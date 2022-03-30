Лос-Анджелес, США, 30 марта, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Семья Брюса Уиллиса заявила о том, что актёр завершит карьеру из-за болезни. Об этом 30 марта пишет Variety.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

По словам близких Уиллиса, у него диагностирована афазия (расстройство речи, вызванное повреждением головного мозга). «Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам Брюса, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — поделились родные актёра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2022 года ряд западных СМИ сообщил о том, что Брюс Уиллис страдает от ухудшениях памяти, поэтому он перестанет сниматься в кино. Эту информацию подтвердил режиссёр Мэтт Эскандари, однако сам актёр и его семья не комментировали эту ситуацию.