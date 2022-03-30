Тюмень, , 19:13 — REGNUM В Тюменской области будет сформирован реестр незавершённых объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции региона.

Долгострой Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР

В реестр будут включены недостроенные социальные объекты, объекты дорожной инфраструктуры, коммунальных сетей и другие, возведение которых велось с использованием бюджетных денежных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реестр незавершённых объектов капитального строительства намерены создать в Башкирии.

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