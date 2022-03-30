Тюмень, 30 марта, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Тюменской области будет сформирован реестр незавершённых объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции региона.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Долгострой

В реестр будут включены недостроенные социальные объекты, объекты дорожной инфраструктуры, коммунальных сетей и другие, возведение которых велось с использованием бюджетных денежных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реестр незавершённых объектов капитального строительства намерены создать в Башкирии.