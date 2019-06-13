Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция
Дмитрий Медведев иронизирует над действиями лидеров стран Европы.
«Лучший способ оставить Европу без газа:
Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!».
Среди непродовольственных товаров сильнее всего в России за неделю подорожали гигиенические прокладки (+6,2%), стиральный порошок (+5,3%) и хозяйственное мыло (+4,6%), — Росстат.
В офисах Газпрома в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе прошли обыски — Bloomberg.
Актуальные для России, Украины и ЕС вопросы обсудили 30 марта в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин и германский федеральный канцлер Олаф Шольц. Переговоры были посвящены переводу европейских стран на рублёвые расчёты за газ и ситуации на Украине.
Подробности в материале: Путин обсудил с Шольцем вопрос рублёвой оплаты газа и переговоры с Киевом
Рейды прошли в подразделениях Газпрома в Германии, сообщает 30 марта Bloomberg. Это было сделано в рамках расследования подорожания газа в ЕС.
Читайте также: В Германии в подразделения Газпрома пришли с проверкой
В письменном виде просит Берлин дать разъяснения по переводу на рубли расчётов за газ. Просьба прозвучала от германского канцлера Олафа Шольца в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным 30 марта.
Читайте подробнее: Шольц попросил Путина письменно оформить предложение по газу
Министерство сельского хозяйства исключает риск возникновения дефицита овощей в России, сообщили в пресс-службе министерства.
Читайте также: Минсельхоз заявил об отсутствии риска дефицита овощей в России
Прекращение поставок газа из РФ чревато бунтами мигрантов в странах ЕС. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
Читайте подробнее: Эксперт: Прекращение поставок газа из России чревато бунтом мигрантов в ЕС
Премьер-министр Польши прав в своих обвинениях в адрес ФРГ и Австрии относительно их нежелания разрывать отношения с РФ. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
Подробности в материале: Эксперт: Германия и Австрия не хотят разрывать торговые отношения с Россией
Германия в лице своих политиков мечется и не знает, что делать: платить рублями за газ или не платить. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
Читайте также: Эксперт: Германия сохранит лицо, но потом пойдёт России навстречу
Парламент Германии принял закон о заполненности газохранилищ для противодействия России. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
Читайте также: Эксперт: Германия принимает законы для конфликта с РФ
Германия не хочет идти на поводу у РФ, но и остаться без газа тоже не хочет. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист германистТимофей Борисов.
Читайте подробнее: «Немцам как-то неуютно ругать русских, сидя с холодной задницей» — эксперт
Германия недовольна Польшей, но открыто критиковать польских политиков не будет. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист германистТимофей Борисов.
«Поляки выступают за полную торговую блокаду России, немцы — против. Эти противоречия останутся», — заявил эксперт.
Об этом: Эксперт: власти Германии не смогут игнорировать мнение собственного бизнеса
Администрация президента США Джо Байдена потребовала от американского минфина подготовить проект санкционных ограничений против «Лаборатории Касперского», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Об этом: США собираются ввести санкции против «Лаборатории Касперского» — WSJ
Губернатор Магаданской области Сергей Носов потребовал не допускать необоснованного роста цен на отдельные виды товаров.
Читайте подробнее: Глава Колымы призвал не допускать необоснованного роста цен на продукты
Фонд развития промышленности Кемеровской области в условиях санкционных ограничений расширяет перечень программ, направленных на поддержку промышленных производств. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».
Подробности в материале: В Кузбассе расширят поддержку промышленных производств
Представители ЕС и США обсудили ряд дополнительных шагов по усилению изоляции экономики России от западной экономики и от международной финансовой системы.
Читайте также: США и Евросоюз обсудили новые шаги по изоляции экономики России
Правительство Японии внесёт на текущую сессию парламента законодательные поправки, повышающие таможенные пошлины на ввоз из России некоторых видов продукции и сырья. Об этом со ссылкой на правительственные источники 31 марта сообщает телеканал NHK.
Читайте также: Япония повысит пошлины на древесину и морепродукты из России
Во Владивосток, в бухту Золотой Рог, зашла гигантская яхта Nord в сопровождении лоцманского катера. У жителей города появилось новое развлечение — паломничество на причал морвокзала обеспечено.
Читайте подробнее: Во Владивосток прибыла санкционная яхта олигарха Мордашева
Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) объявил о решении исключить бонды России и Белоруссии из одиннадцати своих индексов. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба S&P DJI.
Подробности в материале: S&P исключил из своих индексов бонды России и Белоруссии
Первый заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман обсудила с коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании новые санкции против России и Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.
Подробности в материале: Замглавы Госдепа США обсудила с ЕС новые санкции против России и Белоруссии
Администрация президента США Джо Байдена предполагает на протяжении нескольких месяцев ежедневно высвобождать из стратегического резерва страны один миллион баррелей нефти. Об этом со ссылкой на источники журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс 30 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте подробнее: США предполагают ежедневно высвобождать из резерва 1 млн баррелей нефти
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии составило список из семи ввозимых из России товаров и материалов, которые в ситуации санкций будет крайне проблематично заместить в краткосрочной перспективе. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: Япония назвала семь товаров из России, которые трудно заменить
Работа предприятий Амурской области не останавливается, они функционируют в полную силу. После ухода иностранных поставщиков местные производители переориентировались на российские поставки материалов. Продолжают работу в том числе мебельная фабрика, строительные компании.
Читайте также: Бизнес Приамурья переориентировался на отечественных производителей
Минстрой Камчатки направил в правительство России свои предложения мер поддержки экономики в условиях санкций — край просит снизить или обнулить пошлины на иностранную продукцию, задействованную в строительной отрасли.
Подробности в материале: Камчатка предложила антисанкционную меру, которая сдержит стоимость жилья
В Екатеринбурге массово снимают с продажи квартиры в новостройках, пишет «Деловой квартал». С начала марта на рынке недвижимости выросла эмоциональность в принятии решений. Большое количество семей оказались заложниками экономической ситуации: кто-то планировал покупку, кто-то находился в процессе сделки и старался как можно быстрее закрыть вопрос, а кто-то и вовсе был вынужден отложить все планы.
В тюменском городе Ишиме пенсионерки стали продавать сахар стаканами на улице. Об этом сообщают жители города в группе «Ишим переподслушано».
«Подскажите, пожалуйста, куда обратиться? Бабульки возле «Монетки» продают сахар по 100 рублей стакан. Совсем уже… Вчера ездили в Маслянку, там сахар спокойно в магазине по 108 рублей за килограмм», — пишет жительница города в группе.
Ишимцы отметили абсурдность данной стихийной торговли и в комментариях просят не судить бабушек строго. Они и нищеты боятся с их маленькими пенсиями и ростом цен, и без лекарств остаться, и за коммуналку им чем-то надо расплачиваться.
Об этом: В тюменском городе пенсионерки продают сахар стаканами
Несколько крупных торговых сетей решили фактически «спустить цены с поводка», не ограничивая предельную наценку 5%. Первыми в списке кандидатов оказались цены на сахар, который к сегодняшнему дню резко подорожал и стал причиной громких скандалов, связанных со сговором между некоторыми производителями, крупными продавцами. Что стало причиной для отказа от ранее взятых на себя социальных обязательств, кто стал новым фигурантом антимонопольного расследования, а также, что грозит нарушителям, — в материале ИА REGNUM.
Подробности в материале: Торговые сети хотят спустить цены с поводка? Сеть: «Потеряют покупателей!»
В случае положительного решения властей Китая о переходе на юани и рубли, Россия и КНР при двусторонних взаиморасчётах смогут использовать собственную национальную валюту. Ожидается, что такое решение позволит избежать валютных рисков и значительно снизить издержки, типичные при операциях с обменом валют.
Подробности в материале: Китай рассматривает возможность перехода на юани или рубли в рассчётах с РФ
Австралия с целью усиления экономического давления на Россию и Белоруссию вводит на все товары из этих стран дополнительные пошлины в размере 35%. Об этом 31 марта объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Читайте подробнее: Австралия обложила ввозимые из России и Белоруссии товары пошлинами 35%
Власти Австралии приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары из России и Белоруссии. Об этом 31 марта сообщили в правительстве страны.
Читайте также: Австралия введёт дополнительные пошлины на товары из России
Соглашение о сотрудничестве было подписано между Донецкой академией управления и государственной службы при главе ДНР и Башкирской академией государственной службы и управления при главе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки ДНР.
Документ был подписан 30 марта в Донецке.
Читайте подробнее: Вузы Башкирии и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве
Сахалин уже сейчас на 2/3 обеспечивает собственные нужды молоком и на 65% — овощами. Власти островного региона уверены, что в условиях санкций большую роль в ценообразовании на продукты питания играет именно развитие сельского хозяйства.
Читайте подробнее: На Сахалине в условиях санкций сделали упор на развитие сельского хозяйства
ФСБ и Минобороны будут согласовывать вывоз авиатехники и водного транспорта из России.
В Челябинской области начинают выпускать 12-метровые стеклопакеты, которые ранее завозили из-за рубежа. Их будут производить не меньше 3,8 тыс. тонн в год, сообщает областной Фонд развития промышленности.
Читайте подробнее: В Челябинской области импортозаместят стеклопакеты для офисных зданий
В Ульяновской области в условиях зарубежных санкций будет создан центр компетенций по промышленному программированию.
Подробности в материале: В Ульяновске создадут центр компетенций по промышленному программированию
В Хабаровском крае предприниматели в сфере туризма и индустрии гостеприимства разрабатывают новые маршруты путешествий — к сезону уже подготовили около 60 предложений для туристов.
Читайте также: Туроператоры Хабаровского края разработали новые маршруты путешествий
Национальный банк Грузии поднял ставку рефинансирования с 10,5% до 11% в связи с влиянием на экономику антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.
Читайте подробнее: Нацбанк Грузии поднял ставку рефинансирования из-за санкций против РФ
Комплекс по производству сжиженного природного газа намерены построить в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что производство намерены разместить около газораспределительной станции «Салават-4». На реализацию данного проекта планируют направить порядка 1,5 млрд рублей. В результате будет создано 25 новых рабочих мест. Данный проект был включен в перечень приоритетных.
Об этом: В Башкирии могут построить завод по производству сжиженного природного газа
Рубль укрепился в условиях введённых Западом санкций, и это удивительно. Об этом инвестор из США Адам Таунсэнд написал на своей странице в Twitter.
«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — отметил инвестор.
Уральский полпред Владимир Якушев просит взять на особый контроль реализацию льготных программ по кредитованию бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
Читайте также: Уральский полпред просит обеспечить льготное кредитование бизнеса
Введенные странами Запада из-за ситуации вокруг Украины антироссийские санкции нанесут больше вреда им самим, нежели России. Такое мнение 30 марта высказал бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в эфире телеканала ZDF.
Подробности в материале: В Германии заявили, что антироссийские санкции принесут больше вреда Западу
Суд Европейского союза отклонил апелляцию французского филиала российского телеканала RT France на приостановку деятельности, сообщает Le Parisien.
Об этом: RT France не смог обжаловать в суде санкции Евросоюза
Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) готовы покупать за рубли российскую пшеницу. Об этом 31 марта сообщил член Высшего совета политбюро указанного движения Мухаммед Али аль-Хуси на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: Йеменские хуситы заявили, что готовы покупать российскую пшеницу за рубли
Нигерия может перейти с Россией на расчёты в национальных валютах. Об этом заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.
Подробности в материале: Нигерия готова торговать с Россией в национальных валютах
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план развития виноделия в России. Отрасль становится все более привлекательной для инвесторов, возрождаются традиции виноделия, растет культура потребления вина, российские марки завоевывают рынок, отметили в правительстве РФ.
Нигерия готова торговать с Россией в национальных валютах при необходимости. Об этом 31 марта заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.
Читайте подробнее: Нигерия заявила о готовности торговать с Россией в национальных валютах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, принятые палатой парламента в марте, и отметил активных парламентариев.
Подробности в материале: Володин назвал самые важные законы, принятые Госдумой в марте
В Еврейской автономной области в четыре раза выросли цены на запасные части для сельскохозяйственной техники. Такое повышение стоимости глава региона Ростислав Гольдштейн назвал мародёрством.
Читайте подробнее: Губернатор Еврейской АО сравнил рост цен в магазинах с мародёрством
Крупнейшие алтайские предприятия («Нортек», «ЯШЗ Авиа», Барнаульский завод АТИ и «Барнаул РТИ») посетила делегация Минпромторга России под руководством директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Михаила Юрина. Подробности 31 марта сообщает телеграм-канал краевого правительства.
Цель визита — знакомство с работой предприятий и оценка их производственных мощностей, в том числе — выпуска импортозамещающей продукции. На заводе «ЯШЗ-Авиа» Михаил Юрин провел совещание по запуску производства авиационных шин для самолетов МС-21 в рамках контракта с ПАО «Иркут».
Об этом: Минпромторг РФ оценил возможности импортозамещения на Алтае
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал представителей турбизнеса присоединяться к акции и предоставлять скидки отдыхающим в России.
В Ульяновской области запас лекарственных препаратов для льготной категории граждан, в том числе импортных средств, сформирован на 3—8 месяцев в зависимости от вида лекарств. Есть «сложности по некоторым позициям» из-за ажиотажного спроса.
Подробности в материале: Ажиотажный спрос привёл к дефициту ряда лекарств в Ульяновской области
В Ростуризме ожидают серьезного роста турпотока на юг России в 2022 году.
Позиции доллара в качестве ведущей мировой валюты могут быть ослаблены из-за антироссийских санкций. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
Об этом: В МВФ заявили о риске ослабления господства доллара
Дагестан станет альтернативой отдыху на юге России.
Происходящее на международной арене напоминает борьбу между добром и злом, при этом многие понимают, что на самом деле идёт противостояние двух систем — России и США, считает директор исторического парка «Россия — моя история» Юрий Филипенко.
Подробности в материале: Происходит противостояние между добром и злом — Россией и США — мнение
Корпорация «Туризм.РФ» разрабатывает мастер-планы по 15 территориям для привлечения турпотоков.
Предприятия Приморья взяли курс на импортозамещение — до 600 тыс. тонн кукурузы будет перерабатывать агробиоэкономический кластер в Приморье. Это позволит производить собственные биологически ценные ингредиенты для животных, уйти от экспорта.
Об этом: Импортозамещение — в Приморье из кукурузы производят витамины для животных
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов утвердил документ, расширяющий перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.
Читайте также: Белоусов утвердил расширение списка товаров с нулевой ввозной пошлиной
Желание США получать минеральные удобрения из России понятно, это возможно при соблюдении ряда условий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).
Читайте также: В Госдуме назвали условия поставок минеральных удобрений в США
Проблемы на рынке стройматериалов и другие внешние факторы, возникшие из-за антироссийских санкций, не повлияли на работу по возведению объектов социальной сферы в Алтайском крае. Об этом в ходе правительственного часа в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев.
Об этом: Алтайский край не собирается сдвигать сроки строительства соцобъектов
Власти Алтайского края и депутаты регионального парламента обеспокоены ситуацией, складывающейся в секторе крупного жилищного строительства, где наблюдается спад спроса, вызванный во многом повышением кредитных ставок.
Из нефтегазового проекта «Сахалин-2» не намерены выходить власти Японии, так как они заинтересованы в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках. Об этом 31 марта заявил премьер-министр этой страны Фумио Кисида во время своего выступления в японском парламенте.
Об этом: Япония не собирается выходить из проекта «Сахалин-2» — Кисида
Курсы евро и доллара продолжают падать: евро ниже 88 рублей, доллар — 83 рубля.
В пунктах оплаты услуг газоснабжения «Сахатранснефтегаза» в Якутии появились объявления: «Доллары за оплату газа не принимаем. Только рубли». Таблички с таким текстом стоят на кассах клиентского центра.
Читайте также: Газовая компания Якутии попросила оплачивать счета только рублями
Власти США вывели российские удобрения из-под санкций, чтобы избежать дефицита химической продукции. Удобрения включили в список товаров первой необходимости, пишет 31 марта «Коммерсантъ».
«Документ минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», — говорится в публикации.
Предположительно США решили обезопасить себя от нехватки удобрений из-за дефицита, который начинается в мире на фоне нарушения поставок из России. Так, с 1 марта транспортировку российских грузов прекратил ряд крупнейших морских контейнерных перевозчиков.
Читайте подробнее: «Ъ»: дефицит вынудил США снять санкции с российских удобрений
В МИД Китая подтвердили возможность перехода при двусторонних расчётах с Россией при торговле энергоносителями на рубли или юани. Об этом сообщили 31 марта в МИД Китая.
Подробности в материале: В Китае подтвердили готовность к расчётам за рубли и юани
Утверждённую российским правительством легализацию параллельного импорта поддерживает доктор экономических наук Никита Кричевский. В своём телеграм-канале 31 марта он пояснил:
«Что до легализации параллельного импорта (ввоза товаров любой организацией, а не только правообладателями), то эта стимулирующая контрабанду и пиратство мера не от хорошей жизни. Например, по автозапчастям, что лучше: поставить «железного коня» на прикол или ездить на неоригинальных запчастях? Кстати, параллельный импорт вовсю существовал в 90-е и нулевые, но потом тихо сошел на «нет» как раз благодаря усилиям правообладателей…»
Читайте также: Параллельный импорт легализовали не от хорошей жизни — экономист
В настоящее время порядка 117 тысяч жителей России, которые испытывали трудности с возвращением на Родину, были вывезены из-за рубежа. Об этом 31 марта рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встрече российского правительства и представителей туриндустрии.
Читайте также: Из-за рубежа вывезено почти 117 тысяч российских туристов — Чернышенко
В Петербурге разрабатывают необходимые региональные меры для поддержания строительной отрасли в условиях осложнившейся экономической обстановки. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Смольного.
Читайте подробнее: В Петербурге предложили региональные меры по поддержке строительной отрасли
До 5,6 млрд рублей бюджетных займов намерена взять Якутия в связи с усложняющейся ситуацией в экономике. Меры поддержки в условиях санкций глава региона Айсен Николаев обсудил на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
Подробности в материале: Нагрузку на бюджет Якутии снизят с помощью кредитов
Около 600 тысяч гостей готовятся принять курорты Краснодарского края в предстоящие майские праздники. Об этом 31 марта сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов власти, турбизнеса, инвесторами и экспертами по вопросам поддержки туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления.
Читайте также: Кубань примет на майские праздники 600 тысяч туристов
Тюменская область и Казахстан расширяют направления сотрудничества. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Читайте также: В Казахстане заинтересованы в тюменских стройматериалах и удобрениях
Дополнительные пошлины в размере 35% на все импортируемые из России и Белоруссии товары для усиления экономического давления на эти страны вводят власти Австралии. Об этом 31 марта заявил премьер-министр этой страны Скотт Моррисон, его слова приводит пресс-служба австралийского правительства.
Читайте подробнее: Австралия вводит пошлины в 35% на весь импорт из России и Белоруссии
Словакия может перейти на рубли в расчётах за российский природный газ. Об этом заявил 31 марта премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
Читайте подробнее: Власти Словакии не исключили покупки российского газа за рубли
«Уралвагонзавод» продолжает стабильно работать в условиях санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.
Подробности в материале: На «Уралвагонзаводе» заявили о стабильной работе в условиях санкций
Индекс производства сельхозпродукции в Иркутской области выше среднего по стране. Развитие АПК обсудили во время рабочей встречи министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Читайте также: Приангарье наращивает объем производства сельхозпродукции
Таможенная подкомиссия одобрила расширение списка товаров с временно обнуляемой ввозной пошлиной. Об этом сообщает 31 марта пресс-служба Минэкономразвития России.
«Объединённый перечень дополнительных предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырьё, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары», — сообщил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв.
Об этом: РФ временно обнуляет пошлину на ввоз продовольствия, «химии» и запчастей
В Краснодарском крае в 2022—2023 годах планируется ввести в строй 28 новых отелей, номерной фонд вырастет более чем на две тысячи номеров. Об этом 31 марта сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов власти, турбизнеса, инвесторами и экспертами по вопросам поддержки туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления.
Читайте подробнее: На Кубани за два года введут в строй 28 новых отелей
Так как Турция не принимает участия в западных антироссийских санкциях, у нее не будет проблем с поставками природного газа из России. Об этом 31 марта заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Аhaber
Подробности в материале: Чавушоглу: у Турции не будет проблем с поставками газа из России
Мэр Москвы Сергей Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга. Решение об увеличении субсидий будет действовать в течение 2022 года. Поддержка оказывается в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.
На полках в ряде сетевых греческих магазинов исчезает подсолнечное масло, и где-то остались только дорогие марки, а где-то его продажа ограничена. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости.
Подробности в материале: В Греции в ряде магазинов наблюдается нехватка подсолнечного масла
Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа, заявил 31 марта глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.
Читайте также: Чавушоглу: Турция не способна отказаться от российского газа
В Краснодарском крае ожидают увеличения инвестиций в туристическую сферу на 70 млрд рублей в 2022 году. Об этом 31 марта на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов власти, турбизнеса, инвесторами и экспертами по вопросам поддержки туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.
Читайте также: На Кубани инвестиции в туризм планируют увеличить на 70 млрд рублей
В России сотовые операторы начали отказываться от безилимитных тарифов. Об этом 31 марта сообщает газета «Коммерсантъ».
Читайте подробнее: Российские сотовые операторы отказываются от безлимита
Региональные бренды одежды в Самарской области занимают ниши уходящих иностранных конкурентов. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в результате санкционных ограничений и ухода некоторых иностранных брендов одежды с рынка России начинают активно развиваться местные предприятия. Они получили возможность занять свободные ниши, увеличить количество клиентов, а также освоить новые направления работы и увеличить объемы производства.
Читайте подробнее: Самарские бренды одежды занимают ниши уходящих иностранных конкурентов
Садоводы Забайкалья будут поставлять в цветочные салоны собственноручно выращенные цветы и кустарники, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сеть салонов «Королевство цветов» заключила договоры с читинскими садоводами на поставку растений. Как отмечает владелица магазина Светлана Одинцова, это один из хороших способов развития в период действия антироссийских санкций.
Также в салон начали поставлять цветы из дружественных России стран.
«Я — россиянка, люблю наш край, я — патриот своей Родины. Мы жили, живем, и будем процветать. Всех предпринимателей призываю искать возможности, мы выстоим, все будет хорошо. Это я точно знаю!» — подчеркнула Светлана Одинцова.
Читайте также: Забайкальские цветочные салоны будут сотрудничать с садоводами
Четвертый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Самарскую область. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
На этот раз спецсостав доставил в регион 449 человек, в том числе матерей с детьми, инвалидов, пожилых людей.
Об этом: В Самарскую область прибыл четвертый поезд с беженцами из Донбасса
Компания по выпуску спортивной одежды из Калужской области представила свою продукцию на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая проходит в рамках форума «Мы вместе. Спорт». Ранее одежда для спортсменов, выступающих на международных соревнованиях, была практически импортной, но оказалось, что местная продукция вполне конкурентоспособна.
Читайте подробнее: Компания из Обнинска предложила замену импортной одежде для спортсменов
Работу над созданием альтернативы системе расчётов SWIFT завершили Россия и Индия. Об этом 31 марта сообщила индийская газета Economic Times со ссылкой на источники.
Читайте подробнее: Индия и Россия завершили работу над альтернативой SWIFT
Ослабление влияния американского доллара в мире допустила 31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в беседе с газетой Financial Times.
Подробности в материале: В МВФ заявили о возможности ослабления доллара США в мире
Удмуртия получила аванс в размере 1,8 млрд рублей на покупку лекарств.
«Это позволит обеспечить материальную устойчивость наших медорганизаций в условиях санкций», — подчеркнула зампред правительства региона Эльвира Пинчук.
Подробности в материале: Удмуртия получила 1,8 млрд рублей на закупку лекарств
Economic Times: Индия и Россия завершили работу над заменой SWIFT.
Внесение элементов государственного планирования в экономику России — это шаг в будущее и способ уменьшить последствия кризиса. Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов.
Читайте подробнее: Государственное планирование спасёт экономику России — эксперт
США предупредили Индию о «большом риске» в случае существенного увеличения импорта российской нефти. Об этом 31 марта сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Подробности в материале: США предупредили Индию о риске увеличения импорта нефти из России — Reuters
На Камчатке в два раза поднялись цены на фруктовые соки. До подорожания 2-литровый пакет мультифруктового сока «Добрый» стоил 235 рублей. Сейчас его цена подскочила до 410 рублей.
На севере Приморья 2-литровый пакет мультифруктового сока «Добрый» продавался 31 марта за 172 рубля.
Об этом: Цены в разных регионах Дальнего Востока отличаются в разы
Литве грозит если не рецессия, то экономический застой, его признаки уже видны. Об этом 31 марта заявил президент страны Гитанас Науседа.
Об этом: Глава Литвы заявил, что его стране грозит экономический застой
В случае отказа ФРГ от российских энергоресурсов это приведет к очень негативным последствиям для германской экономики. Об этом 31 марта пишет газета Die Zeit со ссылкой на исследование Немецкого института экономических исследований (DIW).
Об этом: Die Zeit: отказ от энергоресурсов из РФ приведет ФРГ к рецессии и инфляции
Примерно 117 тысяч граждан России были вывезены из-за рубежа в последние недели, сообщил 31 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства с представителями туристической отрасли.
Подробности в материале: Россия вывезла из-за рубежа 117 тысяч соотечественников
Комплексный цифровой ресурс для отечественных аграриев разработал и запустил в экосистеме «Свое Фермерство» Россельхозбанк. Об этом сообщает пресс-служба названной кредитной организации.
Подробности в материале: Россельхозбанк запустил цифровой ресурс для российского сельского хозяйства
В России ситуация на рынке лекарств в настоящее время стабильна, заявил 31 марта замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
Читайте подробнее: В Минздраве оценили ситуацию на рынке лекарств в России
Великобритания потребует от теннисиста Даниила Медведева письменно отказаться от поддержки президента РФ Владимира Путина ради участия в Уимблдоне, пишет RT.
Глава Союза сыроваров России фермер-сыровар Олег Сирота выступил в дискуссии на тему «Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?» в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он подчеркнул, что сельскохозяйственный бизнес в России очень прибыльный, партнёры РФ будут торговать в рублях, цены на зерно будут расти, Россия окажется в выигрыше. Он также призвал инвестировать в сельскохозяйственную отрасль.
Известие о том, что в США спустя месяц после введения санкций в отношении России решено приравнять российские минеральные удобрения к товарам первой необходимости (наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями), чтобы не допустить включения их в санкционный список, активно обсуждают в интернете. Люди считают, что теперь нашему государству нужно всё продавать недружественным странам за рубли и дорого. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Ужасные и кровавые антироссийские санкции! И как дальше жить?» — иронизирует Сергей.
