Цхинвал, , 19:25 — REGNUM Объединение с Россией — стратегическая цель Южной Осетии. Об этом говорится в обращении президента республики Анатолия Бибилова от 30 марта.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

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Заявив, что Южная Осетия, Россия и весь мир переживают сегодня переломный момент, глава республики отметил, что русские отстаивают интересы тех, «кто выступает против нацизма», Россия «уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы».

В 2008 году, отмечает Бибилов, произошло первое в новейшей истории «возрождение русского мира». Возникло понимание того, что «есть черта, за которую нельзя заступать».

Тогда Москва приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость Южной Осетии. Это решение России «дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития».

Глава республики отметил, что осетинский народ сегодня разделён и что осетины хотят объединиться в рамках одного государства. И государство это — Россия. Заявив, что республика в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым, упустила свою возможность, Бибилов добавил:

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины — России».

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