Архангельск, , 19:56 — REGNUM Владельцы двух торговых сетей Архангельска подозреваются в «сахарном» сговоре, сообщает региональное УФАС.

Соль — это белый яд. — Так сахар же белый яд! Цитата из х/ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР

Ведомственная проверка выявила признаки сговора между сетями «Фасоль» и «Афанасий» в заключении соглашения о принятии одинаковых розничных цен на сахар.

«Анализ документов показал, что торговые сети заключили соглашение на фоне повышенного спроса», — сообщили в пресс-службе УФАС.

Если вина будет доказана, нарушителям федерального закона о защите конкуренции грозит штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области в два раза выросли объемы поставляемого в магазины сахара.