятости, региональных отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы и их территориальных органов. Об этом: В Приангарье о мерах господдержки будет информировать единый контакт-центр

09:48 04.04.2022 Россия наблюдает за НАТО из космоса, об этом альянсу не стоит забывать. Таким образом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «поздравил» международную организацию с годовщиной образования в 1949 году. «Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — заявил глава Роскосмоса и опубликовал в своём телеграм-канале спутниковый снимок штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Читайте подробнее: Рогозин напомнил НАТО о российских спутниках и съёмках из космоса

09:53 04.04.2022 В оранжереях садово-парковых предприятий Петербурга, где на продажу выращивается рассада овощей для последующей высадки в грунт, зафиксировали начало весеннего ажиотажа и составили рейтинг наиболее популярных у горожан овощных культур. Подробности в материале: Читайте также: Петербуржцы скупают в оранжереях рассаду овощей

09:58 04.04.2022 К концу 2021 года в России доля импортных товаров в продовольственной рознице составила 25%, а в среднем по году — 24%. Это на 4 процентных пункта ниже показателя предшествующего коронакризисного года, однако выше по сравнению с 2016—2017 годами, когда доля импортных продуктов питания на российских прилавках составляла минимальные 23%. За последние же 8 лет реализации политики импортозамещения зависимость продуктового ретейла от зарубежных товаров снизилась на треть, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

09:58 04.04.2022 По данным FinExpertiza, в совокупном товарообороте продовольствия максимальная доля импорта отмечается в Смоленской области, Магаданской области, Санкт-Петербурге, Рязанской области, Москве, Адыгее, Краснодарском крае, Камчатском крае, Приморском крае и Брянской области. Минимум импортных продуктов реализуют предприятия, зарегистрированные в Крыму, Марий Эл, Оренбургской области, Тюменской области, Амурской области, Бурятии, Башкирии, Пермском крае, Новгородской области и Белгородской области.

10:00 04.04.2022 Германские власти намерены выслать из страны «значительное число» российских дипломатов — до 100 человек. Решение об этом будет принято на текущей неделе, сообщает 4 апреля газета Bild. Подробности в материале: Германия намерена выслать до 100 российских дипломатов

10:11 04.04.2022 Западные стране не понимают реальных последствий ими же вводимых санкций в отношении России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом: Захарова указала на непонимание Западом последствий вводимых санкций

10:15 04.04.2022 Если РФ откажется от поставок продовольствия недружественным странам, то для них это обернется раскруткой потребительской инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что РФ намерена поставлять продовольствие только дружественным ей странам. Подробности в материале: Может ли РФ отказаться от поставок продовольствия недружественным странам? 10:18 04.04.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает новые санкции против России. Об этом глава французского государства заявил в интервью France Inter. Подробности в материале: Президент Франции поддерживает новые санкции против России 10:20 04.04.2022 Результативность экономических санкций, введенных против России, зависит в числе прочего от поведения властей Китая и Индии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Читайте подробнее: Профессор Ильинский объяснил, справится ли РФ с санкционным давлением

10:20 04.04.2022 В Тюменской области повышения родительской платы в 2022—2023 учебном году за питание учащихся не будет. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Читайте также: В школах Тюменской области плата за обеды в новом учебном году не изменится

10:22 04.04.2022 Эффект всех санкций, введенных против РФ, еще не проявился, и оценить его можно будет в течение одного-двух кварталов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Кирилл Бабаев. «Эффект всех санкционных ограничений в полной мере ещё не проявился. Его можно будет оценить в течение одного-двух кварталов. А полную картину мы получим только по итогам 2022 года. Однако уже сейчас шоковое состояние в экономике проходит, а это значит, что дальнейший эффект будет восприниматься менее драматично и бизнесом, и потребителем», — сказал Бабаев. Читайте подробнее: Экономика РФ смогла преодолеть шоковое состояние — эксперт 10:26 04.04.2022 Франция выступает за введение против России нового пакета санкций в связи с произошедшим в городе Буча под Киевом. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил 4 апреля в эфире радиостанции France Inter. Он отметил, что поддерживает санкции, которые затронут поставки российских нефти и угля. Читайте также: Макрон высказался за ограничение поставок из России нефти и угля 10:31 04.04.2022 Больше овощей, зерна и кормовых культур намерены выращивать в Якутии. Такое намерение анонсировали на заседании оперативного штаба республики. Читайте подробнее: В Якутии увеличат площадь сельскохозяйственных посевов 10:42 04.04.2022 Кризис в отношениях России и коллективного Запада, зарождающийся дефицит продовольствия, в том числе в США, вынудит многие компании согласиться на использование рубля в расчетах, что позволит ему пробиться на глобальные рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал высказывание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что РФ будет поставлять продовольствие только дружественным странам, причем как за рубли, так и за национальные валюты. Читайте также: Многие западные компании согласятся на расчеты в рублях — экономист

10:43 04.04.2022 Газ

10:47 04.04.2022 Индекс производства сельскохозяйственной продукции за два месяца текущего года в Башкирии составил 99,4%. Об этом 4 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона. «Нормально двигаемся. Я думаю, что после посевной выправится ситуация. Самое главное, хорошо провести весенне-полевые работы, для этого у нас все есть», — сообщил глава региона. Подробности в материале: Глава Башкирии сообщил о важности проведения весенне-полевых работ

10:49 04.04.2022 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 4 апреля, поручил руководителю минпромторга Андрею Гончарову оптимизировать график доставки в магазины наиболее востребованных жителями продовольственных товаров. Травников считает, что «нужно адресно поработать с магазинами и сетями». Читайте подробнее: В Новосибирской области выяснят, кто придерживает товары на складах

11:22 04.04.2022 В Красноярском крае готовится второй пакет мер поддержки краевой экономики, сообщили в правительстве региона. «Нам нужно расширить список и подготовить второй пакет мер поддержки. Давайте не будем тянуть и запустим их в работу в ближайшее время», — отметил губернатор Александр Усс.

