Москва, 30 марта, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Верить тому, что Украина будет следовать достигнутым на переговорах договорённостям нельзя. Об этом 30 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

По его словам, ключ к формированию нормальных политических процессов на Украине находится не за столом переговоров, а на поле боя. Поэтому Россия должна продолжать спецоперацию.

«Спецоперация должна продолжаться. Переговоры тоже. Мир наступит, когда Украина готова будет подписаться под теми формулировками, которые мы выставляем», — сказал Коротченко.