«Отмена санкций началась», — считает Михаил.
«И это — страна с якобы первой в мире экономикой? Они же рассказывали, что санкции уничтожат Россию и только укрепят США», — напомнила Светлана.
Подробности в материале: США вывели российские удобрения из-под санкций. Сеть: «Безмозглые наглецы!»
Завод по производству бетона на Сахалине увеличит объемы выпуска продукции в рамках импортозамещения, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: На Сахалине увеличат производство бетона для импортозамещения
В 2021 году товарооборот Белоруссии с Пензенской областью составил около 100 млн долларов США. О дальнейшем сотрудничестве и организации совместных производств договорились 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Читайте подробнее: Пензенская область и Белоруссия намерены наращивать товарооборот
Компания «Газпром» прорабатывает сценарий полного прекращения поставок газа для недружественных России стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает 31 марта издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что поставки российского природного газа в Европу могут остановиться впервые за 50 лет.
«Газпром» действительно прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага», — говорится в публикации.
Читайте также: «Ъ»: Газпром готовится к возможному прекращению поставок газа в Европу
Газовыми и дизельными двигателями для нефтегазовой промышленности готов обеспечить российский рынок в рамках импортозамещения Нижегородский завод РУМО, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Нижнем Новгороде готовы обеспечить РФ газовыми и дизельными двигателями
Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня».
Больше всего за неделю в Башкирии подорожала соль. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Башстата.
Данные приводятся по состоянию на 25 марта.
За неделю соль выросла в цене на 23,4%. Средняя цена этого продукта в Башкирии составила 15 рублей за 1 кг. На 20,8% подорожал лук репчатый (37,95 рублей за кг). Капуста стала дороже на 19,2% (83,17 рублей за кг).
Читайте подробнее: В Башкирии зафиксировали рост цен на соль в магазинах региона
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оплата за российский газ в рублях через Газпромбанк рассматривается как один из вариантов для всех западных стран.
Логистические цепочки в фармацевтической отрасли восстанавливаются, уходов с российского рынка нет. Об этом замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил 31 марта в ходе выступления в ОНФ.
«Мы не видим значимых скачков валютного курса сейчас, мы видим возвращение логистических цепей», — сказал Глаголев.
Подробности в материале: Логистические цепочки в фармотрасли возвращаются — Минздрав
Президенту РФ Владимиру Путину представили схему расчётов за газ за рубли. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, это действительно так», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Подробности в материале: Песков: Путину представили схему рублёвых расчётов за газ
Для получателей газа из России изменений фактически не будет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет», — сказал Песков.
Об этом: Песков заявил о приверженности России обязательствам по контрактам
Поручение президента России Владимира Путина проработать и представить механизмы перехода к оплате российского газа за рубли выполнено и скоро они будут представлены общественности. Об этом 31 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков: Путину представлены механизмы перехода к оплате газа из РФ за рубли
Телеканал Russia Today, медиагруппа «Россия сегодня» и 12 российских граждан включены в британский чёрный список. Обновлённый санкционный перечень опубликован 31 марта на сайте правительства Великобритании.
Под санкции попали в том числе начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и журналист Сергей Брилёв.
Подробности в материале: Великобритания ввела санкции против телеканала и 12 граждан России
В России рассматривается схема, при которой Германия сможет платить за газ в валюте через Газпромбанк, а валюта затем будет конвертироваться в рубли. Об этом заявил 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: схема конвертации в рубли платы за газ в валюте рассматривается
Схема, при которой зарубежные партнеры будут оплачивать российский природный газ в евро через Газпромбанк, а потом валюта будет переводиться в рубли, рассматривается. Об этом 31 марта рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков: возможность оплаты газа в евро через Газпромбанк рассматривается
Вопросы об обслуживании самолетов Sukhoi Superjet 100 и безопасности полётов следует задавать Министерству транспорта России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 марта журналистам.
Ранее российско-французская компания PowerJet отказалась обслуживать выпускаемые двигатели SaM146. Именно они установлены на самолётах Sukhoi Superjet 100.
Читайте также: Песков переадресовал вопрос о ситуации с обслуживанием Superjet
Ни экономические проблемы, ни санкционный прессинг со стороны западных стран не помешают России и Белоруссии преодолеют все международные вызовы, с которыми они сейчас сталкиваются. Об этом 31 марта на российско-белорусском экспертно-медийном форуме «Союзное государство: экономическая интеграция — задачи развития» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Читайте подробнее: Россия и Белоруссия преодолеют все международные вызовы — МИД РФ
С 1 апреля в России заработает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
Подробности в материале: Мишустин объяснил действие моратория на возбуждение дел о банкротстве
Российский президент Владимир Путин объяснил, как будет происходить дальнейшая оплата поставок природного газа из РФ. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги заявил в Риме на пресс-конференции для иностранных журналистов.
«Контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах», — пересказал Драги, ссылаясь на слова Путина.
Об этом: Драги: Путин объяснил, как платить за российский газ
Спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил снизить установленный порог трат семьи на ЖКХ с 22% до 10−15% для получения субсидий, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Читайте подробнее: В Госдуме предложили снизить порог доходов для получения субсидий на ЖКХ
На протяжении последних дней банковские пункты обмена валюты в Таджикистане стали отказываться от приема наличных долларов США. Об этом 30 марта сообщило местное агентство «Азия-Плюс».
Подробности в материале: В Таджикистане банки отказываются от приема наличных долларов
Правительство подготовило новые предложения для адаптации системы закупок в условиях санкций. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
Об этом: «Упростим заключение контрактов под ключ» — Мишустин о системе закупок
Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом 31 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолёте после визита в Узбекистан.
Подробности в материале: Эрдоган заявил об отказе Турции присоединяться к антироссийским санкциям
Правительство рассмотрит вопрос выделения 20 млрд рублей для субсидирования фонда развития промышленности. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
Подробности в материале: Правительство выделит субсидии для импортозамещающих производств
Лидер СПЗП депутат Госдумы Сергей Миронов удивлен тому, что в условиях санкций актуальным становится бартер, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Об этом: Миронов: натуральный обмен становится новым форматом взаимодействия
На Котласской птицефабрики из-за санкций Запада столкнулись с нехваткой импортных ветеринарных препаратов и витаминных добавок, но проблемой это не считают и готовы заменить их продукцией российского производства — они есть на рынке и по качеству не уступают зарубежным аналогам.
Подробности в материале: Архангельская птицефабрика столкнулась с дефицитом ветеринарных препаратов
В строительную отрасль должно быть привлечено порядка 2,5 трлн рублей. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на брифинге.
Подробности в материале: Хуснуллин заявил о «взрывном» росте ипотеки
Подавляющее большинство жителей России (60%) спокойно относится к введённым Западом антироссийским санкциям. Это 31 марта следует из обнародованных данных результатов опроса независимого Фонда «Общественное мнение».
Читайте подробнее: К санкциям Запада спокойно относится большинство жителей России — опрос
Известие о том, что поручение президента России Владимира Путина проработать и представить механизмы перехода к оплате российского газа за рубли выполнено и скоро они будут представлены общественности, всколыхнуло интернет-пользователей. Люди говорят, как бы не жаль было европейцев, хватит России терпеть издевательства и санкции. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии в Сети.
«Ждем с нетерпением. Интрига должна разрешится», — написал читатель под псевдонимом «Мечты сбываются».
«Свершилось», — констатирует Евгений Кириллов.
«Воевать так воевать. Иначе и начинать не надо было…» — считает Егор Панкратов.
Подробности в материале: Путину представили схему рублёвых расчётов за газ. Сеть: еврики на рублики
В Архангельской области продукцию местных сельхозтоваропроизводителей будут поставлять в больницы, школы и другие бюджетные учреждения, сообщает региональное правительство.
Читайте также: В Архангельской области увеличат объемы реализации сельхозпродукции
На фоне санкций и ухудшения экономической ситуации в строительной отрасли поддерживается благоприятная обстановка. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на брифинге.
Читайте подробнее: «Продажи не остановились» — Хуснуллин рассказал о строительной отрасли
Российские интернет-платформы, с уходом с отечественного рынка получившие возможности для роста, не должны стать копией западных, и за их контентом нужно внимательно следить. Об этом 31 марта заявил российский сенатор, председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Читайте также: Пушков: российские интернет-платформы не должны копировать западные
Германия и другие недружественные России страны, вероятно, смогут оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк с конвертацией в рубли. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 31 марта журналистам.
Читайте также: Песков рассказал о возможной схеме оплаты газа недружественными странами
Правительство РФ выделило Архангельской области более 13 млн рублей. Средства пойдут на выплаты субсидий хлебопекам, которые возьмут на себя обязательства не повышать цены на социальную линейку хлебобулочных изделий.
Об этом: Архангельские хлебопеки, отказавшиеся от повышения цен, получат субсидии
Шведская строительная компания Bonava возобновляет продажу квартир в Санкт-Петербурге и Ленобласти по проектам Magnifika и Gröna Lund. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе девелопера.
Читайте также: Шведская Bonava возобновила продажу жилья в Петербурге и Ленобласти
Решение об исключении российских клубов и сборных из международных футбольных турниров было непростым. Об этом на пресс-конференции по итогам конгресса ФИФА заявил президент организации Джанни Инфантино.
Читайте подробнее: Инфантино рассказал, как ФИФА принимало решение исключить Россию
В марте 2022 года на «Латвийской железной дороге» зафиксирован резкий рост перевалки грузов из России, несмотря на введенные еще в феврале 2022 года Западом и ЕС санкции. Об этом заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.
Читайте подробнее: Парадокс: транзит из РФ резко вырос в Латвии после введения санкций Запада
Поставки российского газа в Европу и Италию, в частности, после решения принимать оплату за него в рублях вне опасности. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
Читайте подробнее: Драги не видит опасности для поставок газа из России в Европу
Мнение относительно стабилизации цен на продукты в течение 2−3 лет является вполне обоснованным с точки зрения нынешних событий и санкционного давления на Россию со стороны «коллективного Запада», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
Читайте также: Точный прогноз по ценам на продукты дать невозможно — эксперт
895 млн рублей намерены направить на поддержку рынка труда, организацию общественных работ, временной занятости и переобучение граждан в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что из них 886 млн рублей выделено из федерального бюджета на сохранение занятости в условиях санкционного давления.
Читайте также: В Башкирии сообщили о мерах поддержки рынка труда
По мнению свыше 40% жителей США, рост цен на бензин в стране произошел из-за неудачных действий администрации американского президента Джо Байдена в экономике, еще 24% считают, что это произошло из-за введения Западом антироссийских санкций. Это 31 марта следует из данных опроса, который провел Квиннипэкский университет.
Подробности в материале: Жители США винят в росте цен на бензин власти страны и санкции — опрос
Корпусную мебель намерены производить на территории индустриального парка «Уфимский» в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что на реализацию данного проекта инвестор планирует направить около 80 млн рублей, предполагается создать сто рабочих мест.
Подробности в материале: В Башкирии намерены производить корпусную мебель
Глава Межамериканского банка развития Маурисио Клевер-Кароне заявил, что конфликт в Восточной Европе и вызванный им продовольственный кризис может стать возможностью для развития латиноамериканских экспортёров, таких как Бразилия и Аргентина, за счёт изменения мировых каналов поставок. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.
Об этом: Конфликт в Европе позволит Латинской Америке наладить новые рынки сбыта
Вариант оплаты рублями за российский газ предложен Евросоюзу Москвой, передаёт 31 марта РБК.
Об этом: Странам Евросоюза предложили вариант оплаты за российский газ
Президент России Владимир Путин подтвердил, что с 1 апреля поставка российского газа потребителям из недружественных стран будет происходить только при оплате за рубли. Отсутствие оплаты будет расцениваться российской стороной как нарушение контрактов и повлечёт за собой прекращение поставок.
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, запрещающий полностью отключать от коммунальных услуг, сообщили во фракции.
Читайте также: В ЛДПР предложили запретить отключение коммунальных услуг за долги
Для оплаты российского газа в рублях покупатели из недружественных стран должны открыть рублевые счета в российских банках, отметил Владимир Путин.
Владимир Путин объяснил, что при сохранении действовавшей ранее схемы оплаты Россия фактически лишается возможности воспользоваться средствами, полученными за поставки газа, поскольку платежи в долларах и евро замораживаются на счетах. Такая ситуация, при которой российское топливо фактически поставляется бесплатно, более не может сохраняться, подчеркнул президент РФ.
В России влияние санкций на себе в первую очередь почувствуют те граждане, у которых либо нет сбережений, либо они минимальны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», который показал, что в РФ 60% населения полагают, что санкции не скажутся (или скажутся слабо) на их материальном положении.
Об этом: Кто в РФ первым почувствует на себе влияние санкций? Прогноз экономиста
«Нам никто ничего бесплатно не продаёт, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью», — сказал Владимир Путин.
В России установлена процедура приобретения газа недружественными странами за рубли. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин по поддержке авиационной отрасли.
Читайте подробнее: Путин установил правила торговли российским газом за рубли
Россия не будет заниматься благотворительностью, если недружественные страны откажутся покупать газ за рубли. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
Читайте подробнее: Путин объяснил, что будет в случае отказа платить рублём за газ
Объём международных резервов России по состоянию на 25 марта составил $604,4 млрд, сократившись по сравнению с 18 февраля на $38,8 млрд, сообщает Банк России.
Читайте также: Центробанк назвал объём международных резервов России
Политические элиты ряда стран Европы готовы пренебречь интересами собственных граждан. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
Об этом: Политики Евросоюза стремятся понравиться «заокеанскому сюзерену» — Путин
Европейские политики призывают сограждан «меньше есть, теплее одеваться, отказаться от поездок, и всё это якобы во благо тем людям, от которых требуют добровольных лишений», — отметил Владимир Путин. Он назвал это «популизмом наизнанку».
Белый дом через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине предупредил часть американских компаний о возможных манипуляциях с компьютерным оборудованием со стороны российского производителя программного обеспечения для защиты от вирусов «Лаборатория Касперского», сообщает Reuters.
Подробности в материале: США заговорили об опасности «Касперского» после начала операции на Украине
Несмотря на сложности, российская авиационная отрасль преодолеет все проблемы и даже окрепнет. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
Подробности в материале: Авиационная отрасль получит новый импульс для развития — Путин
Экономическая война против России началась не в последние месяцы. Санкции против России вводились постоянно на протяжении многих лет, напомнил президент России Владимир Путин. «Их цель — сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, финансах, технологиях <…> По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями», — подчеркнул глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Банку России, субъектам Федерации при выстраивании своей работы «ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну сохранится». «Такова объективная ситуация», — добавил президент.
Указ о правилах торговли Россией газом с недружественными странами подписал 31 марта президент страны Владимир Путин. Текст опубликован на сайте Кремля.
В аптеках Нижневартовска (ХМАО) исчез препарат против эпилепсии «Депакин хроно». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В департаменте здравоохранения Югры отсутствие лекарств в аптеках связывают исключительно с нездоровым ажиотажем.
Читайте также: В Нижневартовске из-за ажиотажного спроса исчез препарат для эпилептиков
В Госдуме высоко оценили указ президента РФ о порядке оплаты экспортируемого газа, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Читайте подробнее: В Госдуме назвали безупречным решение по экспорту газа за рубли
Президент США Джо Байден обсуждает план выделения ежесуточно одного миллиона баррелей нефти из национального стратегического нефтяного резерва в течение ближайших 180 дней в рамках усилий по сдерживанию исторического роста цен на бензин в стране, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Читайте также: Байден обсуждает крупнейшее в истории высвобождение нефти из резерва
На фоне санкций лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил снизить цены на топливо, в частности на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Читайте также: Миронов предложил снизить цены на топливо
Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») и министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян обсудили взаимодействие в сферах торговли, агропромышленного комплекса, а также развитие аграрного образования и науки в рамках ЕАЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Читайте также: Читайте также: В Госдуме обсудили развитие сотрудничества стран — членов ЕАЭС в АПК
США расширили санкции в отношении России, добавив в список 13 физических лиц и 21 организацию, сообщает министерство финансов США.
Об этом: США ввели санкции против занимающихся военными поставками компаний РФ
Европейские страны ожидают новой волны мигрантов. Виной тому политика Запада, заявил 31 марта российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ.
Подробности в материале: Путин заявил, что Запад провоцирует новую волну миграции в ЕС
Запустить механизм возврата денег российским гражданам, которые приобрели билеты на отменённые из-за санкций рейсы, поручил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ.
Читайте также: Путин поручил обеспечить возврат людям денег за отменённые авиарейсы
Если экономика РФ приспособится к новым условиям и проведет импортозамещение не на словах, а на деле, то 2024 год может стать годом роста.
Читайте также: Экономика РФ рискует показать нулевой рост в 2023 году — прогноз
Россия в качестве ответной меры на антироссийскую политику внесла в черный список членов высшего руководства Евросоюза, сообщает 31 марта МИД РФ.
В черный список попали большинство депутатов Европарламента, руководители военных структур, а также ряд еврокомиссаров.
Читайте также: Ответный чёрный список — Россия запретила въезд членам руководства ЕС
Западные страны обманули Россию, отказав ей в лизинге самолётов, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ.
Читайте подробнее: Путин назвал обманом отказ Запада от поставок самолётов в лизинг
Смольный направит 1 млрд рублей на поддержку сферы туризма в виде налоговых льгот. Об этом 31 марта сообщил председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.
Подробности в материале: Смольный направит 1 млрд рублей на поддержку туристической отрасли
В разговоре с президентом России Владимиром Путиным германский канцлер Олаф Шольц заявил, что в договорённостях по газу «написано, что платежи осуществляются по большей части в евро, иногда в долларах», сообщил 31 марта журналистам глава правительства Германии.
Читайте подробнее: Шольц рассказал о беседе с Путиным о рублёвых расчётах за газ
Нефтеперерабатывающие предприятия Коми за год увеличили поставки бензина в российские регионы на 20%, сообщает Комистат.
«В феврале потребителям в Республике Коми было отгружено 28% поставленного на российскую территорию автомобильного бензина, 78% — дизельного топлива и весь объем топочного мазута», — сообщили в ведомстве.
Подробности в материале: Республика Коми увеличила поставки бензина в регионы РФ
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил свой прогноз развития экономики Румынии на текущий год до 2,8%. Об этом 31 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.
Подробности в материале: ЕБРР понизил прогноз экономического роста Румынии
В Коми из-за роста цен возникли сложности с поставкой питания в медучреждения, пишет БНК.
«Поставщики направляют письма в медучреждения, в которых ссылаются на увеличение цен на продукты питания и перебои в международной логистике, в связи с санкционным давлением», — сообщили изданию в республиканском министерстве здравоохранения.
Читайте подробнее: Читайте также: В Коми возникли сложности с поставкой продуктов питания в больницы
Курсы доллара и евро по отношению к рублю, обновив исторические максимумы в начале марта, по итогам месяца снизились более чем на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Подробности в материале: Курсы доллара и евро за март упали на 12%
Большинство костромичей и ярославцев никак не готовятся к возможным кризисным явлениям из-за санкций Запада в отношении России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в телеграм-каналах ИА REGNUM в Костроме и Ярославле.
Читайте также: Костромичи и ярославцы не готовятся к кризису — опрос
Международное рейтинговое агентство S&P понизило свой прогноз относительно роста мирового ВВП в 2022 году с прежних 4,2% до 3,6%.
Читайте также: S&P снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году
Даже если поставки газа из России прекратятся, это не приведет к остановке «экономической активности» в Италии, заявил 31 марта министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.
При этом приостановку поставок он назвал «маловероятной».
В национальных хранилищах достаточно газа, отметил министр, не указав, о каком периоде (продолжения экономической активности) он говорит.
Об этом: Правительство Италии рапортует о готовности к отключению газа
В течение полугода нефтяной резерв США будет регулярно расходоваться, заявил 31 марта американский президент Джо Байден. Каждый день будет тратиться по миллиону баррелей.
Подробности в материале: Байден разрешил тратить нефтяные ресурсы США
Правительство Черногории на заседании 31 марта не приняло предложение о формировании координационного органа по мониторингу введения и применения международных мер в связи с кризисом на Украине.
Читайте подробнее: Правительство Черногории не смогло принять санкции против РФ
В Вологодской области запустили флешмоб для предприятий, продолжающих работать несмотря на санкции, сообщает региональное правительство. Участвовать в нем может любая компания. В видео нужно показать, что предприятия региона продолжают работать и даже увеличивают мощности.
Подробности в материале: На Вологодчине запустили антисанкционный флешмоб
Киностудия Disney прекращает прокат своих фильмов в России. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 31 марта.
Читайте также: Disney собирается полностью приостановить прокат фильмов в России
Некоторые европейские страны не хотели бы усиления санкционного давления на Россию, но это неправильно — нужно помогать Украине, заявил 31 марта украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире TVN24.
Читайте также: МИД Украины сетует, что ряд стран не в восторге от санкций против России
В 2022 году Волгоградская область планирует получить 4,7 млн тонн зерна, свыше миллиона тонн овощей и 155 тысяч плодов. Такие данные приведены 31 марта на заседании по обеспечению продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба администрации региона.
Читайте также: Волгоградские власти определили показатели урожая-2022
Решение президента России Владимира Путина подписать указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, стало поводом для обсуждения среди пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Независимость XXI века» — Путин ограничил хождение иностранного ПО
Решение российского правительства узаконить параллельный импорт, который подразумевает под собой ввоз товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Реально крутое решение» — в России узаконили параллельный импорт
Россия 1 апреля организует гуманитарный коридор от Мариуполя до Запорожья, пойдя навстречу просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил 31 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Читайте также: Россия по просьбе Шольца и Макрона откроет гумкоридор Мариуполь — Запорожье
В Архангельске открылась новая пекарня-кулинария, продукция которой может стать альтернативой ушедшим с рынка иностранным брендам, сообщает региональное правительства.
Казахстан — ненадежный союзник, его руководство двулично, и России стоит пересмотреть отношения с этим государством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Об этом: Эксперт: Казахстан — двуличный и ненадёжный союзник
Информация, согласно которой антироссийские санкции вынудили американцев искать дешёвый бензин на территории соседней Мексики, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «США под санкциями Байдена» — американцы скупают бензин в Мексике
Надеяться на потепление отношений между Германией и РФ не стоит. Об этом 31 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист германист Тимофей Борисов.
Об этом: Эксперт: никакого потепления отношений между Германией и Россией не будет
Всего властями Нидерландов было заблокировано активов на сумму € 516 млн, при этом ряд депутатов парламента страны выражал недовольство тем, что процесс идёт слишком медленно.
Читайте подробнее: Читайте также: Нидерланды заморозили активы России на общую сумму € 516 млн
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил в Москве с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым загрузку ведущих предприятий в свете санкций, импортозамещения оборудования и готовой продукции.
Читайте подробнее: Импортозамещение — стратегическая задача федерального значения — Дегтярев
Канцлер Австрии отметил, что санкции имеют смысл лишь тогда, когда они ослабляют того, против кого введены, но не того, кто их вводит.
Подробности в материале: Австрия выступила против введения эмбарго на газ и нефть из России
Бургомистр Гамбурга Ченчер заявил, что Германии не следует никому помогать, рискуя нанести непоправимый ущерб своей экономике, если нет уверенности в том, что такие меры действительно повлияют на Россию.
Читайте подробнее: В Германии предсказали нищету из-за эмбарго на энергоресурсы из России
В Тюменской области машинно-тракторный парк агропредприятий к весенне-полевым работам готов.
Директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов отметил, что нынешнюю посевную кампанию аграрии проведут в обычном режиме.
«Очень важно за лето сформировать контакты с новыми зарубежными поставщиками сельхозтехники и запчастей. Варианты есть. Бизнесмены — народ предприимчивый и активный. Они не заинтересованы в потере ёмкого российского рынка», — отметил Владимир Чейметов.
Подробности в материале: Тюменские аграрии налаживают контакты с новыми зарубежными поставщиками
Япония ввела санкции против четырёх организаций и трёх граждан России, которые якобы нарушили санкционный режим, объявленный в отношении КНДР в связи с её ракетно-ядерной программой. Об этом 1 апреля сообщает МИД Японии.
Читайте также: Япония ввела санкции против России… за нарушение санкций против КНДР
В Тюмени на конкурс проектов реновации самого большого в России промышленного технопарка ДСК-500 поступили 43 заявки из девяти стран мира. Есть среди них есть и страны из списка недружественных РФ, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Среди соискателей — Швейцария, Испания, Китай, Индия, Иран, Колумбия, Австралия, Шри-Ланка, Франция.
Читайте подробнее: Представители недружественных стран заявились на проект технопарка в Тюмени
Россия никогда не будет выступать просителем касательно отмены санкционных мер, заявил представитель МИД России.
Об этом: В МИД РФ заявили, что Россия не будет просителем в плане отмены санкций
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что угрозы США ввести санкции против России в аэрокосмической сфере противоречат заверениям NASA о крайней заинтересованности в диалоге.
Также Антонов призвал американские власти «перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам».
Глава Сбербанка Герман Греф и предправления ВТБ Андрей Костин предупредили правительство о потенциальных убытках двух госбанков в этом году из-за участия в программах государственной поддержки экономики. По данным канала «Экономика», в середине марта они направили письмо с такими оценками в адрес премьера Михаила Мишустина.
Это письмо поступило в аппарат правительства, подтвердила пресс-служба кабинета министров. Оно направлено в Минэкономразвития, Минфин и Банк России.
Правительство с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла, а с 1 апреля по 31 августа — временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса.
Китайская компания Huawei может попасть под новые санкции США, если продолжит поддержку России, — Financial Times.
Курс доллара по итогам 31 марта снизился до 83,2 руб., евро — до 92,5 руб. — свидетельствуют торги на Мосбирже.
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В арбитраже Москвы разгорелся скандальный спор, в рамках которого предстоит выяснить, являются ли пристройки к заводу Coca-Cola общей площадью 10 тысяч квадратных метров самостроем или нет. Если экспертиза решит, что вновь возведенные помещения создают угрозу жизни и здоровью граждан, американскому холдингу, ранее на фоне западных санкций заявившему о приостановке работы в России, придётся расстаться с весомой долей промплощадей. Правительство Москвы фактически требует сноса объекта (пристроя) и освобождения от него участка. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Решение авиакомпании «Россия» перевести весь свой флот в российскую юрисдикцию для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Санкции нам побоку» — самолёты компании «Россия» останутся в стране
Доклад ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, согласно которому кризис на Украине может стать причиной закрытия в Италии почти 100 тыс. сельхозпредприятий из-за роста затрат на производство, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Взвоют, когда исчезнет мраморное мясо» — фермеры Италии несут убытки
Авиакомпании предложили правительству около 100 мер для поддержки отрасли. Среди них:
Процесс укрепления рубля в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операций с нею может продолжиться. Об этом заявил главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.