11:24 04.04.2022 Власти Испании и Нидерландов разработали проект проведения реформы бюджетных правил Евросоюза по причине последствий ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает испанское издание El País со ссылкой на проект документа, представленный двумя странами еврогруппе. «Европа переживает беспрецедентные времена с серьезными последствиями для инфляции, экономического роста и государственных финансов, включая будущие потребности в инвестициях. Это заслуживает нашего полного внимания», — говорится в документе. Подробности в материале: Испания и Нидерланды захотели реформировать бюджетные правила ЕС

11:44 04.04.2022 В Ленинградской области зафиксировано снижение необоснованно повышенного спроса на сахар, сообщил 4 апреля губернатор региона Александр Дрозденко. Товарных запасов продовольственных товаров первой необходимости достаточно на месяц торговли. Читайте также: В Ленобласти снижается необоснованно повышенный спрос на сахар

11:58 04.04.2022 Широкий отклик в соцсетях вызвала информация о том, что экс-вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс назвал президента США Джозефа Байдена худшим американским лидером в современной истории страны. Читайте также: Пенс назвал худшего президента США. Сети: «Байден — наш агент»

12:04 04.04.2022 Любая страна при желании может выдвинуть территориальные требования, Россия имеет право на Хоккайдо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: В Госдуме заявили о праве России на Хоккайдо

12:14 04.04.2022 В ответ на инициативу Польши о введении санкций против членов партии «Единая Россия» необходимо ввести аналогичные санкции против тех, кто голосовал за польскую партию «Право и справедливость». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия», можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием P.S., — сказал Медведев, слова которого цитирует его помощник Олег Осипов. Об этом: Медведев предложил ввести санкции против сторонников партии Моравецкого

12:31 04.04.2022 Евросоюз будет делать дальнейшие шаги для санкционного давления на Россию, заявил 4 апреля глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Об этом: В ФРГ заявили, что ЕС будет делать дальнейшие шаги для давления на Россию

12:33 04.04.2022 Германия препятствует введению против России новых, очень решительных санкций. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 4 апреля в ходе пресс-конференции. «В Европе ситуация очень простая. Всё видно на саммитах. Германия — главный тормоз очень решительных санкций», — сказал Моравецкий. Читайте также: Премьер Польши: Германия — главный тормоз новых санкций против России 12:36 04.04.2022 Конструкторские разработки архангельских ученых могут получить шанс на реализацию в условиях санкций, заявили представители Северного Арктического федерального университета (САФУ) на встрече с губернатором региона Александром Цыбульским, Читайте подробнее: САФУ напомнил о разработках местных ученых для оборонной промышленности

12:48 04.04.2022 Десять жителей Башкирии из числа обратившихся в антикризисный центр региона находятся за рубежом. Об этом 4 апреля сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева на оперативном совещании в республиканском правительстве. Она сообщила, что с 24 февраля в регион вернулись 3469 местных жителей, которые находились за рубежом. Читайте также: В Башкирии сообщили о работе по возвращению туристов из-за рубежа

12:56 04.04.2022 Использование валюты в качестве политического оружия несовместимо с её статусом мировых денег. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24». Читайте также: Эксперт объяснил ухудшение перспективы доллара как мировой валюты

13:17 04.04.2022 Введенные Западом санкции поставили в затруднительное положение часть сотрудников аэропортов Шереметьево и Домодедово. Об этом 4 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «4 апреля мы проводим ярмарку вакансий, цель которой максимально предоставить людям новые позиции в различных отраслях», — отметил Воробьев. Об этом: Для сотрудников подмосковных аэропортов проведут ярмарку вакансий

13:18 04.04.2022 Образцом «политического кретинизма» назвал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой инцидент с переименованием картины «Русские танцовщицы» в Лондоне. Об этом сообщает 4 апреля РИА Новости. «Строго говоря, это ещё один образец политического кретинизма, я прошу прощения за резкость», — сказал Швыдкой. Об этом: Швыдкой назвал кретинизмом переименование «Русских танцовщиц» Дега

13:19 04.04.2022 Европейский союз с учетом влияния российской операции на Украине должен оказывать всестороннюю помощь соседке Украины Молдавии. Об этом заявил депутат Европарламента от Эстонии, бывший глава МИД страны Урмас Паэт. Читайте также: Эстонский депутат призвал ЕС помочь Молдавии «порвать с Россией»

13:20 04.04.2022 Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился выделить хлебопёкам дополнительно 35 млн рублей для заморозки цен на хлеб. Об этом сообщили 4 апреля в областном правительстве. Об этом: В Омской области планируют «заморозить» цены на хлеб

13:26 04.04.2022 Соглашение о развитии сотрудничества с Луганской Народной Республикой поручил подготовить глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 4 апреля на оперативном совещании в республиканском правительстве. «Луганская Народная Республика нам очень близка. Там в селе Петровском похоронен наш прославленный военачальник Минигали Шаймуратов. Луганск довольно сильно пострадал за эти восемь лет. Важно уже сейчас начинать проработку соглашения и дальнейшего движения вперёд», — заявил Хабиров. Об этом: Глава Башкирии поручил подготовить соглашение о сотрудничестве с ЛНР

13:27 04.04.2022 Разлив йогурта. [Александр Полегенько © ИА REGNUM]

13:47 04.04.2022 В Архангельской области могут открыть производство медицинского йода. Технологию для потенциального инвестора разработали специалисты Северного Арктического федерального университета, сообщает региональное правительство. «Нужно признать, что большинство тех инициатив, которые мы обсудили, не новые — они, если можно так выразиться, «лежали на полке» и ждали своего времени. Мне кажется, сейчас как раз пришло время для того, чтобы начать их реализацию. Это в том числе проекты по добыче минералов, в частности йода», — сказал губернатор региона Александр Цыбульский. Подробности в материале: В Архангельской области хотят открыть производство медицинского йода 13:49 04.04.2022 В период майских праздников Казань готовится принять 100 тыс. гостей. Загрузка гостиниц и отелей на это время составляет от 60 до 90%. За первый квартал 2022 года наблюдается рост продаж путевок на речные круизы. Уже забронировано 70% путевок, сообщила 4 апреля директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова. Подробности в материале: Казань в майские праздники ждёт около 100 тыс. туристов

13:49 04.04.2022 Количество сотрудников, переведённых на сокращённую трёх — или четырёхдневную рабочую неделю снизилось в Белгородской области. Так же нет ни одной компании, которая могла бы приостановить работу в течение одного месяца при неблагоприятном стечении обстоятельств, сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Белгородской области снизилось число работников на сокращённой неделе

13:59 04.04.2022 Приток средств в Россию из-за границы в текущем году может составить $200−300 млрд за счет дорогой нефти и уменьшения импорта в страну, сообщает РБК со ссылкой на данные экономистов. Читайте также: Экономисты предсказали рекордный приток денег в Россию

14:06 04.04.2022 В министерстве иностранных дел Германии отказались пояснить появившуюся в прессе информацию о готовящейся высылке российских дипломатов из ФРГ. Как заявила 4 апреля представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе, сообщения МИД принял к сведению. Об этом: В МИД ФРГ не уточнили информацию о высылке российских дипломатов

14:21 04.04.2022 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Белоруссии к деньгам банка, соответствующее решение приняли на заседании совета управляющих организацией, следует из сообщения пресс-службы ЕБРР. Подробности в материале: Европейский банк реконструкции и развития лишил Россию доступа к финансам

14:38 04.04.2022 В Тюмени с 11 апреля пассажирам, имеющим право на бесплатный проезд, бумажные билеты выдаваться не будут. Факт поездки будет фиксироваться электронным билетом, сообщает городской дорожной инфраструктуры и транспорта. Подробности в материале: В Тюмени льготникам в автобусах не будут выдавать бумажные билеты

14:49 04.04.2022 Ряд стран могут предпринять очередную попытку ограничить использование криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявила финансовый эксперт Investing. com (Россия) Яна Шебалина. Так она прокомментировала прогнозы МВФ о том, что из-за ситуации на Украине внедрение криптовалют может ускориться. «Многое будет зависеть от того, как будет развиваться финансовая система и какой будет обстановка на мировом валютном рынке. При этом с внедрением национальных цифровых валют, которые уже запущены в тестовом режиме в ряде стран, давление на криптовалюты может усилиться, — сказала Шебалина. — Кроме того, в связи с санкциями в отношении России и общей политической и экономической напряженностью между разными странами, конечно, криптовалюта может рассматриваться как способ обхода возникших ограничений, а следовательно, это спровоцирует попытку ее ограничения». Подробности в материале: Из-за санкций против РФ усилится и давление на криптовалюты — прогноз 14:51 04.04.2022 Президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Подробности в материале: Путин подписал указ об ответных мерах визового характера 14:54 04.04.2022 Эффект санкций исчерпывает себя, а санкционных инструментов становится всё меньше и меньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что введенные западными странами антироссийские санкции не работают. Об этом: Запад не рассчитывал, что РФ сможет приспособиться к санкциям — экономист

14:56 04.04.2022 В интересах обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга государственное унитарное предприятие «Продовольственный фонд» получит в 2022 году субсидию в размере 198,4 млн рублей. Читайте подробнее: Продовольственный фонд Петербурга получит субсидию на доставку зерна

14:57 04.04.2022 Не стоит воспринимать цифровые валюты как панацею для обхода антироссийских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева о необходимости легализовать использование цифровых валют для проведения трансграничных расчетов. Об этом: Экономику РФ сочли почти готовой к внедрению криптовалют

15:11 04.04.2022 Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности. Это решение — часть комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, разработанного правительством. Оно позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих, сообщается на сайте правительства 4 апреля. Если раньше для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих. При этом в документе оговаривается, что такой порядок будет действовать только в 2022 году. В феврале 2022 года правительство приняло решение о модернизации и расширении сети центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они займутся созданием различных деталей для оборудования в нефтегазовой, химической, энергетической, медицинской, фармацевтической и других отраслях промышленности и станут основными получателями грантов.

15:13 04.04.2022 Программа льготного кредитования для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), расположенных на Дальнем Востоке, будет сохранена. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Субсидированная ставка по банковским кредитам для компаний, работающих в составе ТОР и свободного порта Владивосток, не будет превышать 15%. Разницу между льготной и реальной банковской ставкой кредитным организациям компенсирует государство. В рамках программы субсидирования процентной ставки одобрено 26 инвестиционных проектов на общую сумму 21,5 млрд рублей, на цели реализации которых выданы кредиты по льготной ставке. Общий размер кредитов составляет 17,5 млрд рублей.

15:13 04.04.2022 Государственный оборонный заказ выполнен в России по итогам 2021 года на 98%. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает 4 апреля пресс-служба Кремля. «По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям», — сказал Борисов. Об этом: Путину доложили о выполненном почти на 100% гособоронзаказе 15:13 04.04.2022 Соединенные Штаты будут добиваться приостановки деятельности России в Совете ООН по правам человека (СПЧ), заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Подробности в материале: Власти США намерены добиваться приостановки деятельности РФ в СПЧ ООН

15:17 04.04.2022 Правительство РФ выделило дополнительные средства на кредитование системообразующих предприятий по льготной ставке 11%, заявил Михаил Мишустин.

15:18 04.04.2022 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил создания совместных с КНР модулей для китайской космической станции.

15:30 04.04.2022 Италия поддержит санкции в отношении России, в том числе в энергетическом секторе. Об этом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в ходе выступления на заседании Трехсторонней комиссии Северной Адриатики в Загребе со своими коллегами из Хорватии и Словении. Об этом: Рим заявил о готовности поддержать антироссийские санкции в энергосекторе

15:35 04.04.2022 Визит в Индию делегации парламента Великобритании во главе с его спикером, который должен был состояться в середине апреля, отменен буквально в последний момент по инициативе Нью-Дели. Читайте также: Индия между Западом и Россией

15:35 04.04.2022 Здравоохранение — сфера, куда направляются эшелоны денег. Эти потоки как никогда должны быть транспарентными, а бюджетные проектировки — понятными и приемлемыми с отдачей по принципу здесь и сейчас, а не там и тогда. И — без вранья. Читайте также: Чем ответит на антироссийские санкции наша медицинская промышленность?

15:39 04.04.2022 Спецоперация не стала тем водоразделом между «союзниками свободного мира» и его «противниками». Речь не идет о глобальной борьбе добра со злом, те же, кто надеются на такое развитие событий, будут разочарованы. Читайте также: Объединяться против России вокруг США никто не спешит — Foreign Affairs

15:40 04.04.2022 Британцы обсудили в Twitter протесты Just stop oil против нефтяных и газовых проектов. Читайте также: Британцы: «Путинский газ не нужен, будем греться теплотой души»

15:40 04.04.2022 Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 по 12 апреля проведет распродажу и снизит стоимость авиабилетов внутри России на 30−35%, включая все сборы.

15:41 04.04.2022 Правительство РФ работает над полным упрощением регистрации и ввоза иностранных препаратов в Россию, заявил Мишустин.

15:41 04.04.2022 Германия рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта российской нефти и газа, заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. Об этом: В Германии заявили о риске рецессии при отказе от российских энергоресурсов

15:41 04.04.2022 Правительство РФ уже выделило 39 млрд рублей на снижение напряженности на рынке труда, заявил Мишустин.

15:46 04.04.2022 Разработчик игр World of Tanks и World of Warships компания Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. При этом на время переходного периода, продолжительность которого не уточняется, все её продукты останутся доступными в этих странах. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте 4 апреля. Читайте также: Разработчик World of Tanks прекращает работу в России и Белоруссии

15:47 04.04.2022 Строительство совместных российско-китайских модулей для орбитальной станции Китая «Тяньгун» — вопрос обсуждаемый. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN. «Что касается космической станции Китая, мы сегодня можем разговаривать и о создании каких-то совместных модулей», — сказал Рогозин. Читайте подробнее: Рогозин допустил участие России в строительстве космической станции Китая

15:52 04.04.2022 Потребление электроэнергии в России в марте 2022 года на 3% превысило показатель марта 2021 года и составило 103,05 млрд кВт•ч, говорится в сообщении Минэнерго РФ. В январе — марте 2022 года энергопотребление выросло на 2,2% в годовом выражении — до 308,1 млрд кВт•ч.

15:57 04.04.2022 В период с 1 по 31 марта 2022 года за консультациями и поддержкой в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области обратились почти 6,4 тыс. предпринимателей. Об этом 4 апреля сообщается на сайте регионального правительства. «Сегодня нам особенно важно максимально оперативно предоставлять поддержку предпринимателям Московской области. С этой целью горячая линия поддержки бизнеса переведена на круглосуточный режим работы», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом: В Подмосковье поддержку бизнеса перевели на «круглосуточный режим»

16:01 04.04.2022 Байден попал в ловушку холодной войны. Он не может согласиться с тем, что с Украиной мало что можно поделать. США не должны решать все мировые проблемы. Если Байден будет упорствовать в своем донкихотском стремлении победить Путина, он может спровоцировать появление экономической системы, ориентированной на Китай, которая заменит западную. Точно так же, как в конфликтах между США и Ираком по-настоящему всегда выигрывал Иран, так и сейчас нынешняя ситуация может сыграть на руку прежде всего КНР. Читайте также: Вводимые Байденом санкции против РФ аукнутся всем — American Conservative

16:01 04.04.2022 Правительство проработало ряд мер поддержки для производителей лекарств в России. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Читайте также: Правительство поддержит доступность лекарств на фоне санкций — Мишустин

16:02 04.04.2022 Условия. Александр Горбаруков @ ИА REGNUM

16:05 04.04.2022 Американская корпорация Intel, один из крупнейших производителей компьютерных процессоров, чипов и программного обеспечения, не намерена приостанавливать работу в Нижнем Новгороде. Читайте также: Intel продолжит работать в Нижегородской области

16:09 04.04.2022 Мишустин о послаблениях для производителей лекарств в период санкций: «Мы поменяли правила госзакупок, и теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет. Мы также уточнили порядок лицензирования их производства и работаем над полным упрощением процедуры регистрации. Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию, разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на рынок. Поставки осложнялись тем, что не было упаковки на русском языке».

16:09 04.04.2022 Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис: литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

16:25 04.04.2022 Российскую нефть Индия готова закупать в большем объёме, чем сейчас, заявил 4 апреля посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире «России 24». Читайте также: Посол рассказал о планах Индии нарастить закупки нефти в России

16:37 04.04.2022 Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил, что при пересечении финско-российской границы были задержаны произведения искусства из России, делается всё, чтобы их вернуть.

16:41 04.04.2022 Неодобрение применения Западом санкций против России «из-за Украины» выразили министры иностранных дел Китая и Панамы Ван И и Эрика Муйнес, сообщили 4 апреля в китайском МИД по итогам переговоров. Читайте также: МИД Китая и Панамы объявили, что не одобряют санкций против России

16:47 04.04.2022 Tele2 Россия не видит оснований для прекращения предоставления лицензии от шведской Tele2 AB, коммуникаций с головным офисом не ведет, заявили в компании.

16:48 04.04.2022 Греция надеется, что все страны, желающие стать членами Евросоюза, введут санкции против России из-за ситуации на Украине, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас.

17:14 04.04.2022 Власти Литвы в связи с событиями на Украине рассматривают вопрос закрытия границы с Россией и Белоруссией, заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

17:17 04.04.2022 В Курганской области увеличивают посевные площади под различные сельхозкультуры. В 2022 году аграрии планируют засеять 1 млн 395 тысяч гектаров. Это на 77 тыс. га больше, чем в 2021 году. Об этом: В Курганской области увеличили посевные площади на 77 тыс. га

17:17 04.04.2022 «Промсвязьбанк» (ПСБ) начал работу на территории Республики Крым. ПСБ стал первым системно значимым банком, который предложил свои услуги в Крыму. «ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга», — говорится в сообщении банка. ПСБ уже открыл предпринимателям Крыма первые расчетные счета в Керчи, Симферополе и Севастополе. Это малый и средний бизнес, занятый в таких сферах деятельности, как бухгалтерские и юридические услуги, пекарни, кафе и рестораны, а также фотосъемка. В части эквайринговых услуг ПСБ создал все условия для оперативного подключения сервисов приема платежей, необходимых малому и среднему бизнесу, а также обеспечил возможность технического сопровождения терминалов оплаты на территории полуострова.

17:21 04.04.2022 Вслед за Литвой Латвия понижает уровень дипотношений с Россией. По словам главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур.

17:23 04.04.2022 Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг: Ситуация на Украине и Covid-19 наносят ущерб экономике Германии. В случае прекращения поставок российского газа ситуация усугубилась бы и значительной рецессии в Германии вряд ли удалось бы избежать. Мы уже ожидаем сокращения темпов роста немецкой экономики на 2% в этом году, и есть существенные риски, что сокращение может быть еще большим. Это, прежде всего, цены на энергоносители. Они являются бременем для многих компаний и потребителей. Несмотря на смягчающие меры правительства Германии, резкий рост цен или неизбежные проблемы с поставками могут существенно замедлить экономику. Телеграм-канал Пул №3

17:24 04.04.2022 Газопровод. Gazprom.ru

17:28 04.04.2022 Правительство Латвии в понедельник, 4 апреля, обсудит предложения министерства экономики, направленные как на смягчение потерь от санкционной войны Евросоюза с Россией и Белоруссией, так и на помощь в переориентации местных компаний на другие рынки. Читайте подробнее: В Латвии хотят помочь местным фирмам, пострадавшим от санкций

17:36 04.04.2022 Правительство России определило порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий в других организациях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробности в материале: Мишустин утвердил порядок трудоустройства работников закрытых компаний

17:38 04.04.2022 Санкции в отношении России могут быть расширены, но возможно, что пока этого сделано не будет, заявил 4 апреля еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает ANSA. Подробности в материале: Евросоюз не определился, расширять ли санкции против России

17:42 04.04.2022 Американцы совершили ползучий переворот в Пакистане, страны, занимающие независимую позицию по отношению к России, находятся под ударом, считает депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме объяснили переворот США в Пакистане и предупредили друзей

17:46 04.04.2022 Байден заявил, что США продолжат вводить дополнительные санкции против РФ, сообщает агентство Reuters.

17:49 04.04.2022 Задержанные на границе Финляндии российские музейные экспонаты не относятся к коллекции Морозовых — Минкультуры РФ. Минкультуры держит на контроле вопрос таможенного оформления экспонатов на границе Финляндии и РФ.

17:50 04.04.2022 Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под управление Gazprom Germania.

17:51 04.04.2022 Европейский союз в очередной раз ужесточит санкции против России. Об этом заявила на пресс-конференции 4 апреля в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок. «Мы еще раз существенно усилим санкции, Германия выступила с рядом предложений», — сказала она.

17:52 04.04.2022 По словам главы МИД ФРГ Анналена Бербок, поддержка Украины не ограничится лишь антироссийскими санкциями. Она выделила несколько дополнительных пунктов — содействие расследованию событий в Буче, на что ФРГ выделит €1 млн, а также дополнительные поставки оружия Украине. «Сегодня мы рассматриваем системы, которые до сих пор не поставлялись», — отметила Бербок.

17:56 04.04.2022 Граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления. Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в этом случае будет приостановлен, однако срок его действия не прервётся. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового договора работник сможет вернуться на прежнее место. Это прежде всего будет актуально для сотрудников предприятий и организаций, которые объявили о временной приостановке работы в России без намерения полностью прекратить деятельность в нашей стране. Поддержке рынка труда и занятости в условиях внешних ограничений правительство уделяет особое внимание. В середине марта на эти цели было выделено более 39 млрд рублей.

18:05 04.04.2022 Производство конфет [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM]

18:16 04.04.2022 Экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи и других российских музеев, остановленные на границе Финляндии и России, были частью двух выставок, проводившихся в Италии, сообщили 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства культуры РФ. Читайте подробнее: Картины из РФ, задержанные в Финляндии, возвращались с выставок в Италии

18:25 04.04.2022 Попечительское управление временно назначено в Германии в отношении Gazprom Germania, сообщил 4 апреля журналистам германский министр экономики Роберт Хабек. Читайте также: Gazprom Germania перешла под управление германского регулятора

18:38 04.04.2022 Несмотря на введённые в отношении России санкции со стороны западных государств, экономика Санкт-Петербурга продолжает развиваться. Об этом 4 апреля сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Читайте подробнее: Беглов: экономика Петербурга развивается вопреки западным санкциям

18:51 04.04.2022 Законопроект об исполнении санкций в отношении России внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России», в числе которых Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля. Об этом: Законопроект о сроке до десяти лет за соблюдение санкций внесен в Госдуму

19:33 04.04.2022 Глава МИД ФРГ заявила о решении выслать «значительное число» сотрудников посольства РФ в Берлине.

19:33 04.04.2022 Портал FOCUS Online сообщил о 40 высылаемых из ФРГ сотрудниках посольства РФ.

19:37 04.04.2022 В сети обсудили заявление министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского о том, что русская культура должна исчезнуть из общественного пространства. Читайте также: Сеть: «И книги надо сжечь!» — в Польше требуют запретить русскую культуру

19:38 04.04.2022 Польша. Иван Шилов @ ИА REGNUM

20:02 04.04.2022 Россия ответит Германии на высылку 40 российских дипломатов, сообщила Мария Захарова.

20:02 04.04.2022 Беспрецедентные санкции Запада бьют по мировой экономике, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

20:04 04.04.2022 Решение правительства России возобновить авиационное сообщение с 52 странами позитивно скажется на экономике страны. Об этом 4 апреля заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, это решение поддержит авиаотрасль России на фоне международных санкций. Кроме того, эти меры позитивно скажутся и на сфере туризма. Читайте подробнее: Возобновление авиасообщения с 52 странами даст импульс туризму — мнение

20:32 04.04.2022 Зима в иллюминатоpе. @ИА REGNUM

20:32 04.04.2022 Канада вскоре введет дополнительные санкции в отношении юридических лиц России и Белоруссии — глава МИД.

20:36 04.04.2022 Заявление главы министерства экономики Словакии Рихарда Сулика в эфире словацкого телевидения о том, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому страна готова платить за топливо в рублях, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Все купят рано или поздно» — Словакия купит у России газ за рубли

20:36 04.04.2022 Посол Чехии вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с высылкой из Праги российского дипломата, сообщили в министерстве.

20:37 04.04.2022 Москва ответит на враждебный шаг Праги, объявившей российского дипломата персоной нон грата, заявили в МИД РФ.

20:37 04.04.2022 Франция приняла решение о высылке ряда российских дипломатов, сообщили в МИД РФ.

20:39 04.04.2022 Выступая по видеосвязи перед депутатами парламента Румынии, президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей румынского высшего законодательного органа ввести дополнительные санкции в отношении России. Об этом 4 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Подробности в материале: Зеленский попросил румынских депутатов ввести новые санкции против РФ

20:56 04.04.2022 Сообщение пресс-службы российской компании «Газпром» о том, что поставки газа для транзита через Украину продолжаются в штатном режиме в соответствии с заявками потребителей, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Фактор дикой жадности» — сети призвали остановить транзит газа по Украине

20:59 04.04.2022 В ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами парламента Румынии несколько румынских народных избранников покинули зал заседаний высшего законодательного органа страны. Глава оппозиционной консервативной партии «Альянс за союз румын» Георги Симион обвинил устроителей выступления Зеленского в «голливудской постановке». Об этом: Несколько румынских парламентариев ушли во время речи Зеленского

21:09 04.04.2022 Минцифры РФ предлагает отменить штраф за продажу техники без предустановленного российского ПО.

21:11 04.04.2022 Минцифры России предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО. «Из-за приостановки деятельности некоторых зарубежных компаний правительство РФ разрешило параллельный импорт товаров. Параллельный импорт — это поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя. При этом российское законодательство требует, чтобы производители смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров предустанавливали отечественное программное обеспечение. Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия. Сейчас Минцифры предлагает мораторий, который освободит продавцов от штрафов. Министерство уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ», — говорится в сообщении ведомства.

21:12 04.04.2022 Изменения не коснутся производителей техники — за ними сохранится обязательство по предустановке ПО, отмечают в Минцифры РФ.

21:12 04.04.2022 История предустановки Отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 года. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 года был утвержден Перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.07.2021 № 2129-р в редакции от 18.09.2021 № 2607-р и 28.12.2021 № 3898-р).

21:13 04.04.2022

21:14 04.04.2022 Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе и других областях. Особое внимание было уделено укреплению интеграционного взаимодействия России и Казахстана в Евразийском экономическом союзе.

21:19 04.04.2022 «ВКонтакте» установила новый рекорд посещаемости. Об этом соцсеть сообщает в своём блоге 4 апреля. Читайте также: Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 млн

21:22 04.04.2022 Группа российских дипломатов будет выслана из Франции, сообщили 4 апреля в МИД республики. Якобы эти дипломаты связаны с российскими спецслужбами. Читайте также: Франция объявила о высылке российских дипломатов

21:25 04.04.2022 Не видеть связи между попустительской политикой Москвы и драматическими событиями в Казахстане, который последовательно, а сейчас и стремительно превращается в русофобское государство, невозможно даже для минимально стремящегося к объективности специалиста. Читайте также: Санкции и историческое поражение Казахстана

21:26 04.04.2022 Казахстан. Владимир Югасов @ИА REGNUM

21:36 04.04.2022 Еврокомиссия считает необходимым соблюдать положения контрактов на поставки газа из России по оплате в долларах или евро — еврокомиссар.

21:38 04.04.2022 Школьники, проходившие обучение за рубежом и вынужденные прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, смогут не сдавать экзамены, для них пройдет промежуточная аттестация. Соответствующее постановление правительства об особенностях проведения в 2022 году школьных экзаменов для граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 4 апреля.

