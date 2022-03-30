Москва, 30 марта, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Переговоры с Украиной большого результата не принесут. Об этом 30 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде верить нельзя. Киев так или иначе будет искать способ, чтобы нарушить все заключённые с Москвой договоренности.

«Лучшей гарантией нейтрального статуса Украины будет контроль российской армии над всей территорией страны и российские военные базы», — сказал Коротченко.