Читайте подробнее: Эксперт рассказал о возможных перспективах укрепления рубля
В настоящее время Россия является крупнейшим производителем зерновых наряду с Индией и Китаем, и от нее зависит продовольственная безопасность многих стран. Об этом 1 апреля написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: Медведев назвал «тихим оружием» производимое Россией продовольствие
Самарский завод медицинских изделий почти полностью перешел на импортозамещение. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Это предприятие, выпускающее медицинские нитриловые перчатки, входит в число самых крупных заводов в России, в которых налажен полный цикл производства.
Об этом: В Самарской области завод нашел замену импортному сырью
Россия может получить рекордные доходы от экспорта природного газа. Об этом заявил немецкий эксперт Янис Клюге.
Об этом: В ФРГ предрекли рекордные доходы России от экспорта газа
Тбилиси поддержал все международные санкции, введённые в отношении России. Такое заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу CNN.
Читайте также: Президент Грузии заявила, что Тбилиси поддержал санкции против РФ
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Германия и Франция готовятся к возможной остановке импорта российского газа, а Москва требует с 1 апреля оплаты поставок в рублях, от чего европейцы отказываются, передает BFM TV.
Читайте также: Германия и Франция готовятся к возможной остановке импорта российского газа
Более 230 тыс. тонн водных биоресурсов с начала года выловили предприятия Приморья — реализация рыбной продукции увеличилась в 1,5 раза.
Подробности в материале: Читайте также: Рыбаки Приморья не намерены снижать объёмы улова из-за санкций
После длительного молчания российская оперная певица Анна Нетребко решила осудить специальную военную операцию России на Украине и вернуться на сцену. Почему вдруг уволенная ранее народная артистка РФ сделала свой выбор в пользу Европы, недоумевают жители России.
Читайте подробнее: «Эх, Нюра-Нюра» — соцсети о «покаянии» Нетребко
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что в настоящее время неуместно давать какие-либо прогнозы относительно условий отмены санкций против России.
Об этом: Глава МИД Японии ответил на вопрос о сроках отмены санкций против России
По оценке правительства Алтайского края, в 2022 году поток туристов, посетивших регион, должен достигнуть допандемийного уровня — около миллиона человек за лето. Об этом 1 апреля информирует пресс-служба краевых властей.
При этом подчеркивается, что на спрос повлияют курс рубля, ковидные ограничения за рубежом и неопределённость с международными авиаперевозками.
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов подсчитал количество наложенных на Россию недружественными странами санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Япония не планирует выходить из российского проекта «Арктик СПГ — 2», в котором владеет долей в 10%. Об этом японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил 1 апреля на пресс-конференции в Токио.
Читайте также: В Японии заявили, что выход из проекта «Арктик СПГ-2» не планируется
В Югре проиндексируют зарплату бюджетников, не попадающих под майские указы президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление опубликовано 1 апреля 2022 года на сайте органов власти ХМАО.
Читайте подробнее: Бюджетникам Югры проиндексируют зарплату на 4%
Более 500 кг гуманитарной помощи с начала марта передали жителям Донбасса железнодорожники Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Сообщается, что сотрудники Башкирского региона Куйбышевской железной дороги передали в пункт приема волонтерского центра свыше 500 кг гуманитарной помощи, чтобы поддержать жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Были переданы товары первой необходимости, продукты питания, средства гигиены, обувь, одежда, канцелярские принадлежности, игрушки.
Читайте подробнее: В Башкирии рассказали о помощи железнодорожников жителям Донбасса
Европейский союз рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода ограничительным мер. Об этом 1 апреля сообщает El Pais со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК).
Читайте также: El Pais: ЕС намерен закрыть «лазейки» для обхода антироссийских санкций
Новые правила оплаты за природный газ, введённые Россией, не затронут Японию. Об этом 1 апреля заявили в министерство экономики, торговли и промышленности страны.
Читайте подробнее: В Токио оценили новый порядок оплаты за российский газ
В Новосибирске решили поддержать участников рекламного рынка. Начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов предложил сократить срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций до одного месяца.
«Это может стать одной из мер поддержки участников рекламного рынка в условиях ухудшения экономической ситуации. Специалисты мэрии Новосибирска совместно с минпромторгом Новосибирской области выработали ряд таких мер. Я считаю, что в первую очередь необходимо помочь малым предприятиям, которые оказались более уязвимы. У крупных игроков условия пока лучше — в настоящее время около 70% рекламных площадей заполнено», — цитирует Хорошунова горадминистрация.
Власти Нидерландов смогли заморозить российские активы более чем на полмиллиарда евро. Об этом сообщили в парламенте страны.
Об этом: Нидерланды заморозили активы России на 516 млн евро
Из всех слоев российского общества болезненнее всего санкции воспримет средний класс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.
Читайте также: Эксперт ОНФ рассказал, по кому в РФ санкции ударят больнее всего
России нет необходимости искусственно «накачивать рубль» благодаря обширным запасам природных ресурсов, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.
Подробности в материале: В России ответили на обвинения в «накачивании рубля»
На Среднем Урале продумают, как поддержать рестораны быстрого питания в условиях ухода западных брендов. Соответствующее поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики региона.
Читайте также: На Среднем Урале окажут поддержку заведениям фастфуда
Правительство РФ проработало процедуру делистинга некоторых российских ценных бумаг. Об этом 1 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.
Об этом: «Эмитенты должны вернуться сюда» — Решетников объяснил порядок делистинга
Упрощённая процедура обратного выкупа акций поможет поддержать финансовое положение российских компаний. Об этом 1 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.
Подробности в материале: Решетников предложил упростить обратный выкуп акций в России
Премьер-министр Венгрии Орбан: Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским.
Центральный банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц, сообщается 1 апреля на сайте регулятора.
Подробности в материале: ЦБ России повысил лимит на переводы средств за рубеж для физлиц
Меры поддержки строительной отрасли Иркутской области рассмотрели на заседании антикризисного штаба под руководством губернатора региона Игоря Кобзева. Подробности 1 апреля сообщает телеграм-канал правительства Приангарья.
«Главная задача сейчас — принять все необходимые организационные решения, чтобы в текущем году ввести в эксплуатацию запланированные социально значимые объекты: медучреждения, спортивные комплексы, дороги и другие объекты инфраструктуры, которых так ждут наши граждане», — сказал Игорь Кобзев.
Читайте также: Приангарье намерено сохранить темпы строительства
Бесплатное оформление документов на кредитные каникулы — это право заёмщика и обязанность банков. Об этом 1 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.
Об этом: Банки не имеют права брать комиссии за кредитные каникулы — Решетников
Гражданке России отказались продавать в одном из зарубежных магазинов Chanel фирменную сумку, сообщает телеведущая и продюсер Яна Рудковская в телеграм-канале.
Читайте также: В Chanel отказались продавать вещи жителям России
Поставки российского природного газа в Германию по газопроводу Ямал — Европа прекращены, сообщил 1 апреля сетевой оператор Gascade.
Читайте также: Газпром прекратил поставки в ФРГ по газопроводу Ямал — Европа
Австрия в 2022 году не готова отказаться от российского газа, заявил 1 апреля глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.
Подробности в материале: В Австрии признали, что не смогут отказаться от российского газа
Глава дипломатии Европейского союза ЖозепБоррель выразил сожаление в связи с внесением Россией высшего руководства ЕС в черный список. Об этом Боррель написал в Twitter.
Об этом: Боррель выразил сожаление в связи с контрсанкциями России
Украинский суд арестовал 12 транспортных самолётов «Руслан», принадлежащих российской авиакомпании. Об этом 1 апреля сообщили в юридической компании Ilyashev & Partners.
Подробности в материале: На Украине арестовали 12 самолётов «Руслан» российской авиакомпании
Введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может привести экономику Германии к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны. Такое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал генеральный директор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.
Подробности в материале: Запрет на импорт газа из РФ в ФРГ назвали безответственным экспериментом
На фоне антироссийских санкций и ухода с рынка России западных брендов одежды бренд одежды Yamal из Салехарда расширяет свой ассортимент и рынок сбыта, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В ЯНАО готовы увеличить производство одежды на фоне санкций
Требование России о переводе оплаты за газ в рубли не означает по умолчанию прекращения поставок. Компании смогут проводить платежи в евро через банки, которые будут конвертировать их в рубли, заявила 1 апреля министр экологического перехода Франции Барбара Помпили.
«Информация, которую мы получили из Москвы в последние дни и часы, склоняет нас к мысли, что компании смогут продолжать платить в евро банкам, которым самим придётся конвертировать евро в рубли, и в частности Газпромбанку», — приводит слова Помпили Le Figaro.
По её словам, на текущем этапе риска срыва договорённостей нет.
Читайте подробнее: Во Франции заявили, что смогут оплачивать российский газ через банки
Изобретатель Юрий Плюшкин из Суровикинского района Волгоградской области сконструировал, произвел и поднял в небо три самолёта и в настоящее время собирает четвертый. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Изобретатель в Волгоградской области создает отечественные легкие самолеты
Вологодский молочный комбинат поднял отпускную цену на продукцию на 15%. Поводом для изменения цен послужил рост стоимости сырья и упаковки.
Читайте подробнее: Вологодский молочный комбинат резко повысил цены на продукцию
Россия предложила западным странам честную схему оплаты за поставки природного газа в рублях. Об этом 1 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром в Нью-Дели заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой
Трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России. Об этом 1 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Об этом: Лукашенко: Россия и Белоруссия преодолеют создаваемые Западом трудности
Одним из последствий антироссийских санкций стал рост недоверия к доллару со стороны участников мировой торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.
Читайте также: Участники мировой торговли всё меньше доверяют доллару — экономист
Указ президента РФ Владимира Путина не предусматривает мгновенное отключение поставок газа недружественным странам с 1 апреля в случае невыплат. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что, если нет подтверждения по рублям, то с первого апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает. Из указа это не следует», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков пообещал, что Россия не отключит газ Западу с 1 апреля
Вологодская область сможет обеспечить жителей региона местным молоком и картофелем, а мясо придется закупать у других регионов, сообщил глава областного департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.
Россия, Индия, Китай и другие страны давно планируют переход на расчёты в национальных валютах. Об этом 1 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Об этом: Естественно и очевидно — Лавров о переходе на рубли в международных сделках
Курс рубля остаётся адекватным индикатором положения дел в российской экономике. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оценку Белого дома о том, что курс рубля — больше не показатель ситуации в экономике РФ.
Об этом: Песков не согласился с оценкой Белого дома курса рубля
Запад демонстрирует линию на отъём российской собственности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы сейчас видим такую массированную линию на отъем собственности, абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее, и тому подобное», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков обвинил Запад в бандитизме
Несмотря на введенные антироссийские санкции, фермер из Новоржевского района Псковской области Иван Филиппов продолжит производство сыра, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Фермер в Псковской области продолжит производство сыра, несмотря на санкции
Переход к оплате российского газа на рубли не относится к уже поставленному газу. Об этом 1 апреля заявила журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Переход к оплате на рубли не относится к уже поставленному газу — Песков
Правительство Германии изучает указ президента России Владимира Путина, по которому контрагенты из недружественных стран обязаны оплачивать поставки в рублях. Об этом 1 апреля сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
Читайте подробнее: Власти ФРГ изучают указ Путина об оплате за газ в рублях
Спрос на продукцию единственного в России промышленного предприятие по производству кленового сиропа «Пензенские Кленоварни» растет на фоне введения антироссийских санкций. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Спрос на кленовый сироп из Пензы растет на фоне санкций
План национализации немецких дочерних компаний Газпрома и «Роснефти», который прорабатывает минэкономики ФРГ, нарушил бы все международные правила. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Песков назвал неприемлемым план ФРГ по национализации «дочек» Газпрома
Партия овощей поступила в Республику Крым из Запорожской области Украины, об этом сообщил журналистам министр промышленной политики Республики Крым Александр Трянов.
Об этом: Запорожские фермеры отправили в Крым редис и огурцы
В Иркутской области все меры социальной поддержки предоставляются своевременно, без задержек. Об этом губернатору Игорю Кобзеву на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона доложил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.
«Всего в регионе реализуется 98 мер поддержки. На их реализацию в областном бюджете предусмотрено более 36 миллиардов рублей. Средства были заложены в областной бюджет еще в прошлом году», — отметил Владимир Родионов.
Подробности в материале: Приангарье держит на контроле оказание мер социальной поддержки
Третью партию гуманитарной помощи жителям Донбасса формируют в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в этот раз на Донбасс будут отправлены как товары первой необходимости, продукты питания, так и строительные материалы.
Подробности в материале: В Башкирии формируют третью партию гуманитарной помощи для Донбасса
Компания «Сheeseberry», которая находится в Ставропольском крае и является одним из наиболее крупных производителей замороженных десертов в РФ, открывает новые линии по производству продукции из козьего молока. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: На Ставрополье открыли новые линии производства продукции из козьего молока
За последнюю неделю динамика роста цен в Иркутской области замедлилась: на 18 из 25 социально значимых продуктов рост цен в области ниже, чем в среднем по России. Об этом 1 апреля сообщает телеграм-канал правительства региона по итогам заседания антикризисного штаба под председательством губернатора Игоря Кобзева.
«На ряд товаров бакалейной группы объем продаж снизился от 20% до 50% по сравнению с пиковыми продажами начала марта. Так, продажи муки, круп, масла растительного, сахара сократились более чем в 2 раза. Рост цен на сахар за неделю у нас также значительно ниже среднероссийского уровня +2,5% против +6,5%», — пояснила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.
Читайте подробнее: Приангарью удается сдерживать рост цен на продовольствие
Первый в России эндопротез локтевого сустава отечественного производства установили в Центре Илизарова в Кургане. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Кургане установили первый в РФ отечественный эндопротез локтевого сустава
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед рядом иностранных кредиторов. Текст документа опубликован на портале правовой информации.
Подробности в материале: Путин подписал указ о переводе на рубли обязательств по авиализингу
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на фоне давления антироссийских санкций выступил с инициативой сформировать и реализовать сводный межрегиональный заказ регионов Сибирского федерального округа.
Суть проекта — наладить поставки продуктов собственного производства между субъектами СФО. Каждый регион определит, какие продуктовые товары он производит и готов продавать соседним территориям, а также свою потребность в других продуктах.
Читайте также: Приангарье призывает сибирские регионы объединиться в борьбе с санкциями
Оренбургская фабрика «Юничел» готова увеличить производство детской обуви из натуральных материалов взамен импортной. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Оренбурге увеличат производство обуви для детей
Тенденция к переходу на расчёты в национальных валютах усиливается потому, что страны Запада совершенно ненадёжны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
«Причина перехода к национальным валютам — абсолютная ненадежность западных коллег, мы не хотим зависеть от системы, которая может быть закрыта для нас в любой момент. И мы не хотим зависеть от системы, хозяева которой могут украсть наши деньги», — сказал глава российского МИД.
Читайте также: Лавров: страны переходят к расчётам в нацвалютах из-за ненадёжности Запада
В одной из старейших российских ювелирных компаний «Русские самоцветы» из Санкт-Петербурга считают, что западные санкции являются окном возможностей. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Ювелиры из Санкт-Петербурга считают санкции окном возможностей
Правительство Эстонии утвердило внутригосударственные санкции в отношении предприятия Yandex NV, запретив деятельность отделения предприятия в стране с 11 апреля.
Читайте подробнее: В Эстонии вслед за Латвией запретили деятельность Yandex. Taxi
Компания из Ульяновска S-HIM, которая выпускает качественные и недорогие аналоги зарубежных химических средств для дома и автомобилей, готова увеличить производство своей продукции. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Ульяновске увеличат производство бытовой химии для дома и автомобилей
Запад ведёт против нашей страны многоуровневую войну, и бить в этой войне надо не только по главным противникам, надо осложнять положение всех стран, которые поддерживают враждебные России действия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 апреля, комментируя высказывания заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Ранее Медведев призвал поставлять продовольствие и сельскохозяйственные культуры только дружественным странам, а все расчеты производить в рублях и национальных валютах дружественных стран.
Об этом: Медведев прав: бить в войне с Западом надо не только по главным противникам
В отношениях России и Индии будет усиливаться тенденция перехода на расчёты в национальных валютах. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 1 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
«Эта тенденция, мне кажется, продолжится, усилится, это естественно и очевидно», — сказал Лавров.
Читайте также: Лавров ожидает нарастания расчётов с Индией в национальных валютах
Около 55 млн евро заморожено в латвийских банках на конец марта нынешнего года в связи с санкциями, введенными в отношении России Европейским союзом (ЕС) и Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Об этом: В банках Латвии заморожены 55 млн евро на счетах из-за санкций
Депутаты Госдумы намерены настаивать на отставках чиновников-предателей, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Читайте подробнее: Володин настаивает на кадровых решениях в отношении предателей
Глава Иркутской области Игорь Кобзев по итогам проведённого 1 апреля заседания антикризисного штаба региона, где обсудили, в том числе, меры поддержки строительной отрасли региона, ещё раз обратил внимание всех глав муниципалитетов: «Не надо замалчивать проблемы!».
Подробности в материале: Губернатор Приангарья призвал не замалчивать строительные проблемы
Курское предприятие «Союзтекстиль-СТ», которое выпускает широкий спектр материалов (текстиля и нитей), применяемых для изготовления конвейерных лент, шин, а также в дорожной и нефтегазовой отраслях, увеличит производство своей продукции. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Курске увеличат производство текстиля и нитей для промышленности
В иных условиях требование об оплате в рублях за российский газ может быть отменено. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 апреля журналистам.
«Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надёжным вариантом», — пояснил Песков.
Читайте подробнее: Песков: решение о переводе оплаты за газ в рубли не железобетонное
Ямалу не грозит дефицит бытовой химии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Представитель магазина «ТвойДоДыр» из Салехарда сообщил, что ямальская торговля переориентировалась на поставщиков из Китая и стран СНГ, а также Кореи. Расширили и ассортимент от российских поставщиков.
Читайте также: На Ямале дефицита бытовой химии не предвидится
Сельхозпредприятие «Ленинцы» из Кабардино-Балкарии, являющемуся старейшим крупным таким предприятием в регионе не пугают антироссийские санкции Запада. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондентИА REGNUM.
Об этом: Производитель молочной продукции из Кабардино-Балкарии не боится санкций
В Госдуме объяснили разницу между национализацией бизнеса в России и национализацией дочек «Газпрома» и Роснефти» в Германии, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Об этом: В Госдуме объяснили разницу между национализацией в России и Германии
Новость о том, что российское правительство перенесло срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) на осень 2022 года, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин:
«Прекрасная инициатива. Одно только расстраивает: у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что сроки перенесли — всем. На самом деле, переносили в очередной раз исходя из представления о том, кто пострадал, а кто и не очень, и в привязке к основному виду деятельности по ОКВЭД…».
Об этом: Бизнесу на «упрощёнке» дали отсрочку, но не всем, а «по списку» — эксперт
Наиболее пострадавшей из-за санкций является автомобильная промышленность в Самарской области. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений в правительстве региона.
В заседании приняли участие руководство союза работодателей региона, председатель федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, а также министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.
Об этом: В Самарской области сообщили о работе предприятий в условиях санкций
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо ввести новый пакет санкций против России.
Читайте подробнее: Глава МИД Франции призвал ввести новые санкции против России
Санкционная политика, проводимая Соединёнными Штатами, никак не отразится на российско-индийских отношениях. Об этом 1 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром в Нью-Дели заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров объяснил причину неэффективности выбранной США политики шантажа
Запасов газа Чехии хватит на один месяц, запасов нефти — более чем на 90 дней. Страна стабильно получает энергоносители из России, сообщил глава чешского минпромторга Йозеф Сикела 1 апреля журналистам.
По его словам, компании в странах Евросоюза намерены продолжать платить за российский газ в валюте, предусмотренной контрактами. Любые односторонние изменения будут считаться нарушением договорённостей.
Подробности в материале: Газа — на месяц, нефти — на три: в Чехии рассказали о запасах топлива
В краткосрочной перспективе замена российских энергоносителей на другие в среднем будет стоить каждому жителю Европейского союза €227 в год. Такие подсчёты на основе разработанной методологии сделали экономисты Дэвид Бакаи и Эммануэль Фари, пишет газета Le Monde.
Читайте подробнее: Во Франции подсчитали, как дорого обойдётся жителям ЕС отказ от газа из РФ
Германия решила приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере. Об этом пишет Der Spiegel.
Читайте подробнее: Spiegel: ФРГ приостановила сотрудничество с Россией в налоговой сфере
Попытки незаконного использования бюджета Санкт-Петербурга в условиях санкционного давления на страну будут пресекаться. Об этом 1 апреля заявил губернатор города Александр Беглов.
Подробности в материале: В Петербурге будут пресекать попытки незаконного использования бюджета
106 нарушений ценообразования было выявлено в течение трех дней в Самарской области в ходе проверок объектов торговли. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областного министерства промышленности и торговли.
Сообщается, что с 25 по 28 марта 2022 года специалисты провели 1088 проверок объектов торговли, в результате они выявили 106 нарушений ценообразования.
Об этом: В Самарской области раскрыли итоги проверок ценообразования в магазинах
Регионы из США, Польши и Чехии после начала специальной военной операции России на Украине прекратили партнерские отношения с Ленинградской областью и расторгли соглашения о сотрудничестве. Однако партнерство с регионами из других стран будет продолжено.
Об этом: Регионы из США, Польши и Чехии расторгли соглашения с Ленобластью
Уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину составляет 81%, сообщает 1 апреля ВЦИОМ.
Читайте подробнее: Уровень доверия граждан РФ к Путину достиг 81%
Заседание с членами Совбеза РФ о новых мерах по предотвращению угроз в сфере внутренней безопасности страны открыл 1 апреля глава государства Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин открыл заседание о ликвидации угроз в сфере внутренней безопасности
Известие о том, что правительство РФ перенесло срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) на осень 2022 года, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. По его словам, это, безусловно, позитивная новость, но есть несколько нюансов:
«Во-первых, речь пока идёт только о переносе срока уплаты налога, взимаемого при УСН, за 2021 год и первый квартал 2022 года и только на 6 месяцев, после чего налоги все же придётся уплатить (причём в случае с налогом за 2021 год сделать это можно в рассрочку за 6 месяцев).
Во-вторых, перенос срока уплаты налог возможен только в отношении предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности, подпадающие под ОКВЭДы, определённые правительством (их не так много — в основном это производство продуктов, лекарств и товаров народного потребления, а также отдельные виды услуг населению)…».
Читайте также: Отсрочку по уплате налогов для бизнеса на «упрощёнке» назвали «полумерой»
В Калужской области разработан проект плана сохранения уровня занятости населения в условиях действия санкционных мер. В него включены мероприятия по превентивному мониторингу предполагаемых высвобождений, трудоустройству и адаптации высвобождаемых работников. В настоящее время уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,4%. Количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости, составляет 11,9 тыс. единиц, сообщает 1 апреля заместитель министра труда и социальной защиты региона Лариса Кулакова.
Об этом: В Калуге разработан план сохранения уровня занятости в условиях санкций
Казахстанские власти намерены соблюдать антироссийские санкции, заявил 1 апреля первый заместитель главы администрации президента республики Тимур Сулейменов в интервью Euractiv.
Подробности в материале: В Нур-Султане заявили, что будут соблюдать антироссийские санкции
Не становитесь разменной картой в руках правительств США и ЕС, пытающихся продлить прогнившую политику однополярного мира, призвали своих зарубежных коллег члены Горно-металлургического профсоюза России.
Их обращение к членам Исполкома Глобального союза ИндустриАЛЛ было опубликовано 1 апреля.
Читайте также: Не будьте разменной картой! Металлурги РФ обратились к зарубежным коллегам
О намерении уйти с российского рынка объявил 1 апреля на своём сайте производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa (Ирландия).
Читайте подробнее: Россию решил покинуть производитель упаковки Smurfit Kappa
В настоящее время поставки бумаги в России практически нормализованы. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: В Минпроме объяснили временную нехватку бумаги в России
В России удалось заместить поставки, необходимые для производства офисной бумаги. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: «Цены возвращаются на февральский уровень» — о доступности бумаги в России
Запасов сахара в России хватает для удовлетворения потребностей граждан. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24».
Об этом: Минпромторг: цены на сахар возвращаются на уровень начала февраля
В отдельных регионах России в марте возник дефицит кассовой ленты. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24».
Об этом: Минпромторг: Россия столкнулась с дефицитом кассовой ленты
Дефицита офисной бумаги в России не будет, заявил 1 апреля заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире «России 24».
Читайте также: В Минпромторге РФ заявили, что в стране есть и будет офисная бумага
Энергетическое эмбарго, на введении которого настаивают правительства Евросоюза и США, несёт в себе угрозу для всех, а не только для России, заявил 1 апреля председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин.
Он обратился к лидерам профсоюзов стран Евросоюза с напоминанием о том, что «и российские профсоюзы, и большинство зарубежных профсоюзов выступали и выступают за долгосрочное сотрудничество и социальный диалог во благо человека труда, во благо граждан наших стран».
Читайте также: Профсоюзы России заявили Европе, что энергетическое эмбарго ударит по всем
Астраханская область отменила плановые проверки для бизнеса и ввела автоматическое продление действующих лицензий. Упрощено налоговое и таможенное регулирование, сокращён срок оплаты по госзаказам, сообщил глава региона.
Читайте подробнее: Астраханский губернатор рассказал о мерах поддержки экономики
В Астраханской области безработные смогут бесплатно пройти переобучение или получить дополнительное профессиональное образование, а промышленные предприятия получат субсидию в размере 48 млн рублей на обучение работников, находящихся под угрозой увольнения.
Читайте подробнее: Астраханцы смогут получить дополнительное образование
Верховная рада Украины приняла закон, расширяющий перечень лиц, имущество которых подлежит национализации, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».
Подробности в материале: Украина национализирует имущество сторонников спецоперации России
Верховная рада Украины приняла законопроект о повышении налоговой нагрузки для иностранных компаний, продолжающих работать в России.
Об этом: Ну Украине повысят налоги для иностранных компаний, работающих в России
Законопроект, направленный на нивелирование санкций для заказчиков и участников закупок, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Читайте подробнее: Законопроект, упрощающий закупки в строительстве, внесен в Госдуму
В течение трёх месяцев под британской юрисдикцией разрешено проведение платежей по валютному долгу России. Такое решение приняло британское управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании.
