Москва, , 19:25 — REGNUM Первый этап голосования за выбор победителя в номинации «ФАН или ПРОФАН» премии RU. TV стартовал 30 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе телеканала.

Участники премии RU. TV Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В официальной группе RU. TV в соцсети «ВКонтакте» поклонники смогут написать имена артистов, которых они считают достойными для участия в этой номинации. Финальный этап голосования стартует 28 апреля 2022 года — по его итогам будет выбрана десятка самых популярных исполнителей, один из которых станет победителем в категории «ФАН или ПРОФАН».

ИА REGNUM напоминает, что премия RU. TV состоится 28 мая 2022 года. В качестве площадки для проведения мероприятия был выбран концертный зал «Крокус Сити Холл».

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