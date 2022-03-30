Москва, , 19:15 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 19 по 25 марта выросли в среднем на 1,16% после роста на 1,93% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инфляция за период с начала марта, по оценке ведомства, достигла 6,60%, а с начала текущего года — 8,91%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 6,3%, соль — на 4,3%, шоколадные конфеты — на 3,5%, рис и черный чай — на 3,4%, гречневая крупа — на 2,9%, печенье — на 2,8%, маргарин — на 2,6%, говядина и подсолнечное масло — на 2,2%, пшеничная мука — на 2,0%, вермишель — на 1,9%, макаронные изделия — на 1,7%, мясо кур — на 1,6%, свинина, куриные яйца, сычужные сыры и пшено — на 1,5%.

Полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло подорожали на 1,4%, сосиски и сардельки, сметана — на 1,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 1,2%, баранина, вареные колбасы, мороженая рыба, пастеризованное молоко — на 1,1%, творог — на 1%, стерилизованное — молоко на 0,9%, ржаной хлеб — на 0,6%, водка — на 0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,7%. В том числе репчатый лук стал дороже на 18,3%, белокочанная капуста — на 15,9%, морковь — на 11,5%, свекла — на 9,5%, картофель — на 4,1%, яблоки — на 3,7%, бананы — на 3%. В то же время огурцы подешевели на 7,2%, помидоры — на 0,7%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, женские гигиенические прокладки подорожали на 6,2%, стиральные порошки — на 5,3%, хозяйственное мыло — на 4,6%, детские подгузники — на 4,2%, туалетное мыло — на 3,4%, спички — на 3,3%, зубные пасты — на 3,2%, туалетная бумага — на 2,9%, пеленки для новорожденных, зубные щетки — на 2,5%, сухие корма для домашних животных — на 1,8%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо снизились на 0,1%.