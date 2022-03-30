Москва, 30 марта, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Российский актёр Данила Козловский примет участие в съёмках сериала «13 клиническая». Об этом 30 марта пишет портал «Кино-театр.ру».

byba96 Данила Козловский

В предстоящем проекте Козловский исполнит роль неизлечимо больного хирурга, попавшего на работу в клинику со сверхъестественными существами. Автором сценария сериала выступил Андрей Золотарёв («Вне себя»).

Напомним, что точная дата выхода «13 клинической» на текущий момент не сообщается, однако ожидается, что сериал будет представлен зрителям до конца 2022 года. Показ проекта будет осуществляться на платформе ivi.