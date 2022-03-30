Москва, , 19:19 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 18 по 25 марта снизилась на одну копейку и составила 50,85 рубля, снижение цены наблюдается уже третью неделю подряд. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин

Цена на дизельное топливо за указанный период снизилась в среднем на семь копеек и составила 54,83 рубля за литр.

По состоянию на 25 марта средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,51 рубля, марки Аи-95 — 51,53 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,16 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 24 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе (на 0,7%) и Туве (на 0,4%).

Рост цен зафиксирован в Адыгее — на 0,4%, Томской области — на 0,3%, Брянской области — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.