Йошкар-Ола, , 19:34 — REGNUM В Марий Эл в очередной раз продлен режим повышенной готовности, который был введен для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения в указ о введении режима внес глава республики Александр Евстифеев.

Анализы (сс) Pan American Health Organization

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Согласно изменениям, режим продлевается до 31 мая.

В республике по-прежнему запрещается проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Однако запрет не распространяется на подготовку и проведение торжеств в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Также в республике сохраняется масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл последнее время стали чаще выявлять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. В январе выявляемость бессимптомных форм в структуре носителей коронавируса составляла 2,9%, сейчас этот показатель увеличился до 12%. Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается напряженной, но стабильной.

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