Архангельск, 30 марта 2022, 19:56 — REGNUM Владельцы двух торговых сетей Архангельска подозреваются в «сахарном» сговоре, сообщает региональное УФАС.
Ведомственная проверка выявила признаки сговора между сетями «Фасоль» и «Афанасий» в заключении соглашения о принятии одинаковых розничных цен на сахар.
«Анализ документов показал, что торговые сети заключили соглашение на фоне повышенного спроса», — сообщили в пресс-службе УФАС.
Если вина будет доказана, нарушителям федерального закона о защите конкуренции грозит штраф.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области в два раза выросли объемы поставляемого в магазины сахара.