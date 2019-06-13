Экономическая борьба между Россией и странами Запада продолжается. Российские власти и бизнес работают над минимизацией понесенного ущерба, анализируя ситуацию и налаживая новые цепочки поставок.

Санкции бьют по всем. «Цену за санкции платит не только Россия, но и множество других стран, нехватка продовольствия будет реальна», — предупредил президент США Джо Байден.

Лихорадит весь мир, растут цены на продукты и энергоносители, поставки товаров частично парализованы. В Германии потребительские цены за март выросли на 7,6%, в Бельгии инфляция достигла максимума за 39 лет.

Главная интрига на конец марта — поставки газа за рубли. Россия требует от недружественных стран, покупающих российский газ, к началу апреля перейти на оплату его рублями. Страны «Большой семерки» с условием не согласны. Если стороны не договорятся, возможно прекращение поставок «голубого топлива». Для ряда стран Европы это грозит глубоким энергокризисом. Крайний срок перехода на новую систему оплаты не назван.

Исход политического и экономического противостояния Запада и России определит место и роль России на ближайшие десятки лет. Кто победит в этой борьбе и какой ценой эта победа достанется, пока неясно.

Подробности — в трансляцииИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Ответные санкции
20:16 30.03.2022

Дмитрий Медведев иронизирует над действиями лидеров стран Европы.

«Лучший способ оставить Европу без газа:

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Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!».

20:20 30.03.2022

Среди непродовольственных товаров сильнее всего в России за неделю подорожали гигиенические прокладки (+6,2%), стиральный порошок (+5,3%) и хозяйственное мыло (+4,6%), — Росстат.

20:21 30.03.2022

В офисах Газпрома в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе прошли обыски — Bloomberg.

20:39 30.03.2022

Актуальные для России, Украины и ЕС вопросы обсудили 30 марта в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин и германский федеральный канцлер Олаф Шольц. Переговоры были посвящены переводу европейских стран на рублёвые расчёты за газ и ситуации на Украине.

Подробности в материале: Путин обсудил с Шольцем вопрос рублёвой оплаты газа и переговоры с Киевом

21:42 30.03.2022

Рейды прошли в подразделениях Газпрома в Германии, сообщает 30 марта Bloomberg. Это было сделано в рамках расследования подорожания газа в ЕС.

Читайте также: В Германии в подразделения Газпрома пришли с проверкой

21:56 30.03.2022

В письменном виде просит Берлин дать разъяснения по переводу на рубли расчётов за газ. Просьба прозвучала от германского канцлера Олафа Шольца в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным 30 марта.

Читайте подробнее: Шольц попросил Путина письменно оформить предложение по газу

22:07 30.03.2022

Министерство сельского хозяйства исключает риск возникновения дефицита овощей в России, сообщили в пресс-службе министерства.

Читайте также: Минсельхоз заявил об отсутствии риска дефицита овощей в России

22:57 30.03.2022

Прекращение поставок газа из РФ чревато бунтами мигрантов в странах ЕС. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Читайте подробнее: Эксперт: Прекращение поставок газа из России чревато бунтом мигрантов в ЕС

23:00 30.03.2022

Премьер-министр Польши прав в своих обвинениях в адрес ФРГ и Австрии относительно их нежелания разрывать отношения с РФ. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Подробности в материале: Эксперт: Германия и Австрия не хотят разрывать торговые отношения с Россией

23:03 30.03.2022

Германия в лице своих политиков мечется и не знает, что делать: платить рублями за газ или не платить. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Читайте также: Эксперт: Германия сохранит лицо, но потом пойдёт России навстречу

23:11 30.03.2022

Парламент Германии принял закон о заполненности газохранилищ для противодействия России. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Читайте также: Эксперт: Германия принимает законы для конфликта с РФ

00:15 31.03.2022

Германия не хочет идти на поводу у РФ, но и остаться без газа тоже не хочет. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист германистТимофей Борисов.

Читайте подробнее: «Немцам как-то неуютно ругать русских, сидя с холодной задницей» — эксперт

00:22 31.03.2022

Германия недовольна Польшей, но открыто критиковать польских политиков не будет. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист германистТимофей Борисов.

«Поляки выступают за полную торговую блокаду России, немцы — против. Эти противоречия останутся», — заявил эксперт.

Об этом: Эксперт: власти Германии не смогут игнорировать мнение собственного бизнеса

01:53 31.03.2022

Администрация президента США Джо Байдена потребовала от американского минфина подготовить проект санкционных ограничений против «Лаборатории Касперского», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Об этом: США собираются ввести санкции против «Лаборатории Касперского» — WSJ

03:02 31.03.2022

Губернатор Магаданской области Сергей Носов потребовал не допускать необоснованного роста цен на отдельные виды товаров.

Читайте подробнее: Глава Колымы призвал не допускать необоснованного роста цен на продукты

03:59 31.03.2022

Фонд развития промышленности Кемеровской области в условиях санкционных ограничений расширяет перечень программ, направленных на поддержку промышленных производств. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Подробности в материале: В Кузбассе расширят поддержку промышленных производств

04:01 31.03.2022

Представители ЕС и США обсудили ряд дополнительных шагов по усилению изоляции экономики России от западной экономики и от международной финансовой системы.

Читайте также: США и Евросоюз обсудили новые шаги по изоляции экономики России

04:07 31.03.2022

Правительство Японии внесёт на текущую сессию парламента законодательные поправки, повышающие таможенные пошлины на ввоз из России некоторых видов продукции и сырья. Об этом со ссылкой на правительственные источники 31 марта сообщает телеканал NHK.

Читайте также: Япония повысит пошлины на древесину и морепродукты из России

04:09 31.03.2022

Во Владивосток, в бухту Золотой Рог, зашла гигантская яхта Nord в сопровождении лоцманского катера. У жителей города появилось новое развлечение — паломничество на причал морвокзала обеспечено.

Читайте подробнее: Во Владивосток прибыла санкционная яхта олигарха Мордашева

04:44 31.03.2022

Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) объявил о решении исключить бонды России и Белоруссии из одиннадцати своих индексов. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба S&P DJI.