Подробности в материале: Британский минфин временно разрешил проводить платежи по валютному долгу РФ
ВВП Швеции в 2022 году вырастет на 3,1%, что на 0,3% ниже предыдущего прогноза. Об этом 1 апреля в ходе пресс-конференции объявил министр финансов Швеции Микаэль Дамберг, передает телеканал SVT. По оценкам правительства Швеции, сокращение темпов роста ВВП напрямую связано с последними событиями на территории Украины. В то же время инфляция в Швеции резко возрастет в 2022 году.
Об этом: В минфине Швеции изменили прогноз роста ВВП страны в 2022 году
Американское руководство убедило своих союзников последовать примеру США и начать тратить свои нефтяные резервы, заявил 1 апреля президент страны Джо Байден в Белом доме.
Об этом: Байден заявил, что ещё 30 стран откроют нефтяные резервы
С 1 апреля цена природного газа для промышленных и бытовых потребителей в Болгарии выросла в среднем на 25% и составила 142,5 лева ($80,2) за мегаватт-час. Как утверждают чиновники структуры, причиной соответствующих тарифных изменений стала неопределенность в вопросах поставок голубого топлива в связи с международными санкциями в отношении России.
Читайте подробнее: В Болгарии на 25% подорожал природный газ
Курсы доллара и евро по отношению к рублю немного выросли на торгах в пятницу, 1 апреля, после нескольких дней снижения. Вместе с тем за неделю доллар подешевел на 12,05 рубля, евро — на 12,01 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Об этом: Курсы доллара и евро на Мосбирже возобновили рост перед выходными
Высылка группы российских дипломатов рассматривается властями Германии, пишет 1 апреля Süddeutsche Zeitung. Речь идёт примерно о 20 сотрудниках российских диппредставительств.
Подробности в материале: Из Германии могут выслать группу российских дипломатов
В очередной раз страны — члены Международного энергетического агентства решили продать часть своих нефтяных ресурсов — «из-за нестабильной ситуации, связанной с Украиной». Соответствующее заявление МЭА обнародовано 1 апреля по итогам встречи министров, состоявшейся в видеоформате.
Об этом: Члены Международного энергетического агентства продадут часть запасов нефти
Заявление французского министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра заявил на пресс-конференции в Берлине о том, что Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях, как и другие страны «Большой семёрки», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Удачи Макрону на выборах» — сети об отказе Франции платить за газ в рублях
Ещё 120 российских и белорусских организаций пополнят санкционный список США «из-за Украины», сообщила 1 апреля журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
Подробности в материале: США объявили о новых антироссийских санкциях
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell не сможет закупать российский газ за рубли из-за политических решений Великобритании, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что британское руководство стремится возглавить борьбу против России в мире.
«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» — сказал пресс-секретарь, слова которого приводит ТАСС.
Подробности в материале: Песков оценил способность Shell закупать газа у России из-за шагов Британии
Ситуация вокруг Украины не должна влиять на торговые отношения Китая с Россией, заявил глава департамента Европы китайского МИД Ван Лутун в ходе брифинга.
Об этом: МИД Китай: ситуация на Украине не должна влиять на торговлю с Россией
Венгерская авиакомпания Wizz Air не будет осуществлять полеты в Россию и из нее до 30 октября, сообщается на сайте организации.
Подробности в материале: Авиакомпания Wizz Air приостановит полеты в Россию на семь месяцев
Отказ от закупки российских углеводородов может привести к катастрофическим последствиям для немецких производственных предприятий, заявил президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм 1 апреля в эфире телеканала ZDF.
Читайте подробнее: Немецкий промышленник предупредил о крахе из-за отказа от газа из России
По словам американского специалиста, поскольку рубль имеет реальную ценность и обеспечен золотом, то его положение на рынке будет усиливаться, так как люди верят американскому доллару всё меньше.
Читайте подробнее: В США эксперт рассказал о неожиданном влиянии санкций на рубль и доллар
Заместитель директора Национального экономического совета администрации США Далип Сингх обсудил в Индии влияние на мировую экономику событий на Украине и введение против России экономических санкций. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.
Читайте подробнее: Советник Байдена обсудил в Индии санкции против России
«Ни в какие ворота не лезет»: российских теннисистов грозятся не пустить на Уимблдонский турнир. Об угрозах в адрес спортсменов рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, организаторы Уимблдонского турнира требуют от спортсменов осудить российскую спецоперацию. В противном случае их не допустят до соревнований, которые начнутся в Лондоне 27 июня.
«Было заявление о том, что теннисисты для того, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это ни в какие ворота не лезет, это хамские, грубые заявления», — передает слова Келина ТАСС.
Сайт знакомств Badoo официально прекратил работу в России и Белоруссии.
Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров, которые сейчас лишены монетизации. Первый сеанс стартует 4 апреля в московском «Октябре».
КГБ Белоруссии, а также подразделение «Альфа» и внутренние войска МВД РБ внесены в «чёрный список» американского Минторга.
Британский аукционный дом Christie’s ввел запрет на продажу предметов роскоши в Россию и Белоруссию, а также запретил клиентам из этих стран участвовать в торгах.
Christie’s соблюдает запрет на экспорт клиентам, которые физически находятся в России и Белоруссии, а также на прямой или косвенный экспорт по адресам в этих странах.
В Sotheby’s также указали, что выполняют санкции. Аукционный дом запретил российским гражданам, которые получают доход из страны, участвовать в торгах.
Минфин Великобритании разрешил британским физическим и юридическим лицам оказывать услуги по проведению валютных платежей по суверенному долгу России в условиях санкций. Лицензию со сроком действия с 1 апреля до 30 июня 2022 года выпустило Управление по реализации финансовых санкций при Минфине страны, оно распространяется на платежи по бумагам, выпущенным до 1 марта.
Процедура выпуска лицензий является стандартной для Великобритании. В целях соблюдения интересов страны и национальных компаний британское правительство может выдавать лицензии на работу с юридическими и физическими лицами, а также организациями, которые находятся под санкциями.
В Германии стали опасаться краха промышленности. Президент федерального союза немецкой промышленности признался, что отказ от российского газа может поставить отрасль в безвыходное положение. «Мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — предупредил Зигфрид Руссвурм.
США не собираются отменять санкции в отношении российских космических предприятий, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По его словам, Роскосмос примет решение о взаимодействии с партнерами по МКС после того, как проведёт анализ и доложит политическому руководству РФ.
Битва за Донбасс будет переломным моментом в ходе военной спецоперации, рассказал каналу «Донбасс решает» рассказал военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.
По его словам, несмотря на удары высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины, потенциал ВСУ еще велик.
«Сейчас пока признаков надлома не видно. Сражение в Донбассе будет попыткой организовать противнику надлом, в том числе психологический. Мариуполь показывает, что окруженная группировка не будет спасена, она будет уничтожена», — сказал эксперт.
Очевидно, что главная задача российской стороны — создать цепочку котлов, когда противник будет нести тяжелые потери в окружении.
Украинские нацисты, контролирующие Николаевскую область, заминировали шлюзы на реке Южный Буг и угрожают затопить более 10 населённых пунктов, сообщил 1 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В случае подрыва зарядов в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску, уточнил он.
Странам Африки может не хватить средств для закупки зерна, так как цены выросли до рекордного уровня. Если Африка лишится российского зерна, то цены станут еще выше, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
В Hoff заявили об увеличении трафика из-за ухода IKEA из России. Выручка магазинов в городах, где была шведская компания, стала на 30% больше, чем там, где иностранный ретейлер не присутствовал.
Об этом сообщил гендиректор сети Максим Гришаков. Он также рассказал, что проблемы с зарубежными поставками и приостановкой сотрудничества с рядом европейских партнёров не отразились на ассортименте. Гришаков отметил, что более 85% компаний из 400, с которыми сотрудничает Hoff, российские фирмы.
С 1 апреля поставки газа в недружественные страны, большинство из которых собраны в Евросоюзе, проходят по новой схеме. Она предполагает оплату за голубое топливо в рублях. Пока неизвестно, перейдут ли европейские покупатели на условия России. Однако механизм мягок, удобен и позволяет сохранить им лицо, поэтому всё-таки стоит предполагать их согласие.
Сообщение Министерства иностранных дел РФ о том, что Россия внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза в качестве ответной меры на антироссийские санкции, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «А нас за що?» — руководство ЕС попало в чёрный список России
Усиление санкций против РФ станет «тестом на прочность» для стран Запада и может нарушить единство среди них. Об этом 2 апреля пишет немецкая газета Handelsblatt.
Подробности в материале: Handelsblatt: странам Запада грозит раскол из-за усиления санкций против РФ
В Тюменской области неработающим пенсионерам и гражданам, получающим пенсию по инвалидности, утвердили единовременную выплату в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Об этом: В Тюменской области инвалиды и пенсионеры получат единовременную выплату
Власти Ирана, исходя из своего «богатого опыта», предложили России шаги для противостояния санкциям США, сообщил замглавы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими.
«Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне», — сказал он.
В частности, Карими сообщил, что «есть и договоренности, и возможности» по использованию национальных валют в торговле между странами.
Санкции в отношении предприятий космической отрасли России не намерены отменять США. Об 2 апреля заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».
Об этом: Рогозин: США не намерены отменять санкции в космической отрасли
Государственная корпорация «Роскосмос» в ближайшее время представит предложения по срокам завершения сотрудничества с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии в рамках Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Ранее российские партнёры по МКС заявили о готовности к продолжению сотрудничества в рамках этого проекта, но дали понять, что не будут снимать санкции с российских предприятий космической отрасли. В Роскосмосе сочли такую ситуацию неприемлемой.
Об этом: Роскосмос назовёт сроки завершения сотрудничества по проекту МКС
Конечной целью антироссийских санкций США, Канады, Евросоюза и Японии в отношении отечественных высокотехнологичных предприятий является разрушение экономики России, написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
«Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны», — заявил Рогозин.
Читайте также: Рогозин назвал конечную цель антироссийских санкций
В Тюменской области санкции подвигли изменить технологию в деревообработке, которая существовала 30 лет. Она стала более современной и полностью независимой от импорта. сообщает телекомпания «Регион-Тюмень».
Читайте подробнее: На тюменском градообразующем предприятии полностью отказались от импорта
Работникам федерального правительства ФРГ повысили себе зарплаты, а министры в то же время призывают население готовиться к падению уровня доходов, пишет 2 апреля DWN.
Читайте подробнее: Чиновники ФРГ на фоне падения доходов населения повысили себе зарплаты
ФРГ внимательно следит за тем, чтобы не стать объектом нападения со стороны России, поэтому она против наращивания военной поддержки Украины. Об этом 2 апреля заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Читайте также: Минэкономики ФРГ — против наращивания военной поддержки Украины
Таможенная служба и портовая служба города Империя (Италия) арестовали яхту New Vogue стоимостью более 3 млн евро, принадлежащую якобы «российским лицам».
Об этом: В Италии арестовали яхту New Vogue стоимостью более 3 млн евро
ЕС работает над новыми антироссийскими санкциями, но они не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти, заявил, выступая на форуме «Амброзетти», еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Пока правительство Германии призывает немцев снизить энергопотребление, себе оно поднимает зарплату. Так, с 1 апреля канцлер Шольц будет получать ежемесячно дополнительные €345, а другие министры — по €275, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Кроме того, 1 июля депутатское жалование членов бундестага увеличится на €310, а членов правительства — на €155. Повышение зарплат также повлияет на пенсии Ангелы Меркель и Герхарда Шрёдера.
Хакеры взломали сайт авиационной компании «Сухой». Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь назвал эту атаку примером информационной войны против России и российского авиастроения.
«На жалкие уколы ответим ещё более ударным трудом. Наша задача — дать стране крылья», — отметил он.
Предприятия Забайкалья присоединились к Всероссийскому флэшмобу #Мыработаем.
Агинский мясокомбинат, «Северная Азия», «Агинское молоко» уже показали, что продолжают работать в полную силу, несмотря ни на что. Край точно будет обеспечен мясом и молоком.
Введенные против России санкции не действуют, о чем свидетельствует укрепление рубля — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Тюменский завод «СибБурМаш» в индустриальном парке «Боровский» является примером эффективного импортозамещения.
«Была проделана серьёзная научная работа совместно с российскими институтами, подобрано сырьё отечественных производителей для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками. Раньше его покупали в США, Голландии или Китае. Наш тюменский опыт показывает, что региональная господдержка целевого импортозамещения, когда промышленные предприятия по заказу нефтегазовых компаний разрабатывают и внедряют в серийное производство аналоги импортного оборудования, даёт хорошие результаты», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Подробности: Тюменский завод внедряет отечественные разработки в нефтедобычу
Тюменский завод «СибБурМаш» в индустриальном парке «Боровский» является примером эффективного импортозамещения.
«Была проделана серьёзная научная работа совместно с российскими институтами, подобрано сырьё отечественных производителей для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками. Раньше его покупали в США, Голландии или Китае. Наш тюменский опыт показывает, что региональная господдержка целевого импортозамещения, когда промышленные предприятия по заказу нефтегазовых компаний разрабатывают и внедряют в серийное производство аналоги импортного оборудования, даёт хорошие результаты», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Подробности: Тюменский завод внедряет отечественные разработки в нефтедобычу
В условиях жёстких антироссийских санкций поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности стала приоритетной задачей властей Приангарья. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Мы уже предоставляем субсидии на возмещение части затрат, уплату процентов по кредитам, уплату лизинговых платежей и другое. Сегодня на ангарском предприятии «Каравай», одном из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции, также обсудили проблемные вопросы. Текущая ситуация сказалась и на этом заводе. Тем не менее, здесь сформирован стратегический запас зерна и муки до нового урожая, Более того, «Каравай» решил зафиксировать цены на востребованные наименования хлеба», — пояснил глава области.
Подробности в материале: «Забота о людях»: как в Приангарье сдерживают рост продовольственных цен
Внешнеторговый оборот Тюменской области с Белоруссией за 2021 года вырос в 2,2 раза и составил порядка $30 млн. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В Тюмени для пассажирских перевозок используется 300 автобусов Минского автомобильного завода. В многоквартирных домах областной столицы установлено 132 лифта, произведённых в Могилёве.
Подробности в материале: Тюменская область наращивает внешнеторговый оборот с Белоруссией
Активисты National Assembly планируют провести 2 апреля масштабные акции протеста по всей Великобритании в связи с резким ростом цен.
Читайте также: В Великобритании пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен
Борис Акунин: «Пару недель назад я получил письмо из моего британского литагентства. Там говорилось: «Учитывая ужасные события на Украине, вы, вероятно, предпочтёте на время отказаться от публикации ваших книг в России». Я ответил, что нет, не предпочту. Я категорически не поддерживаю инициативу бойкота российского книжного рынка, запущенную Стивеном Кингом и подхваченную другими авторами».
За период с 19 по 25 марта 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на вермишель (12,3%).
Читайте подробнее: В Забайкалье больше всего подорожала вермишель
После начала спецоперации ВС РФ на Украине США, а следом за ними страны Евросоюза стали вводить против России санкции, не думая о последствиях конфронтации, однако на Западе в последнее время все слышнее звучит недовольство ростом цен. Рядовые граждане стали постепенно осознавать, что не готовы расплачиваться за антироссийскую политику руководства своих стран.
Об этом: Европейцы стали осознавать, какую цену платят за антироссийскую политику
Киев рассчитывает получить 400 млрд долларов из замороженных российских активов. Об этом 2 апреля заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире «Украина 24».
Читайте также: Киев планирует присвоить российские активы на 400 млрд долларов
Время для переоценки отношений с РФ и начала диалога придет, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона». Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков рассказал, когда придет время для переоценки отношений с Европой
Требование Еврокомиссара Маргрет Вестагер не мыться долго в душе назло России и Путину высмеяли в социальных сетях. Люди полагают: в таком случае и в сортире смывать не следует, Европа возвращается в средневековье. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети.
«А причем тут вообще Путин, если это их политики санкции ввели?! Долбоносы», — удивляется Леонид.
«Да хоть вшей разведите, буратины. Но только адекватных людей не втягивайте в своё общечеловеческое садомазо», — считает Татьяна.
«И это — культурная и образованная Европа, это мы к ним стремились! Пора отвернуться от них и сохранить свои душевные ценности и исторические. Они должны с России брать пример, там никакого у них патриотизма и души не осталось, один материальный расчет», — поделился мнением Андрей Сорокин.
Читайте также: От европейцев потребовали не мыться назло Путину. Сеть: и не смывать!
Предупреждение президента федерального союза немецкой промышленности Зигфрида Руссвурма о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди говорят, что Германии следовало лучше выбирать себе друзей. Редакция ИА REGNUM приводит наиболее характерные комментарии в Сети.
«Есть такая поговорка: «Чудес не бывает». Немецкая экономика скоро на практике узнает смысл этой поговорки», — считает Сергей.
«Да и Германия сама скоро крякнется! Если к России не присоединится. Не зря Меркель в закат ушла», — поддерживает Наталья Смирнова.
«Сейчас у нас говорят: «Нет рублей — нет газа!», а некоторым, когда они «созреют», надо будет говорить: «Есть рубли? Отлично, но газа нет!» — предлагает Ирина Бесфамильная.
Об этом: Промышленности Германии предрекли крах. Сеть: вспомнился мультик «Маугли»
Власти Югры выделят более шести миллиардов рублей на обеспечение устойчивости экономики региона в период санкционного давления. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Подробности в материале: Власти Югры назвали статьи расходов для обеспечения устойчивости экономики
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 апреля направил в Еврокомиссию письмо о новых санкциях в отношении России, которое будет передано в Евросовет. Он призвал Евросовет реализовать обещания и закрыть финансовые потоки с Россией.
Читайте подробнее: Польша направила Еврокомисси предложения по новым санкциям против России
Официальный представитель Министерство иностранных дел России Мария Захарова с иронией отметила, что западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале 2 апреля.
Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ жесточайшие санкции, которые, однако, привелки к существенным экономическим потерям в самих этих западных странах. Страны Евросоюза, в частности, столкнулись с перспективой продовольственного и топливного кризисов. При этом западные политики пытаются увещевать своих граждан ограничить потребление. Захарова приводит наиболее яркие изречения западных политиков по этому поводу:
Читайте также: Захарова: высокие слова помогают Западу переносить созданные им же проблемы
Экономику США от краха может спасти только отмена санкций против России. Об этом пишет американское издание The Hill.
Подробности в материале: Для спасения своей экономики США должны снять санкции с России — The Hill
Сенатор Алексей Пушков предложил жителям стран Евросоюза и военного блока НАТО оригинальный способ проявить свою «солидарность» с Украиной, иронизируя над предложением евросоюзного комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер использовать меньше воды в душе и приговаривать «получи, Путин». Свое предложение Пушков опубликовал сегодня, 2 апреля, в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Пушков советует жителям стран Запада не смывать воду в туалете назло Путину
Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защите климата Роберт Хабек считает, что германское общество находится на грани раскола из-за конфронтации с Россией. Об этом Хабек заявил журналистам сегодня, 2 апреля.
По мнению Хабека, конфронтация с Россией и полный отказ от закупок российских энергоносителей может привести к расколу германского общества.
Об этом: Вице-канцлер ФРГ: немецкое общество раскалывается из-за конфронтации с РФ
Жители западных стран вовсе не спешат отказаться от привычного им образа жизни и снижать спрос на потребление экспортируемого Россией топлива о чем их просят политики. Об этом сегодня, 2 апреля, пишет издание Politico.
По мнению журналистов Politico, даже самые слабые призывы западных политиков к изменению поведения не находят никакого отклика. При этом западные политики предлагают довольно много вариантов того, как можно снизить уровень потребления.
Об этом: Politico: жители ЕС не хотят сокращать потребление назло России
Литва больше не импортирует природный газ из Российской Федерации. Соответствующее заявление сделало сегодня, 2 апреля, министерство энергетики Литвы.
В заявлении Минэнерго Литвы сказано, что с начала апреля газотранспортная система республики работает без импортируемого из России газа. Согласно данным оператора литовских газовых сетей Amber Grid, по состоянию дел на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Тем самым власти Литвы дают понять, что не собираются покупать российский газ за рубли.
Читайте также: Литва заявила о полном отказе от российского газа
Престиж доллара и евро сильно пошатнулся на фоне санкций, и это приводит к тому, что всё больше стран переходят к расчётам в национальных валютах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, процесс перехода стран на расчёты в национальных валютах находится в начальной стадии, но остановить его невозможно.
Читайте подробнее: Песков: Престиж доллара и евро пошатнулся из-за «бандитско-санкционных игр»
Ни одна страна в мире не испытывала такого санкционного давления, как сейчас испытывает Россия, но это заставляет «крутится и работать». Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телевидению.
«Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», — рассказал Песков.
Западные санкции в итоге заставляют Россию самой внедрять те технологии, которые раньше приходилось закупать из-за рубежа. В частности, ускоряется программа развития авиапромышленности, а также программу АПК.
Об этом: Песков: санкционное давление на Россию — беспрецедентное
«Росатом» не остановил ни один из своих текущих международных проектов по строительству атомных электростанций, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.
Читайте также: «Росатом» заявил о продолжении проектов по строительству АЭС за рубежом
Члены Конгресса США затянули рассмотрение пакета антироссийских санкций. Об этом 2 апреля сообщает газета The Washington Post.
Читайте подробнее: В Конгрессе США затянулось рассмотрение новых санкций против РФ — WP
Правительство Великобритании планирует построить в течение 30 лет семь атомных электростанций, чтобы не зависть энергетически от РФ во время антироссийских санкций. Об этом 2 апреля сообщает газета Daily Telegraph, ссылаясь на министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенга.
Читайте подробнее: В Британии сообщили о планах построить семь АЭС назло РФ
Объёмы продаж смартфонов России менее чем за месяц упали почти вдвое. Об этом 3 апреля сообщают «Известия», ссылаясь на данные одного из производителей электроники.
Об этом: В России сообщили о двукратном падении спроса на смартфоны
До 55% японских компаний, которые базируются за рубежом, пострадали или ожидают негативных последствий от антироссийских санкций. Как сообщает 3 апреля информационное агентство Kyodo, об этом свидетельствует опрос, проведённый центром Pasona Group.
Подробности в материале: В японских компаниях ожидают ущерба от санкций против РФ
Дефицит топлива наблюдается в мексиканских штатах, граничащих с США, из-за того, что американцы стали заправлять автомобили в Мексике.
Об этом: В граничащих с США штатах Мексики появились проблемы с бензином
Глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Улдис Барисс:
— С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Сейчас страны Балтии получают газ по двум каналам — через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище.
Рассмотрение антироссийских законопроектов по ситуации на Украине в Конгрессе США застопорилось из-за столкновения интересов республиканцев и демократов — Washington Post.
Весь мир по призыву США не сплотился против России после начала спецоперации по денацификации Украины. Об этом 3 апреля заявил журналист Foreign Policy Колум Линч в статье.
Подробности в материале: Мир не сплотился против России по указке США — FP
Укреплению рубля на валютном рынке способствует резкое снижение объемов импорта в Россию. Следствием этого является уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, объяснил аналитик Александр Джиоев.
Еще два положительных фактора для рубля — это:
Как пояснил глава правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс, отказ от импорта российского газа связан с переходом на рубли в расчётах за его поставки.
Об этом: В Латвии объявили о прекращении импорта российского газа в страны Балтии
Заявление первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова о том, что республика хочет продемонстрировать европейским партнёрам, что не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России и будет их соблюдать, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Предали Россию, опять?» — Казахстан поддержал антироссийские санкции
Заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что он предложил расширить список запрещённых к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 2 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Прокормить себя мы можем сами!» — сети против продуктов от недругов
Международные предприятия, которые остановили работу в России в рамках санкций за денацификацию Украины, необходимо передать в распоряжение трудовым коллективам. Об этом сказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в интервью, опубликованном 3 апреля РИА Новости.
Подробности в материале: В ЕЭК предложили передать остановленные в РФ предприятия сотрудникам
Иркутский завод гусеничной техники в 2022 году планирует вывести на рынок два колесных вездехода на шинах низкого давления для внутреннего рынка и для экспорта. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев по итогам поездки в Ангарск.
«Предприятие производит гусеничные и колесные вездеходы, используемые для предотвращения и тушения лесных пожаров, а также в нефтегазовой, золотодобывающей, энергетической, геологоразведочной отраслях. Осмотрели производство и обсудили планы завода.
В новых условиях на первый план выходит задача по импортозамещению. Ежегодно завод производит 80−100 вездеходов и делает полный капитальный ремонт 50−70 единиц техники. Продукцию уже закупают многие регионы РФ», — пояснил губернатор Приангарья.
Подробности в материале: Иркутская область выводит на рынок два колесных вездехода
Депутаты Госдумы и сенаторы намерены внести в Госдуму законопроект, вводящий уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций. Об этом сообщил член Совфеда Андрей Клишас.
Об этом: В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций
Вице-канцлер Германии и министр экономики и проблем климата Роберт Хабек предостерег от немедленного отказа от поставок российского газа.
«Это не игра, а сценарий, к которому нужно отнестись очень серьезно, сценарий возможных глубоких разногласий в экономике и обществе. С моей точки зрения, было правильно не начинать немедленно процесс прекращения отношений в вопросе поставок», — заявил он.
Хабек отметил, что Германия постепенно снижает зависимость от российских энергоносителей.
Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что более трёх десятков стран поддержали решение Вашингтона высвободить нефть из своих стратегических резервов, чтобы доставить на мировой рынок дополнительные «десятки миллионов баррелей», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этом поводу 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Кубышка не бесконечная» — США наполнят рынок своей резервной нефтью
В ФРГ заявили, что газовое эмбарго на поставки из РФ поставит крест на процветании страны. Об этом в эфире телеканала ZDF сказал министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.
Читайте также: Хабек: газовое эмбарго на поставки из РФ поставит крест на процветании ФРГ
Мишустин подписал распоряжение о выделении 20 млрд руб. на займы предприятиям промышленности, которые занимаются продукцией, способной заменить зарубежные аналоги.
Российские виноделы спрогнозировали рост цен на свою продукцию на 15%.
По данным Росстата, один литр столового российского вина в декабре 2021 года стоил в магазинах в среднем 474,3 рубля — на 7% больше год к году. Почти на столько же, до 619 руб. за 1 литр, за прошлый год подорожало и отечественное крепленное вино.
В 2022 году цены вырастут сильнее — из-за возросших затрат на все импортные комплектующие, говорят виноделы.
