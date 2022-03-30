Южноуральск, Челябинская область, , 19:42 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области 37-летний гражданин подозревается в убийстве женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет

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Следователями установлено, что 26 марта во время совместного распития ими спиртного между ними возник конфликт. В результате гражданин выбросил даму из окна. Она получила смертельные травмы и скончалась.

Сейчас подозреваемый задержан. Следователи намерены добиваться его ареста и собираются предъявить обвинение.