Брюссель, 30 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели прибудет с рабочим визитом в Болгарию. Об этом 30 марта сообщает софийская газета «Факты».

European Parliament Оливер Вархели

Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Софии Вархели встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром страны Кирилом Петковым, а также с болгарскими парламентариями.

На повестке встреч — обсуждение вопросов сотрудничества Софии с Северной Македонией и укрепления связей Болгарии с Сербией, Венгрией и Румынией.

Напомним, ранее Вархели дал высокую оценку деятельности правительства Болгарии по восстановлению контактов со Скопье, а также намерению Софии активизировать свое участие в европейской политической жизни.