В Великобритании зафиксировали крупнейший с 50-х годов прошлого века спад уровня жизни. Из-за повышения тарифов на электричество многие жители страны задаются вопросом, как выживать дальше, пишет The Independent.
C 1 апреля счета на электроэнергию для некоторых потребителей выросли почти вдвое. Для 5 млн домохозяйств траты на электричество будут составлять от 10% бюджета.
Также британские власти повысили НДС до 20% и собираются в этом месяце увеличить муниципальный налог и взносы за соцстрахование.
В Великобритании зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни — многие жители задаются вопросом, как выживать дальше, пишет The Independent.
Читайте также: В Великобритании зафиксировали крупнейший спад уровня жизни
Жителей Нидерландов попросили экономить электричество. Власти страны призвали граждан снизить мощность отопления в домах и принимать душ вместо ванны. Министр страны по вопросам климата и энергетики назвал эти меры «полезными для кошелька и климата».
Ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния немцев. Об этом 3 апреля заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
Читайте подробнее: Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал усилить введенные против России санкции, передает 3 апреля NHK.
Подробности в материале: В Японии назвали усиление санкций против РФ «единственным путем»
Власти Японии призвали усилить санкции против России. По мнению министра экономики Коити Хагиуды, это единственный путь добиться мира на Украине.
При этом в эфире телеканала NHK он признался, что если специальная операция Москвы затянется, то японским компаниям будет чрезвычайно трудно продолжать вести свой бизнес на территории РФ.
Три крупных дистрибьютора алкогольной продукции в Россию (Ladoga, Luding Group и Simple Group) рассказали о снижении отпускных цен на неё из-за укрепления рубля, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на представителей и руководителей компаний.
Президент первой из компаний Вениамин Грабар рассказал, что её продукция подешевела на 17−19 процентов ещё с 30 марта. В основном, по его словам, это коснулось импортного ассортимента. Другими причинами, помимо укрепления рубля, он назвал отказ от иностранной валюты при торговле с некоторыми поставщиками и решение проблем с логистикой.
Чехия располагает запасами газа максимум на 34 дня, заявил министр транспорта республики Мартин Купка.
Западные страны вышли за пределы разумного, введя санкции против Путина, считает Песков.
Министр ЕЭК предложил передать остановившие работу в России предприятия в собственность сотрудников. Больше трудовых коллективов никто не заинтересован в сохранении рабочих мест.
«Именно это является главным критерием, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление этими предприятиями», — сказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
ЕС ужесточит санкции против России и окажет еще большую поддержку Киеву — МИД Германии.
Правительства стран Запада вышли за пределы разумного, введя персональные санкции против президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Путин. Кремль» телеканала «Россия-1».
Песков рассказал, что ещё несколько лет назад нельзя было даже допустить возможности введения санкций против главы государства.
«Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента… получается, что они способны на любые глупости», — подчеркнул Песков.
Об этом: Песков: санкции против Путина стали переходом за грани разумного
Чехия располагает запасами газа максимум на 34 дня. Об этом 3 апреля заявил министр транспорта страны Мартин Купка, передает CNN.
Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают газ. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков прокомментировал возможный отказ от оплаты газа в рублях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил особый «ген» европейцев в создании сложностей к взаимовыгодному сосуществованию с РФ.
Читайте подробнее: Песков: европейцам мешает сотрудничать с Россией особый «ген»
Выстраивать диалог с Россией рано или поздно придется Западу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Читайте также: Песков: Западу придется выстраивать диалог с Россией рано или поздно
Власти Словакии сообщили о принципиальной готовности этой восточноевропейской страны к оплате в рублях за поставки российского газа.
Подробности в материале: Словакия готова к оплате российского газа в рублях
Требование к недружественным странам покупать газ за рубли вызвано необходимостью сделать так, чтобы у России не отобрали доллары и евро. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Об этом: Песков назвал причину требования покупать газ за рубли
Продажа иностранным покупателям за рубли, вслед за природным газом, будет распространена и на другие экспортные товары России, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Вслед за газом за рубли будут продаваться другие российские товары — Песков
Санкции Евросоюза в отношении России и лично президента страны Владимира Путина могут усилить. Это следует из заявления министра финансов ФРГ Кристиана Линднера в соцсетях.
США каждый день работают над тем, как ужесточить санкции против России. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Читайте подробнее: Блинкен: США ежедневно работают над ужесточением санкций против России
Санкции Евросоюза против России будут ужесточены. Этого не исключила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Читайте также: Глава МИД ФРГ не исключила ужесточения антироссийских санкций
Присоединение Грузии к санкциям против России в связи с событиями на Украине противоречит грузинским национальным интересам. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Читайте также: В Тбилиси подтвердили отказ от санкций против России
Санкции против России могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров с Украиной. Об этом заявил телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
Читайте подробнее: Блинкен: санкции против России могут снять после переговоров с Украиной
Западные страны в ближайшие дни обсудят новые меры давления на Россию в связи с продолжением военного конфликта на Украине. Об этом заявил 3 апреля канцлер Германии Олаф Шольц.
Читайте также: Шольц анонсировал новые санкции Запада против России
В социальных сетях обсудили заявление министерства энергетики Литвы о том, что Литва больше не импортирует природный газ из Российской Федерации.
Читайте также: Сеть: «За Литву. Не чокаясь». Литва отказалась от российского газа
Развитие интеграционного сотрудничества России и Белоруссии приносит последней выгоды. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на телеканале СТВ.
Читайте также: Мезенцев призвал использовать ниши на рынках России и Белоруссии
В социальных сетях обсудили новость о том, что в Лондоне активисты движения National Assembly 2 апреля провели акцию протеста против резкого роста цен на электричество и газ.
Читайте также: «Хотели «взорвать» в России, а горит в Европе» — Сеть о протесте в Лондоне
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт требует ввести на уровне Евросоюза эмбарго на поставки газа из России. Это следует из её заявления в эфире телеканала ARD.
Подробности в материале: Глава минобороны ФРГ требует запретить газ из России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил срочно организовать саммит Евросоюза для обсуждения событий в городе Буча под Киевом и конфисковать все активы России, а также российских бизнесменов в странах ЕС. Об этом Моравецкий написал 3 апреля на своей странице в соцсети.
Читайте также: Премьер Польши требует созвать саммит ЕС и конфисковать все активы России
США скоро введут очередные санкции против руководства России. Об этом телеканалу MSNBC заявил глава службы Госдепартамента Нед Прайс.
Читайте подробнее: США обещают новые санкции против руководства России
Сообщение министерства энергетики Литвы о том, что страна больше не импортирует природный газ из Российской Федерации и обеспечивает себя голубым топливом через СПГ-терминал в Клайпедском порту, введённом в эксплуатацию в декабре 2014 года, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Назло Путину не будем мыться» — Литва отказалась от российского газа
Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что авторитет доллара и евро снизился из-за санкций Запада, поэтому процесс перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Удар в челюсть» — Песков: авторитет доллара и евро снизился
В новый пакет санкций войдут ограничения против финансового сектора, сектора производства технологической продукции, а также персональные санкционные меры.
Читайте также: Вице-канцлер Германии рассказал о новом пакете антироссийских санкций
В Финляндии на посту «Ваалимаа — Торфяновка» таможенники задержали три фургона, которые следовали из Парижа в Россию. Машины перевозили картины Эрмитажа и Третьяковской галереи.
Об этом: В Финляндии задержали фургоны с картинами Эрмитажа и Третьяковской галереи
Эксперты Bloomberg отметили, что, несмотря на жёсткие санкционные меры, прибыль России от экспорта энергоносителей в текущем году может составить около $321 млрд, что на треть больше, чем в 2021 году.
Читайте подробнее: Россия может получить рекордную прибыль, несмотря на санкционные меры
Дмитрий Рогозин удивился почему канцлер Германии Олаф Шольц и его министры пытаются читать лекции России. Глава Роскосмоса посоветовал им «ещё лет на сто засунуть язык свой в одно специальное место».
Читайте также: Рогозин посоветовал немцам «засунуть язык свой в одно специальное место»
Власти США из-за растущей продовольственной инфляции были вынуждены отменить введённые ранее санкции против удобрений, произведённых в России, об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
Подробности в материале: США были вынуждены отменить санкции против российских удобрений — эксперт
Заявление президента России Владимира Путина о том, что интеграция между Россией и Белоруссией станет лучшим ответом на враждебные действия Запада, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Лукашенко — не Токаев» — сети об интеграции между Россией и Белоруссией
Сырья для работы обувной фабрики «Росток» в Биробиджане хватит на долгое время. В этом заверил руководитель предприятия Кирилл Девятко.
Подробности в материале: Единственная обувная фабрика в ДФО продолжит работать в условиях санкций
Предполагается, что Джонсон призовёт Шольца обсудить ужесточение антироссийских санкций во время визита канцлера Германии в Лондон.
Об этом: Джонсон намерен убедить Шольца в введении дополнительных санкций против РФ
Нефтяной сфере Югры не страшны санкции. Компания «Атмосфера» из Нижневартовска производит свои установки для проведения геофизических исследований скважин, которые полностью состоят из отечественных комплектующих.
Установка «Югра» создана из отечественных комплектующих, которые производятся Саратовским «Геофизмашем», заводом «Терминалстройинвест» и объединением «Геотехнология» из Пскова.
Подробности в материале: В Югре для исследования скважин применяется уникальная российская установка
Власти Болгарии получили от компании «Газпром экспорт» официальное уведомление о необходимости оплачивать поставки российского газа рублями, но исполнять его они не собираются, так как придерживаются общеевропейской позиции, об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил министр энергетики республики Александр Николов.
Читайте также: Болгария получила от «Газпрома» требование об оплате газа в рублях
Группа компаний ЖСК в Белогорске Амурской области увеличит количество видов выпускаемой продукции. Предприятие начнёт производить в том числе тротуарную плитку и покрытия для площадок из резиновой крошки.
Читайте также: Предприятие Приамурья расширяет производство в условиях санкций
Великобритания будет использовать украинский кризис после выхода из Евросоюза и постарается занять ведущее положение в Европе как главная страна НАТО, в этом уверен капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.
Читайте также: Военный эксперт рассказал об истинных целях Великобритании на Украине
Из-за большого количества поступающих обращений от граждан России, которые были вынуждены переехать за рубеж, а сейчас просят помочь им вернуться обратно, в правительстве РФ возникла идея о разработке специальной программы по репатриации соотечественников — высококвалифицированных специалистов.
Читайте подробнее: В России готовят программу по репатриации высококлассных специалистов
Акция протеста, которую провели активисты движения National Assembly в Лондоне у резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, против резкого роста цен на электричество и газ стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социально сети «ВКонтатке».
Читайте подробнее: Сеть: «Держись, Бориска!» — британцы потребовали отставки премьер-министра
Заявление советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко о том, что украинские власти рассчитывают получить $400 млрд из замороженных российских активов на Западе, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Боже, какие дебилы!» — Киев хочет получить краденые активы России
Возобновление четкой привязки денежных средств к «золотому стандарту» вполне возможно, поскольку это даёт немало плюсов. Но пока сложно себе представить ситуацию, при которой мировое сообщество согласится на полную перестройку всех своих финансовых систем, об этом агентству «Прайм» заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Подробности в материале: Мировое сообщество не согласится на перестройку финансовых систем — эксперт
Павел Сигал: «Рост популярности необеспеченных валют в мире ещё несколько лет назад вдохновил «традиционных» финансистов и экономических экспертов начать всерьёз рассматривать идею возвращения мира к «золотому стандарту».
Главное управление строительства Тюменской области отменило все свои плановые и внеплановые проверки строительных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что отмена происходит в рамках исполнения постановления правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года. Отмечается, что специалисты Главного управления строительства Тюменской области только в 2021 году провели более 1700 проверок.
Читайте подробнее: В Тюменской области отменяются плановые проверки строительных компаний
В торговых сетях Башкирии сахар продается с минимальной наценкой. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем Telegram-канале.
3 апреля он прошелся по различным торговым точкам и проверил наличие товаров на полках и цены, по которым они продаются.
Об этом: В Башкирии сообщили о ситуации с сахаром в магазинах
В Приморье запустили в производство новый продукт — «дальневосточная кола». На прилавках магазинов она появится уже через несколько дней.
Об этом: Импортозамещение для дальневосточников — в Приморье уже выпускают свою колу
Ульяновское предприятие «ДУЭТ Гидравлик», которое выпускает гидравлическую продукцию для предприятий машиностроительной, сельскохозяйственной отраслей, дорожно-коммунальной сферы, наращивает производство.
Введение уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России поддержал Верховный суд, сообщил член Совфеда Андрей Клишас.
Читайте подробнее: Верховный суд поддержал уголовную ответственность за исполнение санкций
Высокие цены на капусту в Башкирии связаны с засухой прошлого года в регионе. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров своем Telegram-канале.
Чиновник сообщил, то цены на этот овощ в регионе являются действительно высокими, и опубликовал фотографию с ценной 121,49 рубля за один кг капусты.
Подробности в материале: В Башкирии назвали причины высокой цены на капусту
Страны Запада, возмущённые событиями на Украине, могут ввести против России новые санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала Rai3.
«Понятно, что события в Буче, то, что мы видели в эти часы… справедливо вызывают волну возмущения, которая приведет ЕС и всех союзных партнёров к новым санкциям», — сказал Ди Майо.
Об этом: Читайте также: Читайте также: Читайте также: Глава МИД Италии не исключил новой волны антироссийских санкций
Еще 75 тонн гуманитарной помощи намерены отправить на Донбасс из Башкирии. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время специалисты в Башкирии формируют и грузят товары первой необходимости, продукты и стройматериалов для отправки в составе третьей гуманитарной колонны для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
Читайте также: Башкирия отправит в Донбасс еще 75 тонн гуманитарной помощи
В Иркутской области к 1 июня запустят единый контакт-центр по вопросам предоставления мер социальной поддержки.
По единому номеру жители региона круглосуточно смогут получить информацию о работе министерства социального развития, службы по труду и занятости, региональных отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы и их территориальных органов.
Об этом: В Приангарье о мерах господдержки будет информировать единый контакт-центр
Россия наблюдает за НАТО из космоса, об этом альянсу не стоит забывать. Таким образом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «поздравил» международную организацию с годовщиной образования в 1949 году.
«Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — заявил глава Роскосмоса и опубликовал в своём телеграм-канале спутниковый снимок штаб-квартиры альянса в Брюсселе.
Читайте подробнее: Рогозин напомнил НАТО о российских спутниках и съёмках из космоса
В оранжереях садово-парковых предприятий Петербурга, где на продажу выращивается рассада овощей для последующей высадки в грунт, зафиксировали начало весеннего ажиотажа и составили рейтинг наиболее популярных у горожан овощных культур.
Подробности в материале: Читайте также: Петербуржцы скупают в оранжереях рассаду овощей
К концу 2021 года в России доля импортных товаров в продовольственной рознице составила 25%, а в среднем по году — 24%. Это на 4 процентных пункта ниже показателя предшествующего коронакризисного года, однако выше по сравнению с 2016—2017 годами, когда доля импортных продуктов питания на российских прилавках составляла минимальные 23%. За последние же 8 лет реализации политики импортозамещения зависимость продуктового ретейла от зарубежных товаров снизилась на треть, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По данным FinExpertiza, в совокупном товарообороте продовольствия максимальная доля импорта отмечается в Смоленской области, Магаданской области, Санкт-Петербурге, Рязанской области, Москве, Адыгее, Краснодарском крае, Камчатском крае, Приморском крае и Брянской области.
Минимум импортных продуктов реализуют предприятия, зарегистрированные в Крыму, Марий Эл, Оренбургской области, Тюменской области, Амурской области, Бурятии, Башкирии, Пермском крае, Новгородской области и Белгородской области.
Западные стране не понимают реальных последствий ими же вводимых санкций в отношении России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Об этом: Захарова указала на непонимание Западом последствий вводимых санкций
В Тюменской области повышения родительской платы в 2022—2023 учебном году за питание учащихся не будет. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Читайте также: В школах Тюменской области плата за обеды в новом учебном году не изменится
Индекс производства сельскохозяйственной продукции за два месяца текущего года в Башкирии составил 99,4%. Об этом 4 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
«Нормально двигаемся. Я думаю, что после посевной выправится ситуация. Самое главное, хорошо провести весенне-полевые работы, для этого у нас все есть», — сообщил глава региона.
Подробности в материале: Глава Башкирии сообщил о важности проведения весенне-полевых работ
В Красноярском крае готовится второй пакет мер поддержки краевой экономики, сообщили в правительстве региона.
«Нам нужно расширить список и подготовить второй пакет мер поддержки. Давайте не будем тянуть и запустим их в работу в ближайшее время», — отметил губернатор Александр Усс.
Власти Испании и Нидерландов разработали проект проведения реформы бюджетных правил Евросоюза по причине последствий ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает испанское издание El País со ссылкой на проект документа, представленный двумя странами еврогруппе.
«Европа переживает беспрецедентные времена с серьезными последствиями для инфляции, экономического роста и государственных финансов, включая будущие потребности в инвестициях. Это заслуживает нашего полного внимания», — говорится в документе.
Подробности в материале: Испания и Нидерланды захотели реформировать бюджетные правила ЕС
В Ленинградской области зафиксировано снижение необоснованно повышенного спроса на сахар, сообщил 4 апреля губернатор региона Александр Дрозденко. Товарных запасов продовольственных товаров первой необходимости достаточно на месяц торговли.
Читайте также: В Ленобласти снижается необоснованно повышенный спрос на сахар
Любая страна при желании может выдвинуть территориальные требования, Россия имеет право на Хоккайдо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте также: В Госдуме заявили о праве России на Хоккайдо
Евросоюз будет делать дальнейшие шаги для санкционного давления на Россию, заявил 4 апреля глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
Об этом: В ФРГ заявили, что ЕС будет делать дальнейшие шаги для давления на Россию
Десять жителей Башкирии из числа обратившихся в антикризисный центр региона находятся за рубежом. Об этом 4 апреля сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Она сообщила, что с 24 февраля в регион вернулись 3469 местных жителей, которые находились за рубежом.
Читайте также: В Башкирии сообщили о работе по возвращению туристов из-за рубежа
Использование валюты в качестве политического оружия несовместимо с её статусом мировых денег. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Эксперт объяснил ухудшение перспективы доллара как мировой валюты
Введенные Западом санкции поставили в затруднительное положение часть сотрудников аэропортов Шереметьево и Домодедово. Об этом 4 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«4 апреля мы проводим ярмарку вакансий, цель которой максимально предоставить людям новые позиции в различных отраслях», — отметил Воробьев.
Об этом: Для сотрудников подмосковных аэропортов проведут ярмарку вакансий
Европейский союз с учетом влияния российской операции на Украине должен оказывать всестороннюю помощь соседке Украины Молдавии. Об этом заявил депутат Европарламента от Эстонии, бывший глава МИД страны Урмас Паэт.
Читайте также: Эстонский депутат призвал ЕС помочь Молдавии «порвать с Россией»
Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился выделить хлебопёкам дополнительно 35 млн рублей для заморозки цен на хлеб. Об этом сообщили 4 апреля в областном правительстве.
Об этом: В Омской области планируют «заморозить» цены на хлеб
Соглашение о развитии сотрудничества с Луганской Народной Республикой поручил подготовить глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 4 апреля на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«Луганская Народная Республика нам очень близка. Там в селе Петровском похоронен наш прославленный военачальник Минигали Шаймуратов. Луганск довольно сильно пострадал за эти восемь лет. Важно уже сейчас начинать проработку соглашения и дальнейшего движения вперёд», — заявил Хабиров.
Об этом: Глава Башкирии поручил подготовить соглашение о сотрудничестве с ЛНР
Количество сотрудников, переведённых на сокращённую трёх — или четырёхдневную рабочую неделю снизилось в Белгородской области. Так же нет ни одной компании, которая могла бы приостановить работу в течение одного месяца при неблагоприятном стечении обстоятельств, сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе правительства региона.
Подробности в материале: В Белгородской области снизилось число работников на сокращённой неделе
В министерстве иностранных дел Германии отказались пояснить появившуюся в прессе информацию о готовящейся высылке российских дипломатов из ФРГ. Как заявила 4 апреля представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе, сообщения МИД принял к сведению.
Об этом: В МИД ФРГ не уточнили информацию о высылке российских дипломатов
В Тюмени с 11 апреля пассажирам, имеющим право на бесплатный проезд, бумажные билеты выдаваться не будут. Факт поездки будет фиксироваться электронным билетом, сообщает городской дорожной инфраструктуры и транспорта.
Подробности в материале: В Тюмени льготникам в автобусах не будут выдавать бумажные билеты
В интересах обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга государственное унитарное предприятие «Продовольственный фонд» получит в 2022 году субсидию в размере 198,4 млн рублей.
Читайте подробнее: Продовольственный фонд Петербурга получит субсидию на доставку зерна
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности. Это решение — часть комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, разработанного правительством. Оно позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих, сообщается на сайте правительства 4 апреля.
Если раньше для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих. При этом в документе оговаривается, что такой порядок будет действовать только в 2022 году.
В феврале 2022 года правительство приняло решение о модернизации и расширении сети центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они займутся созданием различных деталей для оборудования в нефтегазовой, химической, энергетической, медицинской, фармацевтической и других отраслях промышленности и станут основными получателями грантов.
Программа льготного кредитования для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), расположенных на Дальнем Востоке, будет сохранена. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Субсидированная ставка по банковским кредитам для компаний, работающих в составе ТОР и свободного порта Владивосток, не будет превышать 15%. Разницу между льготной и реальной банковской ставкой кредитным организациям компенсирует государство.
В рамках программы субсидирования процентной ставки одобрено 26 инвестиционных проектов на общую сумму 21,5 млрд рублей, на цели реализации которых выданы кредиты по льготной ставке. Общий размер кредитов составляет 17,5 млрд рублей.
Правительство РФ выделило дополнительные средства на кредитование системообразующих предприятий по льготной ставке 11%, заявил Михаил Мишустин.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил создания совместных с КНР модулей для китайской космической станции.
Италия поддержит санкции в отношении России, в том числе в энергетическом секторе. Об этом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в ходе выступления на заседании Трехсторонней комиссии Северной Адриатики в Загребе со своими коллегами из Хорватии и Словении.
Об этом: Рим заявил о готовности поддержать антироссийские санкции в энергосекторе
Визит в Индию делегации парламента Великобритании во главе с его спикером, который должен был состояться в середине апреля, отменен буквально в последний момент по инициативе Нью-Дели.
Читайте также: Индия между Западом и Россией
Здравоохранение — сфера, куда направляются эшелоны денег. Эти потоки как никогда должны быть транспарентными, а бюджетные проектировки — понятными и приемлемыми с отдачей по принципу здесь и сейчас, а не там и тогда. И — без вранья.
Читайте также: Чем ответит на антироссийские санкции наша медицинская промышленность?
Спецоперация не стала тем водоразделом между «союзниками свободного мира» и его «противниками». Речь не идет о глобальной борьбе добра со злом, те же, кто надеются на такое развитие событий, будут разочарованы.
Читайте также: Объединяться против России вокруг США никто не спешит — Foreign Affairs
Британцы обсудили в Twitter протесты Just stop oil против нефтяных и газовых проектов.
Читайте также: Британцы: «Путинский газ не нужен, будем греться теплотой души»
Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 по 12 апреля проведет распродажу и снизит стоимость авиабилетов внутри России на 30−35%, включая все сборы.
Правительство РФ работает над полным упрощением регистрации и ввоза иностранных препаратов в Россию, заявил Мишустин.
Правительство РФ уже выделило 39 млрд рублей на снижение напряженности на рынке труда, заявил Мишустин.
Разработчик игр World of Tanks и World of Warships компания Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. При этом на время переходного периода, продолжительность которого не уточняется, все её продукты останутся доступными в этих странах. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте 4 апреля.
Читайте также: Разработчик World of Tanks прекращает работу в России и Белоруссии
Потребление электроэнергии в России в марте 2022 года на 3% превысило показатель марта 2021 года и составило 103,05 млрд кВт•ч, говорится в сообщении Минэнерго РФ. В январе — марте 2022 года энергопотребление выросло на 2,2% в годовом выражении — до 308,1 млрд кВт•ч.
В период с 1 по 31 марта 2022 года за консультациями и поддержкой в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области обратились почти 6,4 тыс. предпринимателей. Об этом 4 апреля сообщается на сайте регионального правительства.
«Сегодня нам особенно важно максимально оперативно предоставлять поддержку предпринимателям Московской области. С этой целью горячая линия поддержки бизнеса переведена на круглосуточный режим работы», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Об этом: В Подмосковье поддержку бизнеса перевели на «круглосуточный режим»
Байден попал в ловушку холодной войны. Он не может согласиться с тем, что с Украиной мало что можно поделать. США не должны решать все мировые проблемы. Если Байден будет упорствовать в своем донкихотском стремлении победить Путина, он может спровоцировать появление экономической системы, ориентированной на Китай, которая заменит западную. Точно так же, как в конфликтах между США и Ираком по-настоящему всегда выигрывал Иран, так и сейчас нынешняя ситуация может сыграть на руку прежде всего КНР.
Читайте также: Вводимые Байденом санкции против РФ аукнутся всем — American Conservative
Правительство проработало ряд мер поддержки для производителей лекарств в России. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
Читайте также: Правительство поддержит доступность лекарств на фоне санкций — Мишустин
Условия. Александр Горбаруков @ ИА REGNUM
Американская корпорация Intel, один из крупнейших производителей компьютерных процессоров, чипов и программного обеспечения, не намерена приостанавливать работу в Нижнем Новгороде.
Читайте также: Intel продолжит работать в Нижегородской области
Мишустин о послаблениях для производителей лекарств в период санкций: «Мы поменяли правила госзакупок, и теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет. Мы также уточнили порядок лицензирования их производства и работаем над полным упрощением процедуры регистрации. Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию, разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на рынок. Поставки осложнялись тем, что не было упаковки на русском языке».
Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис: литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.
Российскую нефть Индия готова закупать в большем объёме, чем сейчас, заявил 4 апреля посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире «России 24».
Читайте также: Посол рассказал о планах Индии нарастить закупки нефти в России
Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил, что при пересечении финско-российской границы были задержаны произведения искусства из России, делается всё, чтобы их вернуть.
Неодобрение применения Западом санкций против России «из-за Украины» выразили министры иностранных дел Китая и Панамы Ван И и Эрика Муйнес, сообщили 4 апреля в китайском МИД по итогам переговоров.
