Йошкар-Ола, 30 марта 2022, 19:23 — REGNUM В Марий Эл последнее время стали чаще выявлять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. Об этом заявила на заседании оперативного штаба глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова.

Масочный режим
Масочный режим
Duma.gov.ru

По ее словам, в январе выявляемость бессимптомных форм в структуре носителей коронавируса составляла 2,9%, сейчас этот показатель увеличился до 12%.

Она подчеркнула, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается напряженной, но стабильной.

«За последние сутки возросла госпитализация в 2,8 раза. Увеличение госпитализации зафиксировано в 78 регионах. Кроме того, в стране сохраняется высокая смертность и снижается уровень коллективного иммунитета. На сегодня он составляет только 49,7%», — отметила Булатова, ссылаясь на данные федерального оперативного штаба.

Однако при соблюдении противоэпидемических рекомендаций в Марий Эл прогноз в целом благоприятный. Темп прироста новых случаев заражения за последние две недели снизился в четыре раза. Коэффициент распространения COVID-19 остается ниже единицы, что свидетельствует о снижении интенсивности эпидемического процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 30 марта лечение получают 97 пациентов, из них у 29 человек подтверждено заражение коронавирусом. Из 13 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

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