Йошкар-Ола, 30 марта, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Марий Эл последнее время стали чаще выявлять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. Об этом заявила на заседании оперативного штаба глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова.

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По ее словам, в январе выявляемость бессимптомных форм в структуре носителей коронавируса составляла 2,9%, сейчас этот показатель увеличился до 12%.

Она подчеркнула, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается напряженной, но стабильной.

«За последние сутки возросла госпитализация в 2,8 раза. Увеличение госпитализации зафиксировано в 78 регионах. Кроме того, в стране сохраняется высокая смертность и снижается уровень коллективного иммунитета. На сегодня он составляет только 49,7%», — отметила Булатова, ссылаясь на данные федерального оперативного штаба.

Однако при соблюдении противоэпидемических рекомендаций в Марий Эл прогноз в целом благоприятный. Темп прироста новых случаев заражения за последние две недели снизился в четыре раза. Коэффициент распространения COVID-19 остается ниже единицы, что свидетельствует о снижении интенсивности эпидемического процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 30 марта лечение получают 97 пациентов, из них у 29 человек подтверждено заражение коронавирусом. Из 13 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

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