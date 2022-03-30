Москва, , 20:02 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 25 марта ускорилась до 15,66% в годовом выражении с 14,53% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отметим, что в последний раз годовая инфляция в России находилась на таком уровне в сентябре 2015 года.

Ранее сегодня Росстат сообщил, рост потребительских цен в России за период с 18 по 25 марта замедлился до 1,16% с 1,93% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 8,91%.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе продолжилось снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (1,51% после 2,58% неделей ранее), в том числе, благодаря укреплению рубля.

Сдерживающее влияние на инфляцию также оказало снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг на 0,48% после роста на 1,02% в предыдущую неделю, что произошло главным образом за счёт удешевления услуг зарубежного туризма.

Некоторое снижение темпов роста цен отмечено также в сегменте продовольственных товаров (1,76% после 2,01% неделей ранее) за счет замедления удорожания как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания.

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