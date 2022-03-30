Стокгольм, , 19:36 — REGNUM Депутат риксдага Роджер Рихтхофф, который прошел в парламент по спискам «Шведских демократов», покидает партию и проведет оставшиеся месяцы до следующих выборов в сентябре в качестве независимого депутата. Об этом политик написал у себя в соцсетях 30 марта, передает телеканал SVT Nyheter.

Риксдаг (сс) sbamueller

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Ранее Рихтхофф выложил у себя в соцсетях ролик с поддержкой специальной военной операции России на Украине. 30 марта в интервью газете Aftonbladet он заявил, что проявил несознательность, так как не досмотрел содержание ролика до конца, о чем сожалеет.

30 марта лидер фракции «Шведских демократов» раскритиковал факт репоста ролика, заявив, что Рихтхофф «позорится у всех на глазах».

Таким образом, Рихтхофф станет вторым беспартийным депутатом нынешнего созыва риксдага. Беспартийной также является Амине Какабаве, которую ранее исключили из «Левых».

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