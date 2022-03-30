Москва, 30 марта, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В последний день марта состоится гранд-финал ХII сезона Московской Студенческой Киберспортивной Лиги (МСКЛ). Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Clément Grandjean Киберспорт

Как указано в сообщении, 31 марта 2022 года в клубе Winstrike Arena пройдут гранд-финалы по восьми видам программы: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends, VALORANT, Hearthstone, Clash Royale, StarCraft II и FIFA 22. В официальной группе МСКЛ «ВКонтакте» будет доступна прямая трансляция мероприятия.

Добавим, что в 2022 году в Московской Студенческой Киберспортивной Лиге приняли участие сборные 62 учебных заведений столицы — 48 вузов и 14 ссузов, а общее количество участников превысило 1,5 тысячи человек. Результат XII сезона МСКЛ определит участников Зонального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги с призовым фондом в 3 млн рублей.