Коротченко: военные базы России — лучшая гарантия нейтралитета Украины
Москва, 30 марта, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Переговоры с Украиной большого результата не принесут. Об этом 30 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Украина
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По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде верить нельзя. Киев так или иначе будет искать способ, чтобы нарушить все заключённые с Москвой договоренности.
«Лучшей гарантией нейтрального статуса Украины будет контроль российской армии над всей территорией страны и российские военные базы», — сказал Коротченко.