Читайте также: МИД Китая и Панамы объявили, что не одобряют санкций против России
Tele2 Россия не видит оснований для прекращения предоставления лицензии от шведской Tele2 AB, коммуникаций с головным офисом не ведет, заявили в компании.
Греция надеется, что все страны, желающие стать членами Евросоюза, введут санкции против России из-за ситуации на Украине, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас.
Власти Литвы в связи с событиями на Украине рассматривают вопрос закрытия границы с Россией и Белоруссией, заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.
В Курганской области увеличивают посевные площади под различные сельхозкультуры. В 2022 году аграрии планируют засеять 1 млн 395 тысяч гектаров. Это на 77 тыс. га больше, чем в 2021 году.
Об этом: В Курганской области увеличили посевные площади на 77 тыс. га
«Промсвязьбанк» (ПСБ) начал работу на территории Республики Крым. ПСБ стал первым системно значимым банком, который предложил свои услуги в Крыму.
«ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга», — говорится в сообщении банка.
Вслед за Литвой Латвия понижает уровень дипотношений с Россией. По словам главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур.
Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг: Ситуация на Украине и Covid-19 наносят ущерб экономике Германии. В случае прекращения поставок российского газа ситуация усугубилась бы и значительной рецессии в Германии вряд ли удалось бы избежать. Мы уже ожидаем сокращения темпов роста немецкой экономики на 2% в этом году, и есть существенные риски, что сокращение может быть еще большим. Это, прежде всего, цены на энергоносители. Они являются бременем для многих компаний и потребителей. Несмотря на смягчающие меры правительства Германии, резкий рост цен или неизбежные проблемы с поставками могут существенно замедлить экономику.
Телеграм-канал Пул №3
Правительство Латвии в понедельник, 4 апреля, обсудит предложения министерства экономики, направленные как на смягчение потерь от санкционной войны Евросоюза с Россией и Белоруссией, так и на помощь в переориентации местных компаний на другие рынки.
Читайте подробнее: В Латвии хотят помочь местным фирмам, пострадавшим от санкций
Правительство России определило порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий в других организациях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин утвердил порядок трудоустройства работников закрытых компаний
Санкции в отношении России могут быть расширены, но возможно, что пока этого сделано не будет, заявил 4 апреля еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает ANSA.
Подробности в материале: Евросоюз не определился, расширять ли санкции против России
Американцы совершили ползучий переворот в Пакистане, страны, занимающие независимую позицию по отношению к России, находятся под ударом, считает депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).
Читайте также: В Госдуме объяснили переворот США в Пакистане и предупредили друзей
Байден заявил, что США продолжат вводить дополнительные санкции против РФ, сообщает агентство Reuters.
Задержанные на границе Финляндии российские музейные экспонаты не относятся к коллекции Морозовых — Минкультуры РФ.
Минкультуры держит на контроле вопрос таможенного оформления экспонатов на границе Финляндии и РФ.
Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под управление Gazprom Germania.
Европейский союз в очередной раз ужесточит санкции против России. Об этом заявила на пресс-конференции 4 апреля в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Мы еще раз существенно усилим санкции, Германия выступила с рядом предложений», — сказала она.
По словам главы МИД ФРГ Анналена Бербок, поддержка Украины не ограничится лишь антироссийскими санкциями. Она выделила несколько дополнительных пунктов — содействие расследованию событий в Буче, на что ФРГ выделит €1 млн, а также дополнительные поставки оружия Украине.
«Сегодня мы рассматриваем системы, которые до сих пор не поставлялись», — отметила Бербок.
Граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления.
Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в этом случае будет приостановлен, однако срок его действия не прервётся. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового договора работник сможет вернуться на прежнее место.
Это прежде всего будет актуально для сотрудников предприятий и организаций, которые объявили о временной приостановке работы в России без намерения полностью прекратить деятельность в нашей стране. Поддержке рынка труда и занятости в условиях внешних ограничений правительство уделяет особое внимание. В середине марта на эти цели было выделено более 39 млрд рублей.
Экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи и других российских музеев, остановленные на границе Финляндии и России, были частью двух выставок, проводившихся в Италии, сообщили 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства культуры РФ.
Читайте подробнее: Картины из РФ, задержанные в Финляндии, возвращались с выставок в Италии
Попечительское управление временно назначено в Германии в отношении Gazprom Germania, сообщил 4 апреля журналистам германский министр экономики Роберт Хабек.
Читайте также: Gazprom Germania перешла под управление германского регулятора
Несмотря на введённые в отношении России санкции со стороны западных государств, экономика Санкт-Петербурга продолжает развиваться. Об этом 4 апреля сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Читайте подробнее: Беглов: экономика Петербурга развивается вопреки западным санкциям
Законопроект об исполнении санкций в отношении России внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России», в числе которых Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Об этом: Законопроект о сроке до десяти лет за соблюдение санкций внесен в Госдуму
Глава МИД ФРГ заявила о решении выслать «значительное число» сотрудников посольства РФ в Берлине.
Портал FOCUS Online сообщил о 40 высылаемых из ФРГ сотрудниках посольства РФ.
В сети обсудили заявление министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского о том, что русская культура должна исчезнуть из общественного пространства.
Читайте также: Сеть: «И книги надо сжечь!» — в Польше требуют запретить русскую культуру
Польша. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Россия ответит Германии на высылку 40 российских дипломатов, сообщила Мария Захарова.
Беспрецедентные санкции Запада бьют по мировой экономике, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Решение правительства России возобновить авиационное сообщение с 52 странами позитивно скажется на экономике страны. Об этом 4 апреля заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
По его мнению, это решение поддержит авиаотрасль России на фоне международных санкций. Кроме того, эти меры позитивно скажутся и на сфере туризма.
Читайте подробнее: Возобновление авиасообщения с 52 странами даст импульс туризму — мнение
Зима в иллюминатоpе. @ИА REGNUM
Канада вскоре введет дополнительные санкции в отношении юридических лиц России и Белоруссии — глава МИД.
Заявление главы министерства экономики Словакии Рихарда Сулика в эфире словацкого телевидения о том, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому страна готова платить за топливо в рублях, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Все купят рано или поздно» — Словакия купит у России газ за рубли
Посол Чехии вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с высылкой из Праги российского дипломата, сообщили в министерстве.
Москва ответит на враждебный шаг Праги, объявившей российского дипломата персоной нон грата, заявили в МИД РФ.
Франция приняла решение о высылке ряда российских дипломатов, сообщили в МИД РФ.
Выступая по видеосвязи перед депутатами парламента Румынии, президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей румынского высшего законодательного органа ввести дополнительные санкции в отношении России. Об этом 4 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Подробности в материале: Зеленский попросил румынских депутатов ввести новые санкции против РФ
Сообщение пресс-службы российской компании «Газпром» о том, что поставки газа для транзита через Украину продолжаются в штатном режиме в соответствии с заявками потребителей, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Фактор дикой жадности» — сети призвали остановить транзит газа по Украине
В ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами парламента Румынии несколько румынских народных избранников покинули зал заседаний высшего законодательного органа страны. Глава оппозиционной консервативной партии «Альянс за союз румын» Георги Симион обвинил устроителей выступления Зеленского в «голливудской постановке».
Об этом: Несколько румынских парламентариев ушли во время речи Зеленского
Минцифры РФ предлагает отменить штраф за продажу техники без предустановленного российского ПО.
Минцифры России предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО.
«Из-за приостановки деятельности некоторых зарубежных компаний правительство РФ разрешило параллельный импорт товаров. Параллельный импорт — это поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя. При этом российское законодательство требует, чтобы производители смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров предустанавливали отечественное программное обеспечение. Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия. Сейчас Минцифры предлагает мораторий, который освободит продавцов от штрафов. Министерство уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Изменения не коснутся производителей техники — за ними сохранится обязательство по предустановке ПО, отмечают в Минцифры РФ.
История предустановки
Отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 года. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 года был утвержден Перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году (распоряжение Правительства Российской Федерации
Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе и других областях. Особое внимание было уделено укреплению интеграционного взаимодействия России и Казахстана в Евразийском экономическом союзе.
«ВКонтакте» установила новый рекорд посещаемости. Об этом соцсеть сообщает в своём блоге 4 апреля.
Читайте также: Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 млн
Группа российских дипломатов будет выслана из Франции, сообщили 4 апреля в МИД республики. Якобы эти дипломаты связаны с российскими спецслужбами.
Читайте также: Франция объявила о высылке российских дипломатов
Не видеть связи между попустительской политикой Москвы и драматическими событиями в Казахстане, который последовательно, а сейчас и стремительно превращается в русофобское государство, невозможно даже для минимально стремящегося к объективности специалиста.
Читайте также: Санкции и историческое поражение Казахстана
Казахстан. Владимир Югасов @ИА REGNUM
Еврокомиссия считает необходимым соблюдать положения контрактов на поставки газа из России по оплате в долларах или евро — еврокомиссар.
Школьники, проходившие обучение за рубежом и вынужденные прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, смогут не сдавать экзамены, для них пройдет промежуточная аттестация. Соответствующее постановление правительства об особенностях проведения в 2022 году школьных экзаменов для граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 4 апреля.
«Итоговая аттестация проводится в формах, установленных порядками проведения государственной итоговой аттестации, утвержденными Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ, или по их выбору в форме промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего документ об образовании», — говорится в постановлении.
Такая форма предполагается для находящихся и обучающихся в образовательных организациях на территории РФ. Для школьников, находящихся в иностранных государствах, итоговая аттестация будет проводиться только в форме промежуточной аттестации.
Ранее Рособрнадзор сообщил о намерении провести для школьников из Донбасса вместо ОГЭ и ЕГЭ промежуточную аттестацию.
Ответ получит Франция на решение выслать группу российских дипломатов. Об этом заявила 4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: Франция получит ответ на свой антироссийский демарш
Американский президент Джо Байден высказался по поводу информации об украинском городе Буча (Киевская область). Он 4 апреля сообщил журналистам, что считает всё это «военным преступлением».
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Джо Байден. Александр Горбаруков @ ИА REGNUM
США активно работают с Европой над ужесточением санкций против РФ, заявил помощник американского лидера Джейк Салливан.
Италия «не исключает» отказа от российского газа и не будет блокировать такое решение ЕС в случае его обсуждения, заявил 4 апреля глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
4 апреля все ведущие политики Италии сделали громкие заявления, назвав провокацию украинских властей в Буче «ужасным», «кошмарным», «недопустимым» и т.п. событием.
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Австрия может выслать определенное число российских дипломатов, но для этого должно быть конкретное подтверждение их незаконной деятельности. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в связи с событиями в украинском городе Буча и высылкой российских дипломатов из других европейских стран.
Новый пакет санкций ЕС против России не затронет весь ее банковский сектор. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в связи с событиями в украинском городе Буча.
«Это еще не часть этого пакета санкций», — сказал министр в интервью телеканалу ОЕ-24 по поводу возможности санкций в отношении всего банковского сектора России.
«Мы сейчас будем принимать пятый пакет санкций. И я боюсь, что он будет последним», — добавил Шалленберг.
Fitch отозвало рейтинги части российских компаний.
Решение касается X5 Retail Group, Petropavlovsk PLC, «Норд Голд», «Новой перевозочной компании», «Яндекса», «Еврохима», «Буровой компании «Евразия», «Евраза» и Globaltrans.
США призывают Индию отказаться от наращивания импорта энергоносителей из РФ, заверяют, что готовы сами вести такие поставки — Псаки.
Есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут, считает Дмитрий Медведев в своем тг-канале.
«Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну. Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять. Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы — 40, утончённые французы — 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше? И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего. Просто дешёвое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал ещё 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику», — написал Дмитрий Медведев в своем тг-канале.
Продвигать «Северный поток — 2» было ошибкой, заявил германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает 4 апреля DPA. Это Берлину стало ясно в связи с российской спецоперацией на Украине.
Читайте подробнее: Штайнмайер покаялся за лояльность к «Северному потоку — 2»
Франк-Вальтер Штайнмайер. @Kleinschmidt
Президент Хорватии Зоран Миланович 4 апреля поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и сербского президента Александра Вучича с победой на выборах и призвал Сербию выбрать свою ориентацию. Миланович выразил намерение продолжить сотрудничество с Вучичем и Орбаном, однако призвал Сербию выбрать, где она хочет быть, и напомнил, что «Россия далеко».
Об этом: Глава Хорватии призвал Сербию выбрать, на чьей она стороне
Министерство финансов Грузии выступило с заявлением, в котором категорически отрицает обвинения официального Киева в нелегальной торговле санкционными товарами с Россией, сообщает 4 апреля mof.ge.
Подробности в материале: Минфин Грузии отрицает украинские обвинения в тайной торговле с Россией
О высылке из Германии 40 российских дипломатов заявила 4 апреля германский министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет Der Spiegel.
Читайте также: Бербок объявила и высылке из Германии 40 российских дипломатов
Мэр Тбилиси Каха Каладзе 4 апреля на своей странице в «Твиттере» в резкой форме отреагировал на поступившие из Киева обвинения в нелегальной торговле между Грузией и Россией в обход международных санкций.
Подробности в материале: Мэр Тбилиси: обвинения в тайной торговле с Россией — «вопиющая ложь»
Европейская комиссия ищет решение для импорта нефти в Сербию. Об этом в Брюсселе сообщили «Радио Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 4 апреля.
Этот вопрос стал актуален после того, как оператор хорватского нефтепровода JANAF («Адриатический нефтепровод») сообщил, что после 15 мая из-за нового пакета санкций ЕС против российских энергетический компаний он не сможет осуществлять транспорт нефти для «Нефтяной индустрии Сербии».
Читайте также: ЕС из-за собственных санкций ищет решение для снабжения Сербии сырьем
Американские власти пытаются уговорить Индию отказаться от увеличения импорта российских энергоносителей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 марта в ходе брифинга.
Подробности в материале: США призывают Индию не наращивать импорт энергоносителей из России
Со дня начала российской специальной операции на Украине в Сербии резко увеличилось количество фирм, учрежденных российскими гражданами. Об этом 4 апреля сообщил аналитический центр «Voice» (Воеводина, Сербия).
Об этом: Аналитический центр: в Сербии резко увеличилось количество российских фирм
Евросоюз в настоящее время «не рассматривает» введение против России газового эмбарго, но в будущем не должен избегать его из-за возможного ущерба для собственной экономики. Об этом еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони 4 апреля заявил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы.
Читайте подробнее: ЕК: Евросоюз пока не рассматривает введение против России газового эмбарго
Итальянские власти собираются выслать со своей территории несколько десятков российских дипломатов, 4 апреля сообщило издание Corriere della Sera.
Подробности в материале: Италия планирует выслать несколько десятков российских дипломатов
Взаимодействие в рамках контроля над исполнением антироссийских санкций обсуждалось в ходе встречи заместителя министра финансов США Адевале Адейемо с представителями ряда профильных немецких ведомств в Берлине. Об этом американский минфин сообщил 4 апреля на своем сайте.
Читайте подробнее: Замглавы минфина США и немецкие чиновники обсудили санкции против России
Новый пакет санкций Евросоюза против России может затронуть энергетический сектор России, а также поставки стали и предметов роскоши, передает американский телеканал CNBC.
Об этом: ЕС может ввести санкции против России, которые затронут сталь и авиатопливо
Минпромторг России подвёл итоги одного из четырёх тендеров, связанных с импортозамещением в авиаотрасли. Контракт на 15,55 млрд рублей предложен ПАО «Научно-производственная корпорация Иркут». Договор на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе «Сухой Суперджет» с максимальным импортозамещением компонентов и систем числится в стадии подписания поставщиком.
Читайте также: Импортозамещение для SSJ-100 — прошли торги на 15 млрд рублей
Венгерская энергетическая компания MVM уже обсуждает с Газпромом покупку российского газа за рубли, заявил посол Венгрии в Москве Евгений Станиславов.
Подробности в материале: Венгрия начала обсуждать покупку российского газа за рубли
Американская компания ExxonMobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ».
Подробности в материале: ExxonMobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ» — Дегтярев
Министерство финансов США может не выдать разрешения России на оплату госдолга в американских долларах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в ведомства.
Читайте подробнее: Минфин США может запретить долларовые платежи по госдолгу России — Reuters
Власти Великобритании не вынашивают планов по поводу высылки российских дипломатов из посольства РФ в Лондоне. Об этом 4 апреля сообщило агентство PA со ссылкой на свой источник.
Читайте также: Лондон не собирается высылать российских дипломатов из Британии
США инициируют исключение России из СПЧ. Об этом намерении заявила постпред Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она сообщила на пресс-конференции в Бухаресте, что вынесет этот вопрос на рассмотрение СБ ООН 6 апреля сразу после возвращения в Нью-Йорк и ожидает, что Генассамблея рассмотрит этот вопрос уже в четверг.
Также Томас-Гринфилд высказала мнение, что исключение России из состава членов СПЧ «будет символичным», поскольку, по её словам, Москва «сделала всё возможное, чтобы нанести ущерб международному порядку и поставить под угрозу ценности ООН».
Заявление министра экономики Германии, вице-канцлера Роберта Хабека о том, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ, поэтому лично он не может наносить ущерб своему государству, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Хватит ли у Шольца яиц?» — без газа из РФ не видать ФРГ процветания
Reuters сообщило о планах США запретить обслуживать долг России с американских счетов. В марте Москве удалось провести выплаты из средств на заблокированных счетах.
«Сегодня крайний срок для России, чтобы сделать ещё один платёж по долгу. Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом», — сказал агентству представитель американского минфина.
CNN со ссылкой на источник сообщает, что США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету, но не заявляли об этом во избежание «роста напряжённости с Россией».
Пакет санкций, направленных на ограничение экспорта из Японии в Россию предметов роскоши, вступил в силу — министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
Испания по запросу США задержала яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Виктора Вексельберга. Из видеоролика, который распространили испанские силовики, понятно, что в операции непосредственно участвовали агенты ФБР.
Цены на сладости в Сибири с конца февраля выросли на 15−30%. Кондитерские производства с введением антироссийских санкций столкнулись с дефицитом европейского сырья, оборудования и упаковки, а также значительным (от 50 до 200%) ростом стоимости других продуктов и расходных материалов, включая фреон для витрин-холодильников.
Кондитеры пересматривают ассортимент, отказываясь от части кремовых пирожных и тортов, и пытаются заменить бельгийский шоколад колумбийским, а машинный труд — ручным. В то же время спрос на «кондитерку» снижается вместе с платежеспособностью покупателей, как говорят участники рынка — в кризис сибиряки предпочитают экономить на пирожных.
Цитрата канала kommersant.ru.
Производитель «Дихлофоса» продал свой завод в Шотландии. Завод группы «Арнест» располагается в городе Эрвине и выпускает спреи, шампуни, муссы, дезодоранты и другую аэрозольную продукцию под торговыми марками ретейлеров.
Как пишет Daily Record, продажа завода была вынужденной, поскольку из-за спецоперации на Украине местному бизнес-сообществу было рекомендовано прекратить торговые операции с Россией.
«Арнест» продаёт шампуни и лаки «Прелесть», освежители воздуха «Симфония», «Дихлофос», а также выступает контактным производителем для Henkel, L’Oreal, Oriflame, Colgate-Palmolive.
Стоимость металла в России в марте впервые за многие месяцы пошла вниз: об этом говорят как данные официальной статистики, так и наблюдения алтайских строителей.
Правда, по словам экспертов, пока подешевели лишь некоторые позиции металлопроката, в основном — самые неходовые, спрос на которые минимальный. Однако саму тенденцию к снижению цен эксперты уже называют маленькой победой.
Новые санкции ЕС против России могут затронуть импорт и экспорт авиатоплива. По данным источников CNBC, новый пакет европейских санкций, вероятно, ограничит лизинг самолетов, а также импорт и экспорт изделий из стали и предметов роскоши.
Резкий отказ от российских энергоресурсов, включая газ, нефть и уголь, навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
«Понятно, что мы должны как можно быстрее разорвать все экономические связи с Россией. Мы должны планировать жесткие санкции, но в краткосрочной перспективе газ не заменишь. Мы нанесем себе больший ущерб, чем им», — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки газа и нефти из России.
Линднер отметил, что ЕС нужно отдельно рассмотреть возможные ограничения на российскую нефть, газ и уголь, так как поиск альтернативных поставщиков для каждого из видов энергоносителей займет разное время.
Цитата канала «Экономика».
США не могут подтвердить достоверность утверждения властей Украины о том, что Грузия помогает России обходить западные санкции. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 5 апреля заявил на регулярном брифинге для журналистов.
Читайте также: США отказались комментировать заявления о помощи России со стороны Грузии
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа.
Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из РФ и Белоруссии.
«Это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было. По мере развития ситуации мы будем сообщать новую информацию», — об этом сообщается на сайте сервиса.
В компании уточнили, что все календари объявлений для РФ и Белоруссии заблокированы, прием новых гостей в этих странах невозможен. Все бронирования, сделанные в этих странах на даты после 4 апреля, отменят.
США не разрешат России выплаты по долгу в долларах с американских счетов. Минфин считает, что Москве нужно выбрать «между истощением оставшихся долларовых резервов, новыми поступлениями или дефолтом».
Рыбаки предупредили о сложностях с импортозамещением лосося и тунца. В 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на треть, предупреждает Ассоциация добытчиков минтая.
В прошлом году Россия завезла из других стран почти 580 тысяч тонн рыбной продукции, в этом году ожидаются поставки в размере до 385 тысяч тонн. Основная статья рыбного импорта в натуральном выражении — атлантический лосось и форель (около 17% поставок). Среди других значимых позиций — мороженые креветки, скумбрия и сельдь.
Министерство финансов США не станет разрешать оплату в долларах по государственному долгу России с российских счетов в американских финансовых организациях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства.
Читайте также: США не разрешат выплаты по госдолгу РФ с американских счетов
63,1 млн рублей предусмотрено в федеральном бюджете на господдержку предприятий хлебопекарной промышленности Башкирии. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на заседании правительства республики.
Он также сообщил, что при этом софинансирование из республиканского бюджета составит 1,1 млн рублей.
Подробности в материале: В Башкирии рассказали о поддержке предприятий хлебопекарной промышленности
Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полётные программы в Турцию.
Бывшая дочерняя компания Газпрома в Германии Gazprom Germania GmbH будет передана под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ до 30 сентября, заявил глава немецкого минэкономики Роберт Хабек.
Ранее сообщалось со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что власти Германии ищут покупателя для бывшей «дочки» Газпрома.
Власти предлагают госкредиты потенциальным покупателям Gazprom Germania GmbH или ее подразделений, в том числе оператора хранилищ природного газа Astora и газораспределительной компании Wingas GmbH. Кроме того, они не исключают национализации Gazprom Germania в качестве крайней меры, однако пытаются найти другое решение.
Цитата канала «Экономика».
Иркутская область. Агинский мясокомбинат, открытый после трех лет простоя, вновь завоевывает рынок.
Консервы его производства уже полюбили местные жители. Причем Агинский мясокомбинат кормит не только земляков, но и отправляет гуманитарную помощь беженцам Донбаса. Недавно людям, вынужденно покинувшим свои дома, работники мясокомбината направили 20 тысяч банок главного стратегического продукта страны, скоро отправят столько же.
Правительство РФ упростило процедуру регистрации медицинских изделий. Правительство продолжает принимать меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— Да уж, до такого не додумывались даже в годы холодной войны. Министр спорта Британии заявил, что все спортсмены из России и Белоруссии, выступающие в UK, должны будут подписать «антипутинский бланк», чтобы получить разрешение выступать там.
Цитирую: «Мы хотим получить заверение в виде письменной декларации о том, что они не получают денег от Путина, России или Белоруссии и что они не будут делать комментариев в поддержку Путина, России или Белоруссии».
Обалдеть! В годы холодной войны не додумались до требований подписывать антисоветские декларации от Карпова, Третьяка, Яшина. А можно заставить британских спортсменов за рубежом подписать заявления, осуждающие алкоголика Джонсона?
Полётные программы в Турцию могут восстановить к майским праздникам, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Об этом: Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полёты в Турцию
Минпросвещения поручило учителям рассказывать на уроках о пользе импортозамещения. Как пишет «Коммерсантъ», педагоги будут проводить для учащихся 5−9-х и 10−11-х классов занятия по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». Школьникам предложат назвать страны, которые понесут наибольшие потери от ограничений против России.
Задача учителя будет «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ».
Новые санкции против России могут быть приняты уже завтра — госсекретарь при МИД Франции.
Граница Латвии с Россией может быть полностью закрыта, сообщил 5 апреля министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Об этом: Латвия назвала условие полного закрытия границ с Россией
Российского посла вызвали в МИД Франции и объявили о высылке российских дипломатов.
Санкции Европейского союза против Российской Федерации будут усилены. Об этом 5 апреля сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Читайте подробнее: МИД Франции анонсировал усиление санкций ЕС против России
Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла Алексея Мешкова после объявления о высылке дипломатов, передает BFM TV.
Об этом: МИД Франции вызвал посла России после объявления о высылке дипломатов
Минсельхоз Иркутской области: «Мы способны не просто сохранить предыдущие объемы производства, но и увеличить их».
Российский Газпром прекратил операции на крупнейшем в Германии подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден», следует из данных оператора Astora. Об этом сообщает 5 апреля радио Sputnik.
Отмечается, что вплоть до конца марта топливо отбиралось из ПХГ «Реден» для подачи в газотранспортную систему Германии. С утра 1 апреля прекращены отбор и закачка газа
Подробности в материале: Газпром прекратил закачивать газ в крупнейшее хранилище Германии
Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла в Париже, сообщили 5 апреля французские СМИ.
Об этом: МИД Франции уведомил посла России о высылке дипломатов
Банкиры рассказали о росте доли карты «Мир» после ухода Visa и MasterCard. Эксперты объясняют это желанием оплачивать покупки через телефон. Аналитики нескольких финансовых организаций отмечают, что карты западных систем продолжают работать внутри России и по сути не имеют недостатков по сравнению с национальными.
С 28 февраля по конец марта доля платежей по картам «Мир» увеличилась до 26%, фиксирует «Тинькофф бизнес». По словам представителя компании, она выросла после того, как Apple Pay и Google Pay перестали работать с Mastercard и Visa. Когда карта «Мир» также перестала работать с сервисами, её доля снизилась, пишет РБК.
Регионы продолжат исполнять программы переселения людей из аварийного жилья. Благодаря перераспределению средств Фонда содействия реформированию ЖКХ правительство поможет субъектам сохранить темпы исполнения программ.
Правительство РФ.
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже снизился до 83,9 рубля, курс евро — до 91,25 рубля.