Подробности в материале: S&P исключил из своих индексов бонды России и Белоруссии

04:55 31.03.2022

Первый заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман обсудила с коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании новые санкции против России и Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

Подробности в материале: Замглавы Госдепа США обсудила с ЕС новые санкции против России и Белоруссии

05:07 31.03.2022

Администрация президента США Джо Байдена предполагает на протяжении нескольких месяцев ежедневно высвобождать из стратегического резерва страны один миллион баррелей нефти. Об этом со ссылкой на источники журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс 30 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Читайте подробнее: США предполагают ежедневно высвобождать из резерва 1 млн баррелей нефти

05:57 31.03.2022

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии составило список из семи ввозимых из России товаров и материалов, которые в ситуации санкций будет крайне проблематично заместить в краткосрочной перспективе. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Подробности в материале: Япония назвала семь товаров из России, которые трудно заменить

06:36 31.03.2022

Работа предприятий Амурской области не останавливается, они функционируют в полную силу. После ухода иностранных поставщиков местные производители переориентировались на российские поставки материалов. Продолжают работу в том числе мебельная фабрика, строительные компании.

Читайте также: Бизнес Приамурья переориентировался на отечественных производителей

06:56 31.03.2022

Минстрой Камчатки направил в правительство России свои предложения мер поддержки экономики в условиях санкций — край просит снизить или обнулить пошлины на иностранную продукцию, задействованную в строительной отрасли.

Подробности в материале: Камчатка предложила антисанкционную меру, которая сдержит стоимость жилья

07:05 31.03.2022

Михаил Мишустин. Kremlin.ru

07:12 31.03.2022

В Екатеринбурге массово снимают с продажи квартиры в новостройках, пишет «Деловой квартал». С начала марта на рынке недвижимости выросла эмоциональность в принятии решений. Большое количество семей оказались заложниками экономической ситуации: кто-то планировал покупку, кто-то находился в процессе сделки и старался как можно быстрее закрыть вопрос, а кто-то и вовсе был вынужден отложить все планы.

07:20 31.03.2022

В тюменском городе Ишиме пенсионерки стали продавать сахар стаканами на улице. Об этом сообщают жители города в группе «Ишим переподслушано».

«Подскажите, пожалуйста, куда обратиться? Бабульки возле «Монетки» продают сахар по 100 рублей стакан. Совсем уже… Вчера ездили в Маслянку, там сахар спокойно в магазине по 108 рублей за килограмм», — пишет жительница города в группе.

Ишимцы отметили абсурдность данной стихийной торговли и в комментариях просят не судить бабушек строго. Они и нищеты боятся с их маленькими пенсиями и ростом цен, и без лекарств остаться, и за коммуналку им чем-то надо расплачиваться.

Об этом: В тюменском городе пенсионерки продают сахар стаканами

07:30 31.03.2022

Несколько крупных торговых сетей решили фактически «спустить цены с поводка», не ограничивая предельную наценку 5%. Первыми в списке кандидатов оказались цены на сахар, который к сегодняшнему дню резко подорожал и стал причиной громких скандалов, связанных со сговором между некоторыми производителями, крупными продавцами. Что стало причиной для отказа от ранее взятых на себя социальных обязательств, кто стал новым фигурантом антимонопольного расследования, а также, что грозит нарушителям, — в материале ИА REGNUM.

Подробности в материале: Торговые сети хотят спустить цены с поводка? Сеть: «Потеряют покупателей!»

07:31 31.03.2022

В случае положительного решения властей Китая о переходе на юани и рубли, Россия и КНР при двусторонних взаиморасчётах смогут использовать собственную национальную валюту. Ожидается, что такое решение позволит избежать валютных рисков и значительно снизить издержки, типичные при операциях с обменом валют.

Подробности в материале: Китай рассматривает возможность перехода на юани или рубли в рассчётах с РФ

07:57 31.03.2022

Австралия с целью усиления экономического давления на Россию и Белоруссию вводит на все товары из этих стран дополнительные пошлины в размере 35%. Об этом 31 марта объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Читайте подробнее: Австралия обложила ввозимые из России и Белоруссии товары пошлинами 35%

08:08 31.03.2022

Власти Австралии приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары из России и Белоруссии. Об этом 31 марта сообщили в правительстве страны.

Читайте также: Австралия введёт дополнительные пошлины на товары из России

08:15 31.03.2022

Соглашение о сотрудничестве было подписано между Донецкой академией управления и государственной службы при главе ДНР и Башкирской академией государственной службы и управления при главе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки ДНР.

Документ был подписан 30 марта в Донецке.

Читайте подробнее: Вузы Башкирии и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

08:20 31.03.2022

Сахалин уже сейчас на 2/3 обеспечивает собственные нужды молоком и на 65% — овощами. Власти островного региона уверены, что в условиях санкций большую роль в ценообразовании на продукты питания играет именно развитие сельского хозяйства.

Читайте подробнее: На Сахалине в условиях санкций сделали упор на развитие сельского хозяйства

08:21 31.03.2022

ФСБ и Минобороны будут согласовывать вывоз авиатехники и водного транспорта из России.

08:24 31.03.2022

В Челябинской области начинают выпускать 12-метровые стеклопакеты, которые ранее завозили из-за рубежа. Их будут производить не меньше 3,8 тыс. тонн в год, сообщает областной Фонд развития промышленности.

Читайте подробнее: В Челябинской области импортозаместят стеклопакеты для офисных зданий

08:25 31.03.2022

В Ульяновской области в условиях зарубежных санкций будет создан центр компетенций по промышленному программированию.

Подробности в материале: В Ульяновске создадут центр компетенций по промышленному программированию

08:26 31.03.2022

В Хабаровском крае предприниматели в сфере туризма и индустрии гостеприимства разрабатывают новые маршруты путешествий — к сезону уже подготовили около 60 предложений для туристов.

Читайте также: Туроператоры Хабаровского края разработали новые маршруты путешествий

08:33 31.03.2022

Ключевым вопросом, который губернатор Омской области Александр Бурков обсудил на встрече с членами Омской ассоциации промышленников и предпринимателей, стало ускорение темпов импортозамещения в регионе. Об этом Бурков сообщил 31 марта в своём телеграм-канале.