21:40 04.04.2022 «Итоговая аттестация проводится в формах, установленных порядками проведения государственной итоговой аттестации, утвержденными Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ, или по их выбору в форме промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего документ об образовании», — говорится в постановлении. Такая форма предполагается для находящихся и обучающихся в образовательных организациях на территории РФ. Для школьников, находящихся в иностранных государствах, итоговая аттестация будет проводиться только в форме промежуточной аттестации. Ранее Рособрнадзор сообщил о намерении провести для школьников из Донбасса вместо ОГЭ и ЕГЭ промежуточную аттестацию.

21:43 04.04.2022 Ответ получит Франция на решение выслать группу российских дипломатов. Об этом заявила 4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: Франция получит ответ на свой антироссийский демарш

22:04 04.04.2022 Американский президент Джо Байден высказался по поводу информации об украинском городе Буча (Киевская область). Он 4 апреля сообщил журналистам, что считает всё это «военным преступлением». Читайте также: Байден прокомментировал фейк о Буче

22:07 04.04.2022 Джо Байден. Александр Горбаруков @ ИА REGNUM

22:11 04.04.2022 США активно работают с Европой над ужесточением санкций против РФ, заявил помощник американского лидера Джейк Салливан.

22:36 04.04.2022 Италия «не исключает» отказа от российского газа и не будет блокировать такое решение ЕС в случае его обсуждения, заявил 4 апреля глава МИД страны Луиджи Ди Майо. 4 апреля все ведущие политики Италии сделали громкие заявления, назвав провокацию украинских властей в Буче «ужасным», «кошмарным», «недопустимым» и т.п. событием. Читайте также: МИД Италии не исключает отказа от российского газа

22:43 04.04.2022 Австрия может выслать определенное число российских дипломатов, но для этого должно быть конкретное подтверждение их незаконной деятельности. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в связи с событиями в украинском городе Буча и высылкой российских дипломатов из других европейских стран.

22:46 04.04.2022 Новый пакет санкций ЕС против России не затронет весь ее банковский сектор. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в связи с событиями в украинском городе Буча. «Это еще не часть этого пакета санкций», — сказал министр в интервью телеканалу ОЕ-24 по поводу возможности санкций в отношении всего банковского сектора России. «Мы сейчас будем принимать пятый пакет санкций. И я боюсь, что он будет последним», — добавил Шалленберг.

22:47 04.04.2022 Fitch отозвало рейтинги части российских компаний. Решение касается X5 Retail Group, Petropavlovsk PLC, «Норд Голд», «Новой перевозочной компании», «Яндекса», «Еврохима», «Буровой компании «Евразия», «Евраза» и Globaltrans.

22:47 04.04.2022 США призывают Индию отказаться от наращивания импорта энергоносителей из РФ, заверяют, что готовы сами вести такие поставки — Псаки.

22:49 04.04.2022 Есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут, считает Дмитрий Медведев в своем тг-канале. «Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну. Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять. Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы — 40, утончённые французы — 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше? И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего. Просто дешёвое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал ещё 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику», — написал Дмитрий Медведев в своем тг-канале.

22:53 04.04.2022 Продвигать «Северный поток — 2» было ошибкой, заявил германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает 4 апреля DPA. Это Берлину стало ясно в связи с российской спецоперацией на Украине. Читайте подробнее: Штайнмайер покаялся за лояльность к «Северному потоку — 2»

23:03 04.04.2022 Франк-Вальтер Штайнмайер. @Kleinschmidt

23:13 04.04.2022 Президент Хорватии Зоран Миланович 4 апреля поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и сербского президента Александра Вучича с победой на выборах и призвал Сербию выбрать свою ориентацию. Миланович выразил намерение продолжить сотрудничество с Вучичем и Орбаном, однако призвал Сербию выбрать, где она хочет быть, и напомнил, что «Россия далеко». Об этом: Глава Хорватии призвал Сербию выбрать, на чьей она стороне

23:22 04.04.2022 Министерство финансов Грузии выступило с заявлением, в котором категорически отрицает обвинения официального Киева в нелегальной торговле санкционными товарами с Россией, сообщает 4 апреля mof.ge. Подробности в материале: Минфин Грузии отрицает украинские обвинения в тайной торговле с Россией

23:28 04.04.2022 О высылке из Германии 40 российских дипломатов заявила 4 апреля германский министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет Der Spiegel. Читайте также: Бербок объявила и высылке из Германии 40 российских дипломатов

00:06 05.04.2022 Мэр Тбилиси Каха Каладзе 4 апреля на своей странице в «Твиттере» в резкой форме отреагировал на поступившие из Киева обвинения в нелегальной торговле между Грузией и Россией в обход международных санкций. Подробности в материале: Мэр Тбилиси: обвинения в тайной торговле с Россией — «вопиющая ложь»

00:28 05.04.2022 Европейская комиссия ищет решение для импорта нефти в Сербию. Об этом в Брюсселе сообщили «Радио Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 4 апреля. Этот вопрос стал актуален после того, как оператор хорватского нефтепровода JANAF («Адриатический нефтепровод») сообщил, что после 15 мая из-за нового пакета санкций ЕС против российских энергетический компаний он не сможет осуществлять транспорт нефти для «Нефтяной индустрии Сербии». Читайте также: ЕС из-за собственных санкций ищет решение для снабжения Сербии сырьем

00:36 05.04.2022 Американские власти пытаются уговорить Индию отказаться от увеличения импорта российских энергоносителей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 марта в ходе брифинга. Подробности в материале: США призывают Индию не наращивать импорт энергоносителей из России

01:03 05.04.2022 Со дня начала российской специальной операции на Украине в Сербии резко увеличилось количество фирм, учрежденных российскими гражданами. Об этом 4 апреля сообщил аналитический центр «Voice» (Воеводина, Сербия). Об этом: Аналитический центр: в Сербии резко увеличилось количество российских фирм

01:18 05.04.2022 Евросоюз в настоящее время «не рассматривает» введение против России газового эмбарго, но в будущем не должен избегать его из-за возможного ущерба для собственной экономики. Об этом еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони 4 апреля заявил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы. Читайте подробнее: ЕК: Евросоюз пока не рассматривает введение против России газового эмбарго

02:38 05.04.2022 Итальянские власти собираются выслать со своей территории несколько десятков российских дипломатов, 4 апреля сообщило издание Corriere della Sera. Подробности в материале: Италия планирует выслать несколько десятков российских дипломатов

03:00 05.04.2022 Взаимодействие в рамках контроля над исполнением антироссийских санкций обсуждалось в ходе встречи заместителя министра финансов США Адевале Адейемо с представителями ряда профильных немецких ведомств в Берлине. Об этом американский минфин сообщил 4 апреля на своем сайте. Читайте подробнее: Замглавы минфина США и немецкие чиновники обсудили санкции против России

03:02 05.04.2022 Новый пакет санкций Евросоюза против России может затронуть энергетический сектор России, а также поставки стали и предметов роскоши, передает американский телеканал CNBC. Об этом: ЕС может ввести санкции против России, которые затронут сталь и авиатопливо

