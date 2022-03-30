Москва, 30 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в феврале 2022 года снизился до 4,1%, обновив исторический минимум. Об этом сообщается в опубликованном 30 марта докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Поиск работы

Предыдущий исторический минимум безработицы в России составлял 4,3%. Впервые он был зафиксирован в августе 2019 года, также показатель снижался до этого уровня в последние несколько месяцев 2021 года.

По данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале составила 74,8 миллиона человек. Из них 3,1 миллиона человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

При этом, согласно данным Роструда, на конец февраля в органах службы занятости населения состояли на учёте 0,8 миллиона граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособия по безработице.