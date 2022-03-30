София, 30 марта, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило проект технического соглашения о взаимодействии с Многонациональным штабом НАТО в Косово (KFOR), предусматривающий отправку в регион болгарского ограниченного военного контингента. Об этом 30 марта сообщает софийский информационный портал News.bg.

Georgia National Guard KFOR. Косово

Согласно официальной информации, в Косово и Метохию прибудут более десяти солдат и офицеров из Болгарии. Предполагается, что в составе указанной группы будут преимущественно специалисты в сфере современных вооружений, а также связисты. Других деталей не сообщается.

«Отправляя свои военных в Косово, София вносит свой посильный вклад в обеспечении регионального мира и безопасности», — говорится в заявлении болгарского Совета министров.