03:19 05.04.2022 Минпромторг России подвёл итоги одного из четырёх тендеров, связанных с импортозамещением в авиаотрасли. Контракт на 15,55 млрд рублей предложен ПАО «Научно-производственная корпорация Иркут». Договор на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе «Сухой Суперджет» с максимальным импортозамещением компонентов и систем числится в стадии подписания поставщиком. Читайте также: Импортозамещение для SSJ-100 — прошли торги на 15 млрд рублей

04:03 05.04.2022 Венгерская энергетическая компания MVM уже обсуждает с Газпромом покупку российского газа за рубли, заявил посол Венгрии в Москве Евгений Станиславов. Подробности в материале: Венгрия начала обсуждать покупку российского газа за рубли

04:07 05.04.2022 Американская компания ExxonMobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ». Подробности в материале: ExxonMobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ» — Дегтярев

04:45 05.04.2022 Министерство финансов США может не выдать разрешения России на оплату госдолга в американских долларах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в ведомства. Читайте подробнее: Минфин США может запретить долларовые платежи по госдолгу России — Reuters

06:18 05.04.2022 Власти Великобритании не вынашивают планов по поводу высылки российских дипломатов из посольства РФ в Лондоне. Об этом 4 апреля сообщило агентство PA со ссылкой на свой источник. Читайте также: Лондон не собирается высылать российских дипломатов из Британии

06:57 05.04.2022 Линия по розливу жидкого мыла для рук [Александр Погожев © ИА REGNUM].

06:58 05.04.2022 США инициируют исключение России из СПЧ. Об этом намерении заявила постпред Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она сообщила на пресс-конференции в Бухаресте, что вынесет этот вопрос на рассмотрение СБ ООН 6 апреля сразу после возвращения в Нью-Йорк и ожидает, что Генассамблея рассмотрит этот вопрос уже в четверг. Также Томас-Гринфилд высказала мнение, что исключение России из состава членов СПЧ «будет символичным», поскольку, по её словам, Москва «сделала всё возможное, чтобы нанести ущерб международному порядку и поставить под угрозу ценности ООН».

07:25 05.04.2022 Заявление министра экономики Германии, вице-канцлера Роберта Хабека о том, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ, поэтому лично он не может наносить ущерб своему государству, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Хватит ли у Шольца яиц?» — без газа из РФ не видать ФРГ процветания

07:36 05.04.2022 Reuters сообщило о планах США запретить обслуживать долг России с американских счетов. В марте Москве удалось провести выплаты из средств на заблокированных счетах. «Сегодня крайний срок для России, чтобы сделать ещё один платёж по долгу. Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом», — сказал агентству представитель американского минфина.

07:37 05.04.2022 CNN со ссылкой на источник сообщает, что США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету, но не заявляли об этом во избежание «роста напряжённости с Россией».

07:38 05.04.2022 Пакет санкций, направленных на ограничение экспорта из Японии в Россию предметов роскоши, вступил в силу — министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

07:43 05.04.2022 Испания по запросу США задержала яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Виктора Вексельберга. Из видеоролика, который распространили испанские силовики, понятно, что в операции непосредственно участвовали агенты ФБР.

07:47 05.04.2022 Цены на сладости в Сибири с конца февраля выросли на 15−30%. Кондитерские производства с введением антироссийских санкций столк­нулись с дефицитом европейского сырья, оборудования и упаковки, а также значительным (от 50 до 200%) ростом стоимости других продуктов и расходных материалов, включая фреон для витрин-холодильников. Кондитеры пересматривают ассортимент, отказываясь от части кремовых пирожных и тортов, и пытаются заменить бельгийский шоколад колумбийским, а машинный труд — ручным. В то же время спрос на «кондитерку» снижается вместе с платежеспособностью покупателей, как говорят участники рынка — в кризис сибиряки предпочитают экономить на пирожных. Цитрата канала kommersant.ru.

07:47 05.04.2022 Цех для заливки форм. Пятигорская керамика [Александр Погожев © ИА REGNUM].

07:58 05.04.2022 Производитель «Дихлофоса» продал свой завод в Шотландии. Завод группы «Арнест» располагается в городе Эрвине и выпускает спреи, шампуни, муссы, дезодоранты и другую аэрозольную продукцию под торговыми марками ретейлеров. Как пишет Daily Record, продажа завода была вынужденной, поскольку из-за спецоперации на Украине местному бизнес-сообществу было рекомендовано прекратить торговые операции с Россией. «Арнест» продаёт шампуни и лаки «Прелесть», освежители воздуха «Симфония», «Дихлофос», а также выступает контактным производителем для Henkel, L’Oreal, Oriflame, Colgate-Palmolive.

08:02 05.04.2022 Стоимость металла в России в марте впервые за многие месяцы пошла вниз: об этом говорят как данные официальной статистики, так и наблюдения алтайских строителей. Правда, по словам экспертов, пока подешевели лишь некоторые позиции металлопроката, в основном — самые неходовые, спрос на которые минимальный. Однако саму тенденцию к снижению цен эксперты уже называют маленькой победой.

08:03 05.04.2022 Новые санкции ЕС против России могут затронуть импорт и экспорт авиатоплива. По данным источников CNBC, новый пакет европейских санкций, вероятно, ограничит лизинг самолетов, а также импорт и экспорт изделий из стали и предметов роскоши.

08:07 05.04.2022 Резкий отказ от российских энергоресурсов, включая газ, нефть и уголь, навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. «Понятно, что мы должны как можно быстрее разорвать все экономические связи с Россией. Мы должны планировать жесткие санкции, но в краткосрочной перспективе газ не заменишь. Мы нанесем себе больший ущерб, чем им», — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки газа и нефти из России. Линднер отметил, что ЕС нужно отдельно рассмотреть возможные ограничения на российскую нефть, газ и уголь, так как поиск альтернативных поставщиков для каждого из видов энергоносителей займет разное время. Цитата канала «Экономика».

08:18 05.04.2022 США не могут подтвердить достоверность утверждения властей Украины о том, что Грузия помогает России обходить западные санкции. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 5 апреля заявил на регулярном брифинге для журналистов. Читайте также: США отказались комментировать заявления о помощи России со стороны Грузии

08:23 05.04.2022 Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа.

08:27 05.04.2022 Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из РФ и Белоруссии. «Это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было. По мере развития ситуации мы будем сообщать новую информацию», — об этом сообщается на сайте сервиса. В компании уточнили, что все календари объявлений для РФ и Белоруссии заблокированы, прием новых гостей в этих странах невозможен. Все бронирования, сделанные в этих странах на даты после 4 апреля, отменят.

08:41 05.04.2022 США не разрешат России выплаты по долгу в долларах с американских счетов. Минфин считает, что Москве нужно выбрать «между истощением оставшихся долларовых резервов, новыми поступлениями или дефолтом».