Подробности в материале: Омский губернатор заявил об ускорении темпов импортозамещения

08:33 31.03.2022

Национальный банк Грузии поднял ставку рефинансирования с 10,5% до 11% в связи с влиянием на экономику антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Читайте подробнее: Нацбанк Грузии поднял ставку рефинансирования из-за санкций против РФ

08:33 31.03.2022

Комплекс по производству сжиженного природного газа намерены построить в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что производство намерены разместить около газораспределительной станции «Салават-4». На реализацию данного проекта планируют направить порядка 1,5 млрд рублей. В результате будет создано 25 новых рабочих мест. Данный проект был включен в перечень приоритетных.

Об этом: В Башкирии могут построить завод по производству сжиженного природного газа

08:33 31.03.2022

Рубль укрепился в условиях введённых Западом санкций, и это удивительно. Об этом инвестор из США Адам Таунсэнд написал на своей странице в Twitter.

«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — отметил инвестор.

Об этом: Американского инвестора удивило укрепление рубля

08:36 31.03.2022

Уральский полпред Владимир Якушев просит взять на особый контроль реализацию льготных программ по кредитованию бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Читайте также: Уральский полпред просит обеспечить льготное кредитование бизнеса

08:58 31.03.2022

Введенные странами Запада из-за ситуации вокруг Украины антироссийские санкции нанесут больше вреда им самим, нежели России. Такое мнение 30 марта высказал бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в эфире телеканала ZDF.

Подробности в материале: В Германии заявили, что антироссийские санкции принесут больше вреда Западу

09:03 31.03.2022

Суд Европейского союза отклонил апелляцию французского филиала российского телеканала RT France на приостановку деятельности, сообщает Le Parisien.

Об этом: RT France не смог обжаловать в суде санкции Евросоюза

09:08 31.03.2022

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) готовы покупать за рубли российскую пшеницу. Об этом 31 марта сообщил член Высшего совета политбюро указанного движения Мухаммед Али аль-Хуси на своей странице в соцсети Twitter.

Читайте также: Йеменские хуситы заявили, что готовы покупать российскую пшеницу за рубли

09:10 31.03.2022

Рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:12 31.03.2022

Нигерия может перейти с Россией на расчёты в национальных валютах. Об этом заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

Подробности в материале: Нигерия готова торговать с Россией в национальных валютах

09:19 31.03.2022

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план развития виноделия в России. Отрасль становится все более привлекательной для инвесторов, возрождаются традиции виноделия, растет культура потребления вина, российские марки завоевывают рынок, отметили в правительстве РФ.

09:27 31.03.2022

Нигерия готова торговать с Россией в национальных валютах при необходимости. Об этом 31 марта заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

Читайте подробнее: Нигерия заявила о готовности торговать с Россией в национальных валютах

09:28 31.03.2022

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, принятые палатой парламента в марте, и отметил активных парламентариев.

Подробности в материале: Володин назвал самые важные законы, принятые Госдумой в марте

09:30 31.03.2022

В Еврейской автономной области в четыре раза выросли цены на запасные части для сельскохозяйственной техники. Такое повышение стоимости глава региона Ростислав Гольдштейн назвал мародёрством.

Читайте подробнее: Губернатор Еврейской АО сравнил рост цен в магазинах с мародёрством

09:32 31.03.2022

Крупнейшие алтайские предприятия («Нортек», «ЯШЗ Авиа», Барнаульский завод АТИ и «Барнаул РТИ») посетила делегация Минпромторга России под руководством директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Михаила Юрина. Подробности 31 марта сообщает телеграм-канал краевого правительства.

Цель визита — знакомство с работой предприятий и оценка их производственных мощностей, в том числе — выпуска импортозамещающей продукции. На заводе «ЯШЗ-Авиа» Михаил Юрин провел совещание по запуску производства авиационных шин для самолетов МС-21 в рамках контракта с ПАО «Иркут».

Об этом: Минпромторг РФ оценил возможности импортозамещения на Алтае

09:43 31.03.2022

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал представителей турбизнеса присоединяться к акции и предоставлять скидки отдыхающим в России.

09:45 31.03.2022

В Ульяновской области запас лекарственных препаратов для льготной категории граждан, в том числе импортных средств, сформирован на 3—8 месяцев в зависимости от вида лекарств. Есть «сложности по некоторым позициям» из-за ажиотажного спроса.

Подробности в материале: Ажиотажный спрос привёл к дефициту ряда лекарств в Ульяновской области

09:46 31.03.2022

В Ростуризме ожидают серьезного роста турпотока на юг России в 2022 году.

09:47 31.03.2022

Позиции доллара в качестве ведущей мировой валюты могут быть ослаблены из-за антироссийских санкций. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Об этом: В МВФ заявили о риске ослабления господства доллара

09:49 31.03.2022

Дагестан станет альтернативой отдыху на юге России.

10:00 31.03.2022

Происходящее на международной арене напоминает борьбу между добром и злом, при этом многие понимают, что на самом деле идёт противостояние двух систем — России и США, считает директор исторического парка «Россия — моя история» Юрий Филипенко.

Подробности в материале: Происходит противостояние между добром и злом — Россией и США — мнение

10:02 31.03.2022

Корпорация «Туризм.РФ» разрабатывает мастер-планы по 15 территориям для привлечения турпотоков.

10:03 31.03.2022

Предприятия Приморья взяли курс на импортозамещение — до 600 тыс. тонн кукурузы будет перерабатывать агробиоэкономический кластер в Приморье. Это позволит производить собственные биологически ценные ингредиенты для животных, уйти от экспорта.

Об этом: Импортозамещение — в Приморье из кукурузы производят витамины для животных

10:05 31.03.2022

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов утвердил документ, расширяющий перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.

Читайте также: Белоусов утвердил расширение списка товаров с нулевой ввозной пошлиной

10:06 31.03.2022

Желание США получать минеральные удобрения из России понятно, это возможно при соблюдении ряда условий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Читайте также: В Госдуме назвали условия поставок минеральных удобрений в США

10:09 31.03.2022

Проблемы на рынке стройматериалов и другие внешние факторы, возникшие из-за антироссийских санкций, не повлияли на работу по возведению объектов социальной сферы в Алтайском крае. Об этом в ходе правительственного часа в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев.

Об этом: Алтайский край не собирается сдвигать сроки строительства соцобъектов

10:11 31.03.2022

Власти Алтайского края и депутаты регионального парламента обеспокоены ситуацией, складывающейся в секторе крупного жилищного строительства, где наблюдается спад спроса, вызванный во многом повышением кредитных ставок.

