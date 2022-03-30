Тюмень, , 19:44 — REGNUM В Тюменской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2022 года составила 52,6 тысяч рублей. Об этом сообщает Тюменьстат.

Увеличение зарплаты ИА REGNUM

По сравнению с январём 2021 года она увеличилась на 4,2 тыс. рублей. Тогда тюменцы в среднем получали 48,4 тыс. рублей.

Однако с декабрём 2021 года, когда средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 73,6 тыс. рублей, январская зарплата сократилась на 21 тыс. рублей.