В условиях западных санкций самые дорогие грузы пойдут через порты Приморья, тем самым, позволив зарабатывать краю значительные деньги, которые могут быть направлены на развитие логистической инфраструктуры и строительство крупных инвестиционных проектов, считает директор института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Александр Латкин.
Подробности в материале: Курс правительства РФ на Дальний Восток — не кратковременная мера — эксперт
За март отток из ПИФов составил 5,4 млрд руб. Массового бегства частных инвесторов после начала операций с паями розничных паевых фондов, которого так опасались управляющие, пока не произошло. За последнюю неделю марта инвесторы вывели из них только 2,7 млрд руб., за месяц отток составил 5,4 млрд руб.
Вместе с тем управляющие компании ожидают продолжения ухода частных инвесторов. Сдерживающим фактором будет восстановление рынка акций, а также снижение ключевой ставки ЦБ, что будет способствовать росту рынка облигаций.
Цитата канала kommersant.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин:
— Подшипниковый завод в Саратове продолжает работу. В СМИ распространилась информация об уходе из России американского производителя Amsted Rail, являющегося одним из акционеров компании «ЕПК-Бренко», производящей подшипники в Саратове.
Связался с руководством предприятия. ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» продолжает свою деятельность. Производственный план на 2022 год остается неизменным. Вопросы, связанные с нарушением логистики поставок импортных компонентов, решаются в рабочем порядке.
«Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян — Роскомнадзор.
В ведомстве отметили, что администрации ресурса было направлено требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации. По их данным, авторы статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса.
«В последнее время на «Википедии» стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. «Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — отметили в Роспотребнадзоре.
Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области Анатолий Полномочнов: семенами зерновых культур и картофеля Иркутская область обеспечена.
В Латвии не исключили закрытия границ с Россией. Но, по словам министра обороны страны, сделать это должны сразу все страны Прибалтики.
Артис Пабрикс также отметил, что открытыми остаются вопросы об отказе от закупок российских энергоресурсов, закрытии портов для российских судов, полной изоляции банковского сектора и других мерах.
В РФ использование криптовалют остается доступным для большинства граждан и бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала идею о том, что российские предприниматели могли бы использовать криптовалюты для обхода санкций.
«Санкции ЕС, касающиеся использования криптоактивов, введены в отношении конкретного круга лиц. Со стороны США Законопроект о санкциях с цифровыми активами также касается людей, попавших под персональные санкции. Следовательно, использование криптовалют остается доступным как для большинства граждан РФ, так и для российского бизнеса. Легализация майнинга и цифровых валют может стать мерой, которая позволит обойти санкции, связанные с международными расчетами», — сказала Левашенко.
Подробности в материале: Российский бизнес начал использовать «крипту» для обхода санкций — эксперт
Власти Санкт-Петербурга выделили предприятию «Продовольственный фонд» субсидию в 198,4 млн рублей для возмещения затрат на доставку зерна из регионов до элеваторов города.
Подробности в материале: Власти Петербурга субсидируют доставку зерна из регионов России
Производители Приморья обеспечат регион продовольствием, обеспечение продовольственной безопасности — ключевая задача.
Об этом: Продовольственная безопасность будет обеспечена — власти Приморья
До 2023 года продлены сроки действия разрешений на строительство.
Правительство РФ приняло решение, которое позволит избежать застройщикам дополнительных затрат времени на прохождение административных процедур. Постановление призвано помочь им завершить начатые и инициировать новые проекты строительства.
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что на фоне санкций российское телевидение лишилось почти половины рекламы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.
Подробности в материале: Минцифры: 50% рекламы снято с эфира телевидения
В Калуге рестораны быстрого питания McDonald`s заменят фуд-траками — компактными вагончиками на шасси. Об этом заявил на планерке в городской управе городской голова Калуги Дмитрий Денисов.
Читайте подробнее: В калужском общепите рестораны McDonald`s сменит фастфуд на колёсах
Дания высылает 15 российских дипломатов, сообщило Reuters.
150 млн рублей намерены выделить предприятиям легкой промышленности в Башкирии на субсидирование части затрат на закупку сырья и материалов. Об этом 5 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что магазины женской одежды местного производителя в торговых центрах долгое время соседствовали с иностранными брендами. После ухода некоторых зарубежных брендов у башкирских производителей появилось больше возможностей для развития.
Читайте также: Глава Башкирии рассказал о господдержке предприятий легкой промышленности
Государственная корпорация «Росатом» заместила поставки радиоактивных изотопов в отечественные клиники. Об этом сообщили в пресс-службе «Русатом Хэлскеа», подразделении корпорации.
Об этом: Росатом заместил поставки в клиники радиоактивных изотопов
В Дании планируют выслать группу российских дипломатов. Об этом 5 апреля сообщило агентство Reuters.
В Приморье приняли большой пакет дополнительных мер по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, в частности сельского хозяйства — на развитие отрасли выделят 800 млн рублей.
Об этом: Сельскому хозяйству Приморья в условиях санкций выделили ещё 800 млн рублей
В Хабаровском крае продолжается реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В перечне лифтового оборудования, которое устанавливается, все чаще используется продукция совместного российско-белорусского производства. С 2015 года заменено 1948 лифтов в 642 домах. Около 30% из них изготовлено на белорусском заводе «Могилёвлифтмаш». В это число входят и 140 лифтов, собранных из комплектующих ОАО «Могилёвлифтмаш» на заводе «Нижегородлифтмаш» в Нижнем Новгороде.
Читайте также: В Хабаровском крае нашли замену иностранным лифтам
Глава дипломатии ЕС Боррель признал, что российский рубль хорошо противостоит санкциям.
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что регион способен прокормить себя сам.
«Омская область способна полностью прокормить себя сама — санкции никак не ударят по нашей продовольственной безопасности», — пишет губернатор 5 апреля в своём телеграм-канале.
Читайте подробнее: Омская область способна полностью себя прокормить — губернатор
После призыва министра образования Швеции разорвать все соглашения с российскими государственными вузами несколько шведских университетов закрыли свои двери для российских студентов по обмену. Об этом 5 апреля сообщил телеканал SVT.
Об этом: Шведские вузы полностью приостановили студенческие обмены с Россией
Европейские страны обязаны вернуть принадлежащие российским музеям картины. При отказе они создадут настоящий прецедент в международном праве.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. За рубежом сейчас находится множество произведений искусства из отечественных фондов.
«Да, несколько десятков произведений искусства находятся сейчас за рубежом в рамках предварительно уже оформленных и состоявшихся выставочных проектов. Там картины, принадлежащие сразу нескольким крупным нашим музеям, и частные коллекции присутствуют. Принадлежность этих коллекций не оспаривается и не может быть оспорена».
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал раздать деньги гражданам России и каленым железом выжигать либеральные идеи из правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.
Читайте также: Миронов: «Деньги нужно людям давать!»
Обсуждение новых санкций ЕС против России будет ключевым пунктом повестки дня в ходе встречи министров финансов в Люксембурге сегодня, 5 апреля. Об этом сообщила шведская новостная служба TT.
Читайте также: Министр финансов Швеции анонсировал пятый пакет санкций ЕС против России
Главная оппозиционная партия в Швеции «Умеренные» требует, чтобы правительство «Социал-демократов» выслало примерно десять российских дипломатов, которых ранее Служба безопасности Швеции назвала шпионами. Об этом 5 апреля написала газета SvD.
Подробности в материале: В Швеции лидер оппозиции призвал выслать российских дипломатов
Производителям Иркутской области впервые компенсируют затраты на производство молочной продукции, сообщает 5 апреля телеграм-канал правительства региона. Уточняется при этом, что из федерального и областного бюджетов на эти цели будет направлено 10 млн рублей.
Читайте также: Приангарье поддержит молочников рублём
В Новосибирске из 240 предприятий только треть будут работать в полную мощность; ещё треть обеспечены заказами и сырьём на два-три месяца; примерно 18% предприятий смогут сохранить темпы производства не дольше месяца. Об этом пишет сайт VN. ru со ссылкой на городской департамент промышленности и инноваций.
Об этом: Некоторые предприятия Новосибирска переходят на сокращённую рабочую неделю
По мнению владельца международной сталелитейной группы НЛМК Владимира Лисина, увеличение списка экспортируемых за рубли российских товаров может способствовать тому, что наша страна потеряет свое место на международных рынках. Его мнение на эту тему 5 апреля приводит газета «Коммерсантъ».
Об этом: Глава НМЛК оценил идею о переходе на платежи за экспорт из России в рублях
26 марта правительство Швеции рекомендовало всем высшим учебным заведениям в стране заморозить любые договоры о сотрудничестве с российскими и белорусскими вузами. В свою очередь ректор Университета Лунда Ерик Ренстрём считает, что таким образом правительство Швеции посягает на автономию, которая есть у университетов, передает телеканал SVT.
Об этом: Ректор шведского университета раскритиковал остановку научного обмена с РФ
Третью колонну с гуманитарным грузом отправили в Донбасс из Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба администрации главы республики.
5 апреля из Уфы отправились грузовики с гуманитарной помощью общим весом около 84 тонн для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
Об этом: Из Уфы в Донбасс выехала колонна грузовиков с гуманитарным грузом
Иркутская область. Руководитель агентства по туризму Екатерина Сливина оценила зимний туристический сезон — 2022 как достаточно успешный. Тем не менее, по её словам, восстановления допандемийного потока не произошло, что связано с проведением военной спецоперации на Украине с 24 февраля.
Были отмены бронирования, в основном от жителей южных территорий России, откуда было закрыто авиасообщение.
Читайте подробнее: Читайте также: Байкал недосчитался туристов в зимнем сезоне
Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные кредиты, сообщает телеграм-канал российского правительства.
В РФ запускают специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса. Они смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности.
В МИД РФ пообещали дать соответствующий ответ на высылку российских дипломатов из Италии.
Италия намерена выслать группу российских дипломатов, сообщили 5 апреля в министерстве иностранных дел страны.
Читайте подробнее: МИД Италии объявил о высылке 30 российских дипломатов
Россия ответит Италии на высылку дипломатов. Об этом 5 апреля заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Читайте подробнее: МИД РФ: Москва ответит на высылку дипломатов из Италии
Ирландский производитель строительных конструкций Kingspan передает свои активы в России в управление российскому менеджменту. Предприятие в Гатчине Ленинградской области продолжит работу. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.
Читайте также: Уход компании Kingspan не скажется на работе предприятия в Ленобласти
В настоящее время в 70 субъектах России введена государственная поддержка жителей регионов по подключению к газовым сетям. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз».
Читайте также: В 70 субъектах России введена господдержка по подключению к газовым сетям
Высокотехнологичное предприятие из Приморья «Кормбиосинтез», которое производит кормовые витамины для крупнейших российских агрохолдингов, перешло в условиях импортозамещения на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.
Читайте подробнее: Производитель компонентов кормов в Приморье начал круглосуточную работу
Новое производство заработает в Карачаево-Черкесии до конца 2022 года. Оно обеспечит высококачественной мясной продукцией жителей региона и многих других субъектов РФ, а также будет поставлять её за рубеж. Запуск завода группой компаний «Дамате» даст, помимо этого, большое количество новых рабочих мест. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Читайте подробнее: Завод по производству баранины запустят в Карачаево-Черкесии в 2022 году
ВТБ, входящий в число крупнейших государственных банков, рассматривает варианты работы на территории Республики Крым. Об этом журналистам заявил председатель правления банка Андрей Костин.
Госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страна намерена «ударить» по российской нефти, сообщает Le Parisien.
Об этом: Франция «ударит» по российской нефти
Торговые сети в Башкирии исполнили предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) по региону. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства.
Ранее сотрудники УФАС по Башкирии выдали руководству компаний ООО «Алко-Трейд» (торговая сеть «Дворик»), ООО «Лукошко+» (торговая сеть «Лукошко») и ООО «Альдо+» (торговая сеть «Альдо») предупреждения о необходимости соблюдения условий подписанного меморандума о принятии мер по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.
Об этом: В Башкирии торговые сети исполнили предупреждения антимонопольной службы
Возможность заполнить черновик заявления для записи ребенка в первый класс общеобразовательной школы появилась на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.
Читайте также: На Госуслугах появилось предзаполнение заявления для записи в первый класс
В случае сохранения нынешних темпов производительности Россия выйдет на полную обеспеченность отечественным семенным материалом картофеля уже к 2025 году. Об этом 4 апреля заявила главный научный сотрудник ФГБНУ «Уральский федеральный научно-исследовательский аграрный центр УРО РАН», доктор сельскохозяйственных наук Елена Шанина, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Россия выйдет на 100% обеспеченность своими семенами картофеля за три года
Созданные российскими селекционерами сорта сахарной свеклы благодаря более высокой сахаристости (16% против 15% у иностранных аналогов) не уступают зарубежным аналогам. Об этом рассказал директор Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Александр Кудрявцев, передает ИА REGNUM.
Об этом: В России за пять лет создано 25 новых гибридных сортов сахарной свеклы
Россия оставляет за собой право ответить на высылку дипломатов из Франции. Об этом 5 апреля заявили в российском посольстве в Париже.
Читайте подробнее: В России готовятся ответить на высылку дипломатов из Франции
Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из РФ, поставки новой техники в Россию, закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков, сообщает The Wall Street Journal.
Ещё несколько стран высылают российских дипломатов. Швеция решила выслать трех сотрудников российского дипведомства.
Ранее сегодня посла России в Италии вызвали в МИД, чтобы сообщить о высылке 30 дипломатов. Дания приняла решение о высылке 15 российских дипломатов, в дипведомства страны назвали причиной события в Буче.
Цитата канала pdmnews.
Максим Решетников — о порядке перевода денег за рубеж для иностранных компаний:
Рейтер: ЕС в новом пакете санкций запретит экспорт из России цемента, древесины, каучука, химикатов, а также икры и водки.
Новое производство на базе переработки старых автомобильных шин запустило в Амурской области предприятие «ЖСК». Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Приамурье запустили новое производство по переработке старых автошин
В России резко сократилось число проверок малого, среднего и даже крупного бизнеса. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.
Читайте подробнее: В России удалось добиться восьмикратного сокращения проверок — Решетников
Производители пива заявили о росте цен на свою продукцию на 5−20%. Дистрибутор пивоваренной компании Heineken (Krusovice, Amstel, «Охота», «Три медведя» и др.) уведомил контрагентов о росте цен на разливное пиво в среднем на 6% с 4 апреля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании.
В Ассоциации производителей пива (АПП) рассказали, что отрасль находится под давлением негативных факторов, в том числе рост цен на сырье и материалы, нарушение логистики. Это в свою очередь вызывает рост себестоимости продукции. В конце 2021 года пивовары уже повысили цены на 5−18% из-за роста себестоимости.
Цитата канала «Россия аграрная».
Ферма семьи Шумских из Новгородской области на фоне санкций Запада и ухода с российского рынка зарубежных производителей готова увеличить объемы производства клубники. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Новгородской области увеличат производство клубники
Страны Евросоюза планируют усилить санкции против России. Об этом 5 апреля сообщает Reuters.
Читайте также: Reuters: ЕС намерен запретить экспорт в РФ оборудования для добычи СПГ
За две недели на реализацию инвестпроектов выделено почти 34 млрд рублей. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.
Подробности в материале: Решетников рассказал об успехах кредитной поддержки бизнеса
IT-компания «Инфомаксимум» Александра Бочкина из Мордовии сотрудничает с бизнес-гигантами по всей России, занимаясь разработкой программных продуктов для замены зарубежных аналогов. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Мордовии создают аналоги зарубежных программных продуктов
Российские банки сохраняют осторожность в кредитной политике. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.
Читайте также: Решетников пожаловался на «кредитную спячку» российских банков
Фермерское хозяйство Владимира Федорова из Моргаушского района Чувашии видит хорошие перспективы в импортозамещении ягодной продукции. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Чувашии увеличат производство клубники в рамках импортзамещения
Французская компания Danone, производящая молочную продукцию и другие продукты питания, может уйти из России, сообщает 5 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник.
Читайте также: Reuters узнал о возможном уходе Danone из России
Уникальное производство сока из ростков пшеницы наладил в Башкирии предприниматель Азат Мухаметгалиев вместе со своей супругой. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Башкирии наладили производство сока из ростков пшеницы
В России появляются сервисы, способствующие облегчению поиска надёжных поставщиков. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.
Об этом: В России бизнесу станет легче искать заказчиков и контрагентов — Решетников
Цветник из села Цветковка Кизлярского района Республики Дагестан готов заменить розы из Нидерландов цветами собственного производства, сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Дагестане готовы растить розы для замены цветам из Нидерландов
Аккредитованные в Минцифры РФ IT-компании защищены от плановых и внеплановых проверок. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.
Подробности в материале: Попасть в перечень аккредитованных IT-компаний стало проще — Решетников
Отказ операторов от безлимитных тарифов связи позволит не снижать скорость доступа в условиях отсутствия поставок оборудования, заявил министр цифрового развития, связи и коммуникаций Максут Шадаев. Его слова передает агентство ТАСС.
Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщает Reuters.
Казахстан не будет признавать независимость Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Также он высказался по поводу антироссийских санкций.
«Все санкции направлены против России Европейским союзом и США, мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана; во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций», — сказал Тлеуберди журналистам портала Azattyq Rýhy.
Также он прокомментировал слова первого замруководителя администрации президента Тимура Сулейменова о Крыме. По словам министра иностранных дел Казахстана, это были высказывания официального лица государства.
Цитата канала «Говорит Москва».
ЕС пока не планирует санкций против российских нефти и газа, сообщает Bloomberg.
Сеть магазинов спортивной одежды Decathlon начала приостановку работы своих магазинов в Петербурге, сообщает РБК.
Decathlon в ТРК «Питерленд» на Приморском проспекте будет недоступен для покупателей уже завтра, 6 апреля. О времени приостановки работы других магазинов компания обещает сообщать дополнительно.
Тульское предприятие по разработке и производству сельскохозяйственного оборудования, преимущественно птицеводческого направления, готово полностью заменить импортное оборудование на птицефабриках в России. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Туле готовы заменить импортное оборудование на птицефабриках в России
В России проработан порядок перевода средств между дочерними и головными компаниями, базирующихся за рубежом. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.
Читайте также: Решетников объяснил порядок перевода средств иностранными компаниями из РФ
Забайкалье полностью обеспечено семенами зерновых культур и картофеля.
В новом пакете санкций Евросоюза нет ограничений на поставки нефти и газа из России. Об этом 5 апреля сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь источники.
Читайте также: Bloomberg: ЕС не планирует санкций против нефти и газа из РФ
Google удалил из поисковой выдачи сайт Минобороны РФ и портал Госзакупок. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, портал МО не находится даже при вводе словосочетания «Минобороны России официальный сайт».
При этом сайт Минобороны Украины идет в результатах выдачи на первом месте. Также Google стал скрывать другие государственные российские сайты. Например, в результатах выдачи полностью отсутствует сайт Госзакупок.
Производитель какао и специй из Копейска в Челябинской области «Доктор вкус» готов занять нишу ушедших с российского рынка западных брендов. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Челябинской области готовы увеличить производство какао и специй
Последствия нынешних недружественных шагов европейских стран, которые массово объявляют о высылке российских дипломатов, будут ощущаться очень долго. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Об этом: В МИД РФ назвали спланированной кампанию по высылке российских дипломатов
Испания приняла решила о высылке около 25 дипломатов России, сообщает глава МИД страны.
Зарегистрировать бизнес в России теперь можно онлайн за один день, сообщает ФНС.
Самарский завод медицинских изделий в условиях действия антироссийских санкций практически полностью перешел на импортозамещение, сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Самаре увеличат производство медицинских изделий на фоне санкций
Дисквалифицированный российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал унижением разрешение ФИДЕ российским спортсменам выступать под российским флагом.
Читайте также: Карякин объяснил, почему пошёл на конфликт с ФИДЕ
Правительство Санкт-Петербурга выделило 1 млрд рублей на дополнительную помощь организациям малого и среднего бизнеса (МСП).
Читайте также: Смольный выделил еще 1 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу
В тепличном комплексе в Оренбургской области на фоне антироссийских санкций готовы увеличить производство клубники. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Оренбургской области увеличат производство клубники
Страны ЕС выразили готовность расширить импортные и экспортные ограничения в отношении России, заявил министр финансов Франции.
Решения для быстрого и высокоточного проектирования промышленных образцов создаются компанией из Калуги «3D Control». Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Калуге наладили воссоздание деталей с помощью технологии 3D-печати
Фейк: Компании «Ашан Ритейл» и Danone заявили об уходе с российского рынка.
Правда: Обе компании опровергли сообщения об уходе с российского рынка. АШАН Ритейл Россия продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность, сообщили в компании. В Danone также заявили, что не планируют останавливать деятельность в России и уходить с рынка.
Цитата канала «Оперштаб Москвы».
Для промышленников упростят процедуру подтверждения производства продукции в России. Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес.
В России продолжается работа над мероприятиями, рассчитанными на долгосрочную перспективу в условиях санкций. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Подробности в материале: Праительство проработает меры по ускорению бюджетных процедур — Мишустин
Кабмин России подготовил ещё один пакет из около 20 инициатив по поддержке экономики России в условиях санкций, сообщил Мишустин.
Девять человек задержаны в Хельсинки за акцию протеста, направленную против прибытия в страну партии российского угля. Об этом сообщают органы правопорядка Финляндии.
Последняя партия угля ранее прибыла из России для электростанции в Хельсинки. Активисты выразили в связи с этим протест и потребовали, чтобы правительство Финляндии отказалось от ископаемых источников энергии из России, проинформировал финский офис Greenpeace.
Об этом: В Финляндии задержали активистов, мешавших разгружать российский уголь
Санкции, введенные против России в 2022 году, беспрецедентные и очень спорные с точки зрения мировых политических и финансовых институтов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Читайте подробнее: Эксперт назвала санкции против России очень спорными
Испания приняла решение выслать российских дипломатов. Об этом 5 апреля заявили в министерстве иностранных дел страны.
Читайте подробнее: МИД Испании объявил о высылке 25 российских дипломатов
Правительство приняло новые меры по снижению административной нагрузки на бизнес. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Подробности в материале: Правительство продлило сроки действия документов для производителей
Заправочное оборудование предприятия из Пензы «Пензаспецавтомаш» может заменить импортные аналоги на российских автомобильных заправках. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Пензе готовы заместить импортное оборудование на российских АЗС
Высшие грузинские чиновники и функционеры правящей партии «Грузинская мечта» продолжают комментировать в соцсетях обвинения из Киева в контрабандной торговле санкционными товарами с Россией. Так, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 4 апреля опубликовал короткое заявление на свой странице в Твиттере: «Проще говоря, это ложь! Такого рода дезинформация со стороны страны-партнёра, особенно в этих обстоятельствах, совершенно неприемлема».
Читайте подробнее: Спикер грузинского парламента назвал украинские обвинения «дезинформацией»
Минск с апреля переходит на российские рубли в расчётах за газ — пресс-служба Совета министров Белоруссии.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин о новых мерах поддержки бизнеса: «Мы последовательно принимаем меры снижения административной нагрузки на бизнес. С 1 до 3 лет увеличивается срок действия новых заключений на производство промышленной продукции на территории нашей страны. Те документы, что сейчас уже на руках, продлеваются еще на год».
Производство ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей для замещения ушедшей с российского рынка зарубежной продукции наладила «Корпорация ПСС» из Пермского края. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Пермском крае увеличат производство зарядных станций для электромобилей
Заключения на подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ переведут в электронный формат. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Читайте также: В России «цифровизуют» документы по оформлению промпроизводства — Мишустин
Заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук 4 апреля в интервью грузинскому телеканалу «Формула» сказала, что Грузия в обход международных санкций ведёт контрабандную торговлю с Россией.
Об этом: Вице-премьер Украины уверяет, что Грузия ведёт тайную торговлю с Россией
На решение Мадрида о высылке российских дипломатов последует ответ. Об этом 5 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Читайте также: Москва ответит на высылку дипломатов из Испании, заявили в МИД РФ
Нельзя представить работу Совета ООН по правам человека без России, этот орган не будет полноценным. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 5 апреля журналистам.
«Немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Об этом: Работа СПЧ ООН без участия России немыслима — Песков
Производители овощей в Тюменской области увеличили производство в рамках импортозамещения. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Тюменской области увеличили производство овощей для импортозамещения
В расчётах за поставки российского газа Белоруссия переходит на российские рубли. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе правительства страны.
Читайте также: Белоруссия переходит на российские рубли в расчётах за газ
Российские власти очень осторожно продвигаются в направлении перехода на платежи в рублях и учитывают при этом мнения разных специалистов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 5 апреля журналистам, комментируя слова бизнесмена Владимира Лисина о трудностях такого перехода.
«Это очень поэтапное, очень осторожное движение с учётом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков отреагировал на сомнения Лисина в переходе на платежи в рублях
Материал агентства Bloomberg о том, что Россия может заработать почти $321 млрд в случае, если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Цыплят по осени считают» — сети о рекордной прибыли России на фоне санкций
Агрокомбинат «Судиславский» из Костромы готов увеличить производство шампиньонов в условиях санкций и импортозамещения. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Костроме готовы увеличить производство шампиньонов
Рабочая группа Госсовета РФ поддержала инициативу Ленинградской области внести изменения в Налоговый кодекс РФ и поменять критерии для плательщиков по упрощенной системе налогообложения.
Читайте подробнее: Критерии для плательщиков по «упрощенке» изменят по предложению Ленобласти
Правительство поддержит тех, кто занимается разработкой конструкторской документации на комплектующие. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Читайте подробнее: Правительство простимулирует разработку новых конструкторских идей
Ситуация на промышленных предприятиях Самарской области остается управляемой. Об этом 5 апреля сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона.
Отмечается, что в регионе решены логистические вопросы по перевозке метанола. Это позволило снять риски по уменьшению объемов производства. Кроме этого, налажен процесс поставки сырья для производства напольных покрытий.
Читайте подробнее: В Самарской области сообщили о возобновлении поставок сырья на предприятия
Законопроект об особенностях погашения долговых обязательств регионами России в 2022 году Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.
Читайте подробнее: Госдума устанавливает особенности погашения регионами долгов
Рост цен на отдельные группы медикаментов зафиксировали в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.
Сообщается, что в Самарскую область лекарства поступают в запланированном объеме как от российских поставщиков, так и из-за рубежа. При этом наблюдается рост цен на некоторые группы лекарств.
Об этом: В Самарской области зафиксировали рост цен на некоторые лекарства
Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на усиление устойчивости в работе транспорта в условиях санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.