Об этом: На жилищном рынке Алтайского края падает спрос

10:12 31.03.2022

Из нефтегазового проекта «Сахалин-2» не намерены выходить власти Японии, так как они заинтересованы в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках. Об этом 31 марта заявил премьер-министр этой страны Фумио Кисида во время своего выступления в японском парламенте.

Об этом: Япония не собирается выходить из проекта «Сахалин-2» — Кисида

10:12 31.03.2022

Курсы евро и доллара продолжают падать: евро ниже 88 рублей, доллар — 83 рубля.

10:20 31.03.2022

В пунктах оплаты услуг газоснабжения «Сахатранснефтегаза» в Якутии появились объявления: «Доллары за оплату газа не принимаем. Только рубли». Таблички с таким текстом стоят на кассах клиентского центра.

Читайте также: Газовая компания Якутии попросила оплачивать счета только рублями

10:23 31.03.2022

Власти США вывели российские удобрения из-под санкций, чтобы избежать дефицита химической продукции. Удобрения включили в список товаров первой необходимости, пишет 31 марта «Коммерсантъ».

«Документ минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», — говорится в публикации.

Предположительно США решили обезопасить себя от нехватки удобрений из-за дефицита, который начинается в мире на фоне нарушения поставок из России. Так, с 1 марта транспортировку российских грузов прекратил ряд крупнейших морских контейнерных перевозчиков.

Читайте подробнее: «Ъ»: дефицит вынудил США снять санкции с российских удобрений

10:24 31.03.2022

В МИД Китая подтвердили возможность перехода при двусторонних расчётах с Россией при торговле энергоносителями на рубли или юани. Об этом сообщили 31 марта в МИД Китая.

Подробности в материале: В Китае подтвердили готовность к расчётам за рубли и юани

10:28 31.03.2022

Утверждённую российским правительством легализацию параллельного импорта поддерживает доктор экономических наук Никита Кричевский. В своём телеграм-канале 31 марта он пояснил:

«Что до легализации параллельного импорта (ввоза товаров любой организацией, а не только правообладателями), то эта стимулирующая контрабанду и пиратство мера не от хорошей жизни. Например, по автозапчастям, что лучше: поставить «железного коня» на прикол или ездить на неоригинальных запчастях? Кстати, параллельный импорт вовсю существовал в 90-е и нулевые, но потом тихо сошел на «нет» как раз благодаря усилиям правообладателей…»

Читайте также: Параллельный импорт легализовали не от хорошей жизни — экономист

10:32 31.03.2022

В настоящее время порядка 117 тысяч жителей России, которые испытывали трудности с возвращением на Родину, были вывезены из-за рубежа. Об этом 31 марта рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встрече российского правительства и представителей туриндустрии.

Читайте также: Из-за рубежа вывезено почти 117 тысяч российских туристов — Чернышенко

10:44 31.03.2022

В Петербурге разрабатывают необходимые региональные меры для поддержания строительной отрасли в условиях осложнившейся экономической обстановки. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Читайте подробнее: В Петербурге предложили региональные меры по поддержке строительной отрасли

10:45 31.03.2022

До 5,6 млрд рублей бюджетных займов намерена взять Якутия в связи с усложняющейся ситуацией в экономике. Меры поддержки в условиях санкций глава региона Айсен Николаев обсудил на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Подробности в материале: Нагрузку на бюджет Якутии снизят с помощью кредитов

10:47 31.03.2022

Около 600 тысяч гостей готовятся принять курорты Краснодарского края в предстоящие майские праздники. Об этом 31 марта сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов власти, турбизнеса, инвесторами и экспертами по вопросам поддержки туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления.

Читайте также: Кубань примет на майские праздники 600 тысяч туристов

10:49 31.03.2022

Тюменская область и Казахстан расширяют направления сотрудничества. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Читайте также: В Казахстане заинтересованы в тюменских стройматериалах и удобрениях

10:52 31.03.2022

Дополнительные пошлины в размере 35% на все импортируемые из России и Белоруссии товары для усиления экономического давления на эти страны вводят власти Австралии. Об этом 31 марта заявил премьер-министр этой страны Скотт Моррисон, его слова приводит пресс-служба австралийского правительства.

Читайте подробнее: Австралия вводит пошлины в 35% на весь импорт из России и Белоруссии

10:54 31.03.2022

Словакия может перейти на рубли в расчётах за российский природный газ. Об этом заявил 31 марта премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Читайте подробнее: Власти Словакии не исключили покупки российского газа за рубли

10:57 31.03.2022

«Уралвагонзавод» продолжает стабильно работать в условиях санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Подробности в материале: На «Уралвагонзаводе» заявили о стабильной работе в условиях санкций

10:59 31.03.2022

Индекс производства сельхозпродукции в Иркутской области выше среднего по стране. Развитие АПК обсудили во время рабочей встречи министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Читайте также: Приангарье наращивает объем производства сельхозпродукции

11:00 31.03.2022

Таможенная подкомиссия одобрила расширение списка товаров с временно обнуляемой ввозной пошлиной. Об этом сообщает 31 марта пресс-служба Минэкономразвития России.

«Объединённый перечень дополнительных предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырьё, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары», — сообщил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв.

Об этом: РФ временно обнуляет пошлину на ввоз продовольствия, «химии» и запчастей

11:01 31.03.2022

В Краснодарском крае в 2022—2023 годах планируется ввести в строй 28 новых отелей, номерной фонд вырастет более чем на две тысячи номеров. Об этом 31 марта сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов власти, турбизнеса, инвесторами и экспертами по вопросам поддержки туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления.

Читайте подробнее: На Кубани за два года введут в строй 28 новых отелей

11:04 31.03.2022

Так как Турция не принимает участия в западных антироссийских санкциях, у нее не будет проблем с поставками природного газа из России. Об этом 31 марта заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Аhaber

Подробности в материале: Чавушоглу: у Турции не будет проблем с поставками газа из России

11:15 31.03.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга. Решение об увеличении субсидий будет действовать в течение 2022 года. Поддержка оказывается в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.

11:16 31.03.2022

На полках в ряде сетевых греческих магазинов исчезает подсолнечное масло, и где-то остались только дорогие марки, а где-то его продажа ограничена. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости.

