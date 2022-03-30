Москва, 30 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Поставки различных вооружений на Украину будут только нарастать. Об этом 30 марта заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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При этом в последнее время Запад старается скрывать масштабы, характер и сроки поставок оружия на Украину.

«Что касается продолжения дальнейших поставок, то этот процесс будет только продолжаться. Возникает вопрос, а что же нам делать в сложившейся ситуации. Возможны удары по местам складирования и маршрутам переброски, а также удары по позициям», — сказал Ходарёнок.