08:42 05.04.2022 Ограничения на импорт и экспорт авиационного топлива, предметов роскоши и других товаров, а также на лизинг воздушных судов могут быть в новом пакете антироссийских санкционных мер Европейского союза. Об этом 5 апреля сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники. Читайте подробнее: Новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться авиатоплива и стали

08:49 05.04.2022 Рыбаки предупредили о сложностях с импортозамещением лосося и тунца. В 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на треть, предупреждает Ассоциация добытчиков минтая. В прошлом году Россия завезла из других стран почти 580 тысяч тонн рыбной продукции, в этом году ожидаются поставки в размере до 385 тысяч тонн. Основная статья рыбного импорта в натуральном выражении — атлантический лосось и форель (около 17% поставок). Среди других значимых позиций — мороженые креветки, скумбрия и сельдь.

08:49 05.04.2022 Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе [Александр Погожев © ИА REGNUM].

08:53 05.04.2022 Министерство финансов США не станет разрешать оплату в долларах по государственному долгу России с российских счетов в американских финансовых организациях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства. Читайте также: США не разрешат выплаты по госдолгу РФ с американских счетов

08:55 05.04.2022 63,1 млн рублей предусмотрено в федеральном бюджете на господдержку предприятий хлебопекарной промышленности Башкирии. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на заседании правительства республики. Он также сообщил, что при этом софинансирование из республиканского бюджета составит 1,1 млн рублей. Подробности в материале: В Башкирии рассказали о поддержке предприятий хлебопекарной промышленности

09:00 05.04.2022 Американский минфин не станет разрешать проведение платежей в долларах по суверенному долгу России в банках США. Об этом 4 апреля сообщило агентство Reuters. Читайте подробнее: США не разрешат долларовые выплаты по государственному долгу РФ — Reuters

09:03 05.04.2022 Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полётные программы в Турцию.

09:04 05.04.2022 Драйверами роста экономики Кемеровской области являются строительство и развитие предпринимательства. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. Читайте подробнее: Кузбасс делает ставку на строительство 09:04 05.04.2022 Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки газа из России, несмотря на очередной виток обострения отношений с Москвой. Об этом сообщает 5 апреля издание Die Welt. «Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали», — сказала Бербок. Читайте также: Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа

09:04 05.04.2022 Бывшая дочерняя компания Газпрома в Германии Gazprom Germania GmbH будет передана под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ до 30 сентября, заявил глава немецкого минэкономики Роберт Хабек. Ранее сообщалось со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что власти Германии ищут покупателя для бывшей «дочки» Газпрома. Власти предлагают госкредиты потенциальным покупателям Gazprom Germania GmbH или ее подразделений, в том числе оператора хранилищ природного газа Astora и газораспределительной компании Wingas GmbH. Кроме того, они не исключают национализации Gazprom Germania в качестве крайней меры, однако пытаются найти другое решение. Цитата канала «Экономика».

09:09 05.04.2022 Иркутская область. Агинский мясокомбинат, открытый после трех лет простоя, вновь завоевывает рынок. [[[video-1]]] Консервы его производства уже полюбили местные жители. Причем Агинский мясокомбинат кормит не только земляков, но и отправляет гуманитарную помощь беженцам Донбаса. Недавно людям, вынужденно покинувшим свои дома, работники мясокомбината направили 20 тысяч банок главного стратегического продукта страны, скоро отправят столько же.

09:11 05.04.2022 Правительство РФ упростило процедуру регистрации медицинских изделий. Правительство продолжает принимать меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. [[[list-3]]]

09:12 05.04.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил создать единый логистический центр для местных сельхозпроизводителей. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live» Читайте подробнее: В Кузбассе создадут единый логистический центр для сельхозпроизводителей

09:15 05.04.2022 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: — Да уж, до такого не додумывались даже в годы холодной войны. Министр спорта Британии заявил, что все спортсмены из России и Белоруссии, выступающие в UK, должны будут подписать «антипутинский бланк», чтобы получить разрешение выступать там. Цитирую: «Мы хотим получить заверение в виде письменной декларации о том, что они не получают денег от Путина, России или Белоруссии и что они не будут делать комментариев в поддержку Путина, России или Белоруссии». Обалдеть! В годы холодной войны не додумались до требований подписывать антисоветские декларации от Карпова, Третьяка, Яшина. А можно заставить британских спортсменов за рубежом подписать заявления, осуждающие алкоголика Джонсона?

09:17 05.04.2022 Полётные программы в Турцию могут восстановить к майским праздникам, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом: Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полёты в Турцию

09:23 05.04.2022 Минпросвещения поручило учителям рассказывать на уроках о пользе импортозамещения. Как пишет «Коммерсантъ», педагоги будут проводить для учащихся 5−9-х и 10−11-х классов занятия по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». Школьникам предложат назвать страны, которые понесут наибольшие потери от ограничений против России. Задача учителя будет «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ».

09:26 05.04.2022 Новые санкции против России могут быть приняты уже завтра — госсекретарь при МИД Франции.

09:29 05.04.2022 Граница Латвии с Россией может быть полностью закрыта, сообщил 5 апреля министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Об этом: Латвия назвала условие полного закрытия границ с Россией

09:33 05.04.2022 В выставочном центре «Казанская ярмарка» 8−9 апреля пройдет 26-я международная специализированная выставка «Туризм. Спорт. Активный отдых». Подробности в материале: В Татарии пройдёт выставка «Туризм. Спорт. Активный отдых»

09:34 05.04.2022 Российского посла вызвали в МИД Франции и объявили о высылке российских дипломатов.

09:34 05.04.2022 Санкции Европейского союза против Российской Федерации будут усилены. Об этом 5 апреля сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Читайте подробнее: МИД Франции анонсировал усиление санкций ЕС против России

09:37 05.04.2022 Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла Алексея Мешкова после объявления о высылке дипломатов, передает BFM TV. Об этом: МИД Франции вызвал посла России после объявления о высылке дипломатов

09:44 05.04.2022 [[[video-2]]] Минсельхоз Иркутской области: «Мы способны не просто сохранить предыдущие объемы производства, но и увеличить их».

09:45 05.04.2022 Экспорт в Россию ряда предметов роскоши, включая ювелирные изделия, золото, вина, транспортные средства и др., запретили власти Австралии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба австралийского министерства иностранных дел. Об этом: Власти Австралии запретили экспортировать в Россию предметы роскоши

09:53 05.04.2022 Российский Газпром прекратил операции на крупнейшем в Германии подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден», следует из данных оператора Astora. Об этом сообщает 5 апреля радио Sputnik. Отмечается, что вплоть до конца марта топливо отбиралось из ПХГ «Реден» для подачи в газотранспортную систему Германии. С утра 1 апреля прекращены отбор и закачка газа Подробности в материале: Газпром прекратил закачивать газ в крупнейшее хранилище Германии

09:56 05.04.2022 Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла в Париже, сообщили 5 апреля французские СМИ. Об этом: МИД Франции уведомил посла России о высылке дипломатов