София, , 19:55 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило проект технического соглашения о взаимодействии с Многонациональным штабом НАТО в Косово (KFOR), предусматривающий отправку в регион болгарского ограниченного военного контингента. Об этом 30 марта сообщает софийский информационный портал News.bg.

KFOR. Косово Georgia National Guard

Согласно официальной информации, в Косово и Метохию прибудут более десяти солдат и офицеров из Болгарии. Предполагается, что в составе указанной группы будут преимущественно специалисты в сфере современных вооружений, а также связисты. Других деталей не сообщается.

«Отправляя свои военных в Косово, София вносит свой посильный вклад в обеспечении регионального мира и безопасности», — говорится в заявлении болгарского Совета министров.

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