Москва, , 19:23 — REGNUM В Совфеде не видят никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии войти в состав России.

Республика Южная Осетия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«На мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии и войти в состав РФ. Мы ждем, когда эти процедуры пройдут», — отметил член Совфеда Андрей Климов.

Он обратил внимание на то, что российское законодательство предусматривает процедуру принятия в состав России государств или части государств иностранных в качестве субъектов РФ. Прежде всего, необходимо выражение воли осетинского народа, а это возможно через референдум, указал сенатор.

Республика Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время, сообщил президент республики Анатолий Бибилов, слова которого приводит пресс-служба «Единой России».

Вместе с тем 19 января 1992 г. в Южной Осетии был проведен референдум, на котором 99,9% принявших участие в голосовании высказались за независимость Республики Южная Осетия и подтвердили Решение Верховного Совета РЮО о присоединении к России.