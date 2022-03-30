Москва, 30 марта, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в январе 2022 года снизилась на 29,5% по сравнению с декабрём 2021 года, а в годовом выражении выросла на 1,9%. Такие данные приводятся в опубликованном 30 марта докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

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Среднемесячная начисленная заработная плата в январе, согласно оценке ведомства, составила 55 717 рублей, снизившись на 28,8% по сравнению с декабрём и увеличившись на 10,8% в годовом выражении.