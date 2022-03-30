Торговые сети Архангельска заподозрили в ценовом сговоре
Архангельск, 30 марта, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Владельцы двух торговых сетей Архангельска подозреваются в «сахарном» сговоре, сообщает региональное УФАС.
Цитата из х/ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР
Соль — это белый яд. — Так сахар же белый яд!
Ведомственная проверка выявила признаки сговора между сетями «Фасоль» и «Афанасий» в заключении соглашения о принятии одинаковых розничных цен на сахар.
«Анализ документов показал, что торговые сети заключили соглашение на фоне повышенного спроса», — сообщили в пресс-службе УФАС.
Если вина будет доказана, нарушителям федерального закона о защите конкуренции грозит штраф.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области в два раза выросли объемы поставляемого в магазины сахара.