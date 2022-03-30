Бухарест, 30 марта, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении приобрести у Киева крупную партию сельскохозяйственной продукции. Об этом 30 марта сообщает «Румынское телевидение».

Леон Вычулковский. Уборка свеклы. 1903

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Согласно официальным данным, речь идет об импортировании из соседнего государства пшеницы, растительного масла и сахарной свеклы. Детали сделки не разглашаются.

В настоящее время Бухарест рассматривает возможность безопасных поставок соответствующих товаров с охваченной военными действиями Украины.

По словам румынских экспертов, из-за ухудшения общественно-политической ситуации на Украине Киев уже лишился абсолютного большинства экспортно-импортных контрактов, существенная часть которых приходится на Румынию.