Подробности в материале: В Греции в ряде магазинов наблюдается нехватка подсолнечного масла

11:17 31.03.2022

Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа, заявил 31 марта глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.

Читайте также: Чавушоглу: Турция не способна отказаться от российского газа

11:19 31.03.2022

В Краснодарском крае ожидают увеличения инвестиций в туристическую сферу на 70 млрд рублей в 2022 году. Об этом 31 марта на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов власти, турбизнеса, инвесторами и экспертами по вопросам поддержки туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Читайте также: На Кубани инвестиции в туризм планируют увеличить на 70 млрд рублей

11:21 31.03.2022

В России сотовые операторы начали отказываться от безилимитных тарифов. Об этом 31 марта сообщает газета «Коммерсантъ».

Читайте подробнее: Российские сотовые операторы отказываются от безлимита

11:23 31.03.2022

Региональные бренды одежды в Самарской области занимают ниши уходящих иностранных конкурентов. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в результате санкционных ограничений и ухода некоторых иностранных брендов одежды с рынка России начинают активно развиваться местные предприятия. Они получили возможность занять свободные ниши, увеличить количество клиентов, а также освоить новые направления работы и увеличить объемы производства.

Читайте подробнее: Самарские бренды одежды занимают ниши уходящих иностранных конкурентов

11:24 31.03.2022

В Кемеровской области 20 крестьянско-фермерских хозяйств и 13 сельхозпредприятий получили 258,1 млн рублей поддержки из регионального бюджета. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Читайте также: Аграриям Кузбасса поставили задачу — достичь самообеспеченности молоком

11:30 31.03.2022

Садоводы Забайкалья будут поставлять в цветочные салоны собственноручно выращенные цветы и кустарники, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сеть салонов «Королевство цветов» заключила договоры с читинскими садоводами на поставку растений. Как отмечает владелица магазина Светлана Одинцова, это один из хороших способов развития в период действия антироссийских санкций.

Также в салон начали поставлять цветы из дружественных России стран.

«Я — россиянка, люблю наш край, я — патриот своей Родины. Мы жили, живем, и будем процветать. Всех предпринимателей призываю искать возможности, мы выстоим, все будет хорошо. Это я точно знаю!» — подчеркнула Светлана Одинцова.

Читайте также: Забайкальские цветочные салоны будут сотрудничать с садоводами

11:31 31.03.2022

Четвертый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Самарскую область. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

На этот раз спецсостав доставил в регион 449 человек, в том числе матерей с детьми, инвалидов, пожилых людей.

Об этом: В Самарскую область прибыл четвертый поезд с беженцами из Донбасса

11:33 31.03.2022

Компания по выпуску спортивной одежды из Калужской области представила свою продукцию на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая проходит в рамках форума «Мы вместе. Спорт». Ранее одежда для спортсменов, выступающих на международных соревнованиях, была практически импортной, но оказалось, что местная продукция вполне конкурентоспособна.

Читайте подробнее: Компания из Обнинска предложила замену импортной одежде для спортсменов

11:35 31.03.2022

Работу над созданием альтернативы системе расчётов SWIFT завершили Россия и Индия. Об этом 31 марта сообщила индийская газета Economic Times со ссылкой на источники.

Читайте подробнее: Индия и Россия завершили работу над альтернативой SWIFT

11:39 31.03.2022

В Новосибирской области на текущий момент поставки продовольствия в магазины происходят регулярно, проблем с логистикой нет. Об этом на заседании оперштаба сегодня, 31 марта, заявили представители торговых сетей.

Читайте также: В Новосибирской области снижается ажиотажный спрос на сахар

11:39 31.03.2022

Российское правительство всерьёз озабочено оттоком специалистов в IT-сфере. На фоне специальной военной операции на Украине и введения санкций против России поток специалистов в сфере информационных технологий, уезжающих заграницу, существенно вырос. Называются цифры от пяти до нескольких десятков тысяч человек.

Читайте также: Бегство IT-специалистов: как России сохранить конкурентоспособность

11:43 31.03.2022

Ослабление влияния американского доллара в мире допустила 31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в беседе с газетой Financial Times.

Подробности в материале: В МВФ заявили о возможности ослабления доллара США в мире

11:45 31.03.2022

Удмуртия получила аванс в размере 1,8 млрд рублей на покупку лекарств.

«Это позволит обеспечить материальную устойчивость наших медорганизаций в условиях санкций», — подчеркнула зампред правительства региона Эльвира Пинчук.

Подробности в материале: Удмуртия получила 1,8 млрд рублей на закупку лекарств

11:45 31.03.2022

Economic Times: Индия и Россия завершили работу над заменой SWIFT.

11:55 31.03.2022

Внесение элементов государственного планирования в экономику России — это шаг в будущее и способ уменьшить последствия кризиса. Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов.

Читайте подробнее: Государственное планирование спасёт экономику России — эксперт

12:10 31.03.2022

США предупредили Индию о «большом риске» в случае существенного увеличения импорта российской нефти. Об этом 31 марта сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Подробности в материале: США предупредили Индию о риске увеличения импорта нефти из России — Reuters

12:12 31.03.2022

На Камчатке в два раза поднялись цены на фруктовые соки. До подорожания 2-литровый пакет мультифруктового сока «Добрый» стоил 235 рублей. Сейчас его цена подскочила до 410 рублей.

На севере Приморья 2-литровый пакет мультифруктового сока «Добрый» продавался 31 марта за 172 рубля.

Об этом: Цены в разных регионах Дальнего Востока отличаются в разы

12:16 31.03.2022

Литве грозит если не рецессия, то экономический застой, его признаки уже видны. Об этом 31 марта заявил президент страны Гитанас Науседа.

Об этом: Глава Литвы заявил, что его стране грозит экономический застой

12:37 31.03.2022

В случае отказа ФРГ от российских энергоресурсов это приведет к очень негативным последствиям для германской экономики. Об этом 31 марта пишет газета Die Zeit со ссылкой на исследование Немецкого института экономических исследований (DIW).

Об этом: Die Zeit: отказ от энергоресурсов из РФ приведет ФРГ к рецессии и инфляции

12:40 31.03.2022

Примерно 117 тысяч граждан России были вывезены из-за рубежа в последние недели, сообщил 31 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства с представителями туристической отрасли.

Подробности в материале: Россия вывезла из-за рубежа 117 тысяч соотечественников

12:44 31.03.2022

Супермаркет «Ашан». Дарья Антонова © ИА REGNUM

12:47 31.03.2022

Комплексный цифровой ресурс для отечественных аграриев разработал и запустил в экосистеме «Свое Фермерство» Россельхозбанк. Об этом сообщает пресс-служба названной кредитной организации.

Подробности в материале: Россельхозбанк запустил цифровой ресурс для российского сельского хозяйства

12:47 31.03.2022

В России ситуация на рынке лекарств в настоящее время стабильна, заявил 31 марта замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Читайте подробнее: В Минздраве оценили ситуацию на рынке лекарств в России

12:48 31.03.2022

Великобритания потребует от теннисиста Даниила Медведева письменно отказаться от поддержки президента РФ Владимира Путина ради участия в Уимблдоне, пишет RT.

12:53 31.03.2022

Глава Союза сыроваров России фермер-сыровар Олег Сирота выступил в дискуссии на тему «Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?» в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он подчеркнул, что сельскохозяйственный бизнес в России очень прибыльный, партнёры РФ будут торговать в рублях, цены на зерно будут расти, Россия окажется в выигрыше. Он также призвал инвестировать в сельскохозяйственную отрасль.

12:54 31.03.2022

Известие о том, что в США спустя месяц после введения санкций в отношении России решено приравнять российские минеральные удобрения к товарам первой необходимости (наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями), чтобы не допустить включения их в санкционный список, активно обсуждают в интернете. Люди считают, что теперь нашему государству нужно всё продавать недружественным странам за рубли и дорого. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

«Ужасные и кровавые антироссийские санкции! И как дальше жить?» — иронизирует Сергей.

«Отмена санкций началась», — считает Михаил.

«И это — страна с якобы первой в мире экономикой? Они же рассказывали, что санкции уничтожат Россию и только укрепят США», — напомнила Светлана.

Подробности в материале: США вывели российские удобрения из-под санкций. Сеть: «Безмозглые наглецы!»

12:57 31.03.2022

Завод по производству бетона на Сахалине увеличит объемы выпуска продукции в рамках импортозамещения, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Сахалине увеличат производство бетона для импортозамещения

12:59 31.03.2022

В 2021 году товарооборот Белоруссии с Пензенской областью составил около 100 млн долларов США. О дальнейшем сотрудничестве и организации совместных производств договорились 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Читайте подробнее: Пензенская область и Белоруссия намерены наращивать товарооборот

13:05 31.03.2022

Компания «Газпром» прорабатывает сценарий полного прекращения поставок газа для недружественных России стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает 31 марта издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что поставки российского природного газа в Европу могут остановиться впервые за 50 лет.

«Газпром» действительно прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага», — говорится в публикации.

Читайте также: «Ъ»: Газпром готовится к возможному прекращению поставок газа в Европу

13:06 31.03.2022

Газовыми и дизельными двигателями для нефтегазовой промышленности готов обеспечить российский рынок в рамках импортозамещения Нижегородский завод РУМО, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

Читайте подробнее: В Нижнем Новгороде готовы обеспечить РФ газовыми и дизельными двигателями

13:14 31.03.2022

Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня».

13:20 31.03.2022

Больше всего за неделю в Башкирии подорожала соль. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Башстата.

Данные приводятся по состоянию на 25 марта.

За неделю соль выросла в цене на 23,4%. Средняя цена этого продукта в Башкирии составила 15 рублей за 1 кг. На 20,8% подорожал лук репчатый (37,95 рублей за кг). Капуста стала дороже на 19,2% (83,17 рублей за кг).

Читайте подробнее: В Башкирии зафиксировали рост цен на соль в магазинах региона

13:23 31.03.2022

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оплата за российский газ в рублях через Газпромбанк рассматривается как один из вариантов для всех западных стран.

13:26 31.03.2022

Логистические цепочки в фармацевтической отрасли восстанавливаются, уходов с российского рынка нет. Об этом замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил 31 марта в ходе выступления в ОНФ.

«Мы не видим значимых скачков валютного курса сейчас, мы видим возвращение логистических цепей», — сказал Глаголев.

Подробности в материале: Логистические цепочки в фармотрасли возвращаются — Минздрав

13:26 31.03.2022

Президенту РФ Владимиру Путину представили схему расчётов за газ за рубли. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Подробности в материале: Песков: Путину представили схему рублёвых расчётов за газ

13:30 31.03.2022

Для получателей газа из России изменений фактически не будет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет», — сказал Песков.

Об этом: Песков заявил о приверженности России обязательствам по контрактам

13:33 31.03.2022

Поручение президента России Владимира Путина проработать и представить механизмы перехода к оплате российского газа за рубли выполнено и скоро они будут представлены общественности. Об этом 31 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков: Путину представлены механизмы перехода к оплате газа из РФ за рубли

13:47 31.03.2022

Телеканал Russia Today, медиагруппа «Россия сегодня» и 12 российских граждан включены в британский чёрный список. Обновлённый санкционный перечень опубликован 31 марта на сайте правительства Великобритании.

Под санкции попали в том числе начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и журналист Сергей Брилёв.

Подробности в материале: Великобритания ввела санкции против телеканала и 12 граждан России

13:48 31.03.2022

В России рассматривается схема, при которой Германия сможет платить за газ в валюте через Газпромбанк, а валюта затем будет конвертироваться в рубли. Об этом заявил 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Песков: схема конвертации в рубли платы за газ в валюте рассматривается

13:52 31.03.2022

Схема, при которой зарубежные партнеры будут оплачивать российский природный газ в евро через Газпромбанк, а потом валюта будет переводиться в рубли, рассматривается. Об этом 31 марта рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробности в материале: Песков: возможность оплаты газа в евро через Газпромбанк рассматривается

13:54 31.03.2022

Вопросы об обслуживании самолетов Sukhoi Superjet 100 и безопасности полётов следует задавать Министерству транспорта России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 марта журналистам.

Ранее российско-французская компания PowerJet отказалась обслуживать выпускаемые двигатели SaM146. Именно они установлены на самолётах Sukhoi Superjet 100.

Читайте также: Песков переадресовал вопрос о ситуации с обслуживанием Superjet

13:57 31.03.2022

Ни экономические проблемы, ни санкционный прессинг со стороны западных стран не помешают России и Белоруссии преодолеют все международные вызовы, с которыми они сейчас сталкиваются. Об этом 31 марта на российско-белорусском экспертно-медийном форуме «Союзное государство: экономическая интеграция — задачи развития» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Читайте подробнее: Россия и Белоруссия преодолеют все международные вызовы — МИД РФ

14:01 31.03.2022

С 1 апреля в России заработает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Подробности в материале: Мишустин объяснил действие моратория на возбуждение дел о банкротстве

14:09 31.03.2022

Российский президент Владимир Путин объяснил, как будет происходить дальнейшая оплата поставок природного газа из РФ. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги заявил в Риме на пресс-конференции для иностранных журналистов.

«Контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах», — пересказал Драги, ссылаясь на слова Путина.

Об этом: Драги: Путин объяснил, как платить за российский газ

14:19 31.03.2022

В Кемеровской области один из самых динамично развивающихся туристических кластеров. Об этом на совещании с представителями органов госвласти, турбизнеса, инвесторами и экспертами сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В регионе очень активно развиваются и деловой, и спортивный туризм. Кузбасс примет форум «Россия — спортивная держава», международные спортивные игры «Дети Азии» и много других очень важных событий. Вы можете показать пример эффективного использования инструментов поддержки, которые разработало правительство», — сказал он.

Об этом: В Кузбассе из-за санкций добавили число новых проектов в области туризма

14:23 31.03.2022

Спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил снизить установленный порог трат семьи на ЖКХ с 22% до 10−15% для получения субсидий, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Читайте подробнее: В Госдуме предложили снизить порог доходов для получения субсидий на ЖКХ

14:24 31.03.2022

На протяжении последних дней банковские пункты обмена валюты в Таджикистане стали отказываться от приема наличных долларов США. Об этом 30 марта сообщило местное агентство «Азия-Плюс».

Подробности в материале: В Таджикистане банки отказываются от приема наличных долларов

14:26 31.03.2022

Правительство подготовило новые предложения для адаптации системы закупок в условиях санкций. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Об этом: «Упростим заключение контрактов под ключ» — Мишустин о системе закупок

14:27 31.03.2022

В правительстве Кемеровской области будет организован комитет по целевому управлению и опережающему развитию. Также появится лаборатория экономического прогнозирования.

«Надо понимать, как работает мировой рынок и как он будет развиваться в ближайшей и дальней перспективе, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Об этом: В Кузбассе создаётся лаборатория экономического прогнозирования

14:28 31.03.2022

Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом 31 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолёте после визита в Узбекистан.

Подробности в материале: Эрдоган заявил об отказе Турции присоединяться к антироссийским санкциям

14:29 31.03.2022

Правительство рассмотрит вопрос выделения 20 млрд рублей для субсидирования фонда развития промышленности. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Подробности в материале: Правительство выделит субсидии для импортозамещающих производств

14:31 31.03.2022

Лидер СПЗП депутат Госдумы Сергей Миронов удивлен тому, что в условиях санкций актуальным становится бартер, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Об этом: Миронов: натуральный обмен становится новым форматом взаимодействия

14:41 31.03.2022

На Котласской птицефабрики из-за санкций Запада столкнулись с нехваткой импортных ветеринарных препаратов и витаминных добавок, но проблемой это не считают и готовы заменить их продукцией российского производства — они есть на рынке и по качеству не уступают зарубежным аналогам.

Подробности в материале: Архангельская птицефабрика столкнулась с дефицитом ветеринарных препаратов

14:44 31.03.2022

В Пензенскую область поставят белорусские трактора и комбайны, дорожную технику и лифты. Соответствующие договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил губернатор Олег Мельниченко.

Стороны договорились по импортозамещению порядка 800 наименований изделий. Также губернатор обсудил с белорусским лидером вопросы в сфере агропромышленного комплекса.

Об этом: В Пензенскую область из Белоруссии поставят дорожную технику и лифты

14:48 31.03.2022

В строительную отрасль должно быть привлечено порядка 2,5 трлн рублей. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на брифинге.

Подробности в материале: Хуснуллин заявил о «взрывном» росте ипотеки

14:49 31.03.2022

Подавляющее большинство жителей России (60%) спокойно относится к введённым Западом антироссийским санкциям. Это 31 марта следует из обнародованных данных результатов опроса независимого Фонда «Общественное мнение».

Читайте подробнее: К санкциям Запада спокойно относится большинство жителей России — опрос

14:52 31.03.2022

Известие о том, что поручение президента России Владимира Путина проработать и представить механизмы перехода к оплате российского газа за рубли выполнено и скоро они будут представлены общественности, всколыхнуло интернет-пользователей. Люди говорят, как бы не жаль было европейцев, хватит России терпеть издевательства и санкции. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии в Сети.

«Ждем с нетерпением. Интрига должна разрешится», — написал читатель под псевдонимом «Мечты сбываются».

«Свершилось», — констатирует Евгений Кириллов.

«Воевать так воевать. Иначе и начинать не надо было…» — считает Егор Панкратов.

Подробности в материале: Путину представили схему рублёвых расчётов за газ. Сеть: еврики на рублики

14:54 31.03.2022

В Архангельской области продукцию местных сельхозтоваропроизводителей будут поставлять в больницы, школы и другие бюджетные учреждения, сообщает региональное правительство.

Читайте также: В Архангельской области увеличат объемы реализации сельхозпродукции

14:56 31.03.2022

На фоне санкций и ухудшения экономической ситуации в строительной отрасли поддерживается благоприятная обстановка. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на брифинге.

Читайте подробнее: «Продажи не остановились» — Хуснуллин рассказал о строительной отрасли

15:02 31.03.2022

Спецоперация на Украине была просто необходима. В этом убеждён один из основоположников развития предпринимательства в Тайгинском городском округе Кемеровской области Виталий Васильев.

«Сейчас в условиях санкционных ограничений не нужно сеять панику, не стоит проводить организованные скупки продуктов, канцелярских товаров», — уверен он.

Об этом: В условиях санкционных ограничений не нужно сеять панику — мнение

15:09 31.03.2022

Российские интернет-платформы, с уходом с отечественного рынка получившие возможности для роста, не должны стать копией западных, и за их контентом нужно внимательно следить. Об этом 31 марта заявил российский сенатор, председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Читайте также: Пушков: российские интернет-платформы не должны копировать западные

15:10 31.03.2022

Германия и другие недружественные России страны, вероятно, смогут оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк с конвертацией в рубли. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 31 марта журналистам.

Читайте также: Песков рассказал о возможной схеме оплаты газа недружественными странами

15:11 31.03.2022

Правительство РФ выделило Архангельской области более 13 млн рублей. Средства пойдут на выплаты субсидий хлебопекам, которые возьмут на себя обязательства не повышать цены на социальную линейку хлебобулочных изделий.

Об этом: Архангельские хлебопеки, отказавшиеся от повышения цен, получат субсидии

15:15 31.03.2022

Шведская строительная компания Bonava возобновляет продажу квартир в Санкт-Петербурге и Ленобласти по проектам Magnifika и Gröna Lund. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе девелопера.

Читайте также: Шведская Bonava возобновила продажу жилья в Петербурге и Ленобласти

15:24 31.03.2022

Решение об исключении российских клубов и сборных из международных футбольных турниров было непростым. Об этом на пресс-конференции по итогам конгресса ФИФА заявил президент организации Джанни Инфантино.

Читайте подробнее: Инфантино рассказал, как ФИФА принимало решение исключить Россию

15:26 31.03.2022

В марте 2022 года на «Латвийской железной дороге» зафиксирован резкий рост перевалки грузов из России, несмотря на введенные еще в феврале 2022 года Западом и ЕС санкции. Об этом заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Читайте подробнее: Парадокс: транзит из РФ резко вырос в Латвии после введения санкций Запада

15:27 31.03.2022

Поставки российского газа в Европу и Италию, в частности, после решения принимать оплату за него в рублях вне опасности. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Читайте подробнее: Драги не видит опасности для поставок газа из России в Европу

15:28 31.03.2022

Мнение относительно стабилизации цен на продукты в течение 2−3 лет является вполне обоснованным с точки зрения нынешних событий и санкционного давления на Россию со стороны «коллективного Запада», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Читайте также: Точный прогноз по ценам на продукты дать невозможно — эксперт

15:29 31.03.2022

895 млн рублей намерены направить на поддержку рынка труда, организацию общественных работ, временной занятости и переобучение граждан в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что из них 886 млн рублей выделено из федерального бюджета на сохранение занятости в условиях санкционного давления.

Читайте также: В Башкирии сообщили о мерах поддержки рынка труда

15:40 31.03.2022

По мнению свыше 40% жителей США, рост цен на бензин в стране произошел из-за неудачных действий администрации американского президента Джо Байдена в экономике, еще 24% считают, что это произошло из-за введения Западом антироссийских санкций. Это 31 марта следует из данных опроса, который провел Квиннипэкский университет.

Подробности в материале: Жители США винят в росте цен на бензин власти страны и санкции — опрос

15:43 31.03.2022

Корпусную мебель намерены производить на территории индустриального парка «Уфимский» в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что на реализацию данного проекта инвестор планирует направить около 80 млн рублей, предполагается создать сто рабочих мест.

Подробности в материале: В Башкирии намерены производить корпусную мебель

15:47 31.03.2022

Глава Межамериканского банка развития Маурисио Клевер-Кароне заявил, что конфликт в Восточной Европе и вызванный им продовольственный кризис может стать возможностью для развития латиноамериканских экспортёров, таких как Бразилия и Аргентина, за счёт изменения мировых каналов поставок. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Об этом: Конфликт в Европе позволит Латинской Америке наладить новые рынки сбыта

16:06 31.03.2022

Вариант оплаты рублями за российский газ предложен Евросоюзу Москвой, передаёт 31 марта РБК.

Об этом: Странам Евросоюза предложили вариант оплаты за российский газ

16:13 31.03.2022

Президент России Владимир Путин подтвердил, что с 1 апреля поставка российского газа потребителям из недружественных стран будет происходить только при оплате за рубли. Отсутствие оплаты будет расцениваться российской стороной как нарушение контрактов и повлечёт за собой прекращение поставок.

16:14 31.03.2022

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, запрещающий полностью отключать от коммунальных услуг, сообщили во фракции.

Читайте также: В ЛДПР предложили запретить отключение коммунальных услуг за долги

16:16 31.03.2022

Для оплаты российского газа в рублях покупатели из недружественных стран должны открыть рублевые счета в российских банках, отметил Владимир Путин.

16:18 31.03.2022

Владимир Путин объяснил, что при сохранении действовавшей ранее схемы оплаты Россия фактически лишается возможности воспользоваться средствами, полученными за поставки газа, поскольку платежи в долларах и евро замораживаются на счетах. Такая ситуация, при которой российское топливо фактически поставляется бесплатно, более не может сохраняться, подчеркнул президент РФ.

16:20 31.03.2022

В России влияние санкций на себе в первую очередь почувствуют те граждане, у которых либо нет сбережений, либо они минимальны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», который показал, что в РФ 60% населения полагают, что санкции не скажутся (или скажутся слабо) на их материальном положении.

Об этом: Кто в РФ первым почувствует на себе влияние санкций? Прогноз экономиста

16:21 31.03.2022

«Нам никто ничего бесплатно не продаёт, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью», — сказал Владимир Путин.

16:22 31.03.2022

В России установлена процедура приобретения газа недружественными странами за рубли. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин по поддержке авиационной отрасли.

Читайте подробнее: Путин установил правила торговли российским газом за рубли

16:26 31.03.2022

Россия не будет заниматься благотворительностью, если недружественные страны откажутся покупать газ за рубли. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.

Читайте подробнее: Путин объяснил, что будет в случае отказа платить рублём за газ

16:26 31.03.2022

Объём международных резервов России по состоянию на 25 марта составил $604,4 млрд, сократившись по сравнению с 18 февраля на $38,8 млрд, сообщает Банк России.

Читайте также: Центробанк назвал объём международных резервов России

16:27 31.03.2022

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16:34 31.03.2022

Политические элиты ряда стран Европы готовы пренебречь интересами собственных граждан. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.

Об этом: Политики Евросоюза стремятся понравиться «заокеанскому сюзерену» — Путин

16:35 31.03.2022
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