Об этом: Госдума повышает устойчивость транспортной системы России на фоне санкций
Россия накормит себя сама! Сбор и переработка ягод является перспективным направлением развития агропромышленного комплекса Архангельской области. Сегодня в регионе реализуется инвестиционный проект по промышленному, плантационному выращиванию ягодных культур — в Верхнетоемском округе заложена плантация голубики площадью два гектара. В планах — до 2026 года увеличить объем посадок до 60 гектаров.
«Ягодные культуры сегодня выращивают также в Красноборском районе, — сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. — Для этого в одном из местных хозяйств построено 36 теплиц. В текущем году планируется установить еще 20, что увеличит сбор ягод клубники с шести до десяти тонн».
Пятый пакет санкций Европейского союза против России включает ограничения на покупку российского угля, запрет операций с четырьмя российскими банками, а также исключение российских компаний из участия в госзакупках в ЕС.
Читайте подробнее: Председатель Еврокомиссии перечислила новые санкции против России
Производители продовольствия в России должны чаще открывать новые предприятия. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.
Подробности в материале: Путин: российскому агропромышленному комплексу нужна поддержка
Известный своими националистическим взглядами депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в интервью, данном 4 апреля грузинскому телеканалу «Формула», обрушился с резкой критикой на правительство Грузии.
Украинский депутат отметил, что грузинское правительство придерживается позиции, которую он не может объяснить и принять. Такая позиция, на взгляд Гончаренко, является не столько «антиукраинской», сколько «антигрузинской».
Читайте подробнее: Украинский депутат: Грузия может вступить в войну на стороне России
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Запад пытается переложить на Россию собственные ошибки в сфере экономики и решить проблемы за ее счет.
Попытки Запада решить собственные проблемы за счёт России ни к чему хорошему не приведут. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.
Подробности в материале: Путин предостерёг Запад от национализации российских активов
Президент РФ Владимир Путин о планах национализации российских активов на Западе: «Ну, так мы далеко зайдем! Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие».
На темпы роста выше трёх процентов в год нужно выйти в развитии российского агропромышленного комплекса, заявил 5 апреля президент РФ Владимир Путин на профильном совещании.
Читайте подробнее: Путин поручил выйти на опережающий рост агропромышленного комплекса
Запад грозится национализировать некоторые российские энергетические активы, но это «обоюдоострое оружие», заявил 5 апреля президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
Читайте также: Путин сделал заявление о национализации энергоактивов на Западе
В России благодаря увеличению объёмов производства можно обеспечить цены на продовольственные товары ниже, чем на мировом рынке, заявил 5 апреля президент страны Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса РФ.
Подробности в материале: Путин заявил, что в России реально обеспечить невысокие цены на продукты
5 апреля министерство иностранных дел Швеции приняло решение выслать трех российских дипломатов из страны. Об этом объявила на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Анн Линде, передает телеканал SVT.
Читайте подробнее: Мы можем выслать еще нескольких российских дипломатов — глава МИД Швеции
Правительство РФ запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Они смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Для таких организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, группа компаний — до 30 млрд рублей.
Доступные заёмные средства позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭК в сложившейся экономической ситуации.
Ранее правительство запустило льготные кредитные программы поддержки системообразующих организаций агропромышленного комплекса (АПК), а также промышленности и торговли. Льготная ставка для предприятий АПК составляет 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности и торговли, — 11%.
Михаил Мишустин о мерах по трансформации российской экономики и снижению влияния западных санкций: «Мы последовательно принимаем меры по снижению административной нагрузки на бизнес. Первое — с одного года до трёх лет увеличивается срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории нашей страны. Второе решение направлено на поддержку тех, кто занимается разработкой конструкторской документации на комплектующие. На текущий год повысим с 80 до 100% предельный уровень софинансирования таких работ за счёт субсидии, предоставляемой Агентством по технологическому развитию. Ресурсы будут выделяться в виде грантов до 100 млн рублей».
«Этот шаг сэкономит разработчикам время и силы на поиск внебюджетных источников софинансирования, что должно позитивно отразиться на темпах проработки и реализации конструкторских идей. Тем более что многие потенциальные соинвесторы сейчас сами находятся в непростом положении и вынуждены беречь средства для переформатирования собственного бизнеса. Рассчитываем, что все эти меры помогут предприятиям быстрее адаптироваться к новым условиям, ускорить процессы импортозамещения и перестройку цепочек добавленной стоимости», — сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций 5 апреля.
По основным группам продовольственных товаров в России налажено собственное производство. Рынок полностью обеспечен, заявил 5 апреля президент страны Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
Об этом: Путин заявил, что у РФ хватает своего продовольствия по основным группам
Европейский союз введёт запрет на импорт угля из России и подготовит ограничения импорта российской нефти, заявила 5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, речь идёт об импорте российского угля на сумму €4 млрд в год.
Читайте также: Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз запретит импорт российского угля
Импорт продовольствия Россией в этом году должен быть несколько иным «на фоне глобального дефицита продовольствия», заявил 5 апреля президент страны Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса страны.
Читайте также: Путин призвал скорректировать продажу продуктов в недружественные страны
Российские и белорусские суда не смогут пользоваться портами стран ЕС, согласно новым санкциям, объявила 5 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Подробности в материале: Российским судам запретят заходить в порты стран ЕС
Власти Испании арестовали по запросу США яхту российского олигарха Виктора Вексельберга, стоимость которой оценивается в $90 млн, сообщает The New York Times.
Об этом: Минюст США настоял на аресте яхты Вексельберга в Испании
Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству во внутренние дела России извне разработала законопроект об оперативном зеркальном ответе странам, запретившим на своей территории российские СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Комиссия Госдумы разработала зеркальный ответ на запреты российских СМИ
Владимир Путин поручил существенно увеличить собственное производство сельхозтехники и оборудования в РФ.
Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству во внутренние дела России извне настаивает на признании еще четырнадцати зарубежных неправительственных организаций (НПО) нежелательными, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.
Подробности в материале: Комиссия Госдумы предлагает признать нежелательными ещё 14 НПО
Экспорт российских удобрений найдёт свой рынок сбыта. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.
Читайте также: «Дефицит будут брать!» — Путин о судьбе экспорта российских удобрений
Правительство РФ должно выделить 153 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.
Читайте также: Путин распорядился выделить 153 млрд рублей для сельского хозяйства
Потребности российских аграриев в плане снабжения удобрениями должны быть для правительства на первом месте. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.
Читайте также: Путин: о лицензировании экспорта удобрений пока думать рано
Семеноводческие и селекционные центры России получат дополнительно не менее 5 млрд рублей в 2022 году. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.
Подробности в материале: Путин распорядился поддержать семеноводческие и селекционные центры
России необходимо активнее переходить к производству собственной сельскохозяйственной техники. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.
Читайте подробнее: Путин призвал динамично наращивать производство российской сельхозтенхники
Законопроект о моратории на изменение процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.
Подробности в материале: Законопроект о моратории на изменение ставки по кредитам внесен в Госдуму
Западные «партнёры» попытаются «экспортировать в Россию» собственные проблемы с продовольствием, заявил 5 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке агропромышленного комплекса.
Читайте также: Запад попробует «перенести в Россию» дефицит продовольствия — Путин
ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России при Евросоюзе.
Министерство финансов Болгарии обнародовало очередной прогноз развития болгарской экономики, согласно которому средняя инфляция в стране может составить 10,4%. Об этом 5 апреля сообщает БНР. Ожидается подорожание энергоносителей, и в первую очередь газа. Кроме того, специалисты не исключают роста цен на бензин и дизельное топливо.
Читайте подробнее: Минфин Болгарии прогнозирует рост инфляции в стране
ЕС вслед за США планирует запретить ввоз водки из России. Такие санкции, считают они, бьют в яблочко.
По итогам торгов на Московской бирже во вторник, 5 апреля, курс доллара снизился до 83,31 рубля, курс евро — до 91,50 рубля.
Читайте подробнее: Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже
По вопросу продажи и покупки российского газа за рубли стороны обязательно придут к компромиссу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 05 апреля заявил старший научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Читайте подробнее: Читайте также: Эксперт: нельзя исключать временного прекращения экспорта российского газа
Власти Ставропольского края сформировали резерв денежных средств, продовольствия и медикаментов для исполнения соцобязательств перед гражданами. Этих запасов достаточно, чтобы вовремя выплачивать пенсии и зарплаты, обеспечивать жителей региона лекарственными средствами, продуктами питания и товарами первой необходимости. Об этом 5 апреля сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Читайте подробнее: Владимиров сообщил о созданных на Ставрополье запасах товаров и лекарств
5 апреля 2022 года в ходе совещания под председательством президента РСПП Александра Шохина представители региональных отделений союза обсудили меры поддержки промышленных компаний в текущей экономической ситуации. Рассматривались вопросы поддержки судостроительной и металлодобывающей отраслей, оборонной промышленности, инновационного бизнеса.
Президент РСПП Александр Шохин отметил, что за последнее время региональными отделениями подготовлено большое количество предложений, многие из которых реализованы: «В частности, введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать до 1 октября 2022 года. До 1 декабря 2023 года отложено введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. До 1 сентября 2022 года продовольственные магазины не будут передавать информацию в систему мониторинга маркировки о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года — бутилированной воде».
«С Минпромторгом России ведется эффективная работа по совершенствованию наиболее популярных мер поддержки промышленных компаний, включая поддержку экспорта. Вместе с тем остается целый ряд проблем, о которых говорят компании в рамках опросов РСПП. К наиболее значимым относятся: резкий цен на зарубежную продукцию, пересмотр существующих цен и контрактов; ухудшение условий поставки/ограничение поставки оборудования, запчастей и комплектующих; резкий рост цен на отечественную продукцию; остановка поставок оборудования, импортных запчастей и комплектующих из-за санкций; проблемы с доставкой закупаемого сырья, оборудования, комплектующих; проблемы с доступом к кредитным ресурсам (в том числе по уже одобренным кредитам)», — сказал Александр Шохин, уточнив, что сегодня продолжается формирование специфических мер поддержки в рамках отдельных отраслей.
Сербия столкнется с политическими и финансовыми последствиями, если не присоединится к антироссийским санкциям. Об этом заявила депутат Европейского парламента и докладчик по Косово Виола фон Крамон 5 апреля на своей странице в «Твиттере».
Читайте подробнее: Евродепутат пригрозила Сербии, потребовав введения санкций против России
Директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский сообщил, что список поддерживаемых предприятий системообразующих отраслей расширен с 591 организации до 1110: «Для этих организаций запущено льготное оборотное кредитование под 11%. На эту меру поддержки заложено 40 млрд рублей, предполагаем, что получится выделить порядка полутриллиона льготных кредитов. Ведется работа с двенадцатью банками, уже начались первые выдачи. Очевидно, что этих средств недостаточно. Мы будем пытаться обосновать выделение дополнительных средств, нужно еще порядка 80 млрд рублей, что поможет стабилизировать ситуацию».
По данным The Wall Street Journal, США планируют включить Сбербанк в санкционный список.
Москве удалось полностью заместить иностранный общественный транспорт на отечественный. Об этом 5 апреля у себя в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, за последние несколько лет власти города потратили на обновление общественного транспорта порядка 1 трлн рублей. Благодаря этому удалось закупить 19 тыс. единиц новой техники.
Читайте также: Собянин: Москва полностью перешла на отечественный общественный транспорт
Эксперты Комитета РСПП по рынку труда и социальному партнерству подготовили предложения по сохранению рабочих мест и поддержке занятости населения в период беспрецедентного санкционного давления. Среди предложенных мер можно выделить три основных направления:
Грузия не может ввести антироссийские санкции, а втягивание её в войну против России закончится для неё полной гибелью. Об этом заявил 5 апреля 2022 года в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.
Читайте подробнее: Грузинский политик задался вопросом, почему РФ финансирует Саакашвили
США планируют заявить о новых санкциях в отношении России 6 апреля. Якобы они будут содержать запрет на все инвестиции в Россию.
США готовятся ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Читайте также: США готовят новый пакет санкций против России
Американские фермеры рассказали RT, как на них повлияли антироссийские санкции. По их словам, они уже столкнулись с нехваткой удобрений и сильным подорожанием топлива.
Новые санкции США затронут ряд российских финансовых учреждений, в том числе Сбербанк, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Читайте также: WSJ: новые санкции США могут затронуть Сбербанк
Запрет на импорт угля из России приведёт лишь к появлению «серых схем» и государств-посредников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Подробности в материале: Читайте также: Эксперт: запрет на импорт угля из РФ приведёт лишь к созданию «серых» схем
Итальянский бизнес понесет существенные потери в сфере онлайн-продаж из-за антироссийских санкций и ответных мер Москвы, с таким заявлением выступили 5 апреля в профильной ассоциации Netcomm.
Потери составят около 700−800 млн евро, что составляет около 6% от всего объема экспортной онлайн-торговли, отметили эксперты.
Читайте подробнее: Потери Италии от санкций в сфере онлайн-продаж приблизятся к миллиарду евро
В школах Нижегородской области в скором времени проведут уроки, посвящённые импортозамещению и санкциям, введённым странами Запада против России.
Подробности в материале: В нижегородских школах пройдут уроки об антироссийских санкциях
США добиваются ситуации, при которой РФ пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов, в этом состоит основная цель санкций.
Подробности в материале: США раскрыли ключевую цель антироссийских санкционных мер
Италия полностью поддерживает санкционную политику ЕС в адрес России, как и новые подготовленные Евросоюзом антироссийские санкции. Об этом 5 апреля заявил журналистам итальянский премьер-министр Марио Драги.
Десять сотрудников посольства России в Лиссабоне объявлены персонами нон грата в Португалии, 5 апреля сообщило на своем сайте португальское внешнеполитическое ведомство.
Читайте подробнее: Португалия решила выслать десять сотрудников посольства России
На Камчатке начал работу крупнейший бетонный завод. Его возвели для строительства перрона на новом международном аэровокзальном комплексе.
Читайте также: На Камчатке запустили крупнейший бетонный завод
Утверждается, что санкции могут быть введены 6 апреля в отношении «Сбербанка», «Альфа-банка» и двух дочерей президента России Владимира Путина.
Читайте также: Новые санкции США коснутся двух российских банков и дочерей Путина
Уточняется, что из-за ситуации вокруг Украины в России приостановлена вся предпринимательская деятельность компании Intel.
Об этом: Американская компания Intel приостановила свою деятельность в России
Городская ассамблея проголосовала против резолюции, призывающей столицу Аляски, город Джуно, приостановить побратимские отношения с Владивостоком.
Читайте подробнее: Столица Аляски Джуно отказалась приостановить побратимство с Владивостоком
Власти Новой Зеландии вводят пошлины в размере 35% на все товары, ввозимые из России. Кроме того, существующие санкционные меры будут распространены на промышленную продукцию, связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.
Читайте также: Новая Зеландия анонсировала ввод дополнительных пошлин на импорт из России
Власти Латвии решили закрыть генеральные консульства России в городах Даугавпилс и Лиепая, 5 апреля сообщило на своем сайте латвийское министерство иностранных дел.
Кроме того, правительство республики объявило о высылке из страны 13 российских дипломатов.
Подробности в материале: Латвия объявила о закрытии двух консульств России
В обновлённый санкционный список по России были включены девять физических лиц, в том числе бизнесмены Потанин и Вексельберг.
Читайте также: Канада обновила санкционный список, включив в него Потанина и Вексельберга
Страны Запада не беспокоятся по вопросу воздействия антироссийских санкций на страны мира, заявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
Подробности в материале: Запад не беспокоится о мировых последствиях санкций — МИД России
В городской думе Якутска депутаты обсудили последствия санкционного давления и его влияние на ситуацию в столице региона. Подорожали строительные материалы и услуги, а бюджет придётся корректировать.
Подробности в материале: Придётся туго затянуть пояса — по экономике столицы Якутии ударили санкции
Цены на продовольственные товары будут повышены в крупнейших торговых сетях Германии на фоне санкций, введенных ЕС против России. Об этом 5 апреля сообщило издание Focus.de.
Об этом: В Германии на фоне санкций против России растут цены на продукты питания
В Японии не хотят стать объектом ответных мер со стороны России в случае шага с высылкой российских дипломатов и понимают, что в ответ Москва неизбежно сократит численность японских представительств в России. Это создаст сложности для выполнения ряда консульских функций, в том числе по защите японских граждан.
Об этом: Япония не намерена высылать российских дипломатов, подражая странам НАТО
Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Индии. В посольстве отметили, что «перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными».
США вместе с партнёрами работают над тем, чтобы «призвать Россию к ответу за её действия» на Украине — лишить возможности взаимодействовать с международными финансовыми организациями. Об этом говорится в опубликованном 5 апреля заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.
Об этом: США работают над закрытием России доступа к международным фининститутам
Ситуация на Украине может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене. Об этом заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй, сообщает РИА Новости.
Индийская авиакомпания Air India временно прекратила продажу билетов на авиарейсы, следующие по маршруту Дели — Москва — Дели, 6 апреля сообщило в своем телеграм-канале посольство России в Индии.
Читайте подробнее: Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию из Индии и обратно
Сообщение французского министерства иностранных дел о том, что власти страны приняли решение выслать российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью Франции, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Франция защищает нацистов» — сети о высылке дипломатов России из Парижа
Ещё одна иностранная компания показала своё истинное лицо, фактически сорвав отпуска своих клиентов из России и Белоруссии, а также не вернув уже внесенную предоплату за услуги. Сервис бронирования жилья Airbnb, работающий с клиентами по всему миру, заявил, что прекратил деятельность в России и Белоруссии, а гостям из этих стран не только отказано в услугах в будущем, но и аннулированы уже оплаченные брони, отдых по которым должен был начаться с 4 апреля 2022 года. Многие годы богатевший на гражданах России и Белоруссии сервис также не озаботился выплатой компенсаций гражданам за сорванный отдых. Во всяком случае об этом в официальном объявлении нет ни слова. Подробности скандала — в материале ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Компания из США присвоила деньги клиентов из России?
У России есть средства выполнить долговые обязательства в полном объеме, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин: у России есть деньги выполнить обязательства в условиях санкций
Принятое президентом Владимиром Путиным решение о расчёте за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли «привели минфин США к истерике», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: Минфин США в истерике, «адские» санкции не сработали
В Латинской Америке отмечаются серьёзные сложности с производством и поставками удобрений и ряда продуктов питания, которые импортируются из России.
Читайте также: Санкции против России ударили по поставкам удобрений в Венесуэле
В последние десятилетия Запад начал использовать объявление дипломатов РФ персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Авиакомпания Air India остановила продажу билетов по маршруту Дели — Москва. Об этом 6 апреля сообщает посольство России в Индии.
Подробности в материале: Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США продолжают требовать от Индии снижения закупок военной техники и оборудования у России и больше инвестировать в те типы вооружений, «которые сделают нас по-прежнему совместимыми». Цитату из выступления главы Пентагона на слушаниях в комитете палаты представителей Конгресса США по делам вооружённых сил 6 апреля приводит газета The Hindustan Times.
Подробности в материале: Шеф Пентагона подтвердил давление на Индию из-за закупок российского оружия
Москва даст ответ на все недружественные шаги против России, в том числе на высылку из стран Евросоюза российских дипломатов. Об этом 6 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: Читайте также: Захарова заявила, что Москва ответит на высылку дипломатов из стран ЕС
Германии придется приостановить работу некоторых своих электростанций, если будет введен запрет на импорт угля из России. Об этом говорится в отчете министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, 5 апреля сообщило агентство Reuters.
Читайте далее: В ФРГ могут отключить электростанции из-за запрета на импорт угля из России
Криптовалюты — это высокоспекулятивный инструмент с признаками финансовой пирамиды. Если их легализовать, граждане могут начать активно вкладывать в эту пирамиду деньги, считает первый заместитель председателя Центробанка России Ксения Юдаева.
«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — цитирует Юдаеву РИА Новости.
Читайте также: В Центробанке считают криптовалюты финансовой пирамидой
Неснижаемые запасы зерна и сахара будут созданы в России. Соответствующее поручение Минсельхоз России дал «Объединённой зерновой компании».
Читайте также: В России создадут неснижаемые запасы зерна и сахара
Альтернативную спортивную федерацию, которая объединит любителей шашек со всего мира, предложил создать председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Такое предложение он сделал, комментируя скандал с исключением из мирового рейтинга российской спортсменки — семикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной.
Читайте также: В Башкирии предложили создать спортивную федерацию любителей шашек
Инвестиции российских граждан в криптовалюты могут негативно сказаться на экономике и в конечном итоге снизить их доходы. Так считает первый заместитель председателя Центробанка России Ксения Юдаева.
«Инвестиции граждан в криптовалюты могут привести к выводу сбережений из реальной экономики, фондового рынка, банковской системы за периметр российского финансового сектора и, как следствие, к сокращению его возможностей по финансированию реального сектора, в первую очередь санкционных компаний, и снижению потенциала роста экономики, что впоследствии может создать проблемы на рынке труда и снизить доходы граждан», — приводит её слова РИА Новости.
Читайте подробнее: Вложения в криптовалюты могут снизить доходы граждан, считают в ЦБ
Якутская компания планирует снабжать рыбой не только республику, но и города России. Кроме того, в планах — поставка продукции на экспорт.
Выявлением валютных спекулянтов займутся в России Федеральная налоговая служба (ФНС) и МВД. Об этом сообщает 6 апреля РБК.
Сейчас приобрести валюту «с рук» можно через объявления в социальных сетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах. В текущих условиях это «несёт угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка», говорится в документе ФНС.
Читайте подробнее: Налоговая служба и МВД будут выявлять валютных спекулянтов
Высылка российских дипломатов используется западными странами не как инструмент дипломатической работы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Читайте также: Захарова заявила об информационно-политической атаке Запада против России
Уху в пакетиках для заваривания делают ученики Наяхинской школы Усть-Алданского района Якутии. Сырьё для производства — караси.
Власти США хотят заставить Россию выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у страны валютных резервов. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 5 апреля в ходе регулярного брифинга.
«И им придётся выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», — сообщила Псаки.
Читайте также: Истощение резервов или дефолт: Белый дом раскрыл план против России
Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся 5 апреля в режиме видеоконференции. В рамках заседания рассмотрены вопросы, представляющие взаимный интерес для государств — членов ЕАЭС. Особое внимание стороны уделили приоритетным направлениям работы по повышению устойчивости экономик государств — членов союза, вопросам таможенно-тарифной политики и сферы транспорта.
Для реализации первоочередных мер поддержки, направленных на повышение экономической устойчивости, насыщения внутреннего рынка союза необходимыми товарами, принято решение об обнулении ставок единого таможенного тарифа на временной основе до 30 сентября 2022 года по широкой номенклатуре товаров критического импорта (938 позиций).
В целях обеспечения стабильного производства колёсных транспортных средств в условиях недоступности (либо существенного удорожания) отдельных компонентов принято решение совета комиссии, предусматривающее временную (до 1 февраля 2023 года) возможность установления на национальном уровне требований к колёсным транспортным средствам, предполагающих смягчение ряда обязательных требований к такой продукции.
Интересам обеспечения экономической и продовольственной стабильности государств — членов ЕАЭС также отвечает принятое Советом ЕЭК решение, предусматривающее комплексные изменения в непреференциальные правила происхождения товаров, среди которых — установление возможности применения копий сертификатов о происхождении (в электронном виде или на бумажном носителе) взамен оригиналов.
Пакет комплексных изменений также предполагает упрощение требований к оформлению сертификатов и другие изменения технического характера. Принятые изменения упрощают процедуры подтверждения происхождения товаров с учётом современных реалий в части электронного документооборота, наличия верификационных ресурсов, доступных таможенным органам государств-членов, а также запросов бизнеса на изменения требований к заполнению сертификатов о происхождении.
Несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, все средства, которые предусмотрены на все социальные выплаты, и в том числе — на материнский капитал, сохранены в полном объеме. Об этом 6 апреля сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина во время эфира на площадке ОНФ.
Читайте подробнее: Замглавы Минтруда России: все средства на соцвыплаты будут сохранены
На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 5 апреля были одобрены предложения российской стороны об изменении порядка применения тарифных льгот в отношении иностранных товаров, ввозимых в качестве вклада в уставный капитал, а также авиадвигателей, запасных частей и оборудования, необходимого для ремонта или техобслуживания самолётов.
Предложенные изменения сокращают срок нахождения товаров на территории Российской Федерации в статусе иностранного товара и срок прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, что в свою очередь повлечёт сокращение сроков таможенного контроля и, соответственно, снижение административной нагрузки на участников ВЭД.
Заявления о возможности исключить Россию из Совета Безопасности ООН указывают на значительное понижение профессионального уровня западных дипломатов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Мы видим колоссальное профессиональное просто падение людей, которые назначаются в западных державах на такие посты, это непонимание тематики, даже обсуждаемой по повестке СБ ООН, непонимание того, чем занимается в принципе СБ, а это ведёт к понижению роли институтов ООН», — подчеркнула Захарова.
Об этом: В МИД России заявили о «колоссальном падении» уровня западной дипломатии
В нынешних условиях работа Евразийского научно-образовательного центра стала ещё актуальнее. Об этом 6 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Он перечислил некоторые успехи Евразийского научно-образовательного центра за 2021 год.
Читайте подробнее: Глава Башкирии сообщил о работе Евразийского научно-образовательного центра
Россия и Венесуэла работают над развитием контактов в сфере энергетики и горнодобычи, и введённые против российского государства санкции не повлияют на намерение развивать сотрудничество. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Россия соответствующим образом ответит на каждый недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова 6 апреля в эфире радиостанции Sputnik. Так она прокомментировала массовую высылку российских дипломатов странами Запада.
«На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ», — сказала дипломат.
Подробности в материале: МИД России пообещал ответить на каждый недружественный шаг Запада
Россия прорабатывает ответные меры на новый пакет санкций ЕС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В МИД Нидерландов сообщили что 14 российских яхт не смогут покинуть страну из-за санкций против России.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил нынешние санкции Запада против России с методами инквизиции.
В условиях жестких антироссийских санкций треть льготных займов, выданных алтайским предпринимателям благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», были направлены на инвестиционные цели. Подробности 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.
По её словам, за март 2022 года 32 предпринимателя и самозанятых, применяющих налоговый режим «налог на профессиональный доход, привлекли в Алтайском фонде финансирования предпринимательства 138 миллионов рублей. Большинство получивших льготное финансирование проектов уже реализованы.
Подробности в материале: Нацпроект помог: алтайский бизнес инвестирует, несмотря на санкции
Якутское мясоперерабатывающее предприятие вынуждено было перестраиваться и менять логистику из-за введенных санкций. Компания сменила поставщиков и расширила производство.
Читайте подробнее: В Якутии расширили производство рыбных и мясных полуфабрикатов