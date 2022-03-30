Москва, , 19:49 — REGNUM Украина будет становиться всё более договороспособной по мере появления у России новых успехов входе спецоперации. Об этом 30 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, России ни в коем случае нельзя идти на уступки и отказываться хотя бы от части своих первоначальных требований, в том числе денационализации и демилитаризации Украины.

«Фактор наших военных побед будет лучшей гарантией того, что Зеленский и его команда будут более договороспособными. Формулировки, что каждый россиянин должен каяться и платить — прекрасная иллюстрация того, что хочет получить от нас Украина. Санкции с нас сняты не будут. Новое мироустройство, которое сегодня формируется, мы должны исходить из того, что мы будем принимать в нём активное участие», — сказал Колташов.

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