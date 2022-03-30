София, 30 марта, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Болгарии объявлен так называемый желтый код опасности из-за сильного ветра, обрушившегося на большинство регионов страны. Об этом 30 марта сообщает БТВ.

Джованни Баттиста Тьеполо. Ветер

Штормовое предупреждение будет действовать до 2 апреля. Согласно официальной информации, соответствующие порывы уже достигают 90 км/ч, прогнозируется их усиление до 160 км/ч.

В этой связи Департамент гражданской безопасности при МВД Болгарии призвал местных жителей проявлять максимальную